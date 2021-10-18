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В Турции назвали условия покупки у России истребителей Су-35 и Су-57
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Турция может закупить российские истребители Cу-35 и Су-57, если США заморозят продажу F-16 вслед за F-35, заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
«Если процесс (продажа США F-16 и их модернизация) не принесет результатов, то Турция не останется без альтернатив. Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57. Наша промышленность делает все, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход», – передает РИА Новости слова Демира в эфире телеканала Kanal 7.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы по производству новейших истребителей F-35.
Ранее Россия заявила о готовности к переговорам с Турцией о поставках Су-57 и Су-35.
Журналистка CNBC не слушала перевод слов Путина
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Американская корреспондент Хэдли Гэмбл, которая стала модератором пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) невнимательно отнеслась к некоторым ответам президента России Владимира Путина.
«На это никто не обратил внимания, но мы заметили: журналистка даже не дослушивала перевода (слов российского лидера – прим. ВЗГЛЯД), из чего можно сделать вывод, что ей было важнее ярко задать вопросы», – рассказал автор передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».
Российский лидер владеет английским языком, ввиду чего также не пользовался услугами переводчика в беседе с корреспондентом CNBC.
Беседа с Путиным состоялась в рамках пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». Гэмбл задала президенту ряд вопросов, в том числе касающихся экспорта российской энергетики на западный рынок. Как отметил Путин, разговора по газу не вышло, так как у нее были неверные данные о поставках.
Напомним, что цены на газ в Европе выросли до 1250 долларов за тысячу кубометров. Вице-премьер России Александр Новак объяснял такие цены низкой заполненностью ПХГ.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как цены на газ ударят по всей мировой экономике, а также о том, как ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия.
Названа основная версия гибели российских туристов в Албании
Причиной гибели российских туристов в Албании мог стать хлор в бассейне при отеле, заявил неназванный сотрудник полиции в комментарии порталу Albanian daily News.
«Российские туристы попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт. Рано в пятницу я чистил его с хлором, чтобы отдыхающие могли им воспользоваться», – привел он слова одного из сотрудников отеля, передает РИА «Новости».
Сотрудник полиции предполагает, что работник использовал слишком много чистящего средства, что привело к гибели туристов. На данный момент отравление хлором – основная версия в расследовании, уточняется в материале.
Ранее посольство России в Албании подтвердило гибель четырех российских граждан в стране, российская сторона надеется на тщательное расследование причин смерти россиян. Как сообщил телеканал ABC News Albania со ссылкой на результаты экспертизы, российские туристы ничего не употребляли после возвращения из северомакедонского города Охрид.
Полиция сообщила, что найденные мертвыми в сауне отеля в Албании четверо туристов из России задержались там дольше допустимого, из-за чего задохнулись.
Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности отравления четверых россиян в сауне, а также пытается установить связь с родственниками погибших.
Напомним, тела четырех россиян обнаружили в сауне отеля в деревне Керрет в Албании. Полиция сообщила, что «найдены тела» двух мужчин и двух женщин. Им было от 31 до 58 лет. Уточняется, что погибшие «задохнулись».
Россия предложила Британии помощь в преодолении газового кризиса
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Российская сторона готова помочь Великобритании в преодолении газового кризиса, сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.
Он уточнил, что Москва придет на помощь и сделает все возможное, «чтобы облегчить условия, которые сейчас создали настоящий кризис», передает РИА «Новости».
Келин отметил также, что Британию газом обеспечивают Норвегия и другие поставщики, а доля российского Газпрома составляет около 3%.
Ранее читатели британского издания The Telegraph раскритиковали власти Великобритании из-за ситуации с поставками российского газа в Европу.
Накануне Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Сдача экзамена на краповый берет в учебном центре Росгвардии закончилась скандалом
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Главный совет «Краповых беретов» разберется в сложившейся конфликтной ситуации в учебном центре Росгвардии «Тамбукан» в Ставропольском крае. Ранее появилась информация, что при сдаче нормативов на краповый берет представители одной из кавказских республик во время марш-броска мошенничали.
«Полагаю, что сейчас не нужно громких лозунгов и эмоций. Особенно в соцсетях. Нужно спокойно и детально во всем разобраться. Этим будут заниматься главные советы «Краповых беретов» войск и военнослужащих запаса. Так и будет. По итогу дадим объективную оценку все произошедшему», – приводит ТАСС слова основателя традиции по прохождению испытаний для спецназовцев на получение крапового берета, главы Ассоциации подразделений специального назначения «Братство краповых беретов «Витязь» Сергея Лысюка.
Как сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, в ходе недавней сдачи на краповый берет в учебном центре «Тамбукан» на Ставрополье представители Чечни на главном марш-броске якобы подвозили «своих» на машинах.
«Краповики от такой беспардонности слегка опешили, но делать вид, что ничего не происходит, не стали. Завязалась массовая драка, которую, судя по комментариям за кадром, разруливал лично начальник Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк. Пару десятков человек были сняты с дистанции, однако, как пишут краповики, все равно получили берет. Интересно, им самим его надевать не стыдно? Это же символ, в том числе, преодоления себя», – написал Коц в своем Telegram-канале.
«Спецназ 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» с понедельника в знак протеста снимает краповые береты и переходит на обычные уставные кепки. Бойцы спецподразделения возмущены, как прошла последняя сдача на крап в учебном центре «Тамбукан» на Ставрополье», – сообщил военный корреспондент.
В свою очередь официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил «Известиям», что между бойцами спецподразделений на состязаниях за получение краповых беретов драк не было.
«С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с якобы неправильным судейством на соревнованиях спецназовцев. Да, действительно, любые состязания и соревнования, прежде всего с участием спецподразделений – это всегда эмоции. К этому надо относиться так, как это происходит на любом состязании. И в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений. Это всего лишь эмоции, а победил сильнейший, с чем команду победителя мы поздравляем», – сказал Грибакин.
Комментируя информацию, что бойцы спецназа решили снять краповые береты в знак протеста, представитель Росгвардии отметил: «Краповые береты – это символ доблести и чести. Наши специальные подразделения его не снимали даже перед врагом и тем более в знак несогласия с исходом соревнований».
Краповый берет является символом чести, отваги, профессионального мастерства военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Росгвардии и отличительным знаком наиболее подготовленных спецназовцев.
Претенденты на право ношения крапового берета в течение нескольких часов совершают многокилометровый марш в боевой экипировке и с оружием, в ходе которого преодолевают водные преграды, затяжные подъемы, зараженные участки местности, отрабатывают действия по отражению внезапного нападения.
Ранее в СМИ появилось видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет.
Зеленский предложил России обменять Медведчука
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрел бы возможность обмена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука, если бы у политика было гражданство России.
Зеленскому в эфире телеканала ICTV был задан вопрос, поступали ли Украине предложения от России о том, чтобы «оставить в покое Медведчука», передает РИА «Новости».
«Прямых вещей не было. Какие могут быть намеки, если Медведчук – гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство?! С другой стороны – если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, к примеру, ну, вполне возможно. Скажем так, вполне возможно. Тогда бы мы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», – заявил Зеленский.
Напомним, Киевский суд отказал в аресте Медведчука, оставив главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» под домашним арестом до 7 ноября. Сам Медведчук назвал новое уголовное дело сфабрикованным, обвинив власти Украины в попытке отвлечь внимание от оффшорного скандала и помешать налаживанию отношений с Россией.
В Кремле осудили продление срока домашнего ареста главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», назвав это решение сведением счетов с политическим конкурентом, однако отметили, что помочь не могут, поскольку Медведчук является гражданином Украины.
8 октября СБУ вручила Медведчуку подозрения в госизмене и терроризме, увязав обвинения с поставками угля из ДНР и ЛНР. Ранее СБУ обвиняла Медведчука в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука в госизмене. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» называл выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявлял о готовности к любому исходу дела.
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Песков указал на сложности общения с Зеленским
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С президентом Украины Владимиром Зеленским сложно выстраивать диалог, поэтому президент России Владимир Путин отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну, это не так», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, Путин «говорит то, что делает, и делает то, что говорит». Также Песков подчеркнул, что участники конфликта описаны в Минских соглашениях, утвержденных Совбезом ООН.
«И соответственно, если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну как здесь можно общаться? То есть Путину очень сложно общаться. Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно», – сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что особых перспектив для встречи Путина с Зеленским нет, тем более что Киев не выполняет Минские соглашения. Песков подчеркнул, что для встречи в нормандском формате нужно сперва подготовить какой-то фундамент.
Ранее в газете «Коммерсант» вышла статья замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как «это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию». Кремль поддержал позицию Медведева.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия вынесла приговор властям Украины.
В России допустили ликвидацию Украины для установления мира в Донбассе
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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько выразил мнение, что ликвидация Украины как государства позволила бы установить мир в Донбассе.
Безпалько отметил, что в современных условия нет смысла ожидать от Киева исполнения Минских соглашений, так как украинские власти «не обладают субъектностью», ими управляет Запад, передает РИА «Новости».
Однако, по его мнению, есть способ установить мир в Донбассе. «Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет», – заявил Безпалько в беседе с порталом «Украина.ру».
Он указал на постоянно ухудшающиеся условия жизни жителей Украины, деградацию общественных институтов, инфраструктуры, медицины, промышленности и образования.
Ранее украинский парламентарий Ренат Кузьмин предостерег Киев от игнорирования предупреждений президента России Владимира Путина.
Напомним, в прошлую среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
Политолог Алексей Чеснаков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что захватив офицера ЛНР, Украина перешла «красную линию», нарушив все договоренности по Донбассу. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «официальный Киев готовил похищение Андрея Косяка несколько месяцев с целью ухудшения диалога в рамках минского формата и приурочил этот инцидент к визиту Зеленского в Донбасс», который приехал на линию соприкосновения в четверг.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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На Украине назвали два условия для силового «возвращения» Донбасса
Власти Украины могли обратиться к силовому варианту возвращения Донбасса под контроль Киева при двух условиях, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
По его словам, переходить к подобному варианту решения конфликта можно было бы при отсутствии каких-либо иных дипломатических способов. Кроме того, Киев должен быть полностью уверен, что способен вернуть эти территории с минимальными потерями, передает «Главред».
При этом Жданов подчеркнул, что сейчас говорить о военном решении вопроса уже поздно: подобные меры имели смысл только сразу после подписания Минских соглашений.
Он также отметил, что подобные угрозы со стороны украинских политиков являются не более чем популизмом, поскольку на самом деле в стране нет государственных деятелей, способных отстаивать суверенитет государства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских силовиков в зоне проведения силовой операции в Донбассе.
Напомним, в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
Назван срок завершения нехватки микрочипов на мировом рынке
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Нехватка микрочипов для автомобилей сохранится на протяжении всего 2022 года, заявил вице-президент Bosch China Цзян Цзянь на China Auto Supply Chain Conference, сообщает Bloomberg.
Он рассказал, что в июле производители микрочипов смогли выполнить лишь 20% от заказов. В августе ситуация улучшилась, при этом большая часть заказов все еще остается невыполненной, передает «Коммерсант».
В Bosch отметили, что ситуация постепенно будет улучшаться и уже в следующем году разрыв между спросом и предложением сократиться в пять раз.
Ранее глава американского производителя автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск выразил мнение, что дефицит микрочипов в мире завершится в следующем году.
Дефицит полупроводников возник еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса.
Напомним, в феврале американский производитель электромобилей Tesla вынужден был приостановить работу завода в Калифорнии из-за перебоев с поставками комплектующих.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о влиянии пандемии на нехватку автомобилей в мире и разбиралась в причинах дефицита комплектующих и его влиянии на стоимость авто.
Зеленский подтвердил наличие офшоров
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смотрел расследование о его офшорах, он подтвердил, что у него были компании за рубежом, однако их не использовали для отмывания денег.
«Ну, честно говоря, сюжет не очень. Это я вам как профессионал говорю. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019-м году все то же самое кино я видел на каналах олигарха (экс-президента Петра) Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, грязи никакой нет. И даже если вы посмотрите дебаты, мне кажется, даже там он это кричал со сцены: «Деньги «Квартал» получал от Приватбанка, от (олигарха Игоря) Коломойского». Все это старая история. Я все это слышал, все это видел, все эти детали. Радуюсь, что никакой новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019-го года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петр так и не нашел. Это радует немножечко... Все, что я делал, все люди знают. Это телевидение и кино», – заявил он в эфире телеканала ICTV, передает РИА «Новости».
Зеленский не стал отрицать, что у него были офшоры, по его словам, во времена Януковича «все структурировали свой бизнес, особенно, бизнес связанный с телевидением, со СМИ».
«Налоговая ходила к нам если не каждый день, то раз в неделю. И поэтому для таких вещей было структурирование. Называлось «структурирование бизнеса». Открывались компании за границей, кроме тех многих компаний, которые были на территории Украины. Мы, лично я построил, без бюджетов, без государства построил бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году никаких денег и с 2012 года, и с 2001, и с 2019 года не занимался ни я, ни один член студии «Квартал 95». Мы занимались исключительно творчеством», – добавил президент.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
В Германии обвинили Россию в «ограничении» поставок газа в Европу
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Сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек выступил с утверждением, что Россия якобы ограничивает поставки газа в Европу.
«Мы зависим от России, она ограничивает поставки газа», – приводит ТАСС слова сопредседателя партии «Союз-90»/«зеленые», сказанные им в эфире телеканала ARD.
По его оценке, «хранилища [газа в Германии] не полностью заполнены, а спрос высок». «Действующее правительство ФРГ должно быстро поговорить с Россией по поводу того, чтобы это изменилось», – считает он.
Хабек также подчеркнул, что, с точки зрения «зеленых», проект «Северный поток – 2» пока не может получить разрешение на эксплуатацию в связи с европейскими предписаниями (доработанной Газовой директивой ЕС). «Как кажется, Россия играет с нами в своего рода игру в покер. Но это внешнеполитический вопрос, который действующее правительство ФРГ как минимум может обсудить», – полагает он.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии. В свою очередь вице-премьер России Александр Новак отметил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. В воскресенье посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о готовности «Северного потока – 2» к запуску.
Напомним также, в пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
США предложили Турции закупить истребители F-16 вместо F-35
США предложили Турции закупить истребители F-16 вместо F-35, сделка по которым была аннулирована в связи с тем, что Турция приобрела у России системы ПВО C-400.
Для этого можно было бы перенаправить 1,4 млрд долларов, которые Турция уже перечислила для запланированной ранее закупки истребителей F-35, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит Deutsche Welle.
Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США.
Напомним, в июне Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США заявил, что позиция турецкой стороны по приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной.
Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.
В Госдуме призвали лишать Нобелевской премии мира за преступления
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за возможность отзывать Нобелевскую премию мира. По его словам, нет четких критериев, за что вручают эту награду, а в случае преступлений со стороны лауратов доверие к премии со стороны общественности ослабевает.
«Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук – вопросов нет. Понятно, за что их вручают. (...) С Премией мира такой ясности нет, как нет критериев оценки», – заявил политик в Telegram.
Он также подчеркнул, что изначально такие критерии существовали. Володин привел отрывок из завещания Альфреда Нобеля, в котором говорится, что Премию мира вручают «тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив».
Как пример случая, когда заслуги лауреата неясны, спикер Госдумы привел бывшего президента США Барака Обаму. Тот получил Нобелевскую премию мира в первый год своего нахождения в должности главы государства, когда говорить о каких-либо результатах работы было преждевременно.
Кроме того, по мнению Володина, премию нужно отозвать и у премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али. Он получил награду в 2019 году, однако потом, как пишет политик, премьер развязал в своей стране гражданскую войну.
«Ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал Премию мира. Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека», – подытожил политик.
Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Муратова поздравили и в Кремле, и в Белом доме. Сам главред «Новой газеты» заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а издания.
Американская миссия при ОБСЕ перепутала флаг Украины
Американская миссия при ОБСЕ опубликовала в своем Twitter видео, в котором флаг Украины оказался перевернут вверх тормашками.
«Мы не требуем расширения полномочий специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине; мы призываем Россию позволить Миссии выполнять свой мандат. Этот мандат позволяет патрулировать всю территорию Украины, в том числе оккупированный Россией Крым», – говорится в официальном русскоязычном Twitter-аккаунте Госдепа от лица американской миссии при организации.
К публикации также прикреплен анимационный ролик, на котором территория Крыма постепенно окрашивалась в цвета украинского флага, авторы видео перепутали цвета местами и изобразили желтый цвет сверху, а синий – снизу.
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Ранее США осудили решение России провести перепись населения в Крыму.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В Крыму призвали Киев не нагнетать обстановку по инциденту в Керченском проливе
Заявление Киева о намерении «задавить» Россию юридическими аргументами в суде в Гааге является профанацией, заявил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов.
«Украина, на фоне того, что американцы вовсю бряцают оружием у наших границ, в том числе в Черном море, продолжает нагнетать обстановку вокруг Керченского пролива. Пролив – зона внутренних территориальных вод России, поэтому любые несанкционированные попытки прохода иностранных судов и кораблей являются не только противозаконными с точки зрения национального и международного права, но и провокацией», – сказал РИА «Новости» Молохов.
По его словам, все претензии украинской стороны на Керченский пролив - сплошная профанация. «Россия в свое время совершила акт доброй воли, отпустив украинских моряков на свободу, однако киевские власти ничего не поняли и ничему не научились», – сказал Молохов.
По его мнению, расставить все точки в Керченском инциденте помогло бы проведение Международного общественного трибунала, инициированного Международной ассоциацией «Таврида» (Брюссель).
«Одним из ключевых элементов сценария трибунала могло бы стать проведение в открытом море своеобразного следственного эксперимента для суда с воссозданием той реальной ситуации, которая возникла в ноябре 2018 года у берегов Крыма по вине бывшего украинского президента (этот пост в то время занимал Петр Порошенко) и руководителей военно-морского флота», – сказал Молохов.
Ранее в пятницу Кулеба объявил, что украинская сторона в суде в Гааге способна «задавить» российскую юридическими аргументами по инциденту в Черном море в 2018 году. Сенатор Алексей Пушков заявил, что именно Украина в 2018 году нарушила государственную границу России, и это известно всем.
Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.
В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.