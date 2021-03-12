Россия заявила о готовности к переговорам с Турцией о поставках Су-57 и Су-35

Эксперт оценил вероятность покупки Турцией российских истребителей

«Анкара достаточно часто заявляла о намерении купить боевую технику у России или Китая, но такие планы редко реализуются», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин, комментируя намерение Турции приобрести российские истребители Су-35 и Су-57.

«Мы не знаем наверняка, действительно ли в Турции примут такое решение. Анкара достаточно часто заявляла о намерении купить боевую технику у России или Китая, но такие планы редко реализуются. Например, до покупки у нашей страны зенитной ракетной системы С-400 Турция много раз говорила о возможности купить систему ПВО у кого-то еще. Может быть, турки делают эти заявления в расчете испугать американцев и заставить их сменить позицию», – полагает Кашин.



Однако если Турция все же примет такое решение, его будет непросто реализовать с технической точки зрения. «Турецкие военно-воздушные силы обширно используют американские истребители F-16, плотно взаимодействуют с США в сфере подготовки кадров. Турции потребуется серьезная реформа, встанет вопрос о готовности Америки обеспечить F-16 запчастями. Но если Анкара на самом деле решит отойти от такого тесного сотрудничества с США, ей точно понадобится сложная военная техника от других поставщиков – невозможно закупать американское оружие и проводить независимую от США внешнюю политику», – констатировал эксперт.



При этом функционирование системы радиолокационного опознавания НАТО («Свой – чужой») не зависит от того, какая страна продаст Турции свои истребители. «У заказчика должно быть свое оборудование государственного опознавания, которое интегрируется в поставляемое изделие. Работы по установке этих блоков могут производиться в самой Турции, а российский поставщик просто предусмотрит условия для этого», – объяснил Кашин.



Рассуждая о том, насколько выгодно для России продавать вооружения, казалось бы, недружественному государству, собеседник подчеркнул: «Турция – это глобальный прецедент, пример крупного союзника США, который стал на путь самостоятельной многовекторной политики. Да, она не становится нашим другом, не переходит в другой лагерь, у нее совершенно другие интересы и цели. Но сам факт того, что Турция из младшего партнера США смогла стать самостоятельным игроком, для нас очень выгоден. Это сильный удар по американской гегемонии», – уверен он.



Говоря о технических особенностях российского истребителя Су-57 и его экспортного варианта, эксперт отметил: «Конечно, о конкретных отличиях мы не можем знать ввиду секретности этой разработки. Однако экспортные модели от неэкспортных отличаются аппаратурой опознавания и специфическими системами связи, которые в одних вооруженных силах используются, а в других – нет. По желанию заказчика может отличаться оборудование кабины, средства управления и индикации. Таким образом, для каждого покупателя создается своя модификация изделия исходя из той школы и системы подготовки, которая существует в той или иной стране», – рассказал Кашин.



«В любом случае, исходя из доступной информации, мы можем сделать вывод – истребители Су-57 соответствуют пятому поколению военных самолетов: они оснащены технологией малозаметности, инновационным радаром с активной фазированной антенной решеткой, интеграцией всех датчиков и сенсоров, сверхзвуковой крейсерской скоростью и сверхманевренностью. При этом не стоит забывать, что самолеты пятого поколения – это «вещь в себе». Они безумно дороги, избыточны для многих задач и до сих пор не было ни одного конфликта, где бы использовался их полный потенциал. По этим причинам в Китае, России и США продолжают закупаться модернизированные машины четвертого поколения, которые уже показали себя в целой серии серьезных военных конфликтов», – объяснил эксперт.



Кашин также упомянул о планах получения истребителем Су-57 двигателя второго этапа к 2022 году. «Сложно иметь об этом какое-либо точное представление, будучи сторонним наблюдателем. Но можно с уверенностью сказать, что авиационные двигатели – это самая сложная и рискованная технология самолетостроения, а значит, прогнозировать завершение этой работы непросто», – заключил он.

Напомним, министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк заявил, что Анкара не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка собственных истребителей пятого поколения.