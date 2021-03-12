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Россия заявила о готовности к переговорам с Турцией о поставках Су-57 и Су-35
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Россия готова вести с Турцией переговоры о поставках истребителей пятого поколения Су-57 и сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35, а также к сотрудничеству в разработке турецкого новейшего боевого самолета, заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Валерия Решетникова.
«Что касается потенциальных планов закупки Анкарой российских истребителей Су-35 и Су-57, то стоит отметить, что турецкая сторона полностью информирована об их технических спецификациях. Если будет заявка от Турции на эти самолеты, то мы готовы к переговорам по этому вопросу», - сказала Решетникова, передает РИА «Новости».
Она отметила, что Турция уже давно планирует реализовать проект собственного истребителя пятого поколения TF-X, и Россия готова к сотрудничеству по этой программе, если получит соответствующее обращение.
Ранее министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил, что Анкара не исключает возможности покупки Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка ее собственных истребителей пятого поколения.
Между тем, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин напомнил, что «Анкара достаточно часто заявляла о намерении купить боевую технику у России или Китая, но такие планы редко реализуются».
Способные объединяться в сеть танки Т-90М поступили в Севастопольскую бригаду
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Восемь новейших основных танков Т-90М поступили на вооружение в Севастопольскую мотострелковую бригаду гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), сообщили в пресс-службе ЗВО.
В пресс-службе ЗВО добавили, что танки пройдут подготовку для участия в параде Победы на Красной площади в Москве, передает РИА «Новости».
Как отметил командующий танковой армии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель, новые танки «являются самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя». Он также сообщил, что одна из главных особенностей Т-90М – возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.
Ранее американское издание The National Interest оценило российский танк Т-90М, назвав его «монстром», который «заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников».
Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. По словам создателей танка, он является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести.
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В США назвали три «самых крутых» российских самолета
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Эксперты американского журнала Popular Mechanics составили список «самых крутых» самолетов за последние четыре десятилетия, включив в него три российских воздушных судна.
Журналисты Popular Mechanics упорядочили самолеты по годам, когда был совершен первый полет. Так, в 1998 году издание выделило Бе-200 «Альтаир», который нередко участвовал в тушении лесных пожаров. Журналисты отмечают, что самолет способен направить 12 тонн воды над горящей целью, а затем приземлиться на озере или в море, взяв еще один груз всего за 14 секунд. Бе-200 «Альтаир» также можно задействовать для перевозки пассажиров или даже использовать в качестве летающей машины скорой помощи.
В 2000 году наиболее интересным проектом составители списка посчитали прототип двухмоторного истребителя с треугольным крылом – МиГ-1.44 МФИ. А самолетом 2010 года Popular Mechanics назвал Су-57 – российский истребитель пятого поколения, «сочетающий в себе скрытность, скорость и современное вооружение и технологии», передает РИА «Новости».
Ранее читатели американского издания Defence Blog признали российский самолет Су-35 поколения 4++ одним из самых красивых современных истребителей в мире.
Эксперт объяснил заинтересованность Турции в российских Су-57
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«Эрдоган пытается играть в многовекторность, потому намерения Турции купить российские истребители в пику Вашингтону выглядят логичными», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал заявление министерства промышленности Турции о возможности покупки истребителей Су-35 и Су-57.
«Американцы давно находятся в состоянии конфликта с Турцией относительно некой свободы, которую проявляет Эрдоган в плане закупок технологий. Очевидно, что сам Эрдоган, как партнер России, сложный объект. Также очевидно, что сейчас маятник качнулся в сторону России. Комплексы С-400 он уже приобрел и сейчас с помпой открывает крупный энергетический объект на территории Турции. Да, ему много чем грозили американцы, но он все же настоял на своем», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
При этом собеседник призвал не переоценивать дружеское отношение Турции к России на нынешнем этапе отношений между странами.
«Эрдоган пытается играть в многовекторность. Он старается выстроить вокруг Анкары региональные структуры, которые позволят Турции превратиться в серьезный центр влияния на Ближнем Востоке. Потому разговоры о том, что он пытается купить технику у России в пику Вашингтону довольно логичны. Это, конечно же, озаботит Вашингтон, ведь страна – член НАТО не должна закупать технологии у России. Но рычаги влияния на Эрдогана Вашингтон давно утерял. И если США решат вводить против Турции серьезные санкции – я бы на это посмотрел, это довольно любопытно», – продолжил эксперт.
Также собеседник не видит проблемы в том, что Россия продает оружие стране – члену НАТО. «Мы продаем оружие по всему миру. Наши оборонные предприятия прекрасно понимают все риски, поэтому экспортные варианты оружия отличаются от той техники, которая используется у нас. Это обычная международная практика», – заключил Дробницкий.
В четверг министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк заявил, что Турция не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка собственных истребителей пятого поколения.
«Если у России имеется самолет, отвечающий нашим текущим потребностям, если не возникнет сложностей с его внедрением в нашу систему и его запуском, то, конечно, мы можем закупить его у России или у другой страны в Европе. В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции», – передает РИА «Новости» ответ Варанка на вопрос о возможности покупки Турцией Су-35 и Су-57.
Ранее Россия заявила о готовности продавать Су-57Э стратегическим партнерам.
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Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока турецкой АЭС «Аккую»
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Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган дали старт заливке «первого бетона» под третий блок атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции.
Старт строительству был дан в ходе торжественной церемонии с участием глав государств, которая прошла по видео-конференц-связи, передает ТАСС.
АЭС «Аккую» расположена в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Станцию строит госкорпорация «Росатом».
Напомним, в 2018 году президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции из Анкары запустили строительство АЭС «Аккую», которая станет первой построенной на турецкой территории атомной электростанцией.
В июне 2020 года министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез сообщил, что в Турции началось строительство второго блока АЭС «Аккую» – Росатом приступил к заливке бетона. Первый блок собираются ввести в эксплуатацию в 2023 году.
Президент Турции Тайип Эрдоган попросил Росатом ускорить строительство АЭС «Аккую» в Турции и ввести первый блок к столетию республики.
Турция задумалась о покупке российских истребителей Су-35 и Су-57
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Турция не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка собственных истребителей пятого поколения, заявил министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк.
«Если у России имеется самолет, отвечающий нашим текущим потребностям, если не возникнет сложностей с его внедрением в нашу систему и его запуском, то, конечно, мы можем закупить его у России или у другой страны в Европе. В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции», – передает РИА «Новости» ответ Варанка на вопрос о возможности покупки Турцией Су-35 и Су-57.
По его словам, эти вопросы часто поднимаются на встречах лидеров двух стран.
«Конечно, у нас в приоритете стоит прежде всего развитие собственных возможностей Турции в вопросе разработки истребителей пятого поколения. Но если у России будет самолет, который отвечает нашим потребностям и задачам, Турция его приобретет», – добавил Варанк.
Ранее Россия заявила о готовности продавать Су-57Э стратегическим партнерам.
Эксперт оценил вероятность покупки Турцией российских истребителей
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«Анкара достаточно часто заявляла о намерении купить боевую технику у России или Китая, но такие планы редко реализуются», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин, комментируя намерение Турции приобрести российские истребители Су-35 и Су-57.
«Мы не знаем наверняка, действительно ли в Турции примут такое решение. Анкара достаточно часто заявляла о намерении купить боевую технику у России или Китая, но такие планы редко реализуются. Например, до покупки у нашей страны зенитной ракетной системы С-400 Турция много раз говорила о возможности купить систему ПВО у кого-то еще. Может быть, турки делают эти заявления в расчете испугать американцев и заставить их сменить позицию», – полагает Кашин.
Однако если Турция все же примет такое решение, его будет непросто реализовать с технической точки зрения. «Турецкие военно-воздушные силы обширно используют американские истребители F-16, плотно взаимодействуют с США в сфере подготовки кадров. Турции потребуется серьезная реформа, встанет вопрос о готовности Америки обеспечить F-16 запчастями. Но если Анкара на самом деле решит отойти от такого тесного сотрудничества с США, ей точно понадобится сложная военная техника от других поставщиков – невозможно закупать американское оружие и проводить независимую от США внешнюю политику», – констатировал эксперт.
При этом функционирование системы радиолокационного опознавания НАТО («Свой – чужой») не зависит от того, какая страна продаст Турции свои истребители. «У заказчика должно быть свое оборудование государственного опознавания, которое интегрируется в поставляемое изделие. Работы по установке этих блоков могут производиться в самой Турции, а российский поставщик просто предусмотрит условия для этого», – объяснил Кашин.
Рассуждая о том, насколько выгодно для России продавать вооружения, казалось бы, недружественному государству, собеседник подчеркнул: «Турция – это глобальный прецедент, пример крупного союзника США, который стал на путь самостоятельной многовекторной политики. Да, она не становится нашим другом, не переходит в другой лагерь, у нее совершенно другие интересы и цели. Но сам факт того, что Турция из младшего партнера США смогла стать самостоятельным игроком, для нас очень выгоден. Это сильный удар по американской гегемонии», – уверен он.
Говоря о технических особенностях российского истребителя Су-57 и его экспортного варианта, эксперт отметил: «Конечно, о конкретных отличиях мы не можем знать ввиду секретности этой разработки. Однако экспортные модели от неэкспортных отличаются аппаратурой опознавания и специфическими системами связи, которые в одних вооруженных силах используются, а в других – нет. По желанию заказчика может отличаться оборудование кабины, средства управления и индикации. Таким образом, для каждого покупателя создается своя модификация изделия исходя из той школы и системы подготовки, которая существует в той или иной стране», – рассказал Кашин.
«В любом случае, исходя из доступной информации, мы можем сделать вывод – истребители Су-57 соответствуют пятому поколению военных самолетов: они оснащены технологией малозаметности, инновационным радаром с активной фазированной антенной решеткой, интеграцией всех датчиков и сенсоров, сверхзвуковой крейсерской скоростью и сверхманевренностью. При этом не стоит забывать, что самолеты пятого поколения – это «вещь в себе». Они безумно дороги, избыточны для многих задач и до сих пор не было ни одного конфликта, где бы использовался их полный потенциал. По этим причинам в Китае, России и США продолжают закупаться модернизированные машины четвертого поколения, которые уже показали себя в целой серии серьезных военных конфликтов», – объяснил эксперт.
Кашин также упомянул о планах получения истребителем Су-57 двигателя второго этапа к 2022 году. «Сложно иметь об этом какое-либо точное представление, будучи сторонним наблюдателем. Но можно с уверенностью сказать, что авиационные двигатели – это самая сложная и рискованная технология самолетостроения, а значит, прогнозировать завершение этой работы непросто», – заключил он.
Напомним, министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк заявил, что Анкара не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка собственных истребителей пятого поколения.
Первый Ту-160М прибыл на летно-испытательную базу «Туполева» в Жуковском
Модернизированный ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями перелетел из Казанского авиазавода на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» в подмосковном городе Жуковский, сообщила пресс-служба Ростеха.
«Самолет успешно прошел заводские испытания. Сегодня новый ракетоносец передан на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» для подготовки к следующему этапу полетов – предварительным испытаниям», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.
Там добавили, что Ту-160М теперь имеет новые двигатели НК-32-02 и модернизированное бортовое оборудование. Самолетом управлял экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя России Анри Наскидянца. «Полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний», – добавили там.
Напомним, 3 ноября модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02.
В США сообщили о разногласиях Франции и Германии из-за нового истребителя
Реализация совместного проекта истребителя шестого поколения оказалась под угрозой из-за разногласий между Францией и Германией, рассказали американские аналитики.
«Париж и Берлин в прошлом не раз были врагами, однако и сейчас между ними имеются противоречия, несмотря на то, что Франция и Германия уже давно являются союзниками», – отметил военный эксперт Стивен Сильвер в своей статье для The National Interest.
Объединение французской и немецкой сторон в рамках разработки боевой воздушной системы будущего (FCAS), которая должна стать стелс-истребителем шестого поколения, произошло еще в 2017 году, напомнил аналитик. Позже к созданию самолета, постройка которого должна завершиться к 2040 году, подключилась и Испания, уточнил он, передает ФАН.
Стоимость проекта превышает 120 млрд долларов, что делает его самым масштабным в Европе, подчеркнул Сильвер. Согласно планам, новый самолет должен прийти на смену истребителям Rafale в ВВС Франции, а также крылатым машинам Eurofighter в войсках Германии и Испании. Однако разработка боевого самолета нового поколения находится под угрозой, так как между Парижем и Берлином все время возникают разногласия в этой сфере, из-за чего требуются постоянные переговоры, уточнил журналист.
Причинами противоречий между Францией и Германией стали вопросы распределения финансирования проекта и рабочих мест, а также секретные технологии, отметил автор материала. Сильвер сослался на февральскую статью Reuters, в которой говорилось о переговорах Парижа и Берлина. В ходе диалога присутствовала заметная напряженность, отмечается в публикации. Журналисты издания подчеркнули, что отношения между двумя государствами пропитаны недоверием и распрями на почве корпоративных вопросов и распределения рабочих мест.
«Самым большим камнем преткновения, по-видимому, является интеллектуальная собственность, причем Франция «особенно чувствительна в отношении доступа к своей цепочке поставок ядерного потенциала», – пишет аналитик.
Франция и Германия так и не смогли найти взаимопонимание в области создания нового истребителя, несмотря на то, что прошло уже достаточно большое количество времени, приводит Сильвер слова журналистов Reuters. По их мнению, проект находится под угрозой. «Спустя четыре года Франция и Германия все еще спорят о том, как работать вместе. Проект может в конечном счете развалиться, что вынудит три страны вновь объединиться в меньшую коалицию, объединиться с другими странами или работать в одиночку», резюмировали в Reuters.
Главы министерств обороны Франции и Германии в феврале 2019 года подписали контракт по опытно-конструкторским работам над истребителем шестого поколения. Проект будет проходить под названием Future Combat Air System (FCAS), стоимость двухлетнего контракта варьируется от 65 до 74 млн евро. Новые самолеты должны стать заменой устаревшим французским истребителям четвертого поколения «Рафаль» и немецким «Еврофайтер Тайфун».
В Белоруссии возбудили уголовное дело после акции в честь «проклятых солдат»
Прокурором Бреста возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.
«Прокурор Бреста возбудил уголовное дело по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса республики Белоруссия», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В ходе доследственной проверки выяснилось, что 28 февраля в помещении, которое арендует общеобразовательное учреждение «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», провели массовое незаконное мероприятие. В нем также участвовали несовершеннолетние и молодежь.
«Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый», – пояснили в ведомстве.
Уголовное дело передали в Следственный комитет по Брестской области.
Напомним, МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». В Варшаве пообещали «немедленный и адекватный» ответ на высылку своего консула.
«Проклятые солдаты» – участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из «героев», в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый – военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в дипломатическом конфликте двух стран.
Турция изменила правила въезда для туристов
С 15 марта авиапассажирам для въезда в Турцию будет необходимо заполнять не бумажную, а электронную анкету по контролю за COVID-19, заявил представитель минздрава республики.
Представитель турецкого минздрава сообщил, что с 15 марта «распоряжением МВД Турции отменяется бумажная анкета для въезда в страну, ее будет необходимо заполнить в электронном виде», нововведение коснется «только пассажиров, прибывающих в страну воздушным путем», передает РИА «Новости».
Таким образом, прибывающие в Турцию авиапассажиры должны будут за 72 часа до вылета заполнить форму на сайте минздрава республики и скачать ее на электронное устройство.
Ранее власти Турции продлили срок требования к прибывающим пассажирам предоставить отрицательный результат ПЦР-теста до 15 апреля 2021 года.
В МИД оценили решение суда по делу об убийстве посла Карлова
Москва удовлетворена решением суда Анкары по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова и рассчитывает, что турецкой стороной будут предоставлены исчерпывающие сведения о заказчиках убийства, заявили в МИД России.
«Внимательно следили за ходом судебного процесса в Анкаре по делу об убийстве Героя России, чрезвычайного и полномочного посла Андрея Карлова в результате террористического акта 19 декабря 2016 г. Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений», – говорится в сообщении на сайте министерства.
В МИДе отметили, что «отдают должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат». «Констатируем, что развитие двусторонних связей в последние годы дает основания полагать, что они прошли это тяжелое, в полном смысле слова беспрецедентное испытание», – добавили в ведомстве.
Отмечается также, что Москва «рассчитывает на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, непосредственных заказчиках и организаторах этого террористического акта».
Россия по-прежнему исходит из того, что значительную долю ответственности за это преступление несут определенные круги, которые накануне покушения Карлова искусственно нагнетали негативную атмосферу в СМИ и социальных сетях вокруг действий России в Сирии.
Напомним, во вторник суд в Анкаре приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве Карлова к пожизненному лишению свободы, трое из них признаны виновными непосредственно в убийстве. Девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению на сроки от 5 до 15 лет. Пятеро фигурантов оправданы судом. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». СМИ сообщали, что нападавший был застрелен турецкой полицией.
В обвинительном заключении отмечается, что убийство посла является провокацией для нанесения ущерба турецко-российским отношениям.
В ОП поддержали поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов
Члены Общественной палаты России поддержали поправки группы депутатов, среди которых вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, об ответственности за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также уголовное наказание за унижение их чести и достоинства, сообщила пресс-служба Яровой.
«Общественная палата РФ поддержала поправки в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, устанавливается уголовная ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», – отмечается в сообщении пресс-службы, передает ТАСС.
По словам Яровой, такое мнение выразили участники круглого стола «Законодательные механизмы противодействия попыткам реабилитации нацизма и оскорблению ветеранов ВОВ» в Общественной палате.
«Сегодня атаки и агрессия, которые направлены против нашей страны как страны победителя во Второй мировой войне, связаны с будущим, с желанием пересмотра той живой роли, которую сегодня играет наша страна в определении принципов мировой безопасности», – отметила она.
Напомним, депутаты всех фракций Госдумы внесли в профильный комитет поправки, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также устанавливается уголовная ответственность за унижение их чести и достоинства.
За публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны предлагается лишать свободы сроком на три года, а при наличии отягчающих обстоятельств – до пяти лет.
МиГ-31 отработал в Арктике перехват самолета-нарушителя на сверхзвуке
Тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ в ходе учений в Арктике перехватил пытавшийся прорваться на сверхзвуке в воздушное пространство России самолет-нарушитель условного противника, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
«Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые несут дежурство по противовоздушной обороне на Чукотке, провели за полярным кругом учения по перехвату самолета-нарушителя границы Российской Федерации в воздушном пространстве», – приводит сообщение пресс-службы ВВО по ТОФ РИА «Новости».
В роли нарушителя выступил один из истребителей МиГ-31БМ морской авиации ТОФ. «Перед экипажем самолета стояла задача на сверхзвуковой скорости, на высоте около 20 километров, проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж, а в случае обнаружения уйти от преследования», – рассказали в пресс-службе.
На перехват цели с аэродрома Анадырь был поднят дежурный МиГ-31БМ, вместе с наземными радарами обнаруживший условного противника. После захвата цели летчики выполнили электронные пуски ракет «воздух – воздух» большой дальности.
В конце января российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии. В Минобороны сообщали, что число иностранных самолетов-разведчиков, обнаруженных в 2020 году в ходе полетов у российских границ, возросло на 40% по сравнению с 2019 годом.
Дальний истребитель перехватчик МиГ-31БМ имеет максимальную скорость 3000 километров в час, максимальный потолок – до 30 километров, экипаж самолета состоит из двух человек. Истребитель способен перехватывать крылатые ракеты.
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Кремль выразил уверенность в понимании Турцией правильности позиции России по Крыму
Кремль уверен, что со временем Турция поймет правильность позиции России по Крыму, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил воссоединение Крыма с Россией «темой, которая относится к категории разногласий (России и Турции)», передает ТАСС.
«Мы не принимаем позицию Турции по Крыму, вместе с тем мы терпеливо продолжаем разъяснять нашу позицию», – сказал он.
Представитель Кремля выразил уверенность, что в Турции рано или поздно «поймут правильность и обоснованность позиции России».
Он отметил при этом, что позиция Анкары по Крыму не влияет на отношения двух стран, передает РИА «Новости».
«Собственно, понимаете, для нас такого вопроса, как крымский вопрос, не существует», – уточнил Песков.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В феврале 2021 года в эфире турецкого телеканала TGRT1 показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению сферы влияния Анкары. Там указывалось, что к 2050 году в нее якобы войдет ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа.
В Крыму посоветовали Анкаре оставить мечты о юге России.
Первую партию российских управляемых ракет «Атака» доставили в Белоруссию
Вооруженные силы Белоруссии получили первую партию российских управляемых ракет 9М120 «Атака», сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.
«В рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией в Вооруженные силы Беларуси поступила первая партия управляемых ракет 9М120 «Атака», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Ракеты «Атака» оснащены боевой частью кумулятивного действия и предназначены для поражения танков всех типов, в том числе с экранами динамической защиты. Пуск ракеты может происходить как с наземного, так и с воздушного носителя.
«В перспективе ВС Белоруссии планируют полностью обновить арсенал данного вооружения», – отметили в военном ведомстве.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о создании в НАТО военной группировки для захвата западной Белоруссии.