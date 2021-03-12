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НОВОСТЬ ЧАСА

Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России

12 марта, пятница  |  Последнее обновление — 12:05  |  vz.ru
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России обещают непредвиденные сверхдоходы

Россия снова начала зарабатывать на нефти и газе Алексей Куденко/РИА «Новости»
Россия может получить в этом году сверхдоходы благодаря подросшей в цене нефти. Речь может идти о 2–2,5 трлн рублей, которые пополнят Фонд национального благосостояния. В прошлом году резервы приходилось тратить из-за дефицита бюджета, но теперь ситуация резко меняется. Подробности...
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Крымская весна продолжает объединять россиян

Для большинства россиян возвращение Крыма стало поводом для гордости Максим Блинов/РИА Новости
Через семь лет после возвращения Крыма в Россию более 80% россиян положительно оценивает это событие и считает его исторически справедливым. Западные санкции большинство жителей страны также не связывает с воссоединением полуострова – это был лишь повод для их введения, считают опрошенные социологами люди. А как в самом Крыму оценивают прошедшую семилетку по сравнению с украинскими временами? Подробности...
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Как царская Россия заложила триумф советской науки и техники

Александр Попов стал героем одноименного советского фильма «‎Александр Попов»‎/Ленфильм
Расцветом науки в России стала советская эпоха – однако мало кто вспоминает, на сколь высоком уровне научно-технических достижений находилась наша страна до революции. На передовой край науки и техники Россия вышла именно в XIX веке. Каким образом ученые становились государственной элитой Российской империи? Подробности...
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Су-57 стал для Турции поводом подразнить Москву и Вашингтон

Китай стал первым зарубежным покупателем Су-35. Станет ли Турция? eng.chinamil.com.cn/Fan Yishu
Не получит ли Турция доступ к важнейшим военно-техническим секретам России? И почему вообще Анкара дразнит Москву возможностью заключения нового и очень дорогостоящего контракта на закупку боевой техники? Все эти вопросы возникли после очередного заявления Турции по поводу закупок российских истребителей Су-35 и Су-57. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Турция взаимодействует с Россией по принципу шведского стола

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
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Если интересно, проведите соцопрос, что больше всего делает уязвимой русскую женщину – Манижа с ее песней или декриминализация домашнего насилия. Судя по вашей сегодняшней активности, вас ждет много сюрпризов. Подробности...
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России
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    Су-57 стал для Турции поводом подразнить Москву и Вашингтон

    Китай стал первым зарубежным покупателем Су-35. Станет ли Турция?    12 марта 2021, 10:46
    Фото: eng.chinamil.com.cn/Fan Yishu
    Текст: Виктор Сокирко

    Не получит ли Турция доступ к важнейшим военно-техническим секретам России? И почему вообще Анкара дразнит Москву возможностью заключения нового и очень дорогостоящего контракта на закупку боевой техники? Все эти вопросы возникли после очередного заявления Турции по поводу закупок российских истребителей Су-35 и Су-57.

    «Если у России имеется самолет, отвечающий нашим текущим потребностям... то, конечно, мы можем закупить его», – заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк. Слова министра прозвучали в ответ на очередные предположения о том, что его страна нуждается в современных истребителях (например, российских Су-35 или Су-57).

    Однако действительно ли Анкаре необходима российская военная авиатехника?

    На сегодняшний день Турция самостоятельно выпускала и продолжает выпускать лицензионные истребители американского происхождения из семейства F-16 в модификациях F-16C Block 30, F-16 Block 50+, F-16D Block 30, F-16D Block 50 и F-16 Block50+. Таких многоцелевых истребителей в составе ВВС Турции порядка 260 воздушных машин, которые носят клеймо «Made in Tyrkish». Выпускала Турция и легкие военно-транспортные самолеты Tusas CN-235 M – лицензионный испанский CASA CN-235.

    Турция успела набраться опыта от участия в программе по производству F-35, в которой она была задействована с 2002 года. Турецкая промышленность выпускала около семи процентов деталей для нового истребителя.

    Турция, которая планировала приобрести 100 таких новейших истребителей, являлась одним из крупнейших заказчиков наравне с Великобританией и Австралией, рассчитывала на собственное их производство, но получила отказ от США. Сейчас F-35 за пределами США выпускают лишь в Италии, предполагается открытие линии сборки этих истребителей в Японии компанией Mitsubishi (38 единиц).

    В решении Вашингтона сыграла роль и нестабильность в американо-турецких отношениях, и стремление Европы ограничить возрастающую самостоятельность Турции на международной политической арене. А уж когда Анкара «взбрыкнула» и отказалась от далеко несовершенных и дорогих американских «Патриотов» в пользу российских С-400, ей из Вашингтона погрозили пальчиком: мол, не получите теперь F-35. Турция в ответ парировала: «А что, нет других достойных самолетов? Мы купим российские Су-57».

    Сейчас тема закупок Анкарой именно российских истребителей опять оказалась в приоритете. Однако не стоит питать особых иллюзий по поводу успешной сделки Москвы с Анкарой. Фактически объявив тендер на закупку иностранных самолетов истребительной авиации, Турция оставляет в приоритете создание собственного истребителя пятого поколения. Речь о перспективном самолете TF-X (Turkish Fighter-Experimental), который существует пока лишь в полноразмерном макете, а первый полет, запланированный на 2023 год, плавно перетек уже на 2025 год. То есть в составе ВВС страны он появится в лучшем случае лет через десять.

    И все же на одних только F-16, пусть даже модернизированных и усовершенствованных, Турция господство в регионе вряд ли сможет поддерживать.

    Поэтому совершенно предсказуемо Анкара ищет замену для обновления своего боевого авиапарка – и здесь вариант с приобретением российского Су-35, а возможно и Су-57, видится наиболее выгодным приобретением.

    И действительно – по целому ряду независимых оценок российский истребитель ничем не хуже своего американского конкурента, при этом существенно дешевле. У него, правда, есть существенный недостаток именно с точки зрения мирового рынка оружия. Иностранные покупатели предпочитают закупать технику, уже в массовом порядке освоенную страной-производителем, обкатанную, излеченную от детских болезней. В этом смысле американская машина выигрывает – при всех своих недостатках, F-35 давно принят на вооружение, в войсках не только США, но и ряда его стран-союзников летают десятки этих машин. В то время как Су-57 в составе ВВС РФ находится пока только в единственном экземпляре.

    «Турция сейчас в большей степени заинтересована именно в приобретении российских истребителей, – заявил газете ВЗГЛЯД военно-авиационный эксперт полковник Александр Дробышевский. – Здесь есть как политический, так и экономический нюанс. Турецкий президент – хитрый лис, и подобным шагом даст пинок американской администрации, как он это сделал с покупкой С-400. Это такая «ответочка» за утраченное производство F-35.

    Россия в случае подобной сделки получит очень выгодный заказ не только в экономическом плане, но и определенного влияния на Анкару. Приобретение российских истребителей – это и последующее обучение пилотов и технического состава, проведение ремонтных работ, поставка запчастей, проведение ремонтных работ самолетов. Это неизбежные контакты и образующиеся связи».

    Однако если Турция все же примет такое решение, его будет непросто реализовать прежде всего с технической точки зрения. «Турецкие военно-воздушные силы обширно используют американские истребители F-16, плотно взаимодействуют с США в сфере подготовки кадров. Турции потребуется серьезная реформа, встанет вопрос о готовности Америки обеспечить F-16 запчастями. Но если Анкара на самом деле решит отойти от такого тесного сотрудничества с США, ей точно понадобится сложная военная техника от других поставщиков – невозможно закупать американское оружие и проводить независимую от США внешнюю политику», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.

    Что касается вопроса, что, мол, мы вооружаем страну НАТО своими передовыми технологиями в области авиастроения боевой авиации, то здесь особых тревог тоже не должно возникать.

    Если дело действительно дойдет до заключения и реализации контрактов, то на экспорт будут поставляться самолеты в штатной комплектации, то есть сам планер и авионика, без новейших оборудования и вооружений. И если, скажем, полмира вооружено автоматами Калашникова, это ведь не подрывает нашу обороноспособность. Так же и с истребителями, ценность которых заключается именно в вооружениях, которые остаются в секрете и могут использоваться именно российскими летчиками.

    «Составление паспорта экспортного облика контролирует структура Минобороны – Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, – считает и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. – Без визы оборонного ведомства ни одно изделие не уйдет за рубеж в конфигурации, представляющей угрозу национальной безопасности России. Это касается и истребителей Су-35 и Су-57. Секретов и особенностей наших самолетов никто не узнает».

    С Турцией, конечно, есть нюансы. Уже упоминавшееся ее членство в НАТО пусть и не самая большая, но все же препона. Анкара вряд ли захочет приобретать упрощенную (экспортную) версию Су-35 или Су-57, а потребует, чтобы все было на «полном фарше». Опять же таки туркам невыгодно зависеть от России в поставках запчастей, поэтому они захотят пусть частично, но наладить производство этих истребителей на своей территории.

    Более того, вероятно, что Турция захочет получить возможность производства собственно самого лицензионного Су-57, этакий вариант своего Turkish-57. При этом наверняка затребует российский кредит под это производство, что самой России не слишком выгодно, самой необходимы средства для серийного выпуска истребителя.

    Большая проблема у Турции с ключевым компонентом самолета – двигателем, на производство которого «с нуля» требуется лет тридцать. Поэтому турки активно сотрудничают в этом плане со шведской Saab, рассматривают возможность присоединения к южнокорейской или бразильской программе по созданию истребителя нового поколения.

    Впрочем, все это пока лишь разговоры, те самые ничего не значащие рассуждения о намерениях. Ведь Турция не приняла пока окончательного решения о покупке российских Cу-35 и Су-57 и с большой долей вероятности может отказаться от этих истребителей, чтобы сохранить отношения с НАТО. Вашингтон тоже приложит усилия, чтобы навязать Анкаре именно свой F-35 или какой-то европейский самолет. Иначе говоря, турецкий МИД делает мало что значащие с точки зрения реальных решений заявления – он всего лишь поддерживает правильный внешнеполитический баланс. Дразнит и Москву, и Вашингтон – и следит за их реакцией.

    «Эрдоган пытается играть в многовекторность», поясняет газете ВЗГЛЯД политическую подоплеку сюжета американист Дмитрий Дробницкий. И вовсе не факт, что вслед за покупкой российских комплексов С-400 Турция решится еще больше обострить отношения с Вашингтоном, купив российские истребители.


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