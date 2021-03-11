Эксперт объяснил заинтересованность Турции в российских Су-57

«Эрдоган пытается играть в многовекторность, потому намерения Турции купить российские истребители в пику Вашингтону выглядят логичными», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал заявление министерства промышленности Турции о возможности покупки истребителей Су-35 и Су-57.

«Американцы давно находятся в состоянии конфликта с Турцией относительно некой свободы, которую проявляет Эрдоган в плане закупок технологий. Очевидно, что сам Эрдоган, как партнер России, сложный объект. Также очевидно, что сейчас маятник качнулся в сторону России. Комплексы С-400 он уже приобрел и сейчас с помпой открывает крупный энергетический объект на территории Турции. Да, ему много чем грозили американцы, но он все же настоял на своем», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

При этом собеседник призвал не переоценивать дружеское отношение Турции к России на нынешнем этапе отношений между странами.

«Эрдоган пытается играть в многовекторность. Он старается выстроить вокруг Анкары региональные структуры, которые позволят Турции превратиться в серьезный центр влияния на Ближнем Востоке. Потому разговоры о том, что он пытается купить технику у России в пику Вашингтону довольно логичны. Это, конечно же, озаботит Вашингтон, ведь страна – член НАТО не должна закупать технологии у России. Но рычаги влияния на Эрдогана Вашингтон давно утерял. И если США решат вводить против Турции серьезные санкции – я бы на это посмотрел, это довольно любопытно», – продолжил эксперт.

Также собеседник не видит проблемы в том, что Россия продает оружие стране – члену НАТО. «Мы продаем оружие по всему миру. Наши оборонные предприятия прекрасно понимают все риски, поэтому экспортные варианты оружия отличаются от той техники, которая используется у нас. Это обычная международная практика», – заключил Дробницкий.

В четверг министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк заявил, что Турция не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка собственных истребителей пятого поколения.

«Если у России имеется самолет, отвечающий нашим текущим потребностям, если не возникнет сложностей с его внедрением в нашу систему и его запуском, то, конечно, мы можем закупить его у России или у другой страны в Европе. В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции», – передает РИА «Новости» ответ Варанка на вопрос о возможности покупки Турцией Су-35 и Су-57.

Ранее Россия заявила о готовности продавать Су-57Э стратегическим партнерам.

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