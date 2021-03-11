Турция задумалась о покупке российских истребителей Су-35 и Су-57

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11 марта, четверг | Последнее обновление — 13:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В центре Махачкалы ликвидировали боевика с поясом смертника
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Если интересно, проведите соцопрос, что больше всего делает уязвимой русскую женщину – Манижа с ее песней или декриминализация домашнего насилия. Судя по вашей сегодняшней активности, вас ждет много сюрпризов.
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Пандемия коронавируса в корне изменила рынок труда, в частности, многих перевела на удаленную работу. Такой формат оценили и сотрудники, и работодатели. Но как сегодня юридически контролируется новый режим труда? И какие изменения претерпело законодательство?
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Мы должны признать, что наша малодетность – от трусости. Что мы боимся не то чтобы буквально «не прокормить» своих детей, мы боимся, что дети помешают нам наслаждаться мелкобуржуазным образом жизни.
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В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Турция задумалась о покупке российских истребителей Су-35 и Су-57
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Турция не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка собственных истребителей пятого поколения, заявил министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк.
«Если у России имеется самолет, отвечающий нашим текущим потребностям, если не возникнет сложностей с его внедрением в нашу систему и его запуском, то, конечно, мы можем закупить его у России или у другой страны в Европе. В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции», – передает РИА «Новости» ответ Варанка на вопрос о возможности покупки Турцией Су-35 и Су-57.
По его словам, эти вопросы часто поднимаются на встречах лидеров двух стран.
«Конечно, у нас в приоритете стоит прежде всего развитие собственных возможностей Турции в вопросе разработки истребителей пятого поколения. Но если у России будет самолет, который отвечает нашим потребностям и задачам, Турция его приобретет», – добавил Варанк.
Ранее Россия заявила о готовности продавать Су-57Э стратегическим партнерам.
Способные объединяться в сеть танки Т-90М поступили в Севастопольскую бригаду
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Восемь новейших основных танков Т-90М поступили на вооружение в Севастопольскую мотострелковую бригаду гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), сообщили в пресс-службе ЗВО.
В пресс-службе ЗВО добавили, что танки пройдут подготовку для участия в параде Победы на Красной площади в Москве, передает РИА «Новости».
Как отметил командующий танковой армии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель, новые танки «являются самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя». Он также сообщил, что одна из главных особенностей Т-90М – возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.
Ранее американское издание The National Interest оценило российский танк Т-90М, назвав его «монстром», который «заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников».
Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. По словам создателей танка, он является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести.
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Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока турецкой АЭС «Аккую»
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Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган дали старт заливке «первого бетона» под третий блок атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции.
Старт строительству был дан в ходе торжественной церемонии с участием глав государств, которая прошла по видео-конференц-связи, передает ТАСС.
АЭС «Аккую» расположена в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Станцию строит госкорпорация «Росатом».
Напомним, в 2018 году президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции из Анкары запустили строительство АЭС «Аккую», которая станет первой построенной на турецкой территории атомной электростанцией.
В июне 2020 года министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез сообщил, что в Турции началось строительство второго блока АЭС «Аккую» – Росатом приступил к заливке бетона. Первый блок собираются ввести в эксплуатацию в 2023 году.
Президент Турции Тайип Эрдоган попросил Росатом ускорить строительство АЭС «Аккую» в Турции и ввести первый блок к столетию республики.
США помешали поставкам турецких вертолетов Пакистану
Соединенные Штаты помешали поставкам 30 турецких вертолетов АТАК в Пакистан, тендер, возможно, получит Китай, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын, говоря о последствиях санкций США против Турции из-за закупки С-400.
«США заблокировали запланированную нами продажу боевых вертолетов Пакистану. Это, вероятно, приведет к тому, что тендер, о котором идет речь, уйдет в Китай, и проигравшими здесь будут США», – сказал Калын, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Он добавил, что Анкара решила закупить С-400 из-за позиции США, которые отказались поставлять в Турцию ПВО Patriot на выгодных для нее условиях.
Также Калын заявлял, что попытка давления США на Турцию в ситуации с С-400 может привести к обратным последствиям.
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не откажется от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, несмотря на позицию Вашингтона.
Обвиняемых по делу об убийстве посла России Карлова приговорили к пожизненному заключению
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Суд в Анкаре приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова к пожизненному лишению свободы, трое из них признаны виновными непосредственно в убийстве. В общей сложности обвинительные приговоры вынесены 14 фигурантам.
К пожизненному заключению приговорены бывшие сотрудники Управления по информационным технологиям и связи Турции Шахин Сегют, который, по версии следствия, был куратором убийцы российского дипломата, и Хусейн Кетюдже, бывшие сотрудники турецкой полиции Ахмет Кылычарслан и бывший глава отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) Турции Вехби Кюршад Акалын, передает РИА «Новости».
Девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению на сроки от 5 до 15 лет. Пятеро фигурантов оправданы судом. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры.
Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям.
Между тем прокуратура Турции потребовала приговорить к пожизненному заключению восьмерых обвиняемых по делу об убийстве Карлова. Ранее прокуратура потребовала оправдать пятерых из 28 обвиняемых по этому делу.
Напомним, Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».
В обвинительном заключении отмечается, что убийство посла является провокацией для нанесения ущерба турецко-российским отношениям.
Первый Ту-160М прибыл на летно-испытательную базу «Туполева» в Жуковском
Модернизированный ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями перелетел из Казанского авиазавода на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» в подмосковном городе Жуковский, сообщила пресс-служба Ростеха.
«Самолет успешно прошел заводские испытания. Сегодня новый ракетоносец передан на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» для подготовки к следующему этапу полетов – предварительным испытаниям», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.
Там добавили, что Ту-160М теперь имеет новые двигатели НК-32-02 и модернизированное бортовое оборудование. Самолетом управлял экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя России Анри Наскидянца. «Полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний», – добавили там.
Напомним, 3 ноября модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02.
В США сообщили о разногласиях Франции и Германии из-за нового истребителя
Реализация совместного проекта истребителя шестого поколения оказалась под угрозой из-за разногласий между Францией и Германией, рассказали американские аналитики.
«Париж и Берлин в прошлом не раз были врагами, однако и сейчас между ними имеются противоречия, несмотря на то, что Франция и Германия уже давно являются союзниками», – отметил военный эксперт Стивен Сильвер в своей статье для The National Interest.
Объединение французской и немецкой сторон в рамках разработки боевой воздушной системы будущего (FCAS), которая должна стать стелс-истребителем шестого поколения, произошло еще в 2017 году, напомнил аналитик. Позже к созданию самолета, постройка которого должна завершиться к 2040 году, подключилась и Испания, уточнил он, передает ФАН.
Стоимость проекта превышает 120 млрд долларов, что делает его самым масштабным в Европе, подчеркнул Сильвер. Согласно планам, новый самолет должен прийти на смену истребителям Rafale в ВВС Франции, а также крылатым машинам Eurofighter в войсках Германии и Испании. Однако разработка боевого самолета нового поколения находится под угрозой, так как между Парижем и Берлином все время возникают разногласия в этой сфере, из-за чего требуются постоянные переговоры, уточнил журналист.
Причинами противоречий между Францией и Германией стали вопросы распределения финансирования проекта и рабочих мест, а также секретные технологии, отметил автор материала. Сильвер сослался на февральскую статью Reuters, в которой говорилось о переговорах Парижа и Берлина. В ходе диалога присутствовала заметная напряженность, отмечается в публикации. Журналисты издания подчеркнули, что отношения между двумя государствами пропитаны недоверием и распрями на почве корпоративных вопросов и распределения рабочих мест.
«Самым большим камнем преткновения, по-видимому, является интеллектуальная собственность, причем Франция «особенно чувствительна в отношении доступа к своей цепочке поставок ядерного потенциала», – пишет аналитик.
Франция и Германия так и не смогли найти взаимопонимание в области создания нового истребителя, несмотря на то, что прошло уже достаточно большое количество времени, приводит Сильвер слова журналистов Reuters. По их мнению, проект находится под угрозой. «Спустя четыре года Франция и Германия все еще спорят о том, как работать вместе. Проект может в конечном счете развалиться, что вынудит три страны вновь объединиться в меньшую коалицию, объединиться с другими странами или работать в одиночку», резюмировали в Reuters.
Главы министерств обороны Франции и Германии в феврале 2019 года подписали контракт по опытно-конструкторским работам над истребителем шестого поколения. Проект будет проходить под названием Future Combat Air System (FCAS), стоимость двухлетнего контракта варьируется от 65 до 74 млн евро. Новые самолеты должны стать заменой устаревшим французским истребителям четвертого поколения «Рафаль» и немецким «Еврофайтер Тайфун».
В Белоруссии возбудили уголовное дело после акции в честь «проклятых солдат»
Прокурором Бреста возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.
«Прокурор Бреста возбудил уголовное дело по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса республики Белоруссия», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В ходе доследственной проверки выяснилось, что 28 февраля в помещении, которое арендует общеобразовательное учреждение «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», провели массовое незаконное мероприятие. В нем также участвовали несовершеннолетние и молодежь.
«Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый», – пояснили в ведомстве.
Уголовное дело передали в Следственный комитет по Брестской области.
Напомним, МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». В Варшаве пообещали «немедленный и адекватный» ответ на высылку своего консула.
«Проклятые солдаты» – участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из «героев», в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый – военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в дипломатическом конфликте двух стран.
В МИД оценили решение суда по делу об убийстве посла Карлова
Москва удовлетворена решением суда Анкары по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова и рассчитывает, что турецкой стороной будут предоставлены исчерпывающие сведения о заказчиках убийства, заявили в МИД России.
«Внимательно следили за ходом судебного процесса в Анкаре по делу об убийстве Героя России, чрезвычайного и полномочного посла Андрея Карлова в результате террористического акта 19 декабря 2016 г. Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений», – говорится в сообщении на сайте министерства.
В МИДе отметили, что «отдают должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат». «Констатируем, что развитие двусторонних связей в последние годы дает основания полагать, что они прошли это тяжелое, в полном смысле слова беспрецедентное испытание», – добавили в ведомстве.
Отмечается также, что Москва «рассчитывает на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, непосредственных заказчиках и организаторах этого террористического акта».
Россия по-прежнему исходит из того, что значительную долю ответственности за это преступление несут определенные круги, которые накануне покушения Карлова искусственно нагнетали негативную атмосферу в СМИ и социальных сетях вокруг действий России в Сирии.
Напомним, во вторник суд в Анкаре приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве Карлова к пожизненному лишению свободы, трое из них признаны виновными непосредственно в убийстве. Девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению на сроки от 5 до 15 лет. Пятеро фигурантов оправданы судом. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». СМИ сообщали, что нападавший был застрелен турецкой полицией.
В обвинительном заключении отмечается, что убийство посла является провокацией для нанесения ущерба турецко-российским отношениям.
Назван срок передачи ВМФ многоцелевой АПЛ проекта 885М «Новосибирск»
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Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» будет передана ВМФ России в конце 2021 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Атомную субмарину передадут флоту в четвертом квартале 2021 года. До этого «Новосибирск» должен завершить заводские ходовые испытания и пройти государственные», – приводит слова источника ТАСС. Он уточнил, что в ходе госиспытаний субмарина выполнит пуски ракет «Оникс» и «Калибр-ПЛ».
Таким образом, в 2021 году корабелы «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) готовятся передать ВМФ России головную субмарину проекта 885М «Казань» и первую серийную – «Новосибирск». На предприятии в разных стадиях строительства находятся еще шесть субмарин этого проекта.
В прошлый четверг в ОСК сообщили, что все замечания на вооруженной крылатыми ракетами головной атомной многоцелевой подлодке проекта 885М «Казань» устранены, корабль готов к передаче в боевой состав Военно-морского флота. Тем временем на «Севмаше» приступили к формированию корпусов седьмой и восьмой АПЛ проекта 885М. Помимо головной атомной подлодки проекта 885М «Казань» и первой серийной – «Новосибирск» – на предприятии в разных стадиях строительства находятся еще шесть субмарин этого проекта.
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Жители Идлиба выступили против протурецких боевиков
В сирийской провинции Идлиб произошло столкновение местных жителей с боевиками протурецких формирований, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов.
«На фоне гуманитарного кризиса на подконтрольной вооруженным силам Турции территории продолжается рост протестных настроений местных жителей против бесчинств незаконных вооруженных формирований. В населенном пункте Ирхаб провинции Идлиб произошло столкновение местных жителей с боевиками, прибывшими для принудительного набора в ряды протурецких бандформирований», – приводит слова Карпова ТАСС.
По данным контр-адмирала, в районе Шейх-Акиль на западе населенного пункта Эль-Баб в ходе разгона боевиками протестной акции мирных жителей, выступавших с требованиями прекращения оккупации, получили ранения 15 человек, около десяти арестованы.
В городе Африн провинции Алеппо прошел митинг, в котором приняли участие до 100 человек с требованиями возвращения местным жителям оливковых полей, ранее захваченных боевиками протурецких бандформирований.
Накануне Россия предупредила о провокации боевиков с химоружием в Идлибе. В минувшую субботу в Сирии осудили Турцию за невыполнение обязательств по Идлибу. В начале марта в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали десятки обстрелов со стороны боевиков.
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Модульный пистолет Лебедева прошел госиспытания
Модульный пистолет Лебедева (МПЛ), разрабатываемый группой компаний (ГК) «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») успешно завершил государственные испытания, сообщили в пресс-службе Калашникова.
«В феврале 2021 года МПЛ успешно завершил государственные испытания. Пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии в ходе опытно-конструкторской работы (ОКР) «Разработка перспективного пистолета под патрон 9х19 мм с расширенными тактическими возможностями», шифр «Рысь», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
«Работы по тематике МПЛ начаты в 2017 году по тактико-техническому заданию Росгвардии. Эти работы доведены до конца, испытания завершены с положительным результатом», – привели в пресс-службе слова замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками нацгвардии Алексея Беззубикова.
Госкомиссия утвердила результаты государственных испытаний пистолета и рекомендовала его к принятию на вооружение Росгвардии, добавили в пресс-службе.
Предполагается, что интерес к новому пистолету проявят и другие силовые структуры. «Хотя пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии и в первую очередь ориентирован на технические требования данного ведомства, мы надеемся, что потенциально этот пистолет может представлять интерес и для других ведомств», – процитировали в пресс-службе гендиректора «Калашникова» Дмитрия Тарасова.
Напомним, в 2019 году Беззубиков рассказал, что модернизированный пистолет Лебедева может стать штатным табельным оружием Росгвардии взамен пистолета Макарова.
В ОП поддержали поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов
Члены Общественной палаты России поддержали поправки группы депутатов, среди которых вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, об ответственности за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также уголовное наказание за унижение их чести и достоинства, сообщила пресс-служба Яровой.
«Общественная палата РФ поддержала поправки в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, устанавливается уголовная ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», – отмечается в сообщении пресс-службы, передает ТАСС.
По словам Яровой, такое мнение выразили участники круглого стола «Законодательные механизмы противодействия попыткам реабилитации нацизма и оскорблению ветеранов ВОВ» в Общественной палате.
«Сегодня атаки и агрессия, которые направлены против нашей страны как страны победителя во Второй мировой войне, связаны с будущим, с желанием пересмотра той живой роли, которую сегодня играет наша страна в определении принципов мировой безопасности», – отметила она.
Напомним, депутаты всех фракций Госдумы внесли в профильный комитет поправки, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также устанавливается уголовная ответственность за унижение их чести и достоинства.
За публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны предлагается лишать свободы сроком на три года, а при наличии отягчающих обстоятельств – до пяти лет.
В Кремле сочли беспочвенными опасения США по поводу российской активности в космосе
Опасения США о высокой российской активности в космосе беспочвенные, Россия – это мирная страна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что складывается ощущение, будто «само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов», передает РИА «Новости».
«Это совершенно беспочвенное опасение, Россия – мирная страна, она выступает за сотрудничество. Мы ценим российско-американское сотрудничество в космосе. Мы надеемся, что оно будет продолжаться и не падет жертвой различных русофобских проявлений», – добавил он.
Так представитель Кремля прокомментировал заявление командующнго Космическими силами США генерал-майора Джона Реймонда: тот сказал, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают опасения, эти страны обладают множеством лазерных систем разного уровня и мощности, которые можно использовать для уничтожения или повреждения с Земли спутников.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как возможности России в космосе испугали США.
МиГ-31 отработал в Арктике перехват самолета-нарушителя на сверхзвуке
Тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ в ходе учений в Арктике перехватил пытавшийся прорваться на сверхзвуке в воздушное пространство России самолет-нарушитель условного противника, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
«Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые несут дежурство по противовоздушной обороне на Чукотке, провели за полярным кругом учения по перехвату самолета-нарушителя границы Российской Федерации в воздушном пространстве», – приводит сообщение пресс-службы ВВО по ТОФ РИА «Новости».
В роли нарушителя выступил один из истребителей МиГ-31БМ морской авиации ТОФ. «Перед экипажем самолета стояла задача на сверхзвуковой скорости, на высоте около 20 километров, проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж, а в случае обнаружения уйти от преследования», – рассказали в пресс-службе.
На перехват цели с аэродрома Анадырь был поднят дежурный МиГ-31БМ, вместе с наземными радарами обнаруживший условного противника. После захвата цели летчики выполнили электронные пуски ракет «воздух – воздух» большой дальности.
В конце января российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии. В Минобороны сообщали, что число иностранных самолетов-разведчиков, обнаруженных в 2020 году в ходе полетов у российских границ, возросло на 40% по сравнению с 2019 годом.
Дальний истребитель перехватчик МиГ-31БМ имеет максимальную скорость 3000 километров в час, максимальный потолок – до 30 километров, экипаж самолета состоит из двух человек. Истребитель способен перехватывать крылатые ракеты.
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Кремль выразил уверенность в понимании Турцией правильности позиции России по Крыму
Кремль уверен, что со временем Турция поймет правильность позиции России по Крыму, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил воссоединение Крыма с Россией «темой, которая относится к категории разногласий (России и Турции)», передает ТАСС.
«Мы не принимаем позицию Турции по Крыму, вместе с тем мы терпеливо продолжаем разъяснять нашу позицию», – сказал он.
Представитель Кремля выразил уверенность, что в Турции рано или поздно «поймут правильность и обоснованность позиции России».
Он отметил при этом, что позиция Анкары по Крыму не влияет на отношения двух стран, передает РИА «Новости».
«Собственно, понимаете, для нас такого вопроса, как крымский вопрос, не существует», – уточнил Песков.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В феврале 2021 года в эфире турецкого телеканала TGRT1 показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению сферы влияния Анкары. Там указывалось, что к 2050 году в нее якобы войдет ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа.
В Крыму посоветовали Анкаре оставить мечты о юге России.
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