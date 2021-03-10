Путин поздравил композитора Зацепина с 95-летием Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока турецкой АЭС «Аккую» 10 марта 2021, 16:41

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган дали старт заливке «первого бетона» под третий блок атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции. Старт строительству был дан в ходе торжественной церемонии с участием глав государств, которая прошла по видео-конференц-связи, передает ТАСС. АЭС «Аккую» расположена в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Станцию строит госкорпорация «Росатом». Напомним, в 2018 году президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции из Анкары запустили строительство АЭС «Аккую», которая станет первой построенной на турецкой территории атомной электростанцией. В июне 2020 года министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез сообщил, что в Турции началось строительство второго блока АЭС «Аккую» – Росатом приступил к заливке бетона. Первый блок собираются ввести в эксплуатацию в 2023 году. Президент Турции Тайип Эрдоган попросил Росатом ускорить строительство АЭС «Аккую» в Турции и ввести первый блок к столетию республики.

Стало известно имя гостя Путина из Европы, которого удивила Москва 9 марта 2021, 23:43

Фото: Stefanopoulos Thierry/Zuma/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин поздно вечером 3 марта встречался в Кремле с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном, сообщили осведомленные источники. По информации источников издания, российского лидера навещал бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон (2007–2012), сообщил «Коммерсант». О встрече с коллегой-иностранцем 4 марта президент рассказал в ходе общения с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». «Я вчера (3 марта – прим. ВЗГЛЯД) вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал [в Москву]. Он иностранец, живет дома, естественно, приехал по делам в Россию. Вчера мы с ним поздно вечером увиделись, и он рассказывал о своих впечатлениях. Он говорит: «Ты знаешь, я удивился, приехав в Москву». Я говорю: «Чему?» – «Москва живет». Я говорю: «В каком смысле? Конечно, живет». – «У нас, – говорит, – в наших крупных городах, крупнейших городах Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто». Стенограмма встречи была опубликована на сайте Кремля. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что встреча носила личный характер. «Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно. Существуют также и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем, это абсолютно нормальная практика. Каждые сутки президента изобилуют огромным количеством событий и встреч, их гораздо больше, чем то, что вы видите по телевизору или читаете в информационных сообщениях. Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией о том, кто был его собеседником»,– сказал Песков, отвечая на вопрос о том, кто был в гостях у президента. О том, что Франсуа Фийон посетил Москву, 3 марта сообщила Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie). В ходе поездки в Россию политик провел встречу с представителями компаний–членов палаты. «Бывший премьер-министр Франции рассказал о текущем положении французского бизнеса в России, возможностях развития и укрепления деловых отношений двух стран, а также перспективных направлениях сотрудничества. Была также затронута необходимость отмены экономических санкций»,– цитирует издание пресс-службу объединения. Напомним, 4 марта Путин рассказал об удивлении иностранца кипучей жизнью в Москве по сравнению с Европой. США помешали поставкам турецких вертолетов Пакистану 8 марта 2021, 13:15 Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты помешали поставкам 30 турецких вертолетов АТАК в Пакистан, тендер, возможно, получит Китай, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын, говоря о последствиях санкций США против Турции из-за закупки С-400. «США заблокировали запланированную нами продажу боевых вертолетов Пакистану. Это, вероятно, приведет к тому, что тендер, о котором идет речь, уйдет в Китай, и проигравшими здесь будут США», – сказал Калын, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. Он добавил, что Анкара решила закупить С-400 из-за позиции США, которые отказались поставлять в Турцию ПВО Patriot на выгодных для нее условиях. Также Калын заявлял, что попытка давления США на Турцию в ситуации с С-400 может привести к обратным последствиям. Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не откажется от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, несмотря на позицию Вашингтона. Обвиняемых по делу об убийстве посла России Карлова приговорили к пожизненному заключению 9 марта 2021, 16:45

Фото: Burhan Ozbilici/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Суд в Анкаре приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова к пожизненному лишению свободы, трое из них признаны виновными непосредственно в убийстве. В общей сложности обвинительные приговоры вынесены 14 фигурантам. К пожизненному заключению приговорены бывшие сотрудники Управления по информационным технологиям и связи Турции Шахин Сегют, который, по версии следствия, был куратором убийцы российского дипломата, и Хусейн Кетюдже, бывшие сотрудники турецкой полиции Ахмет Кылычарслан и бывший глава отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) Турции Вехби Кюршад Акалын, передает РИА «Новости». Девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению на сроки от 5 до 15 лет. Пятеро фигурантов оправданы судом. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры. Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Между тем прокуратура Турции потребовала приговорить к пожизненному заключению восьмерых обвиняемых по делу об убийстве Карлова. Ранее прокуратура потребовала оправдать пятерых из 28 обвиняемых по этому делу. Напомним, Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». В обвинительном заключении отмечается, что убийство посла является провокацией для нанесения ущерба турецко-российским отношениям. В Анкаре предупредили об обратном эффекте давления США на Турцию в ситуации с С-400 8 марта 2021, 09:40

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Попытка США давить на Турцию по ситуации с закупкой российских С-400 может привести к обратным последствиям, заявил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын. «Когда другая страна приходит к нам с максималистской позицией и выдвигает требования в духе, «либо будет по-нашему, либо никак», то такой подход подталкивает нас в других направлениях», – сказал Калын в интервью Bloomberg, передает ТАСС. Он пояснил, что между Москвой и Анкарой были разногласия, но «их удалось устранить за счет конструктивного диалога». «Почему с США мы не можем поступить так же?» – отметил представитель турецкого президента. Калын пояснил, что Турция может пользоваться С-400 так, что это не нарушит систему обороны НАТО. «Эти вопросы можно решить за счет конструктивного диалога в открытом и честном ключе, но американские политики должны понять, насколько серьезно мы относимся к этим вопросам. Решение о приобретении С-400 было принято далеко не за одну ночь», – указал он. Ранее глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подтвердил, что Анкара продолжает рассматривать возможность приобретения у России второго полка зенитных ракетных систем С-400. Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не откажется от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, несмотря на позицию Вашингтона. В МИД оценили решение суда по делу об убийстве посла Карлова 9 марта 2021, 19:31 Текст: Елизавета Булкина

Москва удовлетворена решением суда Анкары по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова и рассчитывает, что турецкой стороной будут предоставлены исчерпывающие сведения о заказчиках убийства, заявили в МИД России. «Внимательно следили за ходом судебного процесса в Анкаре по делу об убийстве Героя России, чрезвычайного и полномочного посла Андрея Карлова в результате террористического акта 19 декабря 2016 г. Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений», – говорится в сообщении на сайте министерства. В МИДе отметили, что «отдают должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат». «Констатируем, что развитие двусторонних связей в последние годы дает основания полагать, что они прошли это тяжелое, в полном смысле слова беспрецедентное испытание», – добавили в ведомстве. Отмечается также, что Москва «рассчитывает на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, непосредственных заказчиках и организаторах этого террористического акта». Россия по-прежнему исходит из того, что значительную долю ответственности за это преступление несут определенные круги, которые накануне покушения Карлова искусственно нагнетали негативную атмосферу в СМИ и социальных сетях вокруг действий России в Сирии. Напомним, во вторник суд в Анкаре приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве Карлова к пожизненному лишению свободы, трое из них признаны виновными непосредственно в убийстве. Девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению на сроки от 5 до 15 лет. Пятеро фигурантов оправданы судом. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры. Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». СМИ сообщали, что нападавший был застрелен турецкой полицией. В обвинительном заключении отмечается, что убийство посла является провокацией для нанесения ущерба турецко-российским отношениям. Путин назвал важное условие декарбонизации 9 марта 2021, 14:24

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Декарбонизация не должна быть использована как инструмент для достижения узкокорыстных экономических целей, не должна идти в ущерб России, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. «Безусловно, декарбонизация – важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже. Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей либо каких-то других, не шло в ущерб нашей стране», – сказал президент, передает РИА «Новости». Путин отметил, что «нужно, безусловно, привлекать не только, что называется, чистых ученых, но и практиков, которые понимают, что происходит в реальной жизни». Говоря о декарбонизации, президент также заявил, что очень важно совместить научные знания и потребности сегодняшней экономики. «Мы знаем, с чем совсем недавно столкнулись европейские страны, юг Соединенных Штатов, когда замерзали ветряные мельницы, и для того, чтобы их разморозить, нужно было прибегать к использованию таких энергетических источников, которые в принципе даже в некоторых местах и запрещены для производства электроэнергии», – сказал Путин. Он подчеркнул, что «очень важно совместить научные знания, потребности сегодняшней экономики, смотреть в будущее и сотрудничать». «Безусловно, это нужно делать вместе с коллегами не только внутри страны, но и прежде всего, конечно, со странами ЕврАзЭС, СНГ и вообще со всеми коллегами, которые заинтересованы в результатах совместной работы. Очень интересное направление», – сказал глава государства. Жители Идлиба выступили против протурецких боевиков 9 марта 2021, 01:58 Текст: Антон Никитин

В сирийской провинции Идлиб произошло столкновение местных жителей с боевиками протурецких формирований, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов. «На фоне гуманитарного кризиса на подконтрольной вооруженным силам Турции территории продолжается рост протестных настроений местных жителей против бесчинств незаконных вооруженных формирований. В населенном пункте Ирхаб провинции Идлиб произошло столкновение местных жителей с боевиками, прибывшими для принудительного набора в ряды протурецких бандформирований», – приводит слова Карпова ТАСС. По данным контр-адмирала, в районе Шейх-Акиль на западе населенного пункта Эль-Баб в ходе разгона боевиками протестной акции мирных жителей, выступавших с требованиями прекращения оккупации, получили ранения 15 человек, около десяти арестованы. В городе Африн провинции Алеппо прошел митинг, в котором приняли участие до 100 человек с требованиями возвращения местным жителям оливковых полей, ранее захваченных боевиками протурецких бандформирований. Накануне Россия предупредила о провокации боевиков с химоружием в Идлибе. В минувшую субботу в Сирии осудили Турцию за невыполнение обязательств по Идлибу. В начале марта в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали десятки обстрелов со стороны боевиков. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин подписал закон о блокировке мобильной связи в тюрьмах 9 марта 2021, 21:27 Текст: Елена Мирошниченко

Закон об отключении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы, был подписан президентом Владимиром Путиным, документ опубликован на официальном портале правовой информации. По решению главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН операторы будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Об этом сообщается на официальном портале правовой информаци. Оперативная блокировка сим-карт также поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов. Ранее сообщалось, что Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН. Напомним, в следственном изоляторе «Матросская тишина» в Москве в июле прошлого года был выявлен подпольный колл-центр, откуда мошенники звонили клиентам российских банков и обманом получали доступ к их деньгам. Установлено, что запрещенные в СИЗО мобильные телефоны попадали туда через сотрудников изолятора. Путин поздравил женщин с 8 Марта 8 марта 2021, 00:30

Фото: кадр канала «Звезда»

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта, отметив их успехи «в самых разных сферах деятельности». Он заявил, что в каждом доме, в каждой семье звучат слова признательности мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям, подругам, коллегам. Праздник «символизирует наступление весны» и «утверждает роль женщин в нашей жизни, в сбережении тех истинных ценностей, которые во все времена были и останутся вдохновляющим нравственным ориентиром» Обращаясь к женщинам, президент подчеркнул, что они несут «в мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство – безусловную материнскую любовь». Женщины полностью «отдают себя детям, их развитию, воспитанию». Как заявил глава государства, забота о детях и доме – нелегкий труд, которые требует самого высокого признания, передает РИА «Новости». Однако женщины «каким-то непостижимым образом везде и все успевают» и достигают «вершин в самых разных сферах деятельности», вызывая уважение «обязательностью, надежностью, ответственным подходом к делу», сказал он. Отдельно Путин поздравил женщин-медиков, которые в ситуации с коронавирусом демонстрируют душевную щедрость и профессионализм, продолжают трудиться с полной отдачей. Он поблагодарил «всех, кто спасает и выхаживает больных в «красных зонах», в составе экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках», кто «дарит пациентам истинно женскую душевную поддержку». По словам президента, 8 марта – это «день, когда торжествуют любовь, восхищение и благодарность». Он пожелал женщинам «успехов во всем», взаимопонимания с теми, кто им дорог, а также «больше поводов для улыбок и радости». «Будьте счастливы», – сказал Путин. Напомним, как свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, по мнению 32% опрошенных, настоящая женщина должна беречь семейный очаг, заботиться и любить семью, создавать уют. 21% считает, что настоящую женщину отличает умение быть хорошей матерью. Кроме того, россияне рассказали, что они больше всего ценят в женщинах. Такие качества как верность и преданность оказались только на пятом месте (18%). Выше всего в России ценят ценят в женщинах доброту и отзывчивость (27%), внешность на втором месте (20%). Затем идут ум и образованность (19%). В Кремле опровергли информацию о европейском госте Путина 10 марта 2021, 13:19 Текст: Елизавета Булкина

Информация о том, что президент России Владимир Путин встречался в Кремле с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Накануне издание «Коммерсант» сообщило, что Путина навещал Фийон. «Я могу это опровергнуть, информация коллег неверна», – передает слова Пескова РИА «Новости». Представитель Кремля вновь подчеркнул, что не будет раскрывать имя европейского гостя Путина, поскольку «это относится к личным встречам президента». Напомним, встрече с коллегой-иностранцем 4 марта президент рассказал в ходе общения с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». «Я вчера (3 марта – прим. ВЗГЛЯД) вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал [в Москву]. Он иностранец, живет дома, естественно, приехал по делам в Россию. Вчера мы с ним поздно вечером увиделись, и он рассказывал о своих впечатлениях». Путин поручил оказывать особую поддержку начинающим ученым 9 марта 2021, 14:17 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поддержал предложение министра науки и высшего образования Валерия Фалькова закрепить в законе о науке правовой статус начинающих ученых. «Думаю, что государство должно позаботиться об ученых всех поколений, всех возрастов, но исхожу из того, что начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку они являются как раз начинающими, они только делают первые шаги», – сказал Путин на встрече с главой Минобрнауки, передает ТАСС. Ранее в Минобрнауки указали на недостатки системы оплаты труда ученых, среди которых низкий уровень гарантированной части заработной платы, неритмичность стимулирующих выплат, так как зачастую до 40% стимулирующих выплат сотрудники получают в конце года, и неопределенность, связанная в том числе с конкурсным грантовым финансированием. Путин подписал закон о пресечении незаконной агитации в Сети 9 марта 2021, 20:42 Текст: Елизавета Булкина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), а также региональные и территориальные избирательные комиссии смогут направлять в Роскомнадзор представления о пресечении распространения в интернете незаконных агитационных материалов, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирины Рукавишниковой, закон распространяет действующие нормы законодательства о выборах на агитацию в интернете. Изменения внесены в том числе в закон о выборах депутатов Госдумы и в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», передает ТАСС. ЦИК России установит порядок обращения избиркомов в Роскомнадзор. Комиссии также смогут устанавливать правила изготовления и распространения агитационных материалов с учетом требований избирательного законодательства.



В соответствии с законом регулируется механизм реагирования Роскомнадзора на обращения избирательных комиссий по этому поводу. Теперь владелец информационного ресурса должен удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления или же доступ к ресурсу будет ограничен. Президент АНО «Дом с часами» Олег Викторович выразил мнение, что законопроект о пресечении незаконной агитации в интернете уравнивает всех перед законом. Политконсультант Игорь Ермолаев добавил, что закон призван отрегулировать правила в Сети, которые до этого не распространялись на интернет-СМИ. Путин поручил проанализировать систему оплаты труда бюджетников 10 марта 2021, 09:58 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля проанализировать систему оплаты труда бюджетников и определить соответствие целевым показателям. «Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям, установленным указом президента РФ от 7 мая 2012 г №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Доклад необходимо представить до 20 апреля. В феврале премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что формально подходить к исполнению майского указа президента о зарплатах бюджетников недопустимо. Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга поставки «Спутник V» 10 марта 2021, 15:31 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем возможные поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Кремля. «Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении. По данным пресс-службы, также сторонами обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. «Отмечен традиционно дружественный и конструктивный характер российско-люксембургского взаимодействия, в том числе в контексте исполнившегося на днях 130-летия установления дипломатических отношений. Подтвержден обоюдный настрой на развитие политических контактов, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей», – отмечается в сообщении. Кроме того, как отметили в Кремле, затронуто также текущее положение дел в диалоге между Россией и Европейским союзом. Напомним, применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке и Северной Македонии. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств. Путин поздравил композитора Зацепина с 95-летием 10 марта 2021, 15:45 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Зацепина с 95-летием, сообщает пресс-служба Кремля. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля. «Талант музыканта и композитора, целеустремленность и поистине неиссякаемая энергия помогли вам добиться успеха на творческом поприще, создать замечательные произведения, заслужившие поистине всенародную любовь», – говорится в поздравлении главы государства. Российский лидер отметил, что произведения композитора многие годы звучат в исполнении известных артистов, украшают художественные и мультипликационные фильмы, дарят слушателям радость от встречи с настоящим искусством. Александр Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске. На его счету музыка более чем к 100 фильмам, среди них «Земля Санникова» (1973, Альберт Мкртчян и Леонид Попов), «Капитан Немо» (1975, Василий Левин), а также к мультфильмам «Фильм, фильм, фильм»(1967, Федор Хитрук), «Ну, погоди!» (1971, 2-й выпуск, Вячеслав Котеночкин), «Тайна третьей планеты» (1980, Роман Качанов). Также Зацепин написал несколько мюзиклов, музыку к спектаклям и другим постановкам, создал ряд инструментальных произведений. Зацепин – заслуженный деятель искусств России (1997), народный артист России (2003). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011), медалью «За трудовое отличие» (1959).