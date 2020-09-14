Эрдоган попросил ускорить строительство АЭС «Аккую» в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил Росатом ускорить строительство АЭС «Аккую» в Турции и ввести первый блок к столетию республики, сообщил глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей.

«Эрдоган очень просит устроить строительство и хотя бы физпуск первого блока провести к столетию Турецкой республики (в 2023 г. – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Лихачев в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает «Интерфакс».

«Четыре блока пока (строим – прим. ВЗГЛЯД), думаю, может быть больше в Турции», – отметил Лихачев.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез сообщил, что в Турции началось строительство второго блока АЭС «Аккую» – Росатом приступил к заливке бетона. Первый блок собираются ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Напомним, в 2018 году президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции из Анкара запустили строительство АЭС «Аккую», которая станет первой построенной на турецкой территории атомной электростанцией.