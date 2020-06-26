Росатом приступил к строительству второго блока АЭС «Аккую» в Турции

В Турции началось строительство второго блока АЭС «Аккую» – Росатом приступил к заливке бетона, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

Донмез сообщил, что заложен фундамент второго блока, который «будет введен в эксплуатацию в течение года после первого». Начинается «установка опорного кольца защитного корпуса энергоблока».

Первый блок собираются ввести в эксплуатацию в 2023 году, передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.

Гендиректор «Аккую Нуклеар» (входит в Росатом) Анастасия Зотеева сообщила, что строительно-монтажные работы проводятся на двух блоках одновременно.

На первом «завершили бетонирование фундаментной плиты машинного зала, установили ловушку расплава», ведется подготовка к «монтажу второго яруса внутренней защитной оболочки». Также «идут работы на огромном количестве вспомогательных объектов».

На втором блоке «завершается бетонирование обеих фундаментных плит».

Кроме того, «на третьем блоке идут плановые буро-взрывные работы».