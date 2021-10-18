Власти Японии заявили о стремлении подписать мирный договор с Россией

Правительство Японии стремится подписать мирный договор с Россией, чтобы не передавать эту проблему следующим поколениям, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.

«Мы считаем это хорошей возможностью подтвердить важность решения проблемы северных территорий (так в Японии называют российские Южные Курилы), принимая во внимание тот факт, что спустя 65 лет после подписания декларации не заключен мирный договор. Правительство Японии стремится подписать мирный договор с Россией, решив проблему принадлежности четырех северных островов, чтобы не передавать эту проблему следующим поколениям», – передает ТАСС ответ Мацуно на просьбу прокомментировать отмечаемую 19 октября 65-ю годовщину подписания советско-японской Совместной декларации 1956 года.

Генсек кабмина Японии отметил, что этот документ лежит в основе восстановления дипломатических отношений между двумя странами, а также является отправной точкой последующего переговорного процесса по мирному договору. По словам Мацуно, Токио намерен вести диалог с Москвой на основе имеющихся договоренностей, включая те, что были достигнуты в Сингапуре в 2018 году.

В пятницу Япония выразила России протест из-за поездки заместителей премьер-министра России Михаила Мишустина – Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина – на Курилы.

Ранее в Токио заявили, что «визиты высокопоставленных лиц России не совпадают с позицией» Японии. Напомним, 12 октября новый премьер Японии Фумио Кисида заявил о суверенитете Токио над Южными Курилами. В Кремле выразили несогласие с заявлением нового премьера Японии, подчеркнув, что Курильские острова являются территорией России.

В конце сентября бывший глава МИД Японии Фумио Кисида стал главой правящей Либерально-демократической партии. 8 октября Кисида в статусе премьера Японии пообещал не заключать мирный договор с Россией без урегулирования территориального спора.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что новое руководство Японии решило обострить территориальный спор с Россией и отказаться от линии прежнего руководства, благодаря которой Москве и Токио удавалось сохранять нормальные отношения.

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