СММ ОБСЕ на Украине высказалась об инциденте с похищенным сотрудником ЛНР

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине готова способствовать налаживанию диалога между Киевом и ЛНР после похищения наблюдателя республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка, заявили в организации.

«Наблюдатели [СММ ОБСЕ] не были непосредственными свидетелями упомянутого события. СММ получила информацию от Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований только после того, как это событие уже произошло», – цитирует сообщение миссии ТАСС.

Там добавили, что СММ готова способствовать налаживанию диалога между сторонами на местах, если они будут обращаться за таким содействием, и стороны уже проинформированы о готовности миссии помогать.

В среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.

Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.

В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности.