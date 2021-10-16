Кулеба заявил о планах «задавить» Россию в суде по инциденту в Керченском проливе

Украинская сторона в суде в Гааге способна «задавить» российскую юридическими аргументами по инциденту в Черном море в 2018 году, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы давим железной логикой юридических аргументов. И мы задавим российских преступников. Красиво и согласно международному праву. Пусть это займет немного больше времени... Но последствия для нарушителей будут более чем серьезными и продолжительными», – написал Кулеба в статье для «Украинской правды».

Он добавил, что победа в суде необходима не только Киеву, но и всему миру, поскольку станет сигналом к тому, что «правила нельзя нарушать».

Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.