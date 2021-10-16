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США осудили решение России провести перепись населения в Крыму
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США осуждают проведение Россией переписи населения в Крыму с 15 октября по 14 ноября, сообщило американское посольство на Украине.
В сообщении ведомства в Twitter говорится, что США «осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».
Ранее ЕС осудил проведение Россией переписи населения в Крыму с 15 октября по 14 ноября, а также проведение очередного призыва в Вооруженные силы России с 1 октября. Киев в ответ на российскую перепись в Крыму пригрозил «забрать» полуостров.
В Крыму посоветовали ЕС заняться решением актуальных проблем своих стран, а не вмешиваться в организацию переписи населения в России.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Украина пригрозила России ответом на перепись населения в Крыму
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Украина пригрозила России ответными мерами за проведение Всероссийской переписи населения на территории Крыма, заявил МИД страны.
В МИД Украины заявили, что Киев осуждает проведение Всероссийской переписи населения «на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя». Там указывают, что такие действия якобы «направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».
«Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий», – подчеркнули в ведомстве.
В МИД Украины призвали международное сообщество осудить проведение Россией Всероссийской переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать ее результаты.
Напомним, в пятницу в России стартовала перепись населения.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Эсминец ВМС США попытался нарушить российскую границу в Японском море
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Американский эсминец попытался нарушить российскую границу в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение, сообщило Минобороны.
Инцидент произошел 15 октября около 17.00 по местному времени, эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, пребывающий в Японском море несколько дней, попытался пересечь госграницу России, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
«Адмирал Трибуц», находившийся неподалеку, предупредил по международному каналу связи эсминец о недопустимости таких действий. Также американскому кораблю сообщили, что тот находится в закрытом для судоходства районе, поскольку там проводятся артиллерийские стрельбы в рамках «проходящего с 14 по 17 октября совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие – 2021».
«После полученного предостережения эсминец Chafee вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку ко взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого», – добавили в министерстве.
«Адмирал Трибуц» действовал в рамках международных правил мореплавания, он взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод.
«Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17.50 отвернул на обратный курс, когда до БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров. Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года», – заключили в ведомстве.
В конце ноября 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого – не «территориальное море России».
Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
На Украине показали огромное кладбище для умирающих от коронавируса
В украинском Мелитополе под захоронение умерших от коронавирусной инфекции выделили большой квартал местного кладбища, на снятых с дронов кадрах запечатлены десятки могил.
На видеозаписи, снятой с воздуха, можно заметить свежие захоронения, а также еще пустые могилы, которые подготовили заранее, передает УНИАН.
В соцсетях отмечают, что массовая смертность от коронавируса якобы началась через пять дней после празднования Дня города. По мнению некоторых, причиной увеличения числа умерших и заболевших стал праздничный концерт.
На Украине с начала пандемии зарегистрировано 2,72 млн заболевших, скончались 63 847, за последние сутки умерли 433 человека.
Госкино Украины обмануло Netflix на полмиллиона долларов
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Государственное агентство Украины по вопросам кино не вернуло американской компании Netflix более полумилиона долларов, потраченные на съемки фильма «Последний наемник» с Жан-Клодом Ван Даммом в Киеве.
Netflix рассчитывал получить эти деньги по программе кэш-рибейта – она действует на Украине с 2019 года. Программа подразумевает под собой субсидирование иностранных кинокомпаний для производства телеконтента в стране: 25% уходит на компенсации производственных затрат иностранным продюсерам, а также плюс 5% за наличие украинского культурного нарратива в фильме, пишет «Forbes Украина» со ссылкой на представителей украинской кинокомпании Star Media.
Перед съемками фильма с Ван Даммом у Netflix потребовали 393 разрешения. Кино снимали в августе прошлого года, тогда французский филиал стриминговой платформы Netflix сроком на 50 дней перекрыл для съемок часть Подола в Киеве, превратив его в «Париж».
Сообщается, что Netflix подала заявку на выплаты еще в декабре 2020 года, согласно которой должна была получить 550 тыс. долларов. Однако, до сих пор компания не получила ничего.
Народный депутат Максим Бужанский, комментируя в своем телеграм-канале новость, написал, что его удивила не сумма, которую Госкино не вернули, а количество разрешительных документов.
«В этой новости меня не так впечатлили 550 тысяч евро, которые мы не вернули, возвращать вообще не наш конек, как 393!!!! разрешения, которые собрал Нетфликс. Как им это удалось сделать, ума не приложу, но впечатляет. Интересно, а сотней разрешений никак нельзя обойтись, для упрощения процесса привлечения киногигантов в страну?», – написал в своем Telegram-канале народный депутат Максим Бужанский.
Продюсерами фильма выступили Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер – Дэвид Шарон, а оператор-постановщик Тьерри Арбогаст.
Летом этого года Netflix показал трейлер своего первого снятого в Украине фильма «Последний наемник», в котором сыграл Жан-Клод Ван Дамм.
Прокачка газа через Украину с начала года снизилась в два раза
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С начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Витренко указал, что в 2020 году «было забронировано для транзита через Украину 65 млрд» кубометров, в 2021 году – 40, «то есть это больше чем в полтора раза меньше». Если оценивать «суточные объемы транзита», наблюдается падение «фактически в два раза». По словам Витренко, в начале 2021 года «было 180 млн в сутки». «Сейчас я смотрю – вот, меньше 100, приблизительно 80», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Он также заявил, что у «Нафтогаза» «достаточно газа для обеспечения всех нужд населения». «И мы, продавая газ по цене 7,42 для нужд населения, делаем так, что цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется», – сказал он, добавив, что «ситуация сложная» для других категорий потребителей, например бюджетных организаций. По его словам, в украинских хранилищах 10–15% газа принадлежит нерезидентам. Он призвал «наращивать добычу собственную» и провести «изменения, которые позволяют это сделать».
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа.
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Киев в ответ на российскую перепись в Крыму пригрозил «забрать» полуостров
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя перепись населения в Крыму, заявил, что Киев «рано или поздно» получит контроль над полуостровом.
По словам Данилова, Россия «нагло ведет себя на оккупированной территории». Российские власти в Крыму не только «делают перепись населения», но и «проводят выборы» в Госдуму, которые, как заявил Данилов, «не признает цивилизованный мир». «Тут сложно еще что-то комментировать, но еще раз подчеркиваю: Крым – это территория нашей страны, и рано или поздно мы ее заберем к себе домой», – приводит его слова РИА «Новости».
15 октября в России стартовала Всероссийская перепись населения. Киев пригрозил ответными мерами за проведение переписи населения в Крыму. Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
США не увидели нарушений в попытке эсминца пересечь российскую границу
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Тихоокеанский флот США заявил, что действия эсминца «Чейфи», который попытался нарушить российскую границу в Японском море, якобы соответствовали международному праву.
По версии США, Россия действительно «распространила уведомление морякам и летчикам в данной акватории позднее», но «в момент взаимодействия данное уведомление не действовало». США считают, что действия эсминца «осуществлялись в полном соответствии с международным правом и порядком». Тихоокеанский флот заявил, что США «продолжат летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право», передает ТАСС.
«Заявление от российского Минобороны по поводу взаимодействия двух кораблей наших военно-морских сил не соответствует действительности... Взаимодействие носило безопасный и профессиональный характер», – приводит РИА «Новости» текст заявления.
Американская сторона утверждает, что эсминец «проводил рутинные операции в международных водах Японского моря». Российский корабль приблизился к нему «на расстояние 65 ярдов» (примерно 59,4 м).
В пятницу американский эсминец «Чейфи» попытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль российского Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение. Американский военный атташе был вызван в Минобороны России, ему указали на непрофессиональные действия экипажа эсминца.
Украину удивило отсутствие реакции Германии на статью Медведева
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признался, что удивлен отсутствием реакции Германии на статью зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева.
Данилов сказал, что его «удивляет отсутствие реакции немцев», он полагал, что «на официальном уровне» последуют «определенные заявления» Берлина. По его мнению, содержание статьи «выходит за рамки вообще какого-то здравого смысла». «Когда речь идет, я прошу прощения, дословно о нацистской Германии, про СС, это, знаете ли, вызов не только для нашей страны, это вызов, скажем так, для всей Европы», – приводит слова Данилова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Он также сообщил, что для открытия в Донбассе «ответного огня» на обстрелы позиций украинских военных командирам не нужны дополнительные указания, они лично принимают соответствующее решение, «огонь открывается при каждом нападении».
Напомним, Медведев в своей статье написал, что президент Украины Владимир Зеленский «начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам», что «напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС».
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Кьюсак назвал Трампа «идиотом» и согласился с мнением Путина о демократии в США
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Американский актер Джон Кьюсак заявил, что согласен с мнением президента России Владимира Путина о демократии в США. Также Кьюсак назвал бывшего главу американского государства Дональда Трампа «идиотом» и «фашистом».
Кьюсак заявил в Twitter, что «Путин в некотором смысле был прав – демократия в США настолько упадочна и слаба, что не может даже посадить в тюрьму Дональда Трампа – наглого преступника-идиота, патологического лжеца и фашиста». При этом актер не пояснил, какое из высказываний главы российского государства имеет в виду.
Напомним, Путин, комментируя попытки Вашингтона диктовать другим странам видение демократии, указывал, что в самих США с демократией явные проблемы. В частности, он отмечал низкий уровень политической культуры, проблемы в избирательном законодательстве, самоволие местных властей, двойные стандарты по отношению к свободе слова и протестов. При этом, подчеркивал Путин, Москва не пытается указывать Вашингтону, как американцам проводить внутреннюю политику.
Американскому военному атташе указали на непрофессионализм экипажа эсминца
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Американский военный атташе вызван в Минобороны России, ему указали на непрофессиональные действия экипажа американского эсминца Chafee, сообщили в ведомстве.
«Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого», – цитирует сообщение министерства ТАСС.
Атташе также указали на непрофессионализм американских моряков, на грубое нарушение правил предупреждения столкновения судов в море и положения российско-американского соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.
Напомним, в пятницу эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение.
Пентагон решил не комментировать происшествие с эсминцем Chafee.
На Украине рассказали о «пощечине» Байдену от Зеленского ради Путина
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Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил американского лидера Джо Байдена, так как не смог добиться избрания специального антикоррупционного прокурора страны.
Бутусов написал в Facebook, что «Зеленский дал пощечину Байдену». В очередной раз сорвался конкурс по избранию специального антикоррупционного прокурора, «члены конкурсной комиссии, которые контролируются офисом президента снова не явились на заседание», – пояснил он.
«США и Евросоюз уже выступили с осуждением этого провала. И это совсем не рядовое событие, это настоящий международный скандал», – отметил журналист.
Он напомнил, что на Украине уже 14 месяцев вакантно кресло специального антикоррупционного прокурора, который, как считает Бутусов, представляет собой один из ключевых элементов системы по борьбе с коррупцией в стране.
Бутусов отметил, что Байден на переговорах с Зеленским в конце августа добился от главы Украины подписания декларации о «немедленном разблокировании конкурса по главе САП», но украинский лидер не спешит выполнять свои обещания.
«Президент крупнейшей мировой державы отвлекся от мировых кризисов и письменно добился от Зеленского обязательств по проведению конкурса в одном из украинских госучреждений! Но вместо немедленной разблокировки Зеленский, по сути, нанес Байдену оскорбление, наплевал на все свои «немедленные» обещания и договоренности. Актер Голобородько, который послал подальше МВФ, не додумался послать подальше президента США, а президент Зеленский это сделал. Это просто позор. Но не для Байдена, а для нас, для Украины», – посетовал журналист.
При этом он пришел к выводу, что эти события указывают за якобы работу Зеленского на Москву, так как он таким образом «торгует национальными интересами» и посылает некие сигналы российскому лидеру Владимиру Путину.
«Провал антикоррупционной реформы, провал спецопераций нашей разведки в России и Белоруссии, провал судебной реформы, санкции против Коломойского, которые ввели США, но которые не ввела Украина – все это звенья одной цепи. Всем этим Зеленский показывает Путину, что не допустит слишком близкого сотрудничества и сближения с Западом по целому ряду самых чувствительных и важных направлений», – считает Бутусов.
Публицист добавил, что, по его мнению, «выбросить российских агентов из офиса президента» сейчас могут только уличные протесты.
Ранее на Украине сочли Зеленского проблемой для Запада.
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В МИД объяснили, чем военные базы США в Центральной Азии навредят Афганистану
Размещение иностранных военных баз в Центральной Азии не имеет выгоды и не позволит осуществить крупные инфраструктурные проекты в Афганистане, считает директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.
По его словам, придется поставить крест на прокладке газопроводов, линий электропередач, транспортных коридоров в Афганистане, если иностранные базы появятся рядом. Об этом Стерник заявил во время выступления на XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что представители Пентагона запланировали в октябре обсуждение с Узбекистаном возможного размещения контртеррористических сил США. Цель – потенциальное нанесение удара по позициям экстремистов в Афганистане.
О предложении стратегического партнерства стало известно в начале сентября. США пообещали Узбекистану поддержку в борьбе с пандемией коронавируса. После вывода войск из Афганистана, США планируют временно разместить свои войска в Средней Азии.
Украина ввела санкции против организаторов выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе
Украинский совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил персональные санкции в отношении людей, участвовавших в организации выборов в Крыму и на Донбассе, сообщают украинские СМИ.
В ходе заседания СНБО утвердил персональные санкции в отношении 237 человек, участвовавших в голосовании в Госдуму России и организовывавших выборы в Донбассе и Крыму, передает «Страна.ua».
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что СНБО расширит санкционный список лиц из-за выборов в Госдуму России на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму.
17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.
Сенатор пояснил, как Киев может навредить крымским татарам при переписи населения
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«Украина может попытаться повлиять на перепись населения в России через крымских татар», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. В пятницу Киев пригрозил ответными мерами за проведение Всероссийской переписи населения в Крыму.
«Украинские власти могут попросить «Меджлис крымско-татарского народа*» (экстремистская организация, запрещена в России) подговорить живущих в Крыму татар не участвовать в переписи, как бы показывая свою солидарность со сторонниками «Меджлиса», живущими на Украине», – считает представитель Госсовета Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.
По его мнению, «Меджлис» пользуется значительным влиянием на крымских татар на полуострове, и их отказ от участия в переписи существенно исказит результаты переписи в Крыму. «Однако это будет во вред самим крымским татарам – им могут сократить финансирование в рамках госпрограмм, когда власти увидят, что их число окажется меньше, чем раньше», – указал парламентарий.
Впрочем, напомнил Цеков, крымские татары не хотели интегрироваться и в украинское общество, когда Крым еще принадлежал Украине. Такое их поведение связано не с властью, а с тем, что они хотят создать свою национальную автономию.
В пятницу МИД Украины заявил, что Киев осуждает проведение Всероссийской переписи населения «на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя». Там указывают, что такие действия якобы «направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».
«Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий», – подчеркнули в ведомстве.
В МИД Украины призвали международное сообщество осудить проведение Россией Всероссийской переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать ее результаты.
Напомним, в пятницу, 15 октября, в России стартовала перепись населения. Информацию, которую получат по итогам переписи, будут использовать для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог. Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Пентагон отказался от комментариев по инциденту с американским эсминцем в Японском море
Американское министерство обороны решило не комментировать происшествие с американским эсминцем Chafee, который пытался нарушить российскую границу в Японском море.
«С этим вопросом лучше обратиться в Военно-морской флот США», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Напомним, в пятницу эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение.