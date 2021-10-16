Киев в ответ на российскую перепись в Крыму пригрозил «забрать» полуостров

Украину напугал «ясный сигнал» Кремля

Статья зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину – это ясный сигнал Москвы о том, что она не считает Киев субъектом переговоров, считает журналист канала «Эспрессо TV» Виталий Портников.

Портников сделал вывод, что статья якобы отражает мнение президента России Владимира Путина о его украинском коллеге Владимире Зеленском, передает РИА «Новости».

«Это не просто оскорбления в адрес украинского президента и украинской политической элиты. Это ясный сигнал – о будущем Украины будем говорить с Западом. Саму Украину субъектом переговоров не считаем. Поэтому теоретически можно и «нормандский саммит» провести, но если только Кремль и Запад договорятся о совместном давлении на Украину», – написал журналист.

По его мнению, выход статьи Медведева показывает, что в Москве считают Зеленского «предателем «русского мира», поэтому Россия может оказать давление на украинского лидера и его окружение. Кроме того, журналист считает, что вслед за публикацией мнения зампредседателя российского Совбеза Украину якобы могут ждать проблемы в Донбассе, а также трудности с поставками российского газа.

«Кремль уже прислал ему «черную метку». Зеленскому нужно защитить страну от последствий этого очевидного сигнала», – заявил Портников.

Он также выразил мнение, что украинский лидер старается не замечать сложившейся ситуации или действительно не понимает реального положения вещей.

В ночь на понедельник в газете «Коммерсант» вышла статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.

«Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом – после внутренних бурлений в Раде, на площади или «ЦУ» из-за океана – разворачивают позицию совсем в другую сторону», – говорится в тексте статьи.

Украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что «теперь Россия будет говорить об Украине только с США, поскольку не рассматривает Киев как партнера по переговорам».

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