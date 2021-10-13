Украинцы Крыма заявили о преследованиях со стороны Киева за российские паспорта

Крымчане при въезде на Украину подвергаются преследованиям из-за наличия российских паспортов, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина на Европейском региональном форуме по предотвращению конфликтов и защите прав меньшинств при ООН.

«К сожалению, главным угнетателем прав крымчан в настоящее время является Украина. Преследование крымчан начитается при въезде в Херсонскую область. Украинские пограничники при обнаружении российского паспорта подвергают рестриктивным мерам жителей полуострова. Вплоть до запрета въезда на Украину», – цитирует РИА «Новости» Гридчину.

Она отметила, что также поводом для преследования со стороны официальных органов власти может стать нахождение лица в списках интернет-ресурса «Миротворец».

«Я – этническая Украинка, проживающая в Крыму. Украинский, как и крымскотатарский, признан государственным языком Республики Крым. При желании крымчан на этих языках обучаются дети, выписываются газеты, организовано телевещание. В это же время официальный Киев принимает жесткие меры к принудительной украинизации всего населения. Любые «марши достоинства» и декларативные заявления властей Украины разбиваются об их реальные деяния в отношении крымчан», – сказала она.

Гридчина призвала ООН организовать визит в Крым для изучения вопросов соблюдения Украиной прав человека.

Конституция Украины не признает двойного гражданства жителей страны. Совет национальной безопасности поручил правительству разработать закон, который начнет регулировать этот вопрос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сочувствует людям, проживающим в Донбассе, которые были вынуждены получить российские паспорта.

Накануне замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что почти миллион граждан Украины в период с 2016 по 2020 год получили российское гражданство. Тем временем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России.