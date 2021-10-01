Юных и молодых писателей поддержат в рамках проекта «Мир литературы»

В рамках проекта «Мир литературы», который стал победителем в первого грантового конкурса, организованного Президентским фондом культурных инициатив (ПФКИ), планируется провести конкурсы для юных и молодых писателей, заявил газете ВЗГЛЯД писатель, общественный деятель, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов.

«Безусловно, для Ассоциации союзов писателей и издателей, которую я возглавляю, очень важно получить поддержку нашего амбициозного проекта «Мир литературы». Он сформирован и будет осуществляться при участии главных творческих союзов и замечательных писателей», – заявил Шаргунов.

«Мы объявляем масштабный конкурс «Мир литературы. Юность», к участию в котором приглашаются юные авторы от 11 до 16 лет из 85 регионов Российской Федерации. Четыре номинации: поэзия, проза, эссе и журналистика. Лучшие в каждой из номинаций получат путёвку на литературную смену в МДЦ «Артек». Победителей ждёт публикация в ведущих литературно-художественных изданиях», – рассказал писатель.

Он отметил, что следующая следующая масштабная задача – поиск и поддержка молодых литературных талантов. Для них будет проведена всероссийская Мастерская «Мир литературы. Новое поколение». Для участия в ней приглашаются авторы от 18 до 35 лет из 85 субъектов Российской Федерации.

«После завершения отборочного этапа 170 начинающих литераторов со всей страны будут приглашены во всероссийскую Мастерскую, где они примут участие в профильных семинарах под руководством ведущих представителей творческих союзов. В программе Мастерской предусмотрены мастер-классы знаменитых писателей, ярких и успешных людей литературы, кино, издательского дела. Итогом станет издание девяти книг лучших молодых авторов», - пояснил Шаргунов.

Он также рассказал о прошедшем грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. «Для меня очевидно, что первый конкурс стал мощнейшим по отклику. 12460 заявок из 83 регионов за полтора месяца заявочной кампании, 38 000 регистраций на сайте. Значит, мы имеем дело с более чем востребованной историей собирания и поддержки отечественных талантов», - заявил писатель.

Он посетовал, что не все проекты на конкурсе, которым он сочувствовал, добрали нужные баллы: «Это касается, например, отличного проекта «Школа критики» или проекта развития журнала «Юность». Ну что ж, не будем унывать и обязательно поучаствуем в следующем состязании проектов».

При этом Шаргунов подчеркнул, что Фонд культурных инициатив провел конкурс в кратчайшие сроки с беспрецедентным количеством заявителей. «И это впечатляет. Главное — не останавливаться. Это дело должно обязательно продолжаться и развиваться», - заявил он.

Президентский фонд культурных инициатив создан 17 мая по инициативе президента России Владимира Путина. Распоряжением правительства на проекты в области культуры, искусства и творчества в 2021 году выделено 3,5 млрд рублей.

Ранее были названы получатели президентских грантов в области культуры и искусства. В его рамках проект по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры, искусства и креативных индустрий «Мир литературы» получил президентский грант в размере 21,755 млн рублей и софинансирование в размере почти 24 млн рублей.