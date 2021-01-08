Дерипаска сказал, где начнется новая мировая эра

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что действующий американский лидер Дональд Трамп с позором покидает свой пост. При этом предприниматель считает, что с приходом администрации Джо Байдена новая эра в Вашингтоне не начнется.

«Трамп, конечно, уходит с позором. Что, в принципе, закономерно. Но даже с тотальным контролем всех ветвей власти демократами – в Вашингтоне вряд ли начнется Новая эра», – написал он в своем Telegram-канале.

«Новая эра начинается в Азии. В Пекине, где председатель Си Цзиньпин контролирует самую уверенную и быстрорастущую экономику. К тому же последнее время сделавшую заметный прогресс в инновациях. Следующий китайский Конгресс в 2022 году, видимо, сделает надолго его лидером не только Китая, но и всего мира», – добавил Дерипаска.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.

Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов.