В Сочи возбудили дело после природных пожаров Ангар загорелся на территории мебельной фабрики в Подмосковье 8 января 2021, 09:01 Текст: Елизавета Булкина

На территории подмосковной мебельной фабрики «Бротекс» загорелся металлический ангар, площадь пожара увеличилась до 8 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. «На 08. 30 мск площадь пожар составляет 8 тыс. кв. метров, горит один ангар», – передает ТАСС сообщение ведомства. Информации о пострадавших не поступало. Ранее в подмосковных Люберцах загорелся ресторан.

