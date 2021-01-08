Ряд ведущих сотрудников нацбеза США покинули посты после событий в Вашингтоне

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8 января, пятница | Последнее обновление — 08:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Boeing согласилась выплатить штраф по делу о сговоре вокруг 737 MAX
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Принято считать, что мир нуждается в США, как в универсальном балансире. Но то, что сейчас мы все в той или иной мере используем Америку, совершенно не означает, что страны мира, за редкими исключениями, в ней действительно нуждаются с точки зрения собственного выживания.
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Для русских холод особенно важен. Зима – священное время года. Русские, как и татары, как и карелы, как и народы Сибири, умеют жить с зимой в ладу. Холод делает нас бодрыми.
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В медицине есть понятие «детоксикация» – меры, которые должны помочь организму избавиться от накопленных ядов. Но яды бывают не только химическими; мы можем быть глубоко отравлены ложными представлениями о себе и о мире, цинизмом и безнадегой.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненные. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Ряд ведущих сотрудников нацбеза США покинули посты после событий в Вашингтоне
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После беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне четыре высокопоставленных сотрудника совета национальной безопасности США подали в отставку, сообщило агентство Reuters.
Совбез США покинул старший директор по связям с Африкой Эрин Уолш, старший директор по оборонной политике Марк Вандрофф, старший директор по оружию массового поражения Энтони Руджерро и старший директор по Ближнему Востоку и Северной Африке Роб Гринуэй, передает РИА «Новости».
Ранее глава Министерства образования США Бетси Девос подала в отставку в свете беспорядков в Вашингтоне. Также в отставку в связи беспорядками в здании Конгресса подала министр транспорта Соединенных Штатов Элейн Чао, являющаяся супругой лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла. Кроме того, о намерении уйти в отставку в свете прорыва протестующих в здание Конгресса США объявил начальник полиции Капитолия.
Накануне избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия.
Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Соловьев посмеялся над заявлением Зеленского по поводу беспорядков в США
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Киев решительно осуждает насилие против Конгресса США.
Зеленский написал в Twitter: «Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США». «Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа», – добавил он.
«То есть Зеленский все-таки против Майдана?», – сыронизировал в своем Telegram Соловьев.
На Украине также посмеялись над высказываниями своего президента. Как отметило украинское издание «Страна.ua», Зеленский назвал захват сторонниками Дональда Трампа Капитолия «ужасным нападением», подчеркнув, что «правда, ни слова не сказал о четырех погибших протестующих».
«Отметим, что риторика Зеленского о событиях на украинском Майдане совершенно обратная – он скорбит о погибших от рук силовиков активистах. Но, видимо, для него события в США – «это другое», – говорится в Telegram «Страна.ua».
Ранее в Москве отреагировали на беспорядки в США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что электоральная система в США архаична и не отвечает современным демократическим стандартам. В ОБСЕ осудили беспорядки в США. В свою очередь в Британии в беспорядках обвинили Трампа.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил
избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет
упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В Москве отреагировали на беспорядки в США
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Электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя события в Вашингтоне.
«Это внутреннее дело США (...) При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
По ее словам, это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США.
«Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории», – добавила представитель МИД.
Ранее в ОБСЕ осудили беспорядки в США. В свою очередь в Британии в беспорядках обвинили Трампа.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались
в Конгресс, сорвав утверждение
итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли
четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы
в Капитолии погибла
ветеран ВВС США Эшли Бэббитт
. В связи с беспорядками
режим чрезвычайной ситуации введен
в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Ветеран «Альфы» объяснил, почему смогли захватить Капитолий
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Захват Капитолия стал возможен из-за политического раскола охраны, поставившей свои политические взгляды выше профессиональных интересов, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
«И вот такая безобразная подготовка к этой ситуации – это не просто непонимание (происходящего), но и влияние политических течений, которые исповедует каждый из охранников здания конгресса. И политические взгляды для них оказались выше профессионального долга», – передает слова Гончарова РИА «Новости».
Как отметил ветеран спецподразделения, произошедшее в Капитолии – это «потеря лица» Соединенными Штатами Америки». По его словам, охранники должны были подготовиться к возможной провокации в отношении здания Конгресса. Он также заявил, что раскол США «на два практически равнозначных лагеря» будет иметь серьезные последствия.
Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались
в Конгресс, сорвав утверждение
итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли
четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы
в Капитолии погибла
ветеран ВВС США Эшли Бэббитт
. В связи с беспорядками
режим чрезвычайной ситуации введен
в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Пушков объяснил, как беспорядки скажутся на президентстве Байдена
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После событий в Вашингтоне и утверждения конгрессом избрания Джо Байдена президентом США американское государство может столкнутся с репрессиями в стране, считает сенатор Алексей Пушков.
«Приход [избранного президента США Джо] Байдена в Белый дом утверждался в небывалых условиях: Капитолий был захвачен демонстрантами; для их нейтрализации в здание был введен спецназ; конгрессмены и сенаторы были эвакуированы; в Вашингтоне был введен комендантский час и туда была направлена Национальная гвардия. Ничего подобного в истории США еще не было. События 06.01.21 обозначили качественный сдвиг», – написал Пушков в своем Telegram.
По его словам, события в Вашингтоне окрасят американскую политику и состояние общества на годы вперед. «Одним из вероятных последствий станет усиление репрессивного характера американского государства».
По мнению Пушкова, Байден в любом случае должен был занять президентское кресло. Он отметил, что сторонники Трампа при этом оказали своему кандидату «медвежью услугу», так как штурм Капитолия в итоге оказался на руку лишь демократу.
Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Глава совета по нацбезопасности Белого дома по России подал в отставку
Старший директор совета национальной безопасности США по Европе и России Брайан Тулли подал заявление в отставку, сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
«Райан Тулли уволился из Совета нацбезопасности. Он был старшим директором по делам Европы и России. Мне сказали, что он ушел после вчерашних событий в Капитолии США», – написала Джейкобс в Twitter.
Ранее сообщалось, что несколько сотрудников Белого дома подали в отставку после событий в Вашингтоне.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
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Трамп запретил помощнику вице-президента Пенса входить в Белый дом
Действующий президент США Дональд Трамп запретил входить в Белый дом ключевому помощнику вице-президента Майка Пенса после того, как тот отказался отменить результаты прошедших президентских выборов, сообщили СМИ.
Как сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник, речь идет о главе аппарата Пенса, Марке Шорте, который консультировал вице-президента США по вопросам, связанным с подсчетом голосов коллегии выборщиков. По данным телеканала, Шорту теперь «запрещено входить в Белый дом», передает РИА «Новости».
Вице-президент США Майк Пенс председательствует на заседании конгресса, на котором должны утвердить результаты президентских выборов.
Ранее Конгресс утвердил поданные за Байдена голоса 16 выборщиков от Джорджии, Мичигана и Невады. Также Сенат отклонил возражения против утверждения голосов выборщиков в Пенсильвании.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Сенат отклонил возражения против утверждения голосов в Пенсильвании
Сенат отклонил возражения против утверждения голосов выборщиков в Пенсильвании, свидетельствуют результаты голосования.
Возражения поддержали 92 сенатора, против были семь. Палата представителей еще продолжает обсуждение по Пенсильвании, передает РИА «Новости».
Ранее Конгресс утвердил поданные за Байдена голоса 16 выборщиков от Джорджии, Мичигана и Невады.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Горбачев увидел в беспорядках в Вашингтоне гибель США как государства
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Беспорядки в Вашингтоне явились предвестником гибели Соединенных Штатов как государства, штурм Капитолия был заранее разработан известными силами, считает бывший президент СССР Михаил Горбачев.
«Но беспорядки – не главное. Их задача ясна, но лишь на первый взгляд. Не все так просто. Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано», – цитирует Горбачева «Интерфакс».
По мнению экс-президента СССР, в скором времени гонка вооружений будет прекращена, так как люди осознают ее фатальные последствия. Как заявил Горбачев, в свое время ему удалось добиться подписания Договора о разоружении, поскольку стороны «хотели мира».
«Люди, которые не хотят войны, объединятся, и их руководители должны будут найти выход. Они найдут выход и найдут новые формы договора с учетом новых видов оружия. Нельзя терять надежды. Я не теряю надежды в молодых людях», – сказал он.
Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США
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Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США, свидетельствуют результаты обсуждения.
Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков, передает РИА «Новости».
Утверждение голосов выборщиков в конгрессе окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.
Ранее Конгресс утвердил поданные за Байдена голоса 16 выборщиков от Джорджии, Мичигана и Невады. Также Сенат отклонил возражения против утверждения голосов выборщиков в Пенсильвании. Палата представителей США вслед за сенатом отклонила возражения против утверждения голосов в Пенсильвании.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались
в Конгресс, сорвав утверждение
итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли
четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы
в Капитолии погибла
ветеран ВВС США Эшли Бэббитт
. В связи с беспорядками
режим чрезвычайной ситуации введен
в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену
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Действующий президент США Дональд Трамп пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену, при этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник Дэн Скавино.
«Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты говорят в мою пользу, тем не менее, 20 января произойдет упорядоченная передача власти», – привел слова Трампа в Twitter Скавино.
Трамп, как сообщает его помощник, добавил, что, «хотя это означает конец величайшего первого срока в истории президентства, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой».
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Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Володин дал совет США в связи с событиями в Вашингтоне
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Политическая система США находится в глубоком кризисе, Вашингтону пора заняться внутренними проблемами вместо того, чтобы вмешиваться в дела других государств, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
«После событий, вызванных выборами президента, ссылаться на нее как на образец демократии стало бессмысленным. Мы стоим на пороге переоценки стандартов, которые продвигаются Соединенными Штатами Америки, экспортирующими свое видение демократии и партийно-политических систем по всему миру. Тем, кто в нашей стране любит ссылаться на их пример, тоже предстоит пересмотреть взгляды, выдаваемые за передовые», – сказал Володин, чьи слова приводятся на сайте Госдумы.
Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что «по всем направлениям политической жизни США наблюдается раскол. По мнению Володина, причиной этого стали национальные и расовые проблемы, разъединяющая страну история гражданской войны, несправедливая социальная система и неэффективная система здравоохранения. Как заявил председатель Госдумы, политическая система США «застыла в своем развитии порядка 70 лет». Он отметил, что в стране «две партии монопольно находятся у власти более века, не допуская к управлению другие политические силы». Избирательная же система США, по мнению Володина, «стала набором устаревших инструментов, абсолютно не соответствующих сегодняшним реалиям».
«Начиная с предвыборной кампании прошлого года, политическая жизнь США сопровождается большим количеством скандалов: оспаривание процедуры голосования по почте, массовое досрочное голосование, игнорирование требований прозрачного подсчета голосов, многочисленные нарушения избирательных прав граждан. Дополнительные проблемы создает невозможность международного наблюдения за ходом выборов. Это, кстати, фактор, которым Соединенные Штаты попрекают остальные страны, сами оставаясь закрытыми», – сказал Володин.
Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Косачев заявил, что демократия США «захромала на обе ноги»
События в Вашингтоне, где произошли беспорядки, показали, что США утратили право навязывать курс демократии другим странам, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«У событий в Вашингтоне и иже с ним несколько слоев причин, выводящих людей на улицы (...) Оснований для обвинений победителей в фальсификациях у проигравшей стороны на этот раз более чем достаточно, американская демократия очевидно захромала на обе ноги. (…) Глубже – так и не проясненные зигзаги в подсчете голосов 3 ноября и сейчас, в Джорджии. Оснований для обвинений победителей в фальсификациях у проигравшей стороны на этот раз более чем достаточно, американская демократия, очевидно, захромала на обе ноги», – написал Косачев в Facebook.
Парламентарий отметил, что «праздник демократии закончился». «Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а, следовательно, утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим», – добавил он.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Меркель отреагировала на события в Вашингтоне
События в Вашингтоне вызывают «гнев и печаль», как и отказ действующего президента США Дональда Трампа признать поражение на выборах, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Мы все видели тревожные картины штурма Конгресса вчера вечером, эти картины вызвали у меня гнев и печаль. И я уверена, что я чувствую себя, как и большинство друзей США, миллионы людей, которые восхищаются американской демократической традицией», – сказала Меркель.
Она добавила, что «очень сожалеет, что президент [США Дональд] Трамп не признает свое поражение (на выборах президента США – прим. ВЗГЛЯД) с ноября и вчера он тоже не признал его».
Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Палата представителей отклонила возражения против утверждения голосов Пенсильвании
Палата представителей США вслед за сенатом отклонила возражения против утверждения голосов выборщиков Пенсильвании, свидетельствуют результаты голосования.
Возражения поддержали 92 сенатора, против выступили семь, передает РИА «Новости».
Ранее Конгресс утвердил поданные за Байдена голоса 16 выборщиков от Джорджии, Мичигана и Невады. Также Сенат отклонил возражения против утверждения голосов выборщиков в Пенсильвании.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
В штаб-квартирах обеих партий в Капитолии нашли бомбы
В штаб-квартирах национальных комитетов Республиканской и Демократической партий США нашли две самодельные бомбы, сообщил начальник департамента полиции округа Колумбия Роберт Конти.
Он отметил, что в штаб-квартирах двух партий США были обнаружены и обезврежены две самодельные бомбы, а в холодильнике в автомобиле, который проверили на территории Капитолия, нашли бутылки с зажигательной смесью, передает «Интерфакс».
Также, по его данным, в связи с беспорядками и штурмом Капитолия всего были задержаны 52 человека.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
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