Посол Нидерландов сказал, в чем разница между Россией и Украиной

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5 января, вторник | Последнее обновление — 13:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль: США устроили беспредел в международной политике
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Мужчины стали гораздо культурнее пить. С большим культурным бэкграундом. Если геи тут вышли гордо из своего клозета, то мужчины, наконец, вышли из своих гаражей – спиртуозный каминг-аут состоялся.
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Русский не может быть одновременно и местным, и заграничным, и собой, и в то же время кем-то другим – так, чтобы эти сущности в нем не воевали, а мягко дополняли друг друга, как пиво с воблой.
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Когда жизнь стискивает нас в своих объятиях, лучший рецепт сохранить дорогих и любимых близких – научиться не замечать их.
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Посол Нидерландов сказал, в чем разница между Россией и Украиной
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Чрезвычайный и полномочный посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол заявил, что между Россией и Украиной огромная разница, и это одно слово – «свобода».
«Я восемь лет работал в России. И меня все спрашивают: «А какая разница между Украиной и РФ?». Я всегда говорю, что разница огромная, и это одно слово – свобода. Да, у вас (на Украине – прим. ВЗГЛЯД) легкий хаос, непонятно, что будет завтра. Ок. Но есть свобода, радость, желание перемен, инициатива. Берегите, защищайте, развивайте это», – цитирует УНИАН посла.
Ранее сообщалось, что новогоднее поздравление российского лидера Владимира Путина среди украинских пользователей Google оказалось популярнее, чем обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, 31 декабря президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, в котором назвал основу будущих успехов нашей страны.
Чехия получила возможность подключиться к «Северному потоку – 2»
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Введен в эксплуатацию газопровод Capacity4Gas, который позволит Чехии получать газ по «Северному потоку – 2» через немецкий газопровод EUGAL, сообщает чешская газотранспортная компания NET4GAS.
NET4GAS сообщила о «начале эксплуатацию нового 150-километрового газопровода высокого давления». Газопровод проходит через Устецкий и Пльзеньский края Чехии. Capacity4Gas соединяет Чехию с EUGAL, позволяя прокачивать российский газ, который пойдет по «Северному потоку – 2» после завершения строительства последнего. Кроме того, Capacity4Gas обеспечит соединение чешской системы газопроводов с запланированными немецкими терминалами для СПГ и может работать в реверсном режиме. Стоимость реализации проекта превысила 540 млн евро. Максимальная пропускная способность – 27,5 млрд кубометров газа в год, передают РИА «Новости» и ТАСС.
Напомним, Чехия неоднократно говорила об экономической целесообразности проекта «Северный поток – 2», в частности благодаря связующим проектам, особенно проекту Capacity4Gas. Президент Чехии Милош Земан заявлял, что реализация проекта газопровода «Северный поток – 2» соответствует национальным интересам республики, а у США нет причин выступать на эту тему.
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В России оценили решение Ирана обогащать уран до оружейного уровня
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«Иран таким образом пытается добиться от Вашингтона отказа от выхода из ядерной сделки и создает проблему для Израиля», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал сообщения о запуске Ираном процесса обогащения урана на уровне 20%.
«Это решение – инструмент давления на Соединенные Штаты, который направлен на то, чтобы они отказались от выхода из ядерной сделки. Кроме того, таким образом Тегеран повышает свое влияние на международную политику», – сказал эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.
«С другой стороны – Байден является сторонником сохранения ядерной сделки с Ираном. По этой причине уходящая администрация Трампа сейчас делает все, чтобы вбить еще больше клиньев в отношения между Вашингтоном и Тегераном», – пояснил собеседник.
Кроме того, решение Тегерана является проблемой для Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже заявил, что ускоренное обогащение урана в Фордо демонстрирует намерение Ирана разрабатывать ядерное оружие.
«Такой же проблемой для Израиля является победа Байдена. Сейчас правительство Нетаньяху теряется в догадках о том, какой будет политика новой администрации США. Поэтому им важно, чтобы отношения между Вашингтоном и Тегераном максимально ухудшались», – отметил эксперт.
При этом от других участников ядерной сделки в лице России, Франции и Германии пока не стоит ждать какой-то резкой реакции. «Москва, Париж и Берлин продолжают себя вести так, будто бы сделка остается в силе. Тем не менее, они также ждут, когда придет новая администрация США и выскажет свою позицию по сделке. Поэтому, думаю, после 20 января все начнется по новой», – прогнозирует Ткаченко.
Ранее стало известно, что Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. Об этом сообщил официальный представитель правительства Али Рабии.
«Президент Ирана несколькими днями ранее распорядился начать обогащение на уровне 20%. Несколькими часами ранее после ряда предварительных мер... начался процесс подачи газа UF6 (гексафторида урана). Первый продукт будет получен через несколько часов», – сообщил Рабии, передает РИА «Новости».
В декабре в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон «Стратегическая мера по отмене санкций», который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше (такой считается оружейным). Закон предполагает задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: 1 тыс. центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуг IR-6. Количество последних обязывают довести до 1 тыс. за один год. В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%.
Закон обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента «вступления в силу» закона стороны сделки не выполнят соглашение. Депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу, чему мешают санкции США.
Постановление готовилось давно, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в конце ноября парламент рассмотрел его в ускоренном режиме.
Президент Ирана Хасан Роухани, первоначально выступивший против закона, ранее заявлял, что Тегеран фактически год назад, когда сократил выполнение ядерных обязательств, отказался от положений ядерной сделки по обогащению урана и центрифугам – тем пунктам, на выполнении которых в своем законе настаивают парламентарии.
На Украине пообещали устроить России новый Афганистан в случае войны
Киев способен в случае войны с Россией развернуть боевые действия, сопоставимые по масштабу с войной в Афганистане, заявил советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
«Украина стала бы для них Афганистаном, только покруче – у нас же полный комплекс вооружений. Мы вообще единственная страна в мире, которая применяет весь комплекс вооружений по России», – цитирует Арестовича РИА «Новости».
Как заявил дипломат, Украина уже «отстреляла» по России более ста «самых крутых» ракет из своих оперативно-тактических комплексов. По его словам, некоторые из них попали в цель. Арестович отметил, что после этого с Украиной «ничего страшного не произошло». Он также заявил, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие.
В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией. «Все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины, и я думаю, что Россия это прекрасно понимает», – заявил украинский президент.
Россиян предупредили об экстремальных холодах
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Экстремально низкие температуры фиксируются на азиатской части России в течение полумесяца, последний раз подобное явление наблюдалось в январе 2006 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Я даже не знаю, как его назвать, антициклонище… Он уже полмесяца бродит по азиатской части страны. По нашим оценкам, еще пять дней температура будет ниже нормы на 10-15 градусов в таких густонаселенных районах, как Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край, юг Красноярского края. Конечно же, там очень холодно… Морозы сорокаградусные в этих регионах», – сказал Вильфанд.
По его словам, такой затяжной антициклон редкое явление. «Последний раз аналогичная ситуация с экстремально холодной погодой была во второй половине января 2006 года», – уточнил синоптик, передает РИА «Новости».
Как отметил Вильфанд, затяжные экстремальные температуры представляют собой опасное погодное явление, требующее от коммунальных служб очень напряженной работы.
Он уточнил, что аномально холодная погода ниже нормы на семь градусов сохранится в Курганской области, в Омской области ожидается сильный мороз с минимальными температурами ниже минус 40 градусов в течение более чем трех суток, в Приморском крае среднесуточные температуры будут на 7-10 градусов ниже нормы, в Ханты-Мансийском автономном округе холодная аномалия будет доходить до 15 градусов ниже нормы, в Алтайском крае будет минус 40 и ниже.
«Некоторые регионы Урала тоже с аномально холодной погодой. Там на семь градусов и более ниже многолетних значений, ниже нормы», – сказал Вильфанд.
В 2020 году синоптики также зафиксировали в России большое количество погодных аномалий. Так, зима 2019-2020 годов стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. В Москве впервые средняя температура в это время года оказалась выше нуля градусов.
Нетаньяху отреагировал на решение Ирана обогащать уран до оружейного уровня
Иран демонстрирует намерение развивать военную ядерную программу, но Тель-Авив не позволит Тегерану создать ядерное оружие, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Решение Ирана продолжать нарушать свои обязательства, повышать уровень обогащения и развивать промышленные мощности для этого нельзя объяснить ничем иным, кроме дальнейшей реализации его намерения развивать военную ядерную программу. Израиль не позволит Ирану производить ядерное оружие», – написал Нетаньяху в Twitter.
В понедельник Тегеран объявил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо.
В декабре в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон «Стратегическая мера по отмене санкций», который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше (такой считается оружейным). Закон предполагает задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: 1 тыс. центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуг IR-6. Количество последних обязывают довести до 1 тыс. за один год. В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%.
Китай ответил на обвинения США в утечке COVID-19 из лаборатории Уханя
Слова заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджера об утечке COVID-19 из лаборатории Уханя являются низкокачественной ложью и слухами, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
«Поттинджер является высокопоставленным официальным лицом, и вопреки ожиданиям все еще повторяет эту низкокачественную ложь и слухи. Я очень надеюсь на то, что американская сторона прояснит, является ли это личным мнением Поттинджера или это официальная позиция администрации США», – цитирует Чуньин РИА «Новости».
Уточняется, что ранее Поттинджер заявил, что согласно последним разведывательным данным, наиболее вероятная причина пандемии COVID-19 – утечка из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 11 милях от рынка Уханя.
Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.
В США заявили о планах договориться с Россией по СНВ-3
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Новая администрация США планирует договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3, сообщил Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности.
По словам Салливана, даже во время холодной войны страны стремились к сотрудничеству, когда речь шла о контроле за вооружениями и о нераспространении ядерного оружия, передает РИА «Новости».
«Уверен, что сегодня Соединенные Штаты и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов, продвинуться в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности, разобраться с угрозой, которую несет для всего мира ядерное оружие», – сказал Салливан в интервью CNN, отметив, что продление СНВ-3 отвечает интересам США.
При этом будущий советник заявил о намерении США наказать виновных в «крупнейшей кибератаке» на американские правительственные учреждения. По его словам, «с большой вероятностью за взломами стоит именно Россия», хотя он указал на то, что обвинений никто и не предъявлял.
Ранее сообщалось, что избранный президент США Джозеф Байден рассматривает варианты отказа от разработки новых американских ядерных вооружений, включая боеголовку W93.
Между тем глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций.
Локдаун объявлен в Британии из-за коронавируса
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Со среды в Британии из-за распространения коронавируса в третий раз вводится карантин, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Джонсон сообщил, что необходимо «принять решительные меры», иначе «национальная система здравоохранения может оказаться перегружена в течение 21 дня». Карантин продлится как минимум до середины февраля. По его словам, «новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью». Как заявил Джонсон, «очевидно, что необходим третий национальный локдаун». Премьер сказал, что «начинать следовать правилам» нужно «прямо сейчас, а со среды, когда соберется парламент, это станет законом», передают РИА «Новости» и ТАСС.
Локдаун уже объявлялся с марта по май и с ноября по декабрь. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. Большинство английских школьников со вторника перейдут на удаленное обучение. При этом еще с конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе.
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Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник Британия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19: количество выявленных случаев коронавируса в королевстве за минувшие сутки составило 58784. Британцев предупредили о «перегреве» системы здравоохранения.
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В Польше предотвратили теракт с применением химикатов против мусульман
В Польше задержали двух мужчин, планировавших теракт с применением взрывчатых веществ и химикатов. Злоумышленники хотели совершить нападение на «религиозный объект исламского сообщества» – предположительно, мечеть, сообщил Станислав Жарын, пресс-секретарь министра, координирующего работу спецслужб.
Задержание террористов проводилось после расследования Агентства внутренней безопасности Польши, мужчинам предъявлены обвинения государственной прокуратурой в Щецине на северо-западе страны, передает The first News.
«Обвиняемые планировали применить ядовитые вещества против определенных людей. Их целью было предотвратить исламизацию Польши. Они выражали крайне правые взгляды, один из них сказал, что необходимо уничтожить определенные религиозные группы, призывая к насилию», – рассказал Жарын.
Ранее россиянина выслали из Польши по подозрению в связи с террористами.
Дочь госпитализированного Басилашвили рассказала о состоянии актера
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Дочь народного артиста СССР Олега Басилашвили Ксения рассказала о состоянии актера, госпитализированного с коронавирусом.
Артист находится в больнице № 40 Курортного района Петербурга. По словам Ксении Басилашвили, информации о том, когда его смогут выписать, пока нет, но врачи оценивают его состояние как нормальное. «Никакой катастрофы нет», – сказала дочь артиста в комментарии Пятому каналу.
Художественный руководитель театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов также прокомментировал состояние Басилашвили. Режиссер признался, что устал объяснять каждому, что трагедии не случилось, а потому изъяснился в шутливой манере.
«Смерти не дождетесь! Хуже не будет! Он находится на излечении. Все нормально: голова работает, все работает», – отметил близкий друг народного артиста СССР.
Фурманов подтвердил, что Басилашвили госпитализировали с подтвержденным COVID-19 несколько дней назад. Он также добавил, что держит ситуацию под контролем и регулярно созванивается с товарищем – едва ли не каждый час.
В понедельник утром сообщалось, что народный артист СССР, 86-летний Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом в Петербурге.
Олег Басилашвили – советский и российский актер, народный артист СССР. Его фильмография насчитывает более 80 кинолент, среди которых «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «О бедном гусаре замолвите слово».
Напомним, в преддверии Нового года народную артистку СССР Алису Фрейндлих также госпитализировали в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус». Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Тем временем Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19. Всего за минувшие сутки в России выявлен 23 351 новый случай коронавируса, в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания.
Главный тренер и хоккеисты молодежной сборной России объяснили разгром от канадцев
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Тренирующий молодежную сборную Игорь Ларионов и игроки команды назвали несколько причин разгромного поражения канадцам в полуфинальном матче чемпионата мира среди игроков до 20 лет, который проходит в канадском Эдмонтоне.
«Трудно найти слова. Первый гол – с первого броска, это немного сбило наш ритм. Четырехминутное удаление позволило сопернику продолжить давление. Отдадим должное канадцам — они играли в очень хороший хоккей, были нацелены, были свежее. Это хоккей, это не трагедия. Но ребята сейчас очень сильно расстроены. Сейчас главное – восстановиться, подготовиться и выходить завтра на матч за бронзу», – приводятся на сайте Федерации хоккея России слова Ларионова.
Он также отметил, что на исход матча повлиял незасчитанный гол. По его словам, этот гол, мог дать российской сборной глоток воздуха, чтобы попробовать переломить ход матча. «Ребята все сделали хорошо, но есть правила, которые этот гол отменяют. Да, мы приезжаем играть за золото, но в ближайшие несколько часов ребятам нужно успокоиться, привести себя в порядок, чтобы завтра они были готовы бороться за бронзу», – добавил тренер.
Нападающий молодежной сборной России по хоккею Михаил Абрамов также считает, что незасчитанный гол мог бы переломить ход матча.
«Возможно, да, возможно – нет, кто знает?», – отметил он.
Причинами поражения нападающий назвал плохое начало. «Нас поймали на ошибках, проиграли в скорости и борьбе. Будем готовиться к следующей игре. Важно забыть эту игру, хорошо выспаться, завтра будем биться за бронзу», – сказал Абрамов.
В свою очередь защитник молодежной сборной России по хоккею Артемий Князев в качестве ключевого момента матча выделил первые шайбы.
«Первые шайбы. Соперник ушел в отрыв, мы так и не смогли им ничего предложить, в итоге игра закончилась в их пользу. Конечно, мы подбадривали друг друга, я уверен в каждом из ребят, в том, что они каждый отдавался на сто процентов. Но не получилось. Завтра еще одна игра, не нужно посыпать голову пеплом, будем стараться показать лучший хоккей», – отметил он.
Нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Афанасьев заявил, что команду «переиграли с самого начала». «Когда схватились что-то делать – уже было поздно. Когда мы стали играть агрессивно — игра поменялась, это было видно. Но, как я и сказал, было поздно. Незасчитанный гол? Счет на табло. Завтра матч за бронзу, будем стараться победить», – сказал он.
Нападающий молодежной сборной России по хоккею Василий Подколзин считает, что команда плохо начала матч. «Но надо отдать должное ребятам – бились, не сдавались, делали все, что в наших силах. Хотелось бы извиниться перед болельщиками, перед теми, кто нас поддерживает за то, что нет финала. Для многих в этой команде это последний матч на молодежном уровне. Надо пережить сегодняшний матч, и завтра отдать все», – добавил он.
Между тем определился соперник молодежной сборной России по хоккею в матче за бронзу. Им станет команда Финляндии, проигравшая хоккеистам сборной США, в полуфинале молодежного чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне, передает «Р-Спорт».
Встреча завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) в пользу команды США. В составе победителей шайбы забросили Алекс Туркотт (13-я минута), Джон Фариначчи (36-я), Мэттью Болди (37-я) и Артур Калиев (59-я). У финнов отличились Каспер Симонтайвал (15-я, 52-я) и Рони Хирвонен (57-я).
Американцы в финале чемпионата мира сыграют со сборной Канады. Решающая игра турнира и матч за третье место пройдут в ночь со вторника на среду по московскому времени.
Напомним, сборная России по хоккею проиграла команде Канады в полуфинальном матче чемпионата мира среди игроков до 20 лет, который проходит в канадском Эдмонтоне. Российская команда проиграла со счетом 0:5.
Ереван подтвердил гибель более 3 тыс. армянских военных в Карабахе
С 27 сентября по 9 ноября в Нагорном Карабахе погибли не менее 3360 армянских военных, сообщил глава минздрава Армении Арсен Торосян.
Он сообщил, что «с начала войны и до сегодняшнего дня проведены судебно-медицинские исследования тел или останков 3360 погибших военнослужащих». Также проведено свыше 2,5 тыс. судебно-генетических экспертиз, передает РИА «Новости».
Торосян сообщил, что с помощью приобретенного в 2018 году на средства госбюджета единственного пока используемого в республике генетического анализатора опознали 461 погибшего. Второй анализатор «уже в Армении и скоро начнется его эксплуатация», сообщил глава минздрава.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписализаявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район(Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.
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Сборную России разгромили в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею проиграла команде Канады в полуфинальном матче чемпионата мира среди игроков до 20 лет, который проходит в канадском Эдмонтоне.
Российская команда проиграла со счетом 0:5. Шайбы в ворота сборной России забросили Алекс Ньюхук (открыл счет уже на первой минуте), Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брейден Шнайдер и Дилан Козенс. Во втором периоде сборная России забила гол после броска Михаила Абрамова, но арбитры отменили взятие ворот из-за положения вне игры, пишет «Чемпионат».
Напомним, в четвертьфинале молодежная сборная России обыграла команду Германии, а сборная Канады обыграла чехов. Финал и матч за третье место состоятся в ночь на 6 января.
Мексика решила предоставить убежище Ассанжу
Мексика готова предоставить политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, заявил президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
«Я попрошу главу МИД подготовить соответствующие документы, чтобы попросить Великобританию о возможности освободить сеньора Ассанжа, которому Мексика предоставит политическое убежище», – передает слова Обрадора РИА «Новости».
Ранее в понедельник судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала США в экстрадиции Ассанжа в связи с опасениями за его здоровье.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дело против Ассанжа «тотальным позором».
Путин утвердил порядок действий властей в случае заноса в Россию вирусов
Президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС в связи с заносом и распространением опасных инфекционных заболеваний.
«При возникновении угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Роспотребнадзор устанавливает один из трех уровней риска: первый – при выявлении таких заболеваний на территории иностранных государств с угрозой распространения, второй – при выявлении единичных случаев и локальных очагов в России, третий – при распространении инфекции на территории одного или нескольких субъектов России», – говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации.
Утвержденный порядок определяет действия различных ведомств при каждом из уровней угрозы. Кроме того, он регламентирует создание координационного совета при правительстве по предупреждению угрозы ЧС.
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