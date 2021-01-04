Дело о сбитом Баку Ми-24 переквалифицировано на более тяжкую статью В США заявили о планах договориться с Россией по СНВ-3 В МИД заявили об активизации ИГ в сирийском Заевфратье 4 января 2021, 14:26 Текст: Алина Назарова

Ситуация в сирийском Заевфратье накаляется из-за активизации боевиков ИГ* и продолжающихся столкновений между курдскими «Сирийскими демократическими силами» и протурецкими формированиями, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин. «Ситуация «на земле» в Сирии стабилизировалась, но остается взрывоопасной и сложной. Сохраняется напряженность на неподконтрольных Дамаску территориях – в Идлибе, Заевфратье и Ат-Танфе. Остро стоят гуманитарные и социально-экономические проблемы, усугубившиеся в связи с ужесточением односторонних санкций и на фоне пандемии коронавируса», – сказал Вершинин, передает РИА «Новости». Вместе с тем он отметил, что «в Заевфратье наблюдается эскалация напряженности в связи с активизацией ИГИЛ*, а также продолжающимися столкновениями между курдскими «Сирийскими демократическими силами» (СДС) и родоплеменными союзами, СДС и протурецкими формированиями по периметру зоны операции «Источник мира», в районе населенного пункта Айн-Исса». 27 декабря заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что в районе Айн-Исса отмечается нестабильная обстановка, а для ее стабилизации направлены дополнительные подразделения российской военной полиции. Позднее он заявил о прекращении (до момента урегулирования ситуации) сопровождения военной полицией гражданского транспорта на участке трассы М4 между Тель-Тамер и Айн-Исса. Кроме того, 30 декабря террористы атаковали автобус с мирными гражданами на трассе Дейр-эз-Зор – Пальмира, погибли 28 человек, еще 13 получили ранения. Боевики сожгли транспортное средство и скрылись в Сирийской пустыне в районе Эт-Танф. Днем ранее трое российских военных полицейских, обеспечивавших «безопасность вывода турецкого наблюдательного поста» у населенного пункта Трумба в «юго-восточной части зоны деэскалации Идлиб» в Сирии, получили легкие ранения при обстреле боевиками БТР-82А.

В Японии придумали способы «борьбы» с российскими ракетами 1 января 2021, 22:10

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Читатели из Японии отреагировали на статью Kyodo об утверждении новой программы работ по противодействию российским сверхзвуковым ракетам. Некоторые читатели из Японии в комментариях к статье Kyodo предложили собственные методы «противодействия» российскому сверхзвуковому оружию. Согласно данным издания, мероприятия будут проводиться под эгидой американской кампании по сдерживанию России и Китая, передает РИА «Новости». «Японии нужно использовать свой технологический потенциал и создавать собственные сверхзвуковые ракеты! Создать хотя бы одну, а объявить о сотнях! Это тоже военная хитрость!» – считает ryo. «Сбить сверхзвуковую ракету почти невозможно. Поэтому нужно использовать высокие японские технологии для создания мощной системы электронных помех», – предложил hkd. «Войн следует избегать. Но сидеть сложа руки в ожидании гибели тоже нельзя!» – написал sky. «Ну вот и настало время, когда Японии стало нужно обладание ядерным оружием как одним из важных инструментов сдерживания противника», – утверждает lin. «Нечего Японии и Америке зря тратить время и деньги на разработку систем защиты от сверхзвукового оружия русских и китайцев. Лучше создать превосходящие его образцы», – убежден kaz. «А вы уверены, что Япония в состоянии создать свое сверхзвуковое оружие?» – поинтересовался yaa. Источники издания отметили, что борьба с российским и китайским сверхзвуковым оружием практически бессмысленна, так как новейшие американские ракеты сейчас не могут в полной мере справиться с подобными видами вооружений. Напомним, в конце декабря стали известны сроки начала госиспытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны. Дело о сбитом Баку Ми-24 переквалифицировано на более тяжкую статью 4 января 2021, 09:52

Фото: МЧС Армении/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Уголовное дело по факту крушения военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана переквалифицировано российскими военными следователями на более тяжкую статью – умышленное убийство, сообщил информированный источник. «Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности) переквалифицировано на более тяжкую статью – ч.2 ст. 105 (Умышленное убийство двух или более лиц)», – сказал источник «Интерфакса». Он уточнил, что если в первом случае предусмотрено наказание на срок до семи лет лишения свободы, то во втором – вплоть до пожизненного заключения. Источник отметил также, что данное решение принято по результатам следственно-оперативных действий, предпринятых в рамках дела. «При всей кажущейся очевидности преступления следователи должны были сначала возбудить уголовное дело по статье, по которой обычно расследуются подобные происшествия. А затем уж собрать материалы для более точной квалификации деяния, что и было сделано», – пояснил он. При том он затруднился сказать, как долго будет вестись следствие. «Тут есть определенные сложности, связанные с тем, что подозреваемые находятся на территории другого государства», – отметил источник. По его словам, расследование дела ведут военные следователи, базирующиеся на российской базе в Гюмри. В начале ноября 2020 года российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) вне зоны боевых действий. В Баку признали, что Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Президент Ильхам Алиев принес извинения в связи с уничтожением вертолета, генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту произошедшего. В Баку заявили, что виновные будут наказаны. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого в небе Армении. Израиль завершил поставку США системы ПВО «Железный купол» 3 января 2021, 15:39 Текст: Ольга Никитина

Израиль завершил поставку армии США системы ПВО «Железный купол», сообщило министерство обороны еврейского государства. «В минувшие выходные Израиль доставил вторую из двух батарей системы «Железный купол» армии США», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Министр обороны Израиля Бени Ганц подчеркнул, что «поставка «Железного купола» армии США еще раз демонстрирует тесные отношения между министерством обороны Израиля и министерством обороны США, эффективность системы против различных угроз и отличные технологические возможности израильской промышленности». Соглашение о закупке двух батарей «Железного купола» было подписано США и Израилем в августе 2019 года. Системы ПРО израильского производства будут использоваться для защиты войск США от различных типов баллистических и воздушных угроз. Система «Железный купол», которая будет служить американским вооруженным силам, адаптирована к условиям США. При этом все ее эксплуатационные возможности останутся прежними. Система «Железный купол» находится на вооружении израильской армии с 2011 года, являясь частью многоступенчатой системы противовоздушной обороны, включающей также системы «Праща Давида», «Хец-2» и «Хец-3». За это время «Железный купол» перехватил более 2400 ракет. Сухопутные войска России в 2021 году получат больше 400 современных танков, БТР и БМП 3 января 2021, 11:46

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Подразделения Сухопутных войск России в 2021 году получат более 400 единиц бронетанковой техники, в том числе новейшие танки Т-90М, сообщили в Минобороны России. В министерстве сообщили, что «в 2021 году в соединения и воинские части Сухопутных войск Вооруженных сил России спланировано к поступлению более 400 единиц бронетанковой техники», передает ТАСС. Поставки будут осуществляться в рамках гособоронзаказа. «В Сухопутные войска поступят современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также бронетранспортеры БТР-82А», – уточнили в ведомстве. Отмечается, что предприятиями оборонно-промышленного комплекса Минобороны будут переданы образцы, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах. Ранее сообщалось, что первые новейшие вертолеты Ми-28НМ поступили в войска. Анонсирован залповый пуск «Цирконов» с «Адмирала Горшкова» 4 января 2021, 04:32

Фото: кадр Первого канала

Текст: Антон Никитин

Фрегат Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков» до конца 2021 года впервые выполнит залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон» в рамках госиспытаний ракетного комплекса, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Согласно плану государственных испытаний ракетного комплекса, до конца 2021 года с фрегата «Адмирал Горшков» будет выполнена первая залповая стрельба несколькими ракетами «Циркон». Ракеты будут запущены с борта корабля с интервалом в несколько секунд», – приводит слова источника РИА «Новости». В оборонно-промышленном комплексе пояснили, что залповая стрельба «призвана обеспечить не только испытания ракет, но и проверить возможности комплекса управления вооружением корабля, в частности, при выполнении им задач с нанесением массированного ракетного удара одновременно по морским и наземным целям». Источник добавил, что пуски будут выполняться в обстановке мощного радиоэлектронного противодействия, так как «Циркон» оснащен уникальной по характеристикам помехоустойчивости системой самонаведения и ее возможности необходимо подтвердить в ходе испытаний. Напомним, в 2020 году программа летно-конструкторских испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» выполнена в полном объеме: проведено три успешных пуска с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», из них два – по морским целям и один по наземной. В конце декабря 2020 года стали известны сроки начала госиспытаний «Циркона». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны. Российская ракета «Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя, при этом ее скорость достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы – до 1000 км. «Циркон» может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели. Таманскую дивизию решили усилить ПТРК «Хризантема-С» 3 января 2021, 04:32

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

В Таманскую мотострелковую дивизию Первой гвардейской танковой армии Западного военного округа в рамках гособоронзаказа поступят более 18 новых противотанковых ракетных комплексов «Хризантема-С» на гусеничном шасси, которые заменят ПТРК «Штурм». «В ближайшее время планируется полное перевооружения отдельного противотанкового дивизиона на новые ПТРК. Вместе с ними прибудут представители завода-изготовителя, которые помогут личному составу овладеть новой техникой», – приводит слова представителя пресс-службы округа ТАСС. «Хризантема-С» предназначена для уничтожения современной и перспективной бронетехники противника с динамической защитой, а также укреплений и инженерных сооружений противника, надводных и малоскоростных воздушных целей, а также живой силы. Накануне командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кисель сообщал, что Первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО) в 2021 году получит более 200 единиц военной и специальной техники, в частности, новые танки Т-90М «Прорыв» и боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». В апреле 2020 года в Таманскую мотострелковую дивизию Первой гвардейской танковой армии ЗВО поступила первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв». К январю 2018 года Таманская дивизия завершила перевооружение на танки Т-72Б3. РЛС «Яхрома» в Крыму будет работать в четырех диапазонах 4 января 2021, 09:33 Текст: Алина Назарова

Новейшая радиолокационная станция «Яхрома», строительство которой в Крыму анонсировал министр обороны Сергей Шойгу, будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов, сообщил источник в оборонно- промышленном комплексе. «Данная станция не имеет аналогов, она будет работать в четырех диапазонах: метровом, сантиметровом, дециметровом и миллиметровом», – сказал источник ТАСС, уточнив, что обзор станции составит 270 градусов. В декабре 2020 года во время итоговой коллегии военного ведомства министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе начнется в 2021 году. Станция войдет в систему предупреждения о ракетном нападении. Основное назначение системы – в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России или ее союзников. Также сообщалось, что новые загоризонтные радиолокационные станции (РЛС), обеспечивающие обнаружение воздушных целей за тысячи километров от границ России, планируется поставить на юге и востоке страны. Армию на западе России решили усилить боевыми машинами «Терминатор» 2 января 2021, 10:58 Текст: Наталья Ануфриева

Первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО) в 2021 году получит более 200 единиц военной и специальной техники, в частности, новые танки Т-90М «Прорыв» и боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», сообщил командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кисель. Кисель сообщил, что «в течение года в танковое объединение поступят глубоко модернизированные танки Т-80БВМ, новейшие танки Т-90М «Прорыв» боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины поддержки танков, бронетранспортеры БТР-82А», передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЗВО. Кроме того, армия получит разведывательно-химические машины РХМ-6-01, дымовые машины ТДА-3, подвижные инженерные ремонтные комплексы и другую технику. БМПТ «Терминатор» – это российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника. Назван срок завершения строительства РЛС «Воронеж» в Коми 2 января 2021, 06:34

Фото: Новости на Первом Канале/YouTube

Текст: Антон Никитин

Радиолокационная станция (РЛС) «Воронеж» российской системы предупреждения о ракетном нападении будет достроена в Коми в 2021 году, сообщили в Минобороны. «В этом году планируется завершить строительство РЛС «Воронеж» в республике Коми», – приводит сообщение военного ведомства РИА «Новости». РЛС «Воронеж» составляют основу радиолокационных средств наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении. Сейчас боевое дежурство несут семь таких станций – на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областей и Краснодарского, Красноярского и Алтайского краев. Идет строительство новой радиолокационной станции в Мурманской области. Напомним, в августе прошлого года генконструктор СПРН сообщал, что усовершенствованная система предупреждения о ракетном нападении успешно прошла госиспытания. Ансамбль ЧФ выступил с новогодним концертом в сирийской Пальмире 2 января 2021, 03:31 Текст: Антон Никитин

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступил с новогодним концертом для сирийских военнослужащих и местных жителей в амфитеатре II века н. э. на территории руин античной Пальмиры в Сирии. «Мы приехали в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом россиян, которые несут здесь службу. А сюда, в Пальмиру, нам предложил поехать заместитель командующего Черноморским флотом, и мы с радостью поддержали эту инициативу», – приводит ТАСС слова художественного руководителя ансамбля, капитана третьего ранга Алексея Костяникова. В амфитеатре Пальмиры артисты ансамбля исполнили, в частности, песни из репертуара Владимира Высоцкого, Муслима Магомаева, попурри из российских новогодних песен. В концерт также вошли несколько инструментальных композиций. По словам артистов, которые оказались в Пальмире впервые, выступление в древнем городе, где каждый камень пропитан многовековой историей, для них самих стало одним из самых запоминающихся. «Мы подобрали для этого концерта репертуар из патриотических и новогодних песен, чтобы поздравить всех с Новым годом и Рождеством. Конечно, в него вошел и легендарный «Севастопольский вальс», который мы не могли не привезти и не исполнить в этом историческом месте. Ощущения невероятные – эта атмосфера настолько воодушевляет, настолько придает сил, что когда выступаешь здесь, даже не веришь, что можешь вот так прикоснуться к истории. Сегодня, на самом деле, один из легендарных наших концертов», – призналась солистка ансамбля Вероника Исправникова. Зрители, в числе которых были военнослужащие сирийской армии и жители близлежащего поселка Тадмор, встретили артистов овациями. Многие из них привели на концерт детей, пояснив, что хотели бы познакомить их с русской культурой, хоть и не понимают, о чем поется в песнях на русском языке. «Мы благодарны за эту заботу о нас и этот прекрасный концерт. Больше всего нам понравились эти прекрасные девушки, которые приехали сюда», – сказала одна из зрительниц, Наджма Хаджума, посетившая концерт вместе с ребенком. По словам Алексея Костяникова, ансамбль провел в Сирии уже шесть концертов. Он выступил для российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим, а также в местах расположения подразделений военной полиции, дислоцированных в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. Поздравлять военнослужащих с праздниками артисты прибыли небольшим составом, сконцентрировавшись на вокальных и инструментальных номерах. «Мы привезли небольшую концертную бригаду. В связи с тем, что выступаем мы фактически в полевых условиях и не везде площадки нам подходят для танцевальных номеров, эта часть ансамбля у нас здесь не представлена. Например здесь, в Пальмире, насколько я вижу, они бы выступить не смогли», – пояснил Костяников, добавив, что ансамбль планирует дать в Сирии еще несколько концертов и продолжит поздравлять российских военнослужащих с новогодними праздниками. Напомним, 5 мая 2016 года в амфитеатре Пальмиры состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева под названием «С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены». Впоследствии народный артист России Сергей Ролдугин рассказал, что российские музыканты играли в освобожденной Пальмире при температуре 54 градуса, а после концерта попали под обстрел. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в ситуации, сложившейся в районе сирийской Пальмиры. Власти Ирака провели эвакуацию после обнаружения мины на танкере 1 января 2021, 15:29 Текст: Вера Басилая

В Ираке властям пришлось проводить эвакуацию после того, как на борту нефтяного танкера обнаружили подозрительный предмет, похожий на магнитную бомбу. Отмечается, что танкер был арендован клиентом иракской государственной компании State Oil Marketing Organization. Речь идет о танкере Pola под флагом Либерии, передает ТАСС, ссылаясь на портал Dryad Global. Информации о том, как попало взрывное устройство на борт, пока нет. На судне продолжаются работы по обеспечению безопасности. Ранее сообщалось, что сингапурский танкер загорелся в Джидде в результате атаки заминированной лодки. Продуктовоз BW Rhine подвергся внешнему воздействию во время разгрузки в порту. Также у берегов Саудовской Аварии подорвался на мине греческий нефтяной танкер. Судно стало объектом атаки, источник которой неизвестен. Удар пришелся на один метр выше ватерлинии, и танкер получил пробоину. Было подтверждено, что команда находится в безопасности, никто из членов экипажа не пострадал. Оружейный экспорт из ФРГ в страны Ближнего Востока превысил 1 млрд евро 3 января 2021, 13:21 Текст: Наталья Ануфриева

Правительство Германии одобрило в 2020 году контракты на поставки вооружения в страны Ближнего Востока на сумму свыше 1 млрд евро, говорится в ответе кабмина ФРГ на парламентский запрос партии «зеленых». Основная часть экспорта пришлась на Египет (752 млн евро), также крупные поставки были одобрены для Катара (305,1 млн), Объединенных Арабских Эмиратов (51,3 млн), Кувейта (23,4 млн), Иордании (1,7 млн) и Бахрейна (1,5 млн), передает ТАСС со ссылкой на DPA. Отмечается, что все указанные страны «играют роль» либо в конфликте в Йемене, либо в Ливии. Представитель «зеленых» Омид Нурипур указал, что такая экспортная политика противоречит заявлениям правительства о «рестриктивной продаже» оружия в страны региона. «Между тем, что правительство говорит, и тем, что делает, зияет огромная дыра», – сказал он. При этом если рассматривать экспорт германского вооружения в целом, то показатель по сравнению 2019 годом сократился – с 8 млрд до 5,6 млрд евро. Ранее был назван объем поставок российского оружия странам юга Африки. В Минобороны заявили о разработке робота РХБ-защиты 2 января 2021, 14:37 Текст: Наталья Ануфриева

Многофункциональный робототехнический комплекс радиационной, химической и биологической защиты МРК-РХБЗ разрабатывается в России в рамках гособоронзаказа, сообщили в Минобороны. В министерстве сообщили, что «в состав многофункционального комплекса войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты», передает ТАСС. Робот будет способен выполнять весь комплекс работ по ведению радиационной, химической и биологической разведки. Также он будет участвовать в ликвидации последствий применения противником оружием массового поражения в военное время. В мирное время комплекс можно будет применить в случае возникновения аварий на РХБ опасных объектах. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия и США переходят важнейший рубеж в разработке военных роботов. Террористы подвергли обстрелу Идлибскую зону деэскалации в Сирии 3 января 2021, 22:43 Текст: Антон Никитин

Террористы (запрещенной в России) группировки «Джебхат ан-Нусра» обстреляли идлибскую зону деэскалации 17 раз в течение суток, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник. «В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 17 обстрелов со стороны позиций (запрещенной в России) террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», – приводит слова контр-адмирала ТАСС. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии уточнил, что из 17 обстрелов семь было зарегистрировано в провинции Идлиб, шесть – в провинции Латакия, один – в провинции Хама, три – в провинции Алеппо. Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зафиксировано. Напомним, 29 декабря трое российских военных полицейских, которые обеспечивали «безопасность вывода турецкого наблюдательного поста» у населенного пункта Трумба в «юго-восточной части зоны деэскалации Идлиб» в Сирии, получили легкие ранения при обстреле боевиками БТР-82А. При нападении террористов на автобус в Сирии погибли девять человек 4 января 2021, 01:34 Текст: Антон Никитин

При нападении террористов на автобус в сирийской провинции Хама в воскресенье погибли по меньшей мере девять человек, сообщил военный источник издания Al Watan. «Все погибшие являются мирными гражданами, есть также раненые, которые доставлены в больницу в [одноименном] административном центре Хамы», – приводит слова источника ТАСС. По данным источника издания Al Watan, боевики атаковали пассажирское транспортное средство, следовавшее по шоссе Саламия – Ракка. Согласно сведениям новостного портала Al-Masdar, вооруженную вылазку предприняла действующая в этом районе банда, входящая в состав запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*). Сирийские военнослужащие, прибывшие на место, преследуют боевиков. Очевидцы сообщили о сильной перестрелке между солдатами и террористами в районе Атрая. Напомним, 30 декабря террористы атаковали автобус с мирными гражданами на трассе Дейр-эз-Зор – Пальмира, в результате погибли 28 человек, еще 13 получили ранения. Боевики сожгли транспортное средство и скрылись в Сирийской пустыне в районе Эт-Танф. Днем ранее трое российских военных полицейских, обеспечивавших «безопасность вывода турецкого наблюдательного поста» у населенного пункта Трумба в «юго-восточной части зоны деэскалации Идлиб» в Сирии, получили легкие ранения при обстреле боевиками БТР-82А.