США выразили готовность предоставлять России информацию о террористах США решили не ослаблять введенные из-за Крыма санкции против России 30 января 2021, 12:42 Текст: Абдулла Шакиров

Вашингтон и его союзники не намерены ослаблять санкции в отношении Москвы, введенные после присоединения Крыма к России, заявил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан в эфире телеканала «Дождь». «Семь лет мы все силы прилагали к тому, чтобы разрешить этот вопрос, и мы продолжим над ним серьезно работать. Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий. И от этого никуда не деться, – мы с этого начали разговор, – мы будем продолжать», – передает слова дипломата РИА «Новости». По словам Саллливана, и Франция, и Германия «глубочайшим образом привержены такому решению проблемы, которое было бы справедливым для Украины и ее народа». Он заявил, что США продолжит вести диалог по проблеме Донбасса в разных форматах, в том числе нормандском. «Мы не достигли большого успеха за последние шесть – семь лет, но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу по его достижению», – отметил Салливан. Ранее кандидат на пост главы Минфина США в администрации Джозефа Байдена, экс-глава ФРС Джанет Йеллен заявила о строгой приверженности санкциям против России по Украине и Крыму. В декабре прошлого года саммит глав государств Евросоюза принял решение в очередной раз продлить экономические санкции в отношении России. Летом 2020 года постоянные представители 27 стран – членов ЕС согласовали продление на год ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Украина попросила усилить санкции против Москвы. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Зеленскому посоветовали не возлагать цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве 29 января 2021, 18:08

Фото: president.gov.ua

Текст: Алексей Дегтярев

Правительство Украины предложило президенту Владимиру Зеленскому больше не возлагать цветы к памятнику Неизвестному солдату в Киеве во время государственных визитов иностранных лидеров. В украинском кабмине предложили во время официального или государственного визита предусмотреть церемонию возложения главой иностранного государства, парламента или правительства цветов к одному из памятников защитникам Украины, а не венка к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что речь идет о памятниках воинам, погибшим во Второй мировой, во время проведения международных операций по поддержанию мира и безопасности, участия в силовой операции в Донбассе или мерах по обеспечению национальной безопасности и обороны. Также в кабмине предложили предусмотреть изменения в церемонии инаугурации президента страны таким образом, чтобы она включала возложение венка к вышеуказанным памятникам, а не к Могиле Неизвестного Солдата. С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. Симоньян призвала «забрать Донбасс домой» 28 января 2021, 18:59

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить», – заявила Симоньян на форуме. Видеозапись выступления опубликована в Telegram-канале RT. «Россия-матушка, забери Донбасс домой», – призвала Симоньян. Напомним, главный редактор канала RT Маргарита Симоньян ранее побывала на передовой в ДНР. Руководитель канала посетила Иверский монастырь, который находится непосредственно на линии соприкосновения рядом с Донецким аэропортом. В начале карьеры Маргарита Симоньян также работала военкором, а на протяжении последних нескольких лет активно поддерживала идею выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. В ДНР предсказали «революцию» в отношениях с Украиной 29 января 2021, 11:46

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Текст: Ирина Яровая

«Намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области – это маленькая революция в самой постановке вопросов о будущем Донбасса и наших отношениях с Украиной», – заявил газете ВЗГЛЯД военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский, комментируя первые итоги интеграционного форума «Русский Донбасс», открывшегося в Донецке. «На форуме прозвучали два основополагающих тезиса, которые могут привести к очень значительным политическим последствиям. Во-первых, стало понятно, что в Донецке взят однозначный курс не просто на интеграцию с Россией, а на присоединение к ней. С учетом того, что на встрече присутствовали российские политические деятели и медийные персоны, это не просто наше желание, а большая двусторонняя работа», – уверен командир бригады «Восток» ополчения ДНР, экс-глава совета безопасности республики Александр Ходаковский. Вторым важным моментом, озвученным на форуме, собеседник назвал намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области, значительная часть которой в настоящий момент контролируется вооруженными силами Украины. «На форуме произошла маленькая революция в постановке этого вопроса. Вплоть до вчерашнего дня мы продолжали на официальном уровне повторять мантру о необходимости выполнения Минских соглашений, которые в конечном итоге должны были привести нас к возвращению в состав Украины на каких-то автономных правах», – напомнил Ходаковский. «Но вчера произошел поворот всей доктрины в диаметрально противоположную сторону. Мы ясно дали понять, что «Минску», о котором не было сказано ни слова за шесть часов бесед, мы больше не верим. И если раньше мы виляли, петляли, ходили вокруг этой наряженной елки под названием «Минские договоренности», то теперь мы наконец обсудили отход от них, и этот факт сложно переоценить», – подчеркнул собеседник. Ходаковский предположил, что вероятный отказ от дальнейшего исполнения Минских договоренностей будет использован «противниками для выдвижения новых обвинений против России». «Конечно, форум будет использован для того, чтобы обвинить и Москву, и нас в том, что мы похоронили Минские соглашения. Но они были настолько никчемны, что и хоронить там нечего», – констатировал он. Однако, по мнению Ходаковского, скорому присоединению Донбасса к России мешает достаточно много факторов. «Мы понимаем, что такой шаг спровоцирует большое давление Запада на Россию. Кроме того, вокруг России и внутри нее сейчас сложились такие обстоятельства, с которыми сложно не считаться, поэтому надо понимать – одними желаниями горы не сдвинуть. Мы говорим о возвращении Донбасса домой, как о сложном и долгом процессе, который не может быть совершен в одночасье. Пока мы можем сделать только так, чтобы де-факто ДНР стала частью России уже сейчас, а де-юре тогда, когда для этого сложится благоприятная обстановка», – заключил собеседник. Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить», – заявила Симоньян. Интеграционный форум «Русский Донбасс» начался в четверг в Донецке с целью обсудить и принять доктрину идеологических основ политики Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Форум проходит в Центре славянской культуры при участии общественных деятелей, ученых, журналистов из республик Донбасса и России, глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, депутатов Госдумы, передает ТАСС. Обсуждение доктрины пройдет в течение двух дней. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Учительница на Украине провела «уроки ненависти» к русскому языку 28 января 2021, 09:11 Текст: Евгения Шестак

Учительница младших классов одной из школ в Днепре на Украине проводила для учеников «уроки ненависти» к русским и русскому языку. В соцсетях появились жалобы родителей на педагога, который на уроках рассказывала, что любой человек, который не говорит по-украински – «враг государства», а все русские по определению являются «историческими оккупантами украинской земли», передает Strana.ua. Женщина не скрывает своих взглядов и участвует в маршах радикальных националистов. Несмотря на сбор подписей за смену учителя, руководство школы заявило, что не видит ничего плохого в произошедшем. «Школа маленькая, классы все по одному, в нашем районе школа одна, мы живем на отшибе, в военном городке. Одной нашей маме учитель пригрозила, что пойдет на ее работу (женщина работает в воинской части) и пожалуется на «ее негодную риторику». Хотя мы никогда и нигде не выступали против украинского. Мы в патовой ситуации, теперь ребенок просит нас говорить с ним на украинском... Иначе мы враги», – пожаловались родители. Напомним, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом «влюбить» своих друзей и близких в украинский язык. Верховный суд Украины запретил президенту страны говорить по-русски – 16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских. В России заявили о последствиях санкций Киева для украинских граждан 29 января 2021, 10:36 Текст: Евгения Шестак

Украинские санкции в отношении России всегда оборачиваются против самой Украины, ее экономики и граждан, заявил российский информированный источник. «Любые украинские санкции против России всегда оборачиваются против самой Украины, ее экономики и ее граждан», – сказал источник РИА «Новости». По его словам, решение СНБО носит закрытый характер, о каких физических и юридических лицах идет речь, неизвестно. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении персональных санкций в отношении юридических и физических лиц из России. Сам санкционный список на сайте не опубликовали. Одно из решений СНБО засекречено. В среду правительство Украины ввело санкции сроком на три года против российских компаний в сфере авиации за полеты в Крым, который Киев считает украинским. В Госдуме оценили планы Украины по воздушной блокаде Крыма 28 января 2021, 09:54 Текст: Евгения Шестак

Планы Киева по воздушной блокаде Крыма обречены, запугивания российских компаний, которые звучат с украинской стороны, не приведут к желаемым на Украине результатам, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Украинские деятели выдают себя великими сыщиками, хотя на самом деле преследуют единственную цель – организовать воздушную блокаду, перекрыть границы и не допустить в Крым людей, особенно из других стран, чтобы как можно меньше человек увидели разительные преобразования полуострова с момента воссоединения с Россией», – сказал он РИА «Новости». По словам политика, украинские планы по воздушной блокаде полуострова путем запугивания российских авиакомпаний обречены. «Но хочу сказать, что все попытки киевских властей обречены, никаких последствий это не повлечет. Воздушная гавань Крыма – аэропорт Симферополь – ежегодно наращивает число и географию авиарейсов», – отметил он. По его словам, несмотря на все старания Украины, Крым посещали и будут посещать представители международного сообщества. Ранее власти Украины обратились в украинское отделение Интерпола для розыска самолетов, летавших в Крым с 2014 года. Прокуратура Украины установила около 500 и наложила арест на 190 самолетов российских авиакомпаний, которые осуществляют регулярные пассажирские рейсы на полуостров. В тот же день правительство Украины ввело санкции сроком на три года против российских компаний в сфере авиации за полеты в Крым, который Киев считает украинским. В Кремле ответили на вопрос о присоединении Донбасса к России 29 января 2021, 13:37

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Вопрос о вхождении Донбасса в состав России на повестке не стоит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя призыв Маргариты Симоньян «забрать Донбасс домой». «Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит», – цитирует ТАСС Пескова. Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить», – заявила Симоньян. Лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин заявил, что в Киеве после принятия ДНР и ЛНР в состав России произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба. Военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский заявил газете ВЗГЛЯД, что «намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области – это маленькая революция в самой постановке вопросов о будущем Донбасса и наших отношениях с Украиной». На Украине заявили о родстве Байдена с Рюриковичами 28 января 2021, 16:28

Фото: Общественное достояние/Evan Vucci

/АР/ТАСС

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден оказался родственником русских князей Рюриковичей, сообщили украинские СМИ. Специалист популярного французского портала Geneanet.org Тим Доулинг составил геналогическое древо Байдена и выяснил, что на рубеже XIV–XV веков в Англии жил прямой предок нового президента США барон Саймон де Фельбригг (1367–1431). Он был женат на Малгожате Тешинской (1370–1413) – дочери польского аристократа Пшемыслава I Носака (1336–1410), князя Тешинского и Гологовского, передает РИА «Новости». Украинские СМИ сообщили, что Пшемыслав был сыном Тешинского князя Казимира и княгини Евфемии Мазовецкой, дочери Марии Галицкой и внучкой короля Руси Юрия I (внука Даниила Галицкого). Прадедом Казимира I был правнук Великого князя Киевского Мстислава I – Казимир I Опольский, а бабушкой по материнской линии Дюранса – дочь старшего сына Владимира Мономаха, великого князя киевского Мстислава Владимировича. Далее в родословной идут польские аристократы, родственные династии Рюриковичей. Среди них потомки Ярослава Мудрого, Владимира Великого, Святополка II, Владимира Святославовича и других князей. В сентябре 2020 года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора. Украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену. Историк Федор Гайда в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси», и о том, как украинское руководство спекулирует на этой теме. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Симоньян приехала на передовую в Донбасс 28 января 2021, 10:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян побывала на передовой в ДНР. «Если кто меня потерял, я тут», – написала Симоньян в своем Telegram-канале, сфотографировавшись на фоне стелы на въезде в Донецк. Как сообщили источники Telegram-канала wargonzo в столице республики, руководитель RT посетила Иверский монастырь, который находится непосредственно на линии соприкосновения рядом с Донецким аэропортом. Напомним, что в начале карьеры Маргарита Симоньян также работала военкором, а на протяжении последних нескольких лет активно поддерживала идею выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным 27 января 2021, 13:51

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», – заявил Песков, говоря о том, поднималась ли в этом разговоре тема с Алексеем Навальным. В ответ на реплику о том, что Белый дом писал об этом, а в пресс-службе Кремля соответствующее сообщение то появлялось, то удалялось, пресс-секретарь президента возразил: «У нас был единый текст, который был опубликован сразу», передает РИА «Новости». На просьбу уточнить, есть ли по этому вопросу у Путина и Байдена взаимопонимание или их позиции сильно отличаются, представитель Кремля повторил: «С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения». Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы. Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Антонов ответил на заявления США о применении Россией химоружия 29 января 2021, 08:35 Текст: Наталья Ануфриева

Обвинения в адрес Москвы со стороны Вашингтона, касающиеся якобы применения химоружия для убийств, являются беспочвенными инсинуациями, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Антонов указал, что за рубежом не в первый раз выдвигают огульные обвинения в адрес России, не подкрепленные фактическими доказательствами, передает РИА «Новости». «Мы неоднократно просили зарубежных партнеров поделиться информацией и предлагали наладить профессиональный диалог с целью прояснения истины. Однако наши призывы продолжают оставаться безответными», – сказал дипломат. Он напомнил, что Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия. «В то же время США остаются единственным государством-участником Химконвенции, все еще не выполнившим свои обязательства по уничтожению запасов химоружия. Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химической демилитаризации и прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны», – заключил посол. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США изучают предполагаемое использование химического оружия для якобы «отравления» блогера Алексея Навального. Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. Президент России Владимир Путин подчеривал, что Россия готова к расследованию, если получит свидетельства применения «Новичка». США призвали Россию и Турцию вывести войска из Ливии 28 января 2021, 20:18

Фото: REUTERS/Umit Bektas

Текст: Абдулла Шакиров

Россия и Турция должны незамедлительно приступить к выводу войск из Ливии и отозвать оттуда иностранных наемников, заявил временный поверенный в делах США при ООН Ричард Миллс. «Мы призываем все внешние стороны, включая Россию, Турцию и ОАЭ, уважать суверенитет Ливии и немедленно прекратить любое военное вмешательство в Ливию. В соответствии с октябрьским соглашением о прекращении огня мы призываем Турцию и Россию незамедлительно инициировать вывод своих сил из страны и убрать иностранных наемников и военных марионеток, которых они наняли, финансировали и поддержали в Ливии», – приводятся слова Миллса на сайте миссии США в ООН. Представитель Соединенных Штатов сообщил, что Вашингтон беспокоят продолжающиеся обнаружения мест массовых захоронений в районах, освобожденных Ливийской национальной армией (ЛНА), а также «масштабы нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права в Ливии во время гражданской войны». По словам Миллса, для независимого расследования международная миссия должна получить «безопасный и беспрепятственный доступ на всю территорию Ливии». Россия неоднократно отвергала свое присутствие в Ливии. Так, в декабре 2019 года глава МИД Сергей Лавров назвал слухами сообщения о том, что на стороне ЛНА якобы воюют российские наемники. В апреле прошлого года в МИД заявили, что в Ливии нет ни одного российского военнослужащего. Посольству США вручили ноту из-за распространения антироссийских фейков 27 января 2021, 20:51

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Представителю посольства США вручена нота протеста в связи с участием американских интернет-гигантов в массовом распространении фейков, связанных с Россией, говорится в заявлении МИД России. «Отмечаем масштабное распространение недостоверных «фейков» о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординировано распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве», – говорится в документе, размещенном на сайте МИД. Представителю США, вызванному в МИД, как отметили в ведомстве, 27 января вручена нота протеста с предупреждением, «что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги». Отмечается, что предпринятые администрацией крупнейших американских соцсетей рестриктивные действия в отношении размещаемого на их платформах контента «нанесли удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре». «Допустимость произвольного и нетранспарентного цензурирования цифровыми платформами медиаконтента в отсутствие соответствующего решения суда ставит под вопрос предназначение государства как гаранта выполнения международных обязательств по обеспечению свободы выражения мнений теми субъектами, которые находятся под его юрисдикцией», – подчеркнули в МИД. В ведомстве добавили, что тем самым «нарушены положения Международного пакта о гражданских и политических правах, хельсинкского Заключительного акта и ряда других решений ОБСЕ». «Эти документы США подписали. Прецедент доказывает, что американские ИТ-гиганты способны беспрепятственно самостоятельно формировать облик современной коммуникационной инфраструктуры в интересах своих корпораций и их «кураторов», игнорируя основополагающие демократические и этические нормы. Таким образом, международное сообщество сталкивается с вызовами полной неуправляемости информационного пространства и незащищенности персональных данных, аккумулированных соцсетями», – говорится в сообщении. В дипведомстве также обратили внимание на масштабное распространение «фейков» о России американскими цифровыми платформами. «Обсуждение рисков для свободной коммуникации и соблюдения прав человека, которые несет в себе монополия американских ИТ-гигантов на медиарынке, ведется на профильных международных площадках уже не первый год. Однако любые попытки усилить регулирование соцсетей наталкиваются на сопротивление западных коллег и классифицируются как «нападки на свободу слова». Назрела необходимость совместной предметной работы в профильных международных структурах, прежде всего в рамках ООН, Совета Европы и ОБСЕ», – констатировали в МИД. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что США ранее заявляли, что намерены бороться с фейками в информационном пространстве. При этом она подчеркнула, что, если о фейке заявляет российская сторона, американские соцсети никогда не будут информировать своих пользователей о наличии опровержения ложной информации. Напомним, рабочая группа Общественной палаты (ОП) России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета обнаружила в соцсетях около 100 ложных сообщений, связанных с несанкционированными акциями 23 января. На прошлой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. Россия указала генсеку ООН на героизацию нацизма на Украине 28 января 2021, 09:30

Фото: РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Постпред России при ООН Василий Небензя направил письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, в котором приведены примеры героизации нацизма на Украине, сообщил первый зампостпреда Дмитрий Полянский. «Дабы избежать обычных для таких случаев обвинений в «российской пропаганде», которыми наши украинские коллеги так любят прикрывать свои преступные деяния такого рода, мы пошли другим путем: к нашему письму приложена подборка твитов председателя украинского Еврейского комитета Эдуарда Долинского за один год, в которых он методично фиксирует подобные случаи», – написал он в Telegram. Полянский отметил, что спорить с подобными случаями сложно, как и опровергать их. По его словам, «из первого же твита становится понятно, до каких масштабов дошла эта кампания на «незалежной»: в одной из недавних публикаций на англоязычной версии сайта МИД Украины Холокост приписывается... СССР!». Фашистская Германия при этом даже не упоминается, пишет Полянский. Также он прикрепил к сообщению документ, который содержит письмо к генсеку ООН и другие материалы по вопросу героизации нацизма на Украине. В файле также размещены фотографии и описания памятников, памятных табличек, мемориалов пособникам нацистов и служащим УПА* (запрещена в России). Как указал Небензя в письме, документ составлен в связи с международным Днем памяти жертв Холокоста. «Этот вопрос требует постоянного международного внимания и широкого осуждения, хотя бы потому, что после Майдана 2014 года власти фактически побуждают украинцев, в том числе младшее поколение, чествовать этих преступников как национальных героев», – написал постпред. Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры. В 2019 году высказывалось мнение, что отношение к героизации пособников нацизма в Киеве начинает меняться. 16 декабря 2020 года ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. США и Украина традиционно голосовали против. В Вашингтоне назвали самый большой вызов нацбезопасности США 30 января 2021, 03:22 Текст: Алина Назарова

Самым большим вызовом для национальной безопасности Соединенных Штатов в настоящее время являются внутренние проблемы, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «В настоящее время самым глубоким вызовом в сфере национальной безопасности для США является необходимость наведения порядка в собственном доме», – заявил советник президента Джо Байдена в рамках интернет-семинара, организованного вашингтонскими Институтом мира и Атлантическим советом. «Мы сталкиваемся с пандемией COVID-19, которая продолжает терзать наше население, мы сталкиваемся с экономическим кризисом, ... мы, безусловно, сталкиваемся во всех частях нашей страны с последствиями климатического кризиса. И, разумеется, были острые угрозы нашей конституционной республике, а также глубокий раскол (американского общества), который они еще больше углубили», – пояснил Салливан, передает ТАСС. По его словам, американское руководство исходит из того, что Соединенным Штатам придется во многом восстанавливать свои позиции на международной арене. «Мы должны оказаться на позиции силы, чтобы быть в состоянии заниматься вызовами, с которыми сталкиваемся в мире», – сказал Салливан. По его словам, это касается и «конкуренции великих держав», особенно Китая, и «транснациональных угроз», включая глобальное изменение климата, «ядерное распространение, кибератаки», экономические проблемы. Салливан добавил, что администрация Байдена намерена «вдохнуть новую жизнь» в зарубежные альянсы США, но не станет добиваться возвращения в них к тому положению дел, которое существовало до прихода к власти в 2017 году предыдущего президента Дональда Трампа, провозглашавшего принцип «Америка прежде всего». Нынешнее правительство США призывает зарубежных союзников думать о том, «как модернизировать эти альянсы», чтобы «заниматься угрозами будущего», уточнил помощник американского лидера. Кроме того, добавил он, администрация Байдена намерена «ясно и последовательно» говорить о ценностях США, следуя им во внутренней политике. Ранее Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия «представляет угрозу по многим направлениям». Политолог Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что США при Байдене будут «максимально приближать к себе идеологических союзников и максимально давить всех остальных».