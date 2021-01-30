США выразили готовность предоставлять России информацию о террористах

Вашингтон готов предоставлять Москве информацию о готовящихся терактах, несмотря на отсутствие открытого диалога по вопросам борьбы с терроризмом, заявил посол США в России Джон Салливан, в эфире телеканала «Дождь».

«Если помните, больше года назад президент Путин позвонил президенту Трампу, чтобы поблагодарить своего американского коллегу за предоставленную нами информацию, которая помогла предотвратить серьезный теракт в России. Я горжусь тем, что мое правительство предоставляет информацию, которая помогает защищать россиян от насилия со стороны террористов. И мы всегда будем так поступать, независимо от состояния наших отношений, несмотря на отсутствие в настоящее время открытого диалога по борьбе с терроризмом», – передает слова Салливана РИА «Новости».

Как отметил посол, США готовы обсудить причины прекращения диалога по проблеме терроризма.

В декабре 2020 года спецпосланник США по Сирии Джоэл Рейберн выступил с утверждением, что действия России в Сирии якобы затрудняют борьбу с терроризмом в арабской республике.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года. Он заверил, что Москва также будет помогать Вашингтону в борьбе с террором.