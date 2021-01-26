В Госдуме одобрили закон о «гаражной амнистии» Госдума одобрила закон о получении налоговых вычетов по НДФЛ онлайн Госдума одобрила введение в России налогового вычета на фитнес 26 января 2021, 17:35 Текст: Ольга Никитина

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроекты о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги. Первый документ, внесенный правительством России, предусматривает социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме, уплаченной налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями, но в совокупности с некоторыми другими расходами не превышающей 120 тыс. рублей в год, передает РИА «Новости». Таким образом, с учетом этой суммы и ставки налога 13%, максимальный размер вычета за физкультурно-оздоровительные услуги может составить 15,6 тыс. рублей в год. Для получения вычета физлицам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату этих услуг: копию договора на оказание услуг и кассовый чек в бумажной или электронной форме. Однако вычет будет предоставлен лишь в отношении тех услуг, которые включены в утверждаемый правительством список. При этом оказывающие эти услуги физкультурно-спортивные организации и ИП должны быть включены в формируемый Минспортом России перечень, порядок формирования и ведения которого также утвердит кабмин. Сейчас социальные налоговые вычеты предоставляются на лечение, обучение, при осуществлении пожертвований, взносов при негосударственном пенсионном обеспечении, добровольном пенсионном страховании и страховании жизни, накопительной пенсии, а также при прохождении независимой оценки квалификации. Социальные налоговые вычеты предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 тыс. рублей в год. Кроме того, Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Изменения позволяют кабмину утверждать перечень физкультурно-оздоровительных услуг, за оплату которых можно получить социальный налоговый вычет, и предусматривает законодательное закрепление понятия «физкультурно-оздоровительной услуги». Под такой услугой предлагается понимать «деятельность, осуществляемую физкультурно-спортивной организацией независимо от ее организационно-правовой формы». Как отмечается в пояснительной записке, регламентация понятия нужна для установления социального налогового вычета, предусмотренного ч. 2 ст. 219 Налогового кодекса РФ. Кроме того, как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, выступая в Госдуме, Министерство финансов России проработает возможность для родителей получать налоговый вычет за оплату занятий детей спортом.

В Госдуме отреагировали на призыв Порошенко к «непрерывной осаде» Кремля 23 января 2021, 18:25

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Депутат Госдумы России Руслан Бальбек прокомментировал требование экс-президента Украины Петра Порошенко продолжать «непрерывную осаду Кремля», отметив, что он дает советы своему преемнику, «как еще дольше оставаться в тупике». Ранее Порошенко в эфире украинского «5-го канала» потребовал от президента Украины Владимира Зеленского «продолжить непрерывную осаду Кремля» при помощи санкций, передает РИА «Новости». «Властолюбие сжигает экс-президента Украины. За время пребывания на своем посту Петр Порошенко не смог добиться ничего по урегулированию конфликта в Донбассе и диалога с Москвой. (…) И теперь Петр Порошенко дает советы своему последователю, как еще дольше оставаться в тупике и в статусе страны, ведущей гражданский конфликт», – сказал Бальбек. Он отметил, что, подписывая Минские соглашения, Порошенко, «видимо, думал в тот момент, что Запад придумает какую-то хитрую формулу по обману жителей Донбасса». «А в итоге Украина показала свою несостоятельность как подписант международных соглашений, развалила все связи с Россией, в итоге оказалась не нужна и Западу, который видит в ней только раздражителя Кремля, но никак не равного себе партнера», – добавил он. В декабре бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин заявил, что Киев относится к Донбассу «по-скотски», украинский президент Владимир Зеленский превратился в экс-лидера страны Петра Порошенко. Самого Порошенко он назвал «крысой». В инструкцию к вакцине «Спутник V» добавили новое предупреждение 25 января 2021, 08:12

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Вакцину «Спутник V» следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, говорится в новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины Гам-КОВИД-Вак. Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни, передает РИА «Новости». «Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями», – указывается в инструкции. Ранее был подготовлен план исследований «Спутника V» на онкопациентах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Хинштейн перечислил топ-10 фейков о незаконных акциях 23 января 26 января 2021, 12:35

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн перечислил топ-10 фейков о несанкционированных акциях, прошедших в ряде российских городов 23 января. В первую очередь в Сети стали распространяться сообщения о якобы разрешении полиции применять огнестрельное оружие в отношении митингующих. «Фейки представлены в формате видео, в которых автор сообщает новость о том, что «полицейским разрешили стрелять по толпе». В части публикаций фоновым звуком пускается новостное сообщение о законопроекте по расширению полномочий полиции, который был рассмотрен Госдумой в первом чтении в декабре 2020 года», – говорится в сообщении комитета. Еще один фейк, о котором рассказал Хинштейн, это сообщения о том, что в связи с митингами 23 января будто бы отключали интернет. Кроме того, в Сети распространяли слухи о том, что президент России Владимир Путин якобы «вышел к митингующим». «Фейк представлен видео, в котором старые видеозаписи с участием президента выдаются за новые от 23.01», – говорится в сообщении комитета Госдумы. Помимо этого, кадры митингов прошлых лет выдавали за митинги 23 января. При этом, как обратил внимание Хинштейн, на людях в этих роликах летняя одежда. Также в видеоряд включали кадры митингов, проходивших в других странах. Распространялись также видео, в которых утверждалось, будто бы на акции 23 января есть погибшие. «За одну из фотографий «погибшего активиста» выдана публикация известного блогера Виталия Папич Цаля после операции», – говорится в сообщении комитета Госдумы по информполитике. Хинштейн рассказал о видео с актером Александром Петровым, который якобы призывает к участию в незаконных акциях. При этом используются высказывания артиста, вырезанные из фильма «Притяжение», в котором он сыграл. В топ-10 вошел фейк о «поджоге Кремля протестующими». Огонь в кадре был добавлен с помощью визуальных эффектов. Авторы фейков также пытались представить видео, в котором сотрудник ОМОНа оказывает первую помощь участнику митинга с приступом эпилепсии, за видео «последствий избиения активиста сотрудниками правопорядка». Распространялись также сообщения о том, что для «подавления» протеста якобы использовались военные. Для этого использовались видео, на которых колонны военных передвигаются по городу. Еще один фейк касается численности участников акций. «Корреспонденты Reuters предположили, что на акцию в Москве могло выйти не менее 40 тыс. человек. Издание «Проекта» приводило оценку уже в 50 тыс. человек. МВД оценивало количество участников акции в 4 тыс. человек. Цифра около 15 тыс. участников приводилась от «Белого счетчика». При этом группа наблюдателей «Белый счетчик», оценивающая число участников митингов и акций протеста, позже сообщила, что не проводила исследований во время акций 23 января. По заявлению группы, оценки, которые появлялись в СМИ от имени «Белого счетчика», проводились не по традиционной для группы методике», – говорится в сообщении. Ранее Хинштейн прокомментировал новый тип фейков, распространяющихся в Сети: люди, не имеющие никакого отношения к службе в правоохранительных органах, изображают из себя действующих сотрудников полиции и Росгвардии, демонстративно срывают погоны в знак протеста. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников подобных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, поскольку такие призывы также запрещены законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. Хинштейн отозвал запросы о возбуждении уголовного дела против ударившего женщину полицейского 26 января 2021, 14:28

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что отозвал запросы о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ГУМВД Санкт-Петербурга, применившего физическую силу к женщине в ходе акции 23 января. «Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на нее среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы», – сообщил депутат в Twitter. Напомним, 23 января в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как полицейские сопровождают задержанного молодого человека. Им навстречу выбежала женщина, она попыталась остановить правоохранителей, один из них сделал резкий выпад в ее сторону, и пострадавшая упала на землю. В воскресенье полицейский с цветами навестил женщину в больнице и извинился перед ней. Он рассказал, что за несколько минут до случившегося кто-то из участников акции применил в отношении него газ. Из-за этого защита глаз и лица запотела, и он не видел происходящего. Силовик признался, что для него эта ситуация оказалась шоковой и он воспринял ее как личную трагедию. Пострадавшая сказала, что понимает, поскольку в тот момент у силовика был выброс адреналина. Она добавила, что «ничего страшного, главное, все живы». Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. Путин рекомендовал законодательно запретить отождествление СССР с нацистской Германией 25 января 2021, 19:36

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить проект закона о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии. «Рекомендовать Государственной думе при участии Российского организационного комитета «Победа» подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939-1945 гг.)», – говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения поручения установлен до 1 июля 2021 года. Ответственным назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин. Вопрос о законодательных мерах по запрету на отождествление СССР и фашистской Германии подняла глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в ходе заседания с президентом. Глава государства согласился с предложением, но отметил, что запрет необходимо вводить аккуратно, и разработать «механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом», передает ТАСС. Ямпольская разработала соответствующий проект закона, он еще не внесен в Госдуму. Инициатива предлагает запретить публичные высказывания или публикации, в которых содержится «приравнивание целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран «оси». 19 сентября 2019 года Европарламент принял резолюцию под названием «О важности европейской памяти для будущего Европы», в которой утверждается, что Вторая мировая война якобы была спровоцирована Германией и СССР. Владимир Путин указал, что такие «бумаги», как одобренная Европарламентом лживая резолюция «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», несут «опасные реальные угрозы», так как являются проявлением осознанной политики по разрушению послевоенного мироустройства. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил недоумение и возмущение в связи с обвинением СССР со стороны Совета Европы в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. Мясников назвал вредную привычку опаснее курения сигарет 25 января 2021, 08:41 Текст: Наталья Ануфриева

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что привычка курить кальян опаснее, чем курение сигарет. Мясников заявил в эфире телеканала «Россия 1», что многие заблуждаются, считая использование этого прибора безопасным способом курения, передает РИА «Новости». «На самом деле, когда мы курим кальян, мы вдыхаем вредных веществ ровно столько, сколько если бы мы курили полторы пачки сигарет», – пояснил он. Врач уточнил, что курение кальяна может стать причиной возникновения рака из-за вдыхания мелкодисперсных частиц дыма: «В легких происходит микро ожег на протяжении (затяжки), что потом может провоцировать рак легкого». Мясников добавил, что безопасной формы курения не существует – это касается трубки и сигар. Медик называет их фактором риска для развития рака полости рта. Ранее в Минздраве сравнили вред от кальяна и сигарет. Мясников ответил на популярные вопросы о вакцинации от COVID 24 января 2021, 07:45 Текст: Наталья Ануфриева

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на самые частые вопросы о прививке против новой коронавирусной инфекции, затронув темы выбора вакцины, а также вакцинации при онкологии и после выздоровления от COVID-19. Мясников напомнил в Telegram, что в России доступны две вакцины – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Учитывая определенную разницу между ними, россиянам рекомендуют принимать решение о необходимом лекарстве по совету врача. По его словам, что пациентов с онкологическими заболеваниями и другими тяжелыми болезнями можно вакцинировать, поскольку им особенно важна защита от инфекции «Логично предположить, что иммунный ответ у этих больных может быть значительно слабее, чем у других пациентов. Тем не менее, мы не можем пренебрегать хоть какой-то возможностью уберечь этих людей от фатальных последствий», – пояснил врач. Переболевшим COVID-19 не следует прививаться до осени, так как иммунитет может сохраниться и дольше. Медик уточнил, что современные вакцины покрывают новые мутации коронавируса. «Чтобы резко снизить количество тяжелых случаев и смертей, достаточен уровень всеобщей вакцинации в 30-40%», – пояснил специалист. Он также развеял миф, что россиян не будут впускать в Евросоюз и США без вакцины от компании Pfizer. При этом он допустил, что в будущем они будут ориентироваться на уровень защитных антител. Кроме того, врач призвал перенесших инфекцию не комплексовать из-за низкого уровня антител: по его словам, у таких людей есть клеточный иммунитет – клетки «памяти», которые сразу начнут опять вырабатывать антитела при столкновении с вирусом. Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В январе глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации. Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса в августе. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%. Назван способ вернуть обоняние и вкус после COVID-19 25 января 2021, 10:59 Текст: Наталья Ануфриева

Во время коронавируса у многих людей пропадают вкус и обоняние, причины этого до конца не установлены, однако разработаны тренинги, помогающие некоторым людям, заявил невролог, нейрофизиолог Александр Будик. Будик отметил, что причины, по которым возникают проблемы с восприятием вкусов и запахов при COVID-19, пока до конца не установлены: есть предположение, что при коронавирусе нарушается состав слюны, потому вкусовые вещества быстрее разрушатся и не успевают дойти до вкусовых рецепторов; по другой версии, повреждаются сами рецепторы, что объясняет потерю не только вкуса, но и обоняния, передает радио Sputnik. «Либо повреждаются чувствительные клетки, которые воспринимают обонятельные вещества, и слизистая повреждается. Либо повреждаются нервы, проводники, по которым бежит информация о воспринятом обонятельном ощущении», – объяснил врач. Обычно те, кто заразился коронавирусом, перестают воспринимать запахи и вкусы в самом начале заболевания, однако через пару недель все восстанавливается. Вместе с тем встречаются случаи, когда даже после выздоровления люди месяцами страдают от этих нарушений. Чтобы вернуть себе обоняние и вкусовые ощущения, Будик советует проводить специальный тренинг: ежедневно несколько раз в день нужно по 20 секунд воспринимать различные запахи. Это должны быть сильные ароматы, типа гвоздики, чеснока, кардамона, корицы, которые заставят нужные органы активно работать, уточнил врач. «Организм начинает обращать повышенное внимание на орган, который активно вовлекается в работу, и все ресурсы идут в это место, чтобы быстрее восстановить работу этого органа», – посоветовал Будик. Параллельно будут восстанавливаться вкусовые ощущения. Нарушение вкуса и запаха очень связаны, поэтому восстановление одной составляющей будет приводить к улучшению второй, отметил он. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему при коронавирусе пропадают вкусы и запахи. Толстой утвержден заместителем председателя ПАСЕ 25 января 2021, 14:41 Текст: Алина Назарова

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой утвержден заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Вице-спикер Петр Олегович Толстой утвержден заместителем председателя ПАСЕ», – сказал Володин, передает РИА «Новости». Между тем ранее в понедельник ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии, на неделе состоится обсуждение дальнейшей судьбы делегации. Умер бывший главный государственный санитарный врач России Евгений Беляев 26 января 2021, 14:48 Текст: Алина Назарова

Бывший главный государственный санитарный врач России, ученый, профессор Евгений Беляев скончался в понедельник, 25 января, на 84-м году жизни, сообщает Роспотребнадзор. «Санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации понесла невосполнимую утрату – 25 января на 84-м году жизни скончался ученый, организатор отечественного здравоохранения и медицинской науки, государственный деятель, … доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Евгений Николаевич Беляев», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора. В ведомстве указали, что с именем Беляева «связаны одни из наиболее ярких страниц истории санитарно-эпидемиологической службы России, отмеченные проведением коренных реформ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период глубоких политических, экономических и социальных преобразований, происходивших в стране в конце 80-х – начале 90-х годов 20-го столетия». Основные научные исследования Беляева посвящены проблемам создания условий для формирования здоровья населения и влияния факторов окружающей среды с учетом климатических, национальных и социальных особенностей; разработке научных основ организации и управления санитарно-эпидемиологическим благополучием населения; вопросам питания и качества пищевых продуктов в системе социально-гигиенического мониторинга, продовольственной безопасности России. Евгений Николаевич принимал непосредственное участие в подготовке законодательных и нормативных актов по данным проблемам. Беляев являлся академиком Российской академии медико-технических наук и Международной академии информатизации, членом-корреспондентом РАМН. В 1990-1992 годах занимал пост главного государственного санитарного врача РСФСР, в 1992-1996 годах – главного государственного санитарного врача РФ. В Госдуме одобрили закон о «гаражной амнистии» 26 января 2021, 16:38

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Проект закона о «гаражной амнистии» прошел первое чтение на пленарном заседании в Государственной думе. Проект закона предполагает, что граждане смогут без лишних сложностей оформить свои права на гаражи и землю под ними, а также предоставит право распоряжаться этой собственностью, передает РИА «Новости». Также законопроект определяет перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков. При этом граждане будут освобождены от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта, поскольку он будет проводиться органом местного самоуправления (МСУ). Инициативу поддержал премьер Михаил Мишустин, добавив, что и сам когда-то не смог удержать свое место для машины. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД подчеркнул, что также считает, что данный законопроект нужно было вводить гораздо раньше, а теперь это выглядит крайне несправедливо. Депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков заявил, что считает законопроект о «гаражной амнистии» запоздалым. В России предложили усилить ответственность за фейки с полицейской формой 26 января 2021, 11:18 Текст: Ольга Никитина

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн прокомментировал новый тип фейков, распространяющихся в Сети: люди, не имеющие никакого отношения к службе в правоохранительных органах, изображают из себя действующих сотрудников полиции и Росгвардии, демонстративно срывают погоны в знак протеста. В комитете сообщили, что такой тип фейков выявили в ходе мониторинга после несогласованных митингов 23 января. «Хинштейн предложил усилить ответственность, если такое ношение сопровождается фейковыми заявлениями или действиями», – передает РИА «Новости» сообщение комитета Госдумы по информполитике. Отмечается, что данный тип фейков не носил массовый характер, но, учитывая большую социальную угрозу, вызвал особое внимание и со стороны Роскомнадзора. «Комитет намерен обсудить участившиеся случаи, когда блогеры выдают себя за силовиков, демонстративно срывая погоны или заявляя об уходе со службы в знак протеста. Максимальное наказание за такое правонарушение (ст. 17.12 КоАП: незаконное ношение форменной одежды) составляет 1,5 тыс. рублей с конфискацией самой формы», – сказал Хинштейн. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников подобных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, поскольку такие призывы также запрещены законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. Мишустин указал на риски дистанционной продажи лекарств 26 января 2021, 11:46 Текст: Ольга Никитина

Дистанционная продажа безрецептурных лекарств в России не должна повлечь за собой рост цен и появление контрафактной продукции из-за деятельности недобросовестных участников рынка, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава российского кабмина на встрече с первым вице-спикером Совета Федерации России, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком напомнил, что в прошлом апреле была разрешена дистанционная продажа безрецептурных лекарств. По мнению премьера, важно «не допустить как роста цен, так и получения контрафактной продукции». «Потому что когда человек будет заказывать [лекарства] дистанционно, [есть] очень много рисков того, что, скажем так, могут недобросовестные участники рынка этим воспользоваться. Уверен, что при активном общественном обсуждении, при участии партии все это мы сможем преодолеть», – приводит его слова ТАСС. Мишустин также пожелал успешной работы второму Социальному онлайн-форуму партии, который проходит во вторник. При этом премьер отдельно обратил внимание на итоги первого такого форума, который состоялся в декабре прошлого года. «Мы сейчас с вами как раз исполняем решения, которые по итогам форума были приняты президентом, и его поручения соответствующие, – заметил глава кабмина. – Там был целый ряд очень важных мер, которые в первую очередь предназначены для того, чтобы помочь людям в непростое время коронавируса». Он пояснил, что одной из таких мер стала субсидия на оплату коммунальных услуг, которая предоставлялась «в основном людям старшего поколения». «Вы знаете, мы продлили соответствующий беззаявительный порядок на квартал, – добавил Мишустин. – И здесь партия очень серьезно поработала – помогла нам сформулировать правильно все необходимые подходы и меры». В сентябре член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что для решения проблемы мошенничества в сфере продажи лекарств нужно вводить уголовную ответственность за такие деяния и подобный обман рассматривать как мошенничество в особо крупных размерах. В декабре президент Владимир Путин заявил, что поручит изучить возможность либерализации требований для онлайн-продажи лекарств. В России подготовлен законопроект о запрете отождествления СССР с нацистской Германией 26 января 2021, 15:30 Текст: Ольга Никитина

Законопроект о запрете высказываний, приравнивающих цели и действия СССР и нацистской Германии во время Второй мировой войны, готов к внесению в Госдуму, сообщила его автор, глава комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Ямпольская. «Предварительный текст законопроекта готов и направлен мною некоторое время назад на рассмотрение координационного совета фракции «Единая Россия», потому что таковы положения фракционной дисциплины. Законопроект сначала должен быть одобрен фракцией, а уже затем внесен в Государственную думу», – приводит ее слова РИА «Новости». Она пояснила, что депутаты после поручения президента дополнительно обсудят законопроект и, возможно, внесут еще какие-то коррективы в текст документа. Также, считает глава комитета, может расшириться состав авторов. Парламентарий подчеркнула, что запрет должен касаться исключительно безответственных обобщений, попыток отождествить роли СССР и нацистской Германии и «представить их как «зло № 1» и «зло № 2». «Задача такова: поставить заслон оскорблениям наших дедов и прадедов, но при этом сохранить свободу научных дискуссий, исторических изысканий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц», – пояснила депутат. Она обратила внимание на то, что речь идет не о наступлении на свободу слова, а о простом соблюдении приличий. «В доме, где погибли близкие, вы не позволите развешивать на стенах портреты их убийц и рассуждать о равной ответственности палача и жертвы… Надо всегда помнить, что мы сражались на стороне света, а нацисты – на стороне абсолютного зла. Это единственная безусловная установка. Дальше можно обсуждать любые конкретные факты, документы и так далее», – сказала Ямпольская. Напомним, ранее Ямпольская предложила подумать о введении запрета публичных выступлений или публикаций, приравнивающих цели, решения и действия СССР и нацистской Германии во время Второй мировой войны. Идею поддержал президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что запрет необходимо вводить аккуратно и разработать «механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом». 19 сентября 2019 года Европарламент принял резолюцию под названием «О важности европейской памяти для будущего Европы», в которой утверждается, что Вторая мировая война якобы была спровоцирована Германией и СССР. Владимир Путин указал, что такие «бумаги», как одобренная Европарламентом лживая резолюция «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», несут «опасные реальные угрозы», так как являются проявлением осознанной политики по разрушению послевоенного мироустройства. Госдума ввела удостоверения для лиц без гражданства 26 января 2021, 14:01 Текст: Ольга Никитина

Госдума на заседании во вторник приняла во втором – основном – чтении законопроект о введении временных удостоверений личности сроком на десять лет для лиц без гражданства, находящихся на территории России. Закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» дополняется нормой о временном удостоверении личности лица без гражданства. Под ним подразумевается «документ, выданный лицу без гражданства в подтверждение его личности и временного пребывания на территории РФ». «Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации не может быть выдано в форме электронного документа», – передает ТАСС текст законопроекта. Поправками ко второму чтению уточняется, что такое удостоверение выдается лицам без признаваемых в России документов, подтверждающих их личность, и в случае «отсутствия государства, в которое лицо без гражданства может выехать из Российской Федерации при наличии у него вида на жительство», или же в случае его выдворения из России. Заявление о выдаче удостоверения подается в территориальный орган МВД России, выдача происходит в течение 10 рабочих дней. Обладатели таких удостоверений смогут работать в стране без оформления разрешительных документов. «Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации выдается лицу без гражданства на десять лет», – говорится в тексте. Лицо без гражданства должно будет не позднее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия удостоверения обратиться в органы МВД за его заменой. Законопроектом уточняется, что такое удостоверение будет аннулировано в случае получения его обладателем иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Данное лицо в таком случае должно будет покинуть страну в течение 15 дней. При этом при аннулировании удостоверения лицу выдается справка для следования в посольство принимающего его государства. На данный момент законодательством предусмотрена специальная процедура установления личности иностранного гражданина или лица без гражданства, у которого при этом нет удостоверения личности. В то же время законами не предусмотрен документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выдаваемый после установления его личности в соответствии с принятыми нормами.