Песков сравнил с террористами тех, кто прикрывается детьми на акциях протеста

Столкновения в ходе прошедших в России незаконных субботних акций были спровоцированы исключительно агрессией самих протестующих, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Уровень насилия со стороны участников этих акций был достаточно беспрецедентным. Они вели себя чрезвычайно агрессивно», – сказал представитель Кремля, подчеркнув, что такие протестующие и провоцировали насилие. Он отметил, что ему в связи с этим «не кажется странным», что в отношении ряда протестующих были заведены уголовные дела, а против сотрудников правоохранительных органов – нет.

«Крайняя напряженность ситуации в определенных городах была спровоцирована исключительно агрессивными участниками этих акций, здесь не может быть и не должно быть ни сомнений, ни вопросов ни у кого», – приводит его слова ТАСС.

Песков подчеркнул, что реакция руководства правоохранительных органов на случаи необоснованной грубости своих сотрудников в ходе незаконных акций 23 января была моментальной. Он отметил, что случаев агрессии митингующих в отношении сил правопорядка «было несравнимо больше, чем нежелательных проявлений в том, как действовали полицейские и омоновцы».

«Действительно, были печальные моменты, где была необоснованная грубость со стороны представителей органов правопорядка. На это моментально отреагировало и руководство полиции, и руководство ОМОНа, сами сотрудники, которые допустили такие действия», – сказал Песков, подчеркнув, что ведутся также «служебные разбирательства».

Песков подчеркнул, что вышедшие на несогласованные акции в субботу и нападавшие на правоохранителей – нарушители закона. «Те, кто вышел на незаконную акцию протеста, участвовал в беспорядках и нападал на органы охраны правопорядка, это уже серьезное правонарушение, которое должно преследоваться по закону. С ними диалога быть не может. И я убежден, не будет», – приводит его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что граждане, имеющие вопросы, могут задать их в рамках закона. «Для этого существуют и средства массовой информации, и так далее, где можно выступать и озвучивать свою позицию», – добавил он.

Песков отметил, что способы выражения своего мнения посредством различных акций серьезно регламентируются законом во многих странах мира, это делается с целью обеспечить общественную безопасность. По его словам, регламентация акций «не означает, что как-то сужаются или отсутствуют площадки для выражения мнения, но здесь приоритет – это обеспечение безопасности и общественного порядка». Все остальное «больше носит социологический и философский характер», подчеркнул Песков.

Кроме того, Песков сравнил с террористами тех, кто в ходе акций протеста в российских городах прикрывался детьми.

Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального.

Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.