Путин назвал недопустимым привлечение детей к участию в незаконных акциях

Президент Владимир Путин назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних.

«Ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних», – сказал Путин, отметив, что «террористы так поступают», когда «впереди себя гонят женщин и детей».

Президент добавил, что «все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом». «Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно», – сказал Путин, передает ТАСС.

По его словам, в своей истории Россия неоднократно сталкивалась с событиями, «когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения».

При этом глава государства указал, что правоохранители также должны действовать в рамках закона. «Так же в рамках закона должны действовать и правоохранительные органы. Они тоже должны выполнять свой долг служения народу России и государству, но тоже в рамках своих служебных обязанностей и в рамках закона», – сказал Путин. Он выразил надежду, что удастся «таким образом двигаться дальше».

Кроме того, президент отметил, что ответственные люди не должны допускать нарушений закона. Он напомнил, что участники нападения на Капитолий в США могут быть приговорены к 15 годам заключения, передает РИА «Новости».

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.