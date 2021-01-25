Украинский журналист Гордон назвал возможную причину распада Украины Климкин раскритиковал западные СМИ из-за «российского Крыма» 25 января 2021, 09:16 Текст: Евгения Шестак

Крупные западные СМИ часто стали называть Крым российской территорией, это «реальная проблема», которая в будущем может привести к ослаблению антироссийских санкций, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин. «Мне совсем не нравится, что ведущие мировые агентства начали «ошибаться», называя Крым российским. Почти одновременно это прозвучало в новостях Первого немецкого канала и на Би-Би-Си», – написал Климкин в Facebook. Он заявил, что к таким ошибкам западных информагентств нельзя привыкать. В противном случае рано или поздно возникнут разговоры об ослаблении антироссийских санкций. «Никому, кроме нас, не интересно держать эмоциональный фокус на вопросах оккупированного Крыма – «привыкание» будет означать, что рано или поздно начнутся разговоры об ослаблении санкций», – опасается Климкин. Климкин призвал украинские власти активно работать по теме Крыма со всеми ведущими агентствами. Он также выразил мнение, что запуск «крымской платформы», на которой в августе Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, – «это правильная история, но долгая и непростая». Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил о желании посетить Крым. «С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка моя принесет мне большое удовлетворение. И я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной», – сказал он. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Крым открыт для всех желающих объективно оценить обстановку, поэтому полуостров готов принять Кравчука.

В Крыму оценили желание Украины выйти из единой с Россией энергосистемы 24 января 2021, 13:26

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Витренко, призывая выйти из единой с Россией энергосистемы, дал понять, что Киев намерен поднять цены за энергию для населения, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. «Министр объяснил все четко и понятно: чтобы стать Европой, нужно еще больше увеличить цены за потребление энергоносителей для населения. Поэтому нужно разорвать последние энергосвязи с Россией и тем самым показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте», – передает слова Бальбека RT. Как заявил депутат, желание Украины войти в европейскую энергосистему будет «нелегким путем» для украинцев. По его словам, российский газ, поставляемый Киеву из европейского хаба, будет стоить в разы дороже. Ранее Витренко заявил, что Украине нужно «срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и Россией» и объединяться с европейской системой. Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины в письме к властям страны заявила, что атомная отрасль Украины находится в угрожающем состоянии, что грозит повторением чернобыльской катастрофы. Бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что на Украине может произойти катастрофа из-за ситуации с неудовлетворительным состоянием объектов атомной энергетики страны. В Госдуме отреагировали на призыв Порошенко к «непрерывной осаде» Кремля 23 января 2021, 18:25

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Депутат Госдумы России Руслан Бальбек прокомментировал требование экс-президента Украины Петра Порошенко продолжать «непрерывную осаду Кремля», отметив, что он дает советы своему преемнику, «как еще дольше оставаться в тупике». Ранее Порошенко в эфире украинского «5-го канала» потребовал от президента Украины Владимира Зеленского «продолжить непрерывную осаду Кремля» при помощи санкций, передает РИА «Новости». «Властолюбие сжигает экс-президента Украины. За время пребывания на своем посту Петр Порошенко не смог добиться ничего по урегулированию конфликта в Донбассе и диалога с Москвой. (…) И теперь Петр Порошенко дает советы своему последователю, как еще дольше оставаться в тупике и в статусе страны, ведущей гражданский конфликт», – сказал Бальбек. Он отметил, что, подписывая Минские соглашения, Порошенко, «видимо, думал в тот момент, что Запад придумает какую-то хитрую формулу по обману жителей Донбасса». «А в итоге Украина показала свою несостоятельность как подписант международных соглашений, развалила все связи с Россией, в итоге оказалась не нужна и Западу, который видит в ней только раздражителя Кремля, но никак не равного себе партнера», – добавил он. В декабре бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин заявил, что Киев относится к Донбассу «по-скотски», украинский президент Владимир Зеленский превратился в экс-лидера страны Петра Порошенко. Самого Порошенко он назвал «крысой». Под посольством России в Киеве произошел конфликт на акции 23 января 2021, 19:16 Текст: Ксения Панькова

Конфликт между двумя группами произошел во время акции под стенами посольства России в Киеве, в акции участвовали около 30 человек, сообщила пресс-служба киевского управления национальной полиции. «Между двумя различными группами состоялся краткосрочный словесный конфликт, который правоохранители быстро урегулировали. В настоящее время мероприятие завершилось», – приводит РИА «Новости» сообщение. Отмечается, что по итогам акции никаких заявлений или сообщений в полицию не поступало. Ранее ряд украинских СМИ сообщал об акции сторонников Алексея Навального под стенами посольства России в Киеве. В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. На Украине заявили, что задержали «агента ФСБ» по прозвищу Джигурда 23 января 2021, 19:52 Текст: Ксения Панькова

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Херсонской области мужчину, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу Джигурда, сообщили в ведомстве. Как сообщается на сайте СБУ, задержанный якобы входит сеть ФСБ, а также Министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По данным украинского ведомства, в январе 2021 года он якобы «получил от своих кураторов денежное вознаграждение за организацию на Украине протестных мероприятий с целью дестабилизации ситуации в стране». В частности, утверждается, что ему было поручено собирать информацию о кризисных явлениях в социально-экономической сфере и спровоцировать так называемый «тарифный майдан». Как считают в украинской службе, агент должен был организовать среди местного населения сбор подписей в пользу решения о восстановлении подачи воды в Крым. «Кроме этого, он имел популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины», – говорится в сообщении украинского ведомства. По данным СБУ, «в мае 2020 фигурант был завербован представителем так называемой «МГБ ЛНР» и получил псевдоним Джигурда. Ранее служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении попытки убийства действующего сотрудника спецслужбы, по делу задержан его коллега. В Крыму заявили о готовности принять Кравчука на официальном уровне 22 января 2021, 16:17 Текст: Евгения Шестак

Крым открыт для всех желающих объективно оценить обстановку, поэтому полуостров готов принять бывшего президента Украины, представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Крым открыт для всех желающих объективно и взвешенно оценить обстановку в регионе. Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Уверен, что после посещения Крыма Кравчуку будет трудно не признать, что крымчане приняли верное решение в 2014 году вернуться на свою историческую родину – в Россию», – цитирует РИА «Новости» Гемпеля. По его словам, в случае визита Кравчука на полуостров крымские власти готовы принять его, для этого ему необходимо согласовать свою поездку с МИД России. «Главное, чтобы у Леонида Макаровича хватило политического мужества и мудрости признать кардинальные изменения и преобразования в российском Крыму», – сказал Гемпель. Тем временем первый заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс заявил, что власти Крыма заинтересованы в визите Кравчука, чтобы показать Киеву развитие полуострова после воссоединения с Россией, передает ТАСС. «Пусть приезжает, конечно, отдохнет на Южном берегу Крыма, поездит и посмотрит. Мы заинтересованы, чтобы они своими глазами увидели и сказали там, на Украине: «Ребята, давайте останавливаться, <...> люди развиваются, и пусть живут так, как они сделали выбор в 2014 году», – сказал Фикс. Также первый вице-спикер регионального парламента отметил, что в республике готовы показать Кравчуку не только Крымский мост и трассу «Таврида», но и изменения в селах. В свою очередь сенатор от Крыма Ольга Ковитиди напомнила, что из-за пандемии коронавируса при въезде в Россию для иностранцев действуют ограничения. При этом добавила, что «приезжать в Крым можно и нужно, ведь изменения, произошедшие после воссоединения Крыма с Россией, колоссальные». «Это может быть частный визит либо в качестве участника официальной делегации. Решение вопроса о пребывании официальных иностранных лиц в субъекте Российской Федерации – Республике Крым осуществляется в установленном законом порядке посредством Министерства иностранных дел Российской Федерации», – отметила Ковитиди. При этом председатель украинской общины Крыма, член общественной палаты республики Анастасия Гридчина отметила, что Кравчук всегда был и остается идеологическим противником русского Крыма, однако крымчане открыты для посещения любых зарубежных политиков. «Я уверена, что Леонид Кравчук, если бы все-таки приехал в Крым, был приятно удивлен, ведь за те годы, которые Крым находится в составе России, полуостров изменился кардинально в лучшую сторону», – добавила Гридчина. Ранее Кравчук заявил о желании посетить Крым. «С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка моя принесет мне большое удовлетворение. И я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной», – сказал он. До этого Кравчук заявил, что Москве и Киеву нужно организовать переговоры по Крыму, чтобы разрешить противоречия между государствами. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что никакого «компромисса» по Крыму быть не может. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Россия добилась снятия с обсуждения вопроса о Крыме в ПАСЕ 24 января 2021, 14:11 Текст: Елена Мирошниченко

В ходе заседания бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) был снят с рассмотрения вопрос о соблюдении прав человека в Крыму, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Делегация России провела большую работу, вопрос про Крым, который традиционно инициировала Украина, был снят с рассмотрения, написал вице-спикер в Facebook. «Дебаты, касающиеся трудной судьбы «берлинского пациента» [Алексея Навального], также инициатива украинской стороны – они пройдут лишь в формате обсуждения, без принятия по их итогам какой-либо резолюции», – написал Толстой. Зимняя сессия ПАСЕ состоится с 25 по 28 января в смешанном формате. Напомним, украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) планировала вынести на обсуждение вопрос обжалования полномочий российской делегации из-за задержания в Москве Алексея Навального. Кравчук заявил о желании посетить Крым 22 января 2021, 14:14

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил о желании посетить Крым. «Вы знаете, я бы хотел (лично приехать в Крым). Но я сейчас езжу очень мало далеко. С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка моя принесет мне большое удовлетворение. И я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной», – сказал Кравчук в интервью каналу «Крым 24». Ранее Кравчук заявил, что Москве и Киеву нужно организовать переговоры по Крыму, чтобы разрешить противоречия между государствами. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что никакого «компромисса» по Крыму быть не может. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма. При этом он уверен, что Киеву якобы удастся вернуть полуостров. В Киеве признали субсидии «угнетающими достоинство» украинцев 23 января 2021, 09:51

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

И.о. министра энергетики Украины, бывший исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что субсидии «угнетают достоинство» украинцев. Запись мероприятия опубликована в YouTube. Витренко заявил, что «ненормальная ситуация, когда большинство людей в стране или значительная часть получают субсидии», потому «психологически это тоже плохо для людей», передает РИА «Новости». По его словам, получение субсидий является для граждан сигналом того, что они бедные, в то время как люди «не хотят себя чувствовать бедными». «Это угнетает их достоинство. А у нас «Революция достоинства» (евромайдан) была в 2014 году, понимаете?», – добавил и.о. министра. Ранее сообщалось, что более четверти населения Украины оказались за чертой бедности. Китай закупил зерна на Украине больше всех 24 января 2021, 08:38 Текст: Алексей Дегтярев

Больше всего зерна за последние годы на Украине закупила Китайская Народная Республика, заявили в Украинской зерновой ассоциации (УЗА). В 2019-2020 годах экспорт украинского зерна в Китай составил 6,3 млн тонн зерновых, заявил исполняющий обязанности исполнительного директора ассоциации Сергей Иващенко, сообщается на сайте организации. В 2020 году экспорт зерна в Китай в денежном выражении составил 1,87 млрд долларов. С июля 2020 года по январь 2021 года в эту страну с Украины доставили 6,9 млн тонн зерновых. Ранее сообщалось, что Россия стала одним из трех главных торговых партнеров Украины в 2020 году. Больше всего товаров в прошлом году на Украину экспортировал Китай. Советник Зеленского предрек рост украинской экономики 24 января 2021, 12:38 Текст: Абдулла Шакиров

В 2021 году экономика Украины начнет восстанавливаться за счет положительных тенденций на внешних рынках и монетарной политики национального банка страны, считает советник президента республики по экономическом вопросам Олег Устенко. «Если говорить вообще о 2021 годе, мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и, конечно, украинской экономики», – приводятся слова Устенко на сайте офиса президента Украины. Как считает советник Владимира Зеленского, рост экономик страны может способствовать выполнение Украиной «домашнего задания» по улучшению инвестиционного климата и реализация шагов по стимулированию внутренних инвестиций. Он отметил, что Украины очень зависит от внешних рынков, и любые их изменения сразу сказываются на ее экономике. По его словам, в последнее время на внешних рынках росли цены на те сырьевые группы, которые экспортирует Украина – металлы и сельскохозяйственные продукты. Устенко считает, что это тенденция сохранится и в дальнейшем. Кроме того, сказал он, улучшилась ситуация и на мировых финансовых рынках на фоне избрания президентом США Джозефа Байдена. «Инвесторы, которые ранее искали «тихие гавани», сейчас начинают искать возможности для инвестирования. Это означает, что Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может уже активно конкурировать за ресурс и рассчитывать на глобальный заход инвестиций», – отметил Устенко. Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что на Украине может произойти дефолт из-за неправильных мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса. Украинский журналист Гордон назвал возможную причину распада Украины 25 января 2021, 08:27 Текст: Евгения Шестак

Тотальная украинизация озлобит русскоязычных людей и разорвет Украину, жители юго-востока страны просто «не хотят насилия над собой», заявил украинский журналист Дмитрий Гордон. «Я считаю, что этот шаг (украинизация) разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки», – цитирует «Украина 24» Гордона. Он напомнил, что во Львов приезжает очень много иностранцев, и задался вопросом о том, нужно ли с ними тоже говорить на украинском. По его словам, на западе страны или в Киеве обязательное использование украинского языка не вызовет проблем у жителей, но на юго-востоке ситуация абсолютно противоположна. «А что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? Гнуть их через пень-колоду? Толкать в объятия к россиянам? Ну зачем лезть на рожон – люди в Одессе привыкли на Привозе торговать по-русски, ну что теперь требовать от них по-украински? А они не хотят», – заявил Гордон. Журналист добавил, что жители юго-востока страны просто «не хотят насилия над собой». По его мнению, подобные действия официального Киева озлобят и оттолкнут людей. Напомним, с 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180–242 доллара). Депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) намерена добиться отмены языковой дискриминации. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский нарушил свои предвыборные обещания и «встал на сторону радикалов-ксенофобов». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Украина принудительно выдворила вора в законе Зюзю 24 января 2021, 12:35 Текст: Елена Мирошниченко

Вору в законе Владимиру Озерскому по прозвищу Зюзя запрещено въезжать на Украину в течение трех лет, сообщили в правоохранительных органах страны. Зюзя прибыл в Киев, чтобы встретиться с местными представителями криминального мира. На встрече должен был решаться вопрос о перераспределении криминальных доходов. Об этом сообщается на официальном сайте департамента Национальной полиции Украины. Полиция выяснила, что на территорию страны Озерский попал вне официальных пунктов пропуска. Оперативники установили место нахождения «вора в законе» и доставили его в миграционную службу. В 2019 году России вора в законе Виктора Жаринова (Цезаря) отдали под суд за похищение людей. По версии следствия, Жаринов похищал людей с целью «принуждения потерпевших к передаче контроля над одной из коммерческих организаций лицам из криминальной среды». «Тавриду» включили в перечень автодорог федерального значения 22 января 2021, 10:35

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Правительство включило трассу «Таврида» в перечень автомобильных дорог федерального значения, сообщили в кабмине. «Трасса Керчь – Симферополь – Севастополь («Таврида») будет включена в перечень автомобильных дорог федерального значения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение правительства. Отмечается, что согласно постановлению, трассе присвоят наименование А-291. Включение в перечень позволит своевременно приводить магистраль в нормативное состояние: ремонтировать отдельные участки и обновлять дорожное покрытие. Это, в свою очередь, поможет сохранить высокую интенсивность движения и улучшить транспортную связанность полуострова. Финансирование ремонтных работ на трассах, включенных в перечень, ведется из Федерального дорожного фонда. Напомним, 15 января в Минэкономразвития объяснили, почему трасса «Таврида» официально не введена в эксплуатацию. Сотрудник СБУ пытался убить коллегу на Украине 23 января 2021, 13:44 Текст: Вера Басилая

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении попытки убийства действующего сотрудника спецслужбы, по делу задержан его коллега. «Были проведены следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно – предупреждено убийство сотрудника спецслужбы. Сейчас задержан один действующий сотрудника СБУ», – передает РИА«Новости» заявление украинского ведомства. Подробности СБУ обещала предоставить позже. Однако издание «Страна.ua» сообщило, что по подозрению в подготовке заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова был задержан сотрудник СБУ Андрей Расюк, а также бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескромный, который якобы сбежал после задержания прямо в наручниках. «Экс-сбушника задержали по подозрению в передаче денег за организацию заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В связи с побегом Нескромного объявлен план-перехват. Правоохранители даже поставили маячки на государственной границе», – пишет издание со ссылкой на собственные источники. Литва отправила на Украину группу военных инструкторов 23 января 2021, 13:53 Текст: Абдулла Шакиров

Литва отправила на Украину очередную группу военных инструкторов, сообщило министерство национальной обороны республики. Эта уже пятая группа инструкторов, отправленная Вильнюсом на Украину. «Сегодня (23 января) группа инструкторов, сформированная из добровольческих сил национальной обороны (NDVF), штаба по управлению военными доктринами, авиабазы ВВС Литвы и инженерного батальона имени Юозаса Виткуса вылетела на Украину», – говорится на сайте ведомства. В сообщении отмечается, что Литва самостоятельно и во взаимодействии с союзниками по НАТО помогает Украине в реализации реформы в области военного образования и помогает применять западные стандарты в ВСУ. Также сказано, что Литва готова принять представителей Украины для обучения в своих центрах военной подготовки. В 2014 году Вильнюс признал, что поставил Киеву элементы вооружения. На Украине отметили, что это было оружие советского производства. В 2019 году Литва передала Украине свои снятые с вооружения боеприпасы: Киев получил более 1 млн патронов к автоматам советского производства, которые больше не состоят на вооружении литовской армии.