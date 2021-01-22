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В Крыму заявили о готовности принять Кравчука на официальном уровне
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Крым открыт для всех желающих объективно оценить обстановку, поэтому полуостров готов принять бывшего президента Украины, представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Крым открыт для всех желающих объективно и взвешенно оценить обстановку в регионе. Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Уверен, что после посещения Крыма Кравчуку будет трудно не признать, что крымчане приняли верное решение в 2014 году вернуться на свою историческую родину в Россию», – цитирует РИА «Новости» Гемпеля.
По его словам, в случае визита Кравчука на полуостров крымские власти готовы принять его , для этого ему необходимо согласовать свою поездку с МИД России.
«Главное, чтобы у Леонида Макаровича хватило политического мужества и мудрости признать кардинальные изменения и преобразования в российском Крыму», – сказал Гемпель.
Ранее Кравчук заявил о желании посетить Крым. «С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка моя принесет мне большое удовлетворение. И я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной», – сказал он.
До этого Кравчук заявил, что Москве и Киеву нужно организовать переговоры по Крыму, чтобы разрешить противоречия между государствами. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что никакого «компромисса» по Крыму быть не может.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Женщины разобрали «холодный психотип» жены Навального
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Супруга оппозиционного блогера Юлия Навальная стала героиней обсуждения женских пабликов в Интернете. Пользовательницы выясняли, есть ли повод восхищаться супружеской позицией Навальной и чем она отличается от жен декабристов.
Большинство участниц дискуссии в одном из крупных пабликов сошлись во мнении, что Юлия Навальная «амбициозная женщина с сильным характером». Более того, многие считают, что «тестостерон в этой семье именно у Юлии», а не у ее «нервного и истеричного» супруга. Ее даже называют «кукловодом» и «серым кардиналом», управляющей мужем.
Многие отметили, что Навальная «не испытывает страха за себя и детей», но кто-то нашел объяснение этому факту в природном бесстрашии женщины, а кто-то – в гарантиях, которые получила семья блогера: «В конце концов, они не работают, постоянно ездят на отдых, носят одежду премиальных марок, а дочка пристроена в Стэнфорд. Чем плохо?».
«Быть женой рядового слесаря труднее, особенно, когда и сама на этом заводе пашешь», – считают некоторые комментаторы. Более того, они видят социальную несправедливость в героизации жены «пациента берлинской клиники»: «Миллионы женщин по всему миру имеют мужей с действительно опасными профессиями – пожарные, военные. Делают, что должно, но никто ими не восхищается, фанатов нет, дети в Стэнфордах не пристроены».
У женщин, большая часть из которых имеет своих детей, вызывает протест, что «дети Навальной за границей и в безопасности, а наших она зовет на баррикады, под дубинки. Ради благополучия ее собственной семьи».
Впрочем, есть и те, кто видят в Навальной новую «жену декабриста», умеющую «достойно нести крест супруги». «Жены декабристов получали волчий билет и осуждение общества, меняли сытую и спокойную жизнь на тяготы ссылки в условиях 19 века. Как можно сравнивать?» – парируют другие, – «Хотелось бы посмотреть на нее, если б они в изгнании вели политическую борьбу, а не в сытой Москве, на долго б ее хватило?»
Есть у комментаторов и другие кандидатуры для героизации: «Меня восхищает жена Виктора Бута – вот там полная неопределенность, а она держится. А тут-то чем восхищаться? Денежка капает, роль свою знает».
«Холодный психотип» Навальной с одной стороны принес ей характеристику «аристократичной, культурной женщины», с другой – вызвал недоверие из-за «отсутствия искренности». «Никак из головы не выходит сцена ее прощания с мужем. Поцеловались, щеку заботливо отерла, встала на исходную и быстрый взгляд на камеру «снимают или нет» и опять в образ», – описывают комментаторы впечатление, которое производит на них супруга блогера. – «Это какой-то спектакль. Особенно их совместное интервью Дудю, когда они с улыбкой рассказывали историю с отравлением».
Чего не могут отнять у Навальной даже недоброжелатели, так это поддержки, которую жена оказывает мужу, и ее заметной роли в формировании имиджа оппозиционера:
«Это все больше напоминает семейный проект, причем, возможно, они скоро поменяются местами», «неизвестно еще, у кого больше амбиций, у нее или у него».
Оказалось, что наибольший урон репутации Навальной в глазах женской аудитории нанес конфликт с известным педиатром, хирургом и президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем. Осенью прошлого года, когда Навальный уже находился на лечении в берлинской клинике «Шарите», Рошаль предложил немецким коллегам создать совместную комиссию, консилиум, для выяснения диагноза пациента. В ответ Навальная грубо ответила российскому врачу, что не уважает его, поскольку тот хочет «выведать информацию и выслужиться». Кроме того, жена «берлинского пациента» посоветовала педиатру не брать грех на душу «в столь почтенном возрасте».
«Ее ответ доктору Рошалю опустил ее в моих глазах ниже некуда. Все остальные ее дела/речи будут восприниматься мной под впечатлением той грубости», – пишут участницы паблика, многие из которых живут в Москве и лично обращались за помощью в клинику Рошаля, – «Есть два способа возвыситься: первый – сделать что-то великое, второй – унизить другого человека, сделавшего что-то великое. Я про Юлю Навальную первый раз услышала, когда она Рошалю нахамила и сразу стала крутой в глазах общественности. Хотя масштаб этих двух фигур с точки зрения пользы для страны несопоставим».
Попавшее под санкции российское судно «Фортуна» покинуло немецкий порт Росток
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Попавший под санкции США трубоукладчик «Фортуна», строящий газопровод «Северный поток – 2» , в четверг вечером покинул немецкий порт Росток, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.
При этом в качестве пункта назначения судна по-прежнему указан Росток. Судно «Фортуна» прибыло туда в начале прошлой недели из другого немецкого порта – Висмара, передает РИА «Новости».
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Ранее Европарламент подготовил проект резолюции, в которой требует от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за ареста Алексея Навального, пишет немецкий еженедельник Spiegel.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
В Конгресс США внесли резолюцию об импичменте Байдена
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Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение Конгресса США проект резолюции об импичменте 46-го президента США Джозефа Байдена, сообщила пресс-служба конгрессвумен.
«Байден неспособен занимать должность президента [США]. Его практика злоупотребления властью на посту вице-президента [Соединенных Штатов при администрации 44-го президента США Барака] Обамы длительна и вызывает обеспокоенность. Президент Байден продемонстрировал, что сделает все возможное, чтобы спасти своего сына Хантера и набить карманы своей семьи наличными от коррумпированных иностранных энергетических компаний», – приводит слова Грин ТАСС.
Она выступила с утверждением, что Байден позволил сыну «выкачивать деньги из крупнейших врагов Америки – России и Китая». При этом издание Politico отметило, что Грин якобы придерживается различных теорий заговора.
Пресс-служба Грин пока не опубликовала сам текст статьи обвинения, в которой должно указываться, какое конкретно правонарушение совершил Джозеф Байден.
В прошлый четверг Грин объявила о намерении инициировать импичмент Байдена в первый рабочий день 46-го президента США. Свое заявление она сделала через несколько часов после того, как конгрессмены утвердили обвинительное заключение в рамках импичмента Трампа. После этого в Совфеде предположили, что импичмент Трампа вернется к Байдену «бумерангом».
Додон обвинил Санду в обмане из-за лишения русского языка особого статуса
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Лидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующего главу государства Майю Санду в обмане из-за решения Конституционного суда о признании незаконным закона о языках, в котором русский был наделен статусом языка межнационального общения.
«КС принял это решение по запросу депутатов Партии действия и солидарности (ПДС), которой руководила до избрания президент Майя Санду. Она обещала гражданам нашей страны сохранять и развивать языки каждого этноса в Молдавии. И обманула. Партия социалистов сделает все, чтобы отстоять этот закон, мы подготовили для этого возможные аргументы и будем за него бороться», – передает его слова ТАСС.
Напомним, Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционным закон о функционировании языков. Решение является окончательным. Россия выразила сожаление о решении молдавского КС в отношении русского языка, заявив, что оно конъюнктурно.
В ноябре Партия социалистов подняла вопрос об использовании русского языка в работе государственных органов Молдавии. Избранный президент Майя Санду заявила, что это было сделано, чтобы расколоть общество.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что русский язык в стране должен обладать особым статусом. Он также высказывался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса.
Байден приказал разведке изучить антироссийские истории
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал указание американскому разведсообществу рассмотреть истории с «российскими хакерами», Алексеем Навальным и «наградами» за убитых солдат ВС США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Президент Байден дал задание [американскому] разведсообществу провести полный анализ кибератаки на [компанию] Solar Wind, [якобы имевшее место] вмешательство России в [американские] выборы 2020 года, [якобы имевшее место] использование химического оружия против лидера [несистемной] оппозиции [блогера] Алексея Навального и о предполагаемом вознаграждении за [убийство] американских солдат», – приводит слова Псаки РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что несмотря на то, что США будут взаимодействовать с Россией для продвижения собственных интересов, они будут привлекать Россию к ответственности за действия, которые считают не подобающими.
Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти Байдена. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. Между тем кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов.
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Британцев поразили закаливающиеся на морозе дети в Сибири
Читатели британского таблоида The Daily Mail прокомментировали материал о воспитанниках детского сада в Красноярске, которые в рамках учебной программы занимаются закаливанием при минусовой температуре.
«Дети в сибирском детском саду раздеваются до нижнего белья и обливаются ледяной водой в рамках учебной программы. Считается, что это помогает сохранить здоровье и остановить инфекции», – пишет The Daily Mail,
В материале отмечается, что дети принимают холодный душ ежедневно после горячей сауны. Процедуры не проводятся лишь в случае, если температура окружающего воздуха опускается ниже минус 25 градусов. «По словам воспитателей, дети которые принимают участие в процедурах, более разумны, уравновешены и оптимистичны», – пишет издание.
Читателей впечатлил характер юных сибиряков, передает РИА «Новости».
«Мы должны сделать это с нашим «поколением снежинок», – написал пользователь HateFrogs.
«Как вы думаете, эти дети будут требовать «безопасное пространство» (места, созданные для людей, чувствующих себя ущемленными) и так далее, когда вырастут», – задался вопросом TheOldGuy55.
«Безусловно, упражнение на формирование характера», – подчеркнул Ted Loone.
«Я думаю, это гениально», – отметил hatemail.
«За этим стоит очень хорошая наука – берегись, Запад», – заявил Urban upstart.
«Это должно быть обязательным во всем мире!» – выразил мнение Big Billy Nomates.
Суд на Украине обязал пересмотреть отношение к участникам майдана в учебниках
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Юрист Андрей Портнов выиграл суд у министерства образования Украины по делу о содержании школьных учебников. По мнению Портнова, в них участники майдана представлены героями.
«Административный суд вынес сегодня решение по моему иску в почти год тянувшемся судебном процессе. На основании проведённых экспертиз суд обязал министерство образования и науки пересмотреть детские учебники истории 5-11 классов, в которых предыдущий политический режим пытался героизировать и мифологизировать ряд государственных преступников и участников массовых беспорядков 2013 – 2014 годов», – написал юрист в своем Telegram.
Как считает Портнов, в указанных пособиях «содержатся признаки искажения информации и событий, имевших место в период 2013 – 2014 годов, манипулирование фактами и оценками событий этого периода», пишет «Страна.ua». Также, по его мнению, информация о событиях 2013 – 2014 годов представлена односторонне и с заведомо ложными сведениями, при этом в учебниках умалчивается о важных обстоятельствах майдана. Так, в учебнике для 11 класса Власова-Кульчицкого сказано, что «22 января 2014 года в День соборности Украины снайперы «Беркута» застрелили на улице Грушевского пятерых активистов Евромайдана». Здесь, объяснил Портнов, авторы учебника однозначно обвиняют правоохранителей в убийстве, при том, что ни один суд это не подтвердил. Кроме того, юрист предложил провести новый конкурс по учебникам и пересмотреть на предмет достоверности вообще все пособия по истории Украины, которые были выпущены после 2013 года и рассказывают о событиях майдана.
В министерстве образования республики еще до суда Портнову сказали, что все учебники анализировались учеными и имеют полную достоверность изложенной информации. Требование юриста в ведомстве выполнять отказались, после чего он подал иск.
21 ноября 2013 года украинское правительство объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в Киеве начался долгосрочный митинг.
Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. В общей сложности в результате противостояния в Киеве 18 – 20 февраля погибли более 100 человек, в том числе бойцы спецподразделения «Беркут». «Дело о снайперах» на майдане до сих пор остается нераскрытым.
В прошлом году стало известно, что подозреваемыми по делу о расстрелах на «евромайдане» в феврале 2014 года являются более 160 человек.
На МКС нашли трещину
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Специалисты обнаружили одну трещину на Международной космической станции (МКС) и подозревают наличие еще одной, сообщил руководитель полетом российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьев.
«Пока мы нашли одну, и под подозрением еще одно место, где есть какая-то негерметичность. Мы должны привезти на грузовом корабле мощный микроскоп, с помощью которого должны это место исследовать. Но пока абсолютной уверенности нет», – передает ТАСС слова Соловьева в эфире телеканала «Россия 24».
Он подчеркнул, что потери воздуха из-за существующей негерметичности незначительны.
«Эта негерметичность такая, как если бы вы просверлили корпус сверлом диаметром 0,2 мм. Я думаю, в быту и сверл таких нет. Что касается потерь из-за этого, наше давление 750 мм ртутного столба, а так мы в сутки вследствие этой якобы негерметичности теряем 0,3-0,4 мм ртутного столба в сутки», – сказал руководитель полета РС МКС.
Соловьев пояснил, что минимальная аварийная разгерметизация начинается с цифры 0,5-1 мм падения за минуту.
«Мы, конечно, занимаемся этим вопросом, четко понимаем, что эти у нас места под вопросом. Они негерметичны, действительно, понимаем, что могут быть какие-то другие места, но никакого ужаса тут нет, это я могу сказать совершенно ответственно, как руководитель полета», – заверил он.
Он рассказал также, что многофункциональный модуль «Наука» для МКС будет запущен летом 2021 года.
Напомним, на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин. Позднее трещину заделали заплаткой из резины и алюминиевой фольги, но и это не устранило утечку воздуха. На станцию решено доставить специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации. Сообщалось, что экипаж МКС попросили найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле «Звезда».
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Певчих отругала бывших журналистов «Ведомостей» за недостаточную хвалу Навального
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Сотрудница «Фонда борьбы с коррупцией» и соратница блогера Алексея Навального Мария Певчих раскритиковала авторский материал о Навальном, опубликованный в издании VTimes.
Автор колонки всячески расхваливает Навального, ставит ему в плюс даже вождизм и иностранную помощь. Однако признаёт «отчасти уместными» претензии, что в своих расследованиях Навальный использует чужую информацию и факты, которые давно всем известны. По словам автора, «расследования» Навального это «маркетинговый продукт», который можно сравнить с маркетинговыми продуктами McDonald’s.
«Что за бредятину вы печатаете? – написала Певчих в комментариях под статьей в Twitter. – Ваш кандидат наук либо вредитель, либо не смотрел и не читал наше расследование, если утверждает, что Навальный собирает чужие находки и грамотно их упаковывает».
VTimes позиционирует себя как независимое издание про экономику, финансы, общество, бизнес, экологию, политику. Создателями проекта являются бывшие журналисты «Ведомостей», которые покинули газету после смены владельца и главного редактора и начали выпускать собственное СМИ.
Мария Певчих является сотрудницей ФБК. Известно, что Певчих проживает в Великобритании. В МВД сообщали, что она после инцидента с Навальным в августе уклонилась от дачи объяснений и покинула Россию. В органы предварительного следствия Мария Певчих не явилась и также не отвечала на вопросы следователя. СМИ указывали на подозрительную скрытность Певчих.
Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Названа вероятная причина крушения индонезийского Boeing
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Специалисты полагают, что одной из причин катастрофы самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air могли стать неполадки автоматической системы контроля работы двигателя.
Как пишет The Wall Street Journal, рассматривается версия о том, что надлежащим образом не работала система, которая автоматически регулирует подачу топлива и тягу при работе одного из двигателей. Пилот, предположительно, не отключил эту систему, и управление самолетом могло быть серьезно затруднено, передает ТАСС.
Один из источников отметил, что окончательные выводы еще не сделаны. Представители авиакомпании не подтвердили приведенные в публикации утверждения.
Ранее сообщалось, что полицейские и местные жители обнаружили в Яванском море предположительное место падения самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air.
Напомним, на борту упавшего лайнера находилось 59 человек, в том числе шесть членов экипажа. Среди пассажиров были шестеро детей, один из них – младенец.
Россиян, по предварительным данным, на борту не было.
Гендиректор международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко рассказал, какие факторы могли привести к крушению самолета.
Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США
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Усилия американских властей по вакцинации населения от нового коронавируса были до сих пор провальными, заявил президент США Джозеф Байден в ходе выступления в Белом доме.
По словам Байдена, «в то время как вакцина вселяет столько надежд, ее распространение [в США] до сих пор было удручающе провальным». «Ситуация продолжит ухудшаться, прежде чем все станет лучше. <...> Общее число жертв в следующем месяце, вероятно, превысит 500 тыс. Число случаев заражения продолжит расти», – приводит слова президента США ТАСС.
«Мы видели трагические результаты прошлых неудач», – добавил Байден, представляя свою стратегию борьбы с распространением нового коронавируса в США. «Я понимаю, почему многие губернаторы, мэры, должностные лица <...> чувствуют себя так, как будто они остались одни, без четкого национального плана, чтобы вывести их из кризиса», – считает демократ. «Мы пройдем через это, <...> мы победим эту пандемию. Помощь уже в пути», – заверил глава новой американской администрации, пообещав, среди прочего, вакцинировать 100 млн американцев в течение следующих 100 дней.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено более 24,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 408 тыс. человек.
Ранее инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предупредила, что число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек.
Напомним, во вторник в Калифорнии выявили новую разновидность коронавируса (CAL.20C). Кроме того, на прошлой неделе американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) предсказали распространение в США «британского» штамма коронавируса. Помимо этого, ученые из университета Огайо обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.
В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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«Балтийский исследователь» отправился в немецкий порт за трубами для «Северного потока – 2»
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Судно снабжения «Балтийский исследователь», которое наряду с трубоукладочной баржей «Фортуна» должно укладывать «Северный поток – 2» в датских водах, взяло курс на германский порт Мукран, где хранятся трубы для газопровода, свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.
13 января судно «Балтийский исследователь» покинуло порт Мукран и направилось к предполагаемой точке продолжения строительства «Северного потока – 2», девять дней судно находилось в Балтийском море, южнее острова Борнхольм, передает ТАСС.
Географические координаты нахождения трубоукладчика «Академик Черский», направляющегося в германский порт Висмар, в настоящее время практически полностью совпадают с местом нахождения судна «Балтийский исследователь».
Также в Балтийском море, недалеко от «Академика Черского» и «Балтийского исследователя», находится трубоукладочная баржа «Фортуна», которая вечером 21 января вышла из германского порта Росток к месту проведения работ по укладке «Северного потока – 2». Расчетное время прибытия – 17.00 местного времени 23 января.
Накануне вечером попавший под санкции США трубоукладчик «Фортуна», строящий газопровод «Северный поток – 2» , покинул немецкий порт Росток.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
Песков назвал материал о «дворце» Путина «качественной клюквой»
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал враньем и «качественной клюквой» информацию из «расследования» Алексея Навального о якобы принадлежащем главе государства Владимиру Путину «дворце» в Геленджике.
Песков напомнил, что уже несколько дней назад опровергал опубликованную информацию о «дворце» Путина. «Мы сказали, что это не соответствует действительности и что инсинуации относительного того, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют действительности. Это просто вранье», – указал пресс-секретарь, передает ТАСС.
Он заявил, что «Путин не имеет к этому никакого отношения». По мнению представителя Кремля, «вся эта компиляция и компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале, это такая хорошая, качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров».
Песков отметил, что Путин не пользуется этим объектом в Геленджике, и добавил, что у него нет информации о том, что глава государства когда-либо посещал этот объект. «Мне неизвестно, чтобы президент там когда-то был, я такой информацией не располагаю», – сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь не стал говорить на тему, кому принадлежит дворец в Геленджике. «Это абсолютно не моя забота, кому он принадлежит. У нас много коммерческих объектов, у нас есть много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты при условии, что они действуют в рамках российских законов», – объяснил Песков. По его словам, «ассоциировать эти объекты напрямую с президентом и утверждать, что это объект президента, это вранье».
Представитель Кремля также не стал говорить о возможном участии Управления делами президента в начале строительства объекта в Геленджике. «Дело в том, что Управделами президента – это очень большая организация, которая имеет очень-очень большой объем разных объектов, оперирует объектами государственной собственности, занимается различными стройками, крупными реставрационными работами и так далее, и тому подобное. Это не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам», – подчеркнул Песков.
В то же время он не стал оценивать флешмоб в TikTok с демонстративным снятием портретов Владимира Путина школьниками. «Что касается разных флешмобов, действительно, бывают разные флешмобы – приятные и неприятные. Но знаете, они как приходят, так и уходят. Поэтому здесь нечего говорить, это не вопрос все-таки для наших комментариев», – сказал Песков.
В ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают вообще наличие портретов Путина в школах, Песков заявил, что это никак не регламентируется. «Этот вопрос нужно, наверное, адресовать каждой отдельно взятой школе. С другой стороны, школьники, конечно, должны знать руководителей государства в лицо. Это тоже вполне естественно», – сказал Песков.
Ранее Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
Сотрудников фонда Навального задержали за призывы к участию в несанкционированной акции
Полиция задержала сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, сообщил источник в правоохранительных органах. Также задержаны сотрудники ФБК Георгий Албуров и Любовь Соболь.
«Сотрудники полиции задержали Киру Ярмыш у нее дома», – приводит слова источника ТАСС. Примерно в это же время на Ленинградском вокзале полицейские встретили сотрудника ФБК Георгия Албурова и доставили его в отделение. Как пояснил источник, сотрудники ФБК задержаны за призывы к участию в несанкционированной акции.
Сама Ярмыш сообщила в своем Twitter, что со слов полицейских, на нее собираются составить два административных протокола: за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП) и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов (Статья 19.3 КоАП).
В свою очередь адвокат Соболь Владимир Воронин сообщил, что сотруднице ФБК Навального грозит до 10 суток ареста. «В отношении Соболь сейчас составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Завтра пройдет заседание в Симоновском суде Москвы по этому вопросу», – сказал адвокат. По его словам, Соболь также обязали явиться в отделение полиции в аэропорту Внуково, где в отношении нее составят протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). По словам Соболь, в настоящее время «ее отпустили из полиции, вручив на руки протокол».
Ранее сторонники Навального распространили в интернете призывы провести несогласованные акции в поддержку блогера. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях. Сторонникам Навального также напомнили об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что призывающие молодежь выйти на несогласованные митинги блогеры сами останутся дома.
Трамп нашел утешение после сложения президентских полномочий
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Первый день после сложения полномочий президента США и отъезда из Белого дома Дональд Трамп провел на поле для гольфа во Флориде.
Бывший хозяин Белого дома прибыл на территорию Международного гольф-клуба Трампа в Уэст-Палм-Биче в четверг в сопровождении конвоя из почти 12 черных внедорожников. По словам источника, перед этим Трамп провел ночь в своей резиденции Мар-о-Лаго во Флориде, пишет The Washington Examiner.
Трамп известен своей любовью к гольфу, он зачастую отдыхал на своем гольф-курорте и во время президентского срока. Знакомые Трампа, игравшие с ним в гольф, оценивают его уровень игры как высокий – учитывая возраст и тот факт, что он не профессионал, передает «Интерфакс».
Дональд Трамп с супругой Меланьей 20 января вылетели из Белого дома. В тот же день Джо Байден вступил в должность 46-го президента США. В своей инаугурационной речи Байден заявил о намерении Штатов возобновить активное взаимодействие с остальным миром, а также пообещал, что Америка будет «вести за собой, подавая пример».
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