В Госдуме ответили Кравчуку на слова о «компромиссе» по Крыму

Никакого «компромисса» по Крыму, о котором сказал экс-президент Украины Леонид Кравчук, быть не может, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук ранее заявил, что Москве и Киеву нужно организовать переговоры по Крыму, чтобы разрешить противоречия между государствами.

«Это чисто политическое заявление, абсолютно не связанное с реальностью. <...> Статус полуострова однозначен – это законная территория России и нет другого пути, нежели признать это. Урегулирование всех проблем между Россией и Украиной как раз и должно начаться с признания последней выбора крымчан вернуться в 2014 году на свою историческую родину», – передает РИА «Новости» слова Шеремета.

Он отметил, воссоединение Крыма с Россией прошло в рамках международных и украинских законов, и предложил властям в Киеве оставить полуостров в покое.

«Киевские власти всегда смотрели на полуостров с точки зрения обобрать и обворовать. Он никогда не был для Украины родным и близким регионом. Крым был интересен им исключительно в плане торговли землей», – добавил депутат.

Шеремет подчеркнул, что налаживание отношений между двумя странами начнется тогда, когда к власти в Киеве придет проукраинская власть, а не прозападная, как сейчас.

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил мнение, что заявление Кравчука не означает поддержки его позиции официальным Киевом. «Кравчук как политическая фигура – полный ноль. И то, что он говорит, вовсе не означает, что официальный Киев разделяет его мнение. С кем нам договариваться по Крыму и Донбассу? С экс-президентом Украины, который постоянно делает противоречивые, а зачастую и скандальные заявления? Который ничего не решает и, скажем прямо, даже к дверям президентского кабинета не будет допущен? С ним?» – задался вопросом парламентарий.

Бальбек добавил, что Россия не нашла общего языка с нынешним правительством Украины, поскольку «у них в голове только какое-то идолопоклонство перед бандеровцами и непонятная нам собачья преданность официальному Вашингтону».

«Кто бы ни стал президентом США, первым перед ним на задние лапы станет президент Украины. Так что Кравчук гоняет воздух по пустой комнате, изображая из себя политика и эксперта, которым он давно уже не является», – заключил депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма. При этом он уверен, что Киеву якобы удастся вернуть полуостров.

Российский сенатор Андрей Климов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что заявление Кравчука и поведение правительства Украины в отношении Крыма – «это средневековая дикость и варварство».