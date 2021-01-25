Ростех начал работу над новым истребителем-перехватчиком МиГ-41 Япония захотела разместить своих морских пехотинцев на Окинаве 25 января 2021, 06:51 Текст: Наталья Ануфриева

Вашингтон и Токио в 2015 году достигли секретной договоренности, по которой амфибийные подразделения Сил самообороны Японии могут быть размещены на базе морской пехоты США Кэмп-Шваб на острове Окинава, сообщают СМИ. Соглашение якобы было достигнуто без ведома штатских сотрудников минобороны Японии, что нарушает действующие в стране принципы гражданского контроля, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. В итоге план развертывания так и не был претворен в жизнь, однако руководство Сил самообороны Японии от него не отказалось. Обе стороны по-прежнему считают, что Кэмп-Шваб стала бы идеальным местом для размещения японского амфибийного подразделения, созданного по образцу морской пехоты США. Отмечается, что это позволило бы чаще проводить совместные учения и тренировки по десантированию. Для Японии размещение таких сил на Окинаве также имеет стратегическое значение с учетом территориального спора с Китаем вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Напомним, мобильные амфибийные силы были образованы в Японии в апреле 2018 года. В данный момент два полка, которые дислоцированы в Нагасаки на юго-западе страны, включают в себя около 1,3 тыс. бойцов. Главной их задачей должна стать оборона, а также возврат отдаленных японских островов между Кюсю и Тайванем в случае их захвата возможным противником. Планируется, что в течение ближайших лет подразделение будет расширено почти до 2 тыс. человек, также в его распоряжение поступят 17 конвертопланов MV-22 Osprey и более 50 машин-амфибий. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с кем готовится воевать Япония.

Российский ВМФ сочли «опустившимся до уровня Южной Кореи» по боеспособности 23 января 2021, 10:19

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

По исправным и боеспособным надводным кораблям из числа тех, что «реально можно бросить в бой», Военно-морской флот (ВМФ) России «опустился до уровня примерно Южной Кореи», считают эксперты газеты «Военно-промышленный курьер». «Военно-промышленный курьер» пишет, что если ориентироваться не на списочный состав, а «на то, что реально можно бросить в бой», то «по наличным исправным и боеспособным надводным кораблям ВМФ якобы «опустился до уровня примерно Южной Кореи». «И это в лучшем случае», – уверяет еженедельник. При этом сильной стороной ВМФ России выступает «наличие атомных подлодок и теоретически – авианосца». «Но этот авианосец в вечном ремонте, а уровень подготовки корабельных авиаполков сегодня можно считать лишь поводом для ругательств и не более того», – отмечает издание. В публикации издания, посвященной планам по строительству в Керчи (Крым) двух универсальных десантных кораблей (УДК) проекта 23900, говорится, что под данные изделия нет действующих десантных вертолетов, подходящего плавтыла и мощной главной энергетической установки (ГЭУ). «То количество потенциально узких мест, которое сопровождает проект 23900, ставит под вопрос его практическую реализуемость и делает высокие риски, что построенный корабль окажется или бесполезен, или непригоден для применения по предназначению», – заключается в публикации. Ранее в США заявили о вызове господству американских авианосцев со стороны России. Ростех начал работу над новым истребителем-перехватчиком МиГ-41 24 января 2021, 14:40 Текст: Елена Мирошниченко

В России ведется работа над созданием истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия, сообщили в Ростехе. «Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением «МиГ-41» находится на стадии опытно-конструкторских работ», – сообщается на сайте госкорпорации. Отмечается, что самолет нового поколения заменит истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Ранее стало известно, что Ростех представит модель многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Э на международном авиасалоне Aero India 2021, который пройдет в Бангалоре с 3 по 5 февраля. Китай сформулировал позицию по нападению на другие страны с ядерным оружием 22 января 2021, 11:31 Текст: Ольга Никитина

Китай придерживается оборонительной стратегии и планирует сохранить «минимально возможный» арсенал ядерных вооружений, которые никогда не применит первым, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. «Китай ни при каких условиях не применит первым ядерное оружие. Мы никогда не будем его использовать для угрозы или с целью нападения на страны, которые не располагают ядерным арсеналом», – приводит ее слова ТАСС. По словам дипломата, Пекин не планирует наращивать запасы оружия массового уничтожения и «сохранит их на минимальном уровне для защиты национальной безопасности». «Это наша принципиальная позиция. <…> Мы прилагаем активные усилия для обеспечения глобальной стратегической стабильности», – добавила Хуа Чуньин. В то же время она уточнила, что Китай не намерен присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). «Китай не одобряет это соглашение и не считает выгодным для себя его подписание. Мы подчеркиваем, что оно не отражает привычные нам нормы международного права», – заявила официальный представитель МИД. В пятницу вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), принятый в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств – членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ключевые державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. Военные сбили беспилотник в воздушном пространстве Израиля 22 января 2021, 17:06 Текст: Вера Басилая

Израильские военные сбили в пятницу беспилотный летательный аппарат, залетевший в воздушное пространство еврейского государства из Ливана, сообщила армейская пресс-служба. «Некоторое время назад военные Армии обороны Израиля сбили беспилотный летательный аппарат, который влетел в воздушное пространство Израиля из Ливана. Армия обороны Израиля отслеживала беспилотник на протяжении всего инцидента», ­– передает ТАСС сообщение пресс-службы. Также сообщается, что военные продолжат действовать, чтобы предотвратить любые попытки нарушить суверенитет Израиля. Ранее армия еврейского государства уже перехватывала в воздушном пространстве страны БПЛА, залетевший из Ливана. Белоруссия объяснила позицию по выходу из ДОН 22 января 2021, 11:53 Текст: Ольга Никитина

Вопрос выхода Белоруссии из Договора по открытому небу (ДОН) или определения нового порядка участия в нем будет решаться после получения официального уведомления о выходе из него России, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны республики Олег Воинов. «По состоянию на 22 января 2021 года Республика Беларусь не была информирована о выходе РФ из ДОН. Вопрос выхода Республики Беларусь из ДОН или определения нового порядка участия в договоре будет решаться после получения уведомления о выходе РФ из ДОН и проведения соответствующих внутригосударственных процедур», – приводит его слова РИА «Новости». На прошлой неделе Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе. Белоруссия сообщала, что проанализирует ситуацию с ДОН в контексте его практического осуществления совместно с Россией в рамках группы государств-участников договора. Эксперт объяснил готовность Байдена продлить ДСНВ на пять лет 22 января 2021, 10:48

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости

Текст: Ирина Яровая

«Готовность США продлить договор СНВ-3 означает, что архитектура контроля за вооружениями, созданная нами в прежние эпохи, еще не устарела, и сейчас американцы это признали», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя предложение Белого дома продлить истекающий Договор о стратегических наступательных вооружениях на пятилетний срок без дополнительных условий. «Нельзя сказать, что позиция новой администрации США оригинальна. Она просто начала исправлять совершенно ошибочную позицию бывшего президента Дональда Трампа. Это в том числе является причиной возвращения США в Парижские соглашения по климату и во Всемирную организацию здравоохранения», – объяснил эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. Вечером в четверг по вашингтонскому времени появились сообщения о том, что советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан намерен передать послу России Анатолию Антонову предложение о продлении на пятилетний срок Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3). Ранее МИД России призвал новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ, так как предыдущая команда «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Напомним, что администрация Трампа затягивала пролонгацию договора, действие которого истекает 5 февраля. России и США не удалось договориться о заключении сделки о возобновлении соглашения даже после того, как Москва пошла на уступки Вашингтону: продление СНВ-3 всего на год вместо пяти лет и готовность пойти на заморозку всех российских ядерных зарядов сроком на год. Американская сторона выставила еще одно условие – взаимные проверки соблюдения моратория (проведение инспекций и т. п.), на что не согласилась Россия. Кроме того, администрация Трампа неоднократно настаивала на превращении двустороннего договора СНВ-3 в трехсторонний, с участием Китая – что было трудновыполнимым условием. Отказ нового президента США включить Китай в процесс продления договора СНВ-3 не означает, что вопрос контроля над китайскими наступательными вооружениями исчез из американской повестки, уверен Ткаченко. «Но позиция Байдена по Китаю будет гораздо сложнее, чем у Трампа, который видел мир черно-белым. Китай для Америки важен как член глобальной экономической системы, без него американские инвесторы станут беднее и потеряют влияние. Поэтому вокруг Китая будут создаваться эшелоны обороны, усилится военная компонента, но в то же время Байден постарается сохранить нынешний уровень торговых отношений с этой страной», – полагает эксперт. «Кроме того, важно, что Россия отказалась давить на Китай в вопросе участия в ДСНВ. Действительно, зачем нам ради американцев таскать каштаны из огня? Наша позиция относительно того, что Китай – суверенная страна, которая сама решит, как ответить на американское предложение, не изменилась», – пояснил Ткаченко, отметив, что поскольку количество вооружений КНР меньше, чем у России и США, его еще рано привлекать в качестве равноправного партнера для таких переговоров. «Теперь, очевидно, продлить это соглашение действительно получится. Я верю в то, что на следующие пять лет контроль над ядерными вооружениями сохранится», – заключил собеседник. В прошлую среду кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США. Продление ДСНВ (СНВ-3) на пять лет особенно важно ввиду напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заметил, что продление договора дает России и США время на выработку новых договоренностей. В Черное море зашел эсминец США «Дональд Кук» 23 января 2021, 21:35 Текст: Ксения Панькова

Силы Черноморского флота ведут слежение за вооруженным крылатыми ракетами эсминцем США «Дональд Кук», зашедшим в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны России). «Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Дональд Кук» ВМС США, зашедшего 23 января 2021 года в акваторию Черного моря», – приводит РИА «Новости» сообщение. Напомним, американский ракетный эсминец «Дональд Кук» с управляемым ракетным оружием входил в акваторию Черного моря 23 ноября. Корабль находился там до 4 декабря. Минобороны России сообщало, что Черноморский флот России следит за действиями эсминца. Ранее этот корабль дважды посещал грузинские порты, в том числе в прошлом году. Москва заявила протест США за заход эсминца в российские воды. Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды. Глава Пентагона пренебрежительно высказался об F-35 22 января 2021, 08:26 Текст: Алина Назарова

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своей отставки назвал истребитель пятого поколения F-35 «куском…». Во время пресс-конференции, стенограмму которой приводит Пентагон, Миллер рассказал о своем разговоре с американским летчиком. По словам и. о. главы Пентагона, на его вопрос о том, на каком самолете летает пилот, тот ответил, что на F-35. «Я такой: это кусок…. А он… засмеялся, я сказал: «Нет, серьезно, расскажите мне о нем», – заявил Миллер. При этом он добавил, что летчик назвал F-35 «невероятным самолетом». «Я думаю, мы создали монстра, но вы это и так знаете», – сказал также и. о. главы Пентагона, передает РИА «Новости». Миллер был назначен на пост действующим на тот момент президентом Дональдом Трампом 9 ноября 2020 года, он ушел в отставку с приходом новой администрации США. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на управление Пентагона по испытаниям сообщило, что у F-35 имеется 871 дефект, подрывающий его боеготовность. Изъяны связаны с программным обеспечением и аппаратурой самолета, десять из них относятся к потенциально серьезным проблемам первой категории: речь идет о критических дефектах, которые способны поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций. Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем. Ростех представит модель истребителя Су-57Э на авиасалоне в Индии 22 января 2021, 13:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Ростех представит модель многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Э на международном авиасалоне Aero India 2021, который пройдет в Бангалоре с 3 по 5 февраля. «Планируется показать модель Су-57Э, натурный образец представлен не будет. Модель дает полное и наглядное представление об этой новейшей боевой машине», – передает ТАСС сообщение Ростеха. Су-57 – многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем противовоздушной обороны. Напомним, в августе 2019 года генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал, что посетители МАКС-2019 впервые увидят экспортные варианты новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э и военно-транспортного самолета Ил-112ВЭ. В Кремле приветствовали предложение США по продлению СНВ-3 22 января 2021, 12:36

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Москва приветствует политическую волю Вашингтона по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но все зависит от деталей этого предложения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Россия выступает за сохранение СНВ-3 и за продление этого договора с тем, чтобы получить определенный лаг по времени для проведения соответствующих переговоров, контактов. Мы можем только приветствовать саму политическую волю на продление этого документа, но все зависит от деталей этого предложения, которые еще предстоит изучить», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. Перед этим Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». В России назвали условие поддержки продления договора об СНВ с США 22 января 2021, 15:36 Текст: Ольга Никитина

Россия поддержит готовность Соединенных Штатов продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если это не будет сопровождаться неприемлемыми дополнительными условиями, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. «Если готовность США продлить договор не будет сопровождаться какими-то «отягощениями» – дополнительными условиями, неприемлемыми для России, – то мы только «за», – приводит его слова РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. Кремль приветствовал политическую волю Вашингтона по продлению ДСНВ и отметил, что все зависит от деталей этого предложения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что заставило новую власть в Вашингтоне изменить подход к главному вопросу международной безопасности. Генсек НАТО поддержал планы России и США продлить ДСНВ 22 января 2021, 15:58 Текст: Алина Назарова

Все государства Североатлантического альянса поддерживают продление Россией и США действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), что приведет к укреплению системы контроля над вооружениями, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Все страны-члены НАТО поддерживают продление ДСНВ, поскольку он имеет огромное значение для всех нас, мы не должны допустить распада ДСНВ. Однако его продление – это не конец, это только начало процесса активизации международных усилий по контролю над вооружениями, который должен покрывать больше систем вооружений и включать новые страны-члены, в частности Китай», – заявил Столтенберг, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. В Кремле заявили, что Москва приветствует политическую волю Вашингтона по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но все зависит от деталей этого предложения. Артиллеристы под Саратовом приступили к освоению комплекса разведки «Пенициллин» 22 января 2021, 14:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Обучение младших специалистов артиллерии применению новейшего комплекса разведки «Пенициллин» началось в Самарской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). «Курсанты учебного центра боевого применения артиллерии Сухопутных войск, дислоцированного в Саратовской области, приступили к освоению комплекса артиллерийской разведки АЗК 1Б76 «Пенициллин», поступившего в парк учебного вооружения учреждения в конце 2020 года», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО. По данным пресс-службы, комплекс «Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Программно-аппаратные средства «Пенициллина» позволяют принимать, фиксировать акустические и тепловые сигналы от выстрелов, разрывов и выдавать оператору точные координаты местоположения орудия для ручного и автоматического нанесения на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд. В пресс-службе ЦВО уточнили, что конструктивно комплекс исполнен на базе армейского грузовика «Камаз» с выносными звукоприемниками и оптико-электронным модулем, оснащенным камерами, работающими в том числе в инфракрасном спектре. Комплекс способен эффективно вести разведку в любое время суток в широком диапазоне температур от -50 до +50 градусов Цельсия. Ранее генеральный директор концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику» госкорпорации «Ростех») Вячеслав Михеев сообщил, что в декабре 2020 года в Вооруженные силы России поступила первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин», разработанных входящим в состав «Веги» научно-исследовательским институтом «Вектор». Россия и Мьянма договорились о поставке ЗРПК «Панцирь-С1» 22 января 2021, 10:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», беспилотные летательные комплексы «Орлан-10Е», а также радиолокационные станции. Документ был подписан в присутствии министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, находящегося с официальным визитом в Мьянме, и главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аунг Хлайна, передает ТАСС. От российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин. Напомним, ранее замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов сообщил, что Россия в 2016 году завершила поставку в Мьянму первой партии учебно-боевых самолетов Як-130. Путин обсудил с Совбезом вопросы контроля над вооружениями 22 января 2021, 15:09 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы стратегической стабильности, а также внутрироссийские проблемы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «На совещании обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития России. Состоялся также обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями», – сказал Песков, передает РИА «Новости». В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров и внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Ранее Песков заявил, что Москва приветствует политическую волю Вашингтона по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но все зависит от деталей этого предложения.