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Названы сроки выхода третьей вакцины в ЕС
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Третья вакцина от коронавируса может выйти в Европе на следующей неделе, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
«Мы имеем все основания надеяться, что на следующей неделе или до конца января третья по счету вакцина будет выведена на рынки. Это увеличит количество имеющихся у нас в наличии [доз] вакцины», – заявил Мишель в эфире радиостанции Europe 1, передает ТАСС.
Он не уточнил название вакцины, однако, по данным радиостанции, речь идет о препарате британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.
Мишель рассказал о доверии населения к вакцинам и даже о желании сделать прививку. При этом он отметил, что «будет весьма трудно достичь поставленной цели вакцинировать 70% населения к лету нынешнего года».
Ранее стало известно, что Франция готовится к введению третьего локдауна из-за распространения коронавируса. Как заявил источник в правительстве страны, решение будет принято в ближайшее время.
В Швейцарии пять человек скончались после вакцинации от коронавируса
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Пять жителей Швейцарии старше 84 лет скончались после прививки от коронавируса, летальные исходы не связаны с вакцинацией и вызваны сопутствующими заболеваниями, сообщил швейцарский фармацевтический регулятор Swissmedic.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в стране в декабре прошлого года. На данный момент одобрены две вакцины для экстренного использования. Это вакцина компании Moderna и препарат производства Pfizer/BioNTech. Сообщается, что на данный момент Swissmedic получил в общей сложности 42 отчета о предполагаемых побочных реакциях на лекарства в связи с вакцинацией. «Большинство сообщений (62%) не были серьезными и включали умеренные реакции, которые уже известны из клинических испытаний. 16 сообщений (38%) были классифицированы как серьезные, а пять сообщений были связаны с летальным исходом», – передает РИА «Новости» заявление регулятора.
В сообщении также подчеркивается, что пятеро пациентов в возрасте от 84 до 92 лет умерли от сопутствующих болезней, но нет никаких конкретных доказательств того, что причиной смерти была вакцинация.
Как сообщается со ссылкой на Федеральный офис общественного здравоохранения страны, по состоянию на 21 января в Швейцарии вакцинированы почти 170 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что после вакцинации Pfizer в Эстонии скончались два пожилых человека. В пресс-службе лекарственного департамента республики отметили, что побочных эффектов после вакцинации у них не возникло.
Во Франции зафиксировали 135 случаев побочных реакций на вакцину Pfizer. Большинство случаев соответствуют ожиданиям либо являются несерьезными побочными эффектами, такими как лихорадка, головная боль и тошнота. К категории серьезных побочных реакций отнесен 31 случай, в том числе четыре случая тахикардии. Кроме того, после прививки препаратом скончались девять человек.
Также сообщалось, что в Индии около 600 человек обратились в медицинские учреждения из-за осложнений после вакцинации от коронавируса. В минздраве заявили, что после вакцинации в стране скончались два человека, однако их смерть не связана с прививкой, а вызвана «сердечно-легочной недостаточностью». Стоит отметить, что на первом этапе в Индии для вакцинации от коронавируса используются два препарата: вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin индийской компании Bharat Biotech.
Ранее в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти десяти человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.
Венгрия осудила призывы ЕС ввести санкции против России
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Призывы депутатов Европарламента к Евросоюзу ввести санкции в отношении российских чиновников из-за ареста блогера Алексея Навального являются лицемерием, заявил министр иностранных дел и международной торговли Венгрии Петер Сийярто.
«Дело в том, что все подобные разговоры в большинстве случаев являются лицемерием. Присмотритесь внимательнее и увидите: многие страны, которые жестче всех критикуют Россию, имеют тут самый прибыльный бизнес», – цитирует Сийярто РБК.
Как считает министр, несмотря на громкие заявления о санкциях, ведущие страны Европы вряд ли откажутся от проектов с Россией. «Все это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом», – сказал он.
Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС наложить санкции на российских чиновников и прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» в связи с арестом Навального.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Эксперт рассказал о влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную функцию
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Вакцинация от коронавируса позитивно повлияет на репродуктивную функцию, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Вот как раз те, которые поставят вакцину, смогут рожать, а вот те, которые не поставили, вопрос до настоящего момента полностью не решен. Но вместе с тем мы знаем, что шоковым органом, который выбирает коронавирус, у разных людей может быть что угодно. У кого-то легкие, у кого-то мозг, у кого-то почки, у кого-то репродуктивные органы», – передает РИА «Новости» слова Горелова, сказанные им в эфире телеканала «Доктор».
По словам эксперта, в настоящий момент, согласно всем мировым рекомендациям, после перенесенной коронавирусной инфекции минимум три месяца нежелательно беременеть и нельзя быть донором спермы.
Ранее дерматолог Алексей Шапошников предупредил о неспецифических последствиях COVID-19. По его словам, люди, перенесшие коронавирус, часто жалуются на лишай и сыпь, зачастую это может быть следствием снижения иммунитета.
Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США
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Усилия американских властей по вакцинации населения от нового коронавируса были до сих пор провальными, заявил президент США Джозеф Байден в ходе выступления в Белом доме.
По словам Байдена, «в то время как вакцина вселяет столько надежд, ее распространение [в США] до сих пор было удручающе провальным». «Ситуация продолжит ухудшаться, прежде чем все станет лучше. <...> Общее число жертв в следующем месяце, вероятно, превысит 500 тыс. Число случаев заражения продолжит расти», – приводит слова президента США ТАСС.
«Мы видели трагические результаты прошлых неудач», – добавил Байден, представляя свою стратегию борьбы с распространением нового коронавируса в США. «Я понимаю, почему многие губернаторы, мэры, должностные лица <...> чувствуют себя так, как будто они остались одни, без четкого национального плана, чтобы вывести их из кризиса», – считает демократ. «Мы пройдем через это, <...> мы победим эту пандемию. Помощь уже в пути», – заверил глава новой американской администрации, пообещав, среди прочего, вакцинировать 100 млн американцев в течение следующих 100 дней.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено более 24,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 408 тыс. человек.
Ранее инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предупредила, что число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек.
Напомним, во вторник в Калифорнии выявили новую разновидность коронавируса (CAL.20C). Кроме того, на прошлой неделе американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) предсказали распространение в США «британского» штамма коронавируса. Помимо этого, ученые из университета Огайо обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.
В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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Лукашенко: Белоруссия на колени не рухнет
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Белоруссия в 2021 году «на колени не рухнет», заверил глава республики Александр Лукашенко. По его словам, в развитии страны необходимо учитывать неопределенную ситуацию в мире, связанную в том числе с пандемией коронавируса, а также внешним и внутренним давлением.
«Определенностей никаких нет: мы не знаем, как будет развиваться мировая экономика – очень большое падение, как будет развиваться пандемия, которая влияет не только на умы людей, но и на экономику, как в мире пойдут глобальные процессы – вы видите, какая турбулентность даже в оплоте демократии. Поэтому много неопределенностей, и это все надо учитывать. И ограниченность средств, и определенное давление со всех сторон – изнутри, извне. Мы, конечно, на колени не рухнем, это однозначно, но в развитии мы это должны учитывать», – приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии. Заявление прозвучало на встрече главы Белоруссии с губернатором Могилевской области Леонидом Зайцем.
Лукашенко считает, что властям надо мобилизовать все, что есть, а потом «браться за что-то новое». «Будем исходить из этого», – добавил он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции сторонников оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Лукашенко в этой связи поручил заняться трудоустройством безработных, а также поставить на учет нетрудоустроенных граждан, чтобы они «не шатались» по улицам. Кроме того, в республике ужесточили наказание за участие в несанкционированных акциях протеста.
Бойцы Нацгвардии США массово заболели COVID-19 в Вашингтоне
Американские власти считают, что почти 200 бойцов Национальной гвардии США, которых привлекли к обеспечению безопасности в Вашингтоне в связи с инаугурацией Джо Байдена, заразились коронавирусом, сообщают местные СМИ.
Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что некоторые официальные лица считают одной из причин распространения инфекции то, что бойцам Национальной гвардии США пришлось во время пребывания в американской столице жить в тесноте, они не имели возможности соблюдать нормы социального дистанцирования, передает ТАСС.
Напомним, около 26 тыс. гвардейцев были переброшены из разных частей страны в Вашингтон и его пригороды в связи с инаугурацией Байдена, которая состоялась в среду.
Сообщалось, что тысячи военнослужащих Нацгвардии были вынуждены покинуть территорию Капитолия и разместиться на улицах и крытых автостоянках в его окрестностях.
Россия договорилась о производстве вакцины «Спутник V» в Турции
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V». Поставка произведенной вакцины будет осуществляться и в другие страны.
«РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции по производству вакцины «Спутник V» в Турции и начал процесс трансфера технологии. Взаимодействие с компанией осуществляется в рамках деятельности РФПИ по продвижению вакцины «Спутник V» на внешние рынки», – передает РИА «Новости» сообщение фонда.
Как отметили в фонде, потенциальный объем производства – миллионы доз вакцины «Спутник V» в год, также обсуждается вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем. Поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок внутри Турции, так и в другие страны, подчеркнули в РФПИ.
Ранее было заявлено, что южнокорейская компания GL Rapha готова производить вакцину от коронавируса «Спутник V» для внутреннего рынка, если правительство одобрит ее самостоятельное использование или в комбинации с вакциной AstraZeneca.
В ноябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с южнокорейской GL Rapha о производстве в стране более 150 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.
Названы сроки начала поставок вакцины «Спутник V» в Венгрию
Россия планирует начать небольшие поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венгрию уже в феврале, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Мы сумеем уже в феврале начать сначала не очень большие поставки, но начать сотрудничать с Венгрией», – сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее СМИ со ссылкой на главу администрации премьера Венгрии Гергея Гуляша сообщили, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит в четверг Москву для обсуждения вакцины от коронавируса.
Венгрия стала первым государством Евросоюза, которое официально разрешило применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
В конце прошлого года Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ».
В Евросоюзе заявили, что лидеры ЕС не будут требовать от Венгрии объяснений относительно намерений закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.
Разыгравших «приступ коронавируса» в московском метро отправили под суд
Пранкеры, которые разыграли приступ коронавируса в московском метро, предстанут перед судом, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, пранкерами оказались двое жителей столицы и уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Отмечается, что обвиняемые заранее спланировали розыгрыш, передает РИА «Новости».
«Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении троих фигурантов, обвиняемых в хулиганстве... В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд Москвы», – сказала она.
Ранее МВД заявило о задержании молодого человека, который в вагоне Таганско-Краснопресненской линии метро упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него «опасная вирусная инфекция», и провоцировали панику среди пассажиров. Возбудено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц.
В феврале в России арестовали пранкера, который сымитировал конвульсии якобы от коронавируса в московском метро. Розыгрыш попал на видео и разошелся по соцсетям.
Назван объем финансирования ЕС на подрыв территориальной целостности России
Власти Евросоюза, Эстонии и Нидерландов приступили к многомиллионному финансированию проектов, направленных на подрыв территориальной целостности России. Речь идет о сумме в 170 млн рублей, сообщают СМИ.
Летом минувшего года власти ЕС приступили к реализации двухлетней масштабной финансовой кампании Службы инструментов внешней политики Евросоюза (Service for Foreign Policy Instruments (FPI), сообщает «Ридус» со ссылкой на «Комитет защиты национальных интересов».
«Его структурное отделение – делегация Евросоюза на Украине начала реализацию программы по «противодействию дезинформации на юго-востоке страны». В условиях гранта прямо говорится, он направлен против дезинформации со стороны «соседней страны и внешней силы» и выделены солидные средства», – цитирует издание сообщение организации.
Кроме того, сообщается о о гранте посольства Нидерландов с говорящим названием «Крым: время бороться за права». В комитете подчеркнули, что «Евросоюз и некоторые западные государства продолжают спонсировать деятельность СМИ и организаций, ставящих под сомнение территориальную целостность нашей страны и организующих деятельность по подготовке негативного восприятия России среди населения Украины».
Ранее сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины и «противодействию нарушениям прав человека» на полуострове со стороны России.
В Евросоюзе прокомментировали несанкционированные акции в России
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал незаконные акции в России, отметив, что с беспокойством следит за событиями.
«Я с беспокойством слежу за разворачивающимися в России событиями. Сожалею о массовых задержаниях, непропорциональном применении силы, отключениях интернета и мобильной связи», – написал Боррель в своем аккаунте в Twitter.
Он также напомнил, что в понедельник на Совете глав МИД ЕС в Брюсселе будут обсуждаться «дальнейшие шаги» по отношению к России.
Ранее сообщалось, что в Москве завершились несанкционированные акции. Пушкинская площадь в центре Москвы полностью освобождена от участников незаконной акции и оцеплена полицией. Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная».
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
Борца Емельяненко госпитализировали в коронавирусную больницу в Москве
Российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко госпитализировали в Москве в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.
Федор Емельяненко попал в клиническую больницу № 52 в Москве, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, передает РИА «Новости», ссылаясь на источник в медучреждении. Собеседница агентства отказалась рассказать подробности о состоянии спортсмена.
Емельяненко – четырехкратный чемпион мира по смешанных боевым искусствам – ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный – по версии RINGS, двукратный – по версии WAMMA, а также четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.
Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 21 887 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,6 млн случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Южная Корея назвала условие поставок вакцины «Спутник V»
Южнокорейская компания GL Rapha готова производить вакцину от коронавируса «Спутник V» для внутреннего рынка, если правительство одобрит ее самостоятельное использование или в комбинации с вакциной AstraZeneca, сообщили в компании.
«У AstraZeneca такой же принцип, как и у «Спутник V», тоже два укола. У них ниже эффективность второй дозы. Поэтому в России решили начать сотрудничество. Если вакцина AstraZeneca получит разрешение в Южной Корее, но проблема со вторым уколом будет продолжаться и будет официальное заявление, что при замене второй дозы возрастает эффективность, тогда правительство Южной Кореи обязательно начнет рассматривать этот вопрос», – цитирует РИА «Новости» начальника отдела по связям с общественностью GL Rapha Ким Ги Ен.
На сегодняшний день правительство Южной Кореи не заявляло о планах закупки «Спутника V», в частности на сайте Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов нет информации о получении российской вакцины.
«Мы можем как-то быть связаны с этим только после решения южнокорейского правительства. Правительства России и Южной Кореи должны приступить к одобрению «Спутник V» на внутреннем рынке в Южной Корее. И Управление по контролю качества продуктов и медикаментов должно подтвердить, что у второго укола AstraZeneca падает эффективность, и поэтому мы заменяем вторую инъекцию. Если по порядку, то сначала разрешение AstraZeneca, потом разрешение самой «Спутник V», потом решение управления, что при замене второй инъекции вырастает эффективность и безопасность», – заявил Ким Ги Ен.
По его словам, если это случится, то у Южной Кореи нет причин не осуществлять поставки второго укола «Спутник V» на южнокорейский рынок. Он отметил, что в таком случае с российской стороны их тоже попросят поставлять.
В ноябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с южнокорейской GL Rapha о производстве в стране более 150 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.
Главный тренер «Реала» Зидан заразился коронавирусом
Главный тренер футбольного клуба «Реал Мадрид» Зинедин Зидан получил положительный результат теста на коронавирус, сообщается на сайте команды.
Футбольный клуб «Реал Мадрид» сообщил, что Зинедин Зидан получил положительный результат теста на COVID-19, передает РИА «Новости» сообщение команды. О состоянии 48-летнего французского специалиста не сообщается.
Зинедин Зидан считается одним из величайших спортсменов за последние 50 лет. В 2017 году был признан лучшим тренером мира.
«Реал Мадрид», проиграв клубу третьего по силе дивизиона страны «Алькояно» со счетом 1:2, вылетел из Суперкубка Испании. 23 января должен состояться матч между «Реалом» и «Алавесом» в матче 20-го тура чемпионата страны.
Ранее сообщалось, что российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко госпитализировали в Москве в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.
Россия и Венгрия заключили договор на поставку «Спутника V»
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Венгрия и Россия заключили договор на поставку Будапешту российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
В Москве в пятницу состоялась встреча министра здравоохранения России Михаила Мурашко с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Они обсудили вопрос поставок российской вакцины «Спутник V» в Венгрию.
«Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых на 13-м заседании межправительственной комиссии, состоявшемся 27 ноября 2020 года в Будапеште. Основным вопросом для обсуждения стало сотрудничество в сфере здравоохранения, в частности, вопрос поставок российской вакцины «Спутник V» в Венгрию», – говорится в сообщении Минздрава России, передает РИА «Новости».
Мурашко в ходе встречи отметил, что Российский фонд прямых инвестиций и венгерская сторона подписали контракт о поставке вакцины в Венгрию.
Сийярто также заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. «Национальным приоритетом является ускорение вакцинации. Из-за медленной доставки вакцины мы были вынуждены искать новый источник, откуда мы сможем получить быстрые поставки надежной вакцины. Поэтому для меня большая честь и радость сообщить вам о том, что мы сегодня заключили договор, в рамках которого Россия поставит вакцину на территорию Венгрии в три этапа», – сказал Сийярто, уточнив, что российская вакцина будет поставляться в Венгрию в три этапа.
Министр выразил уверенность, что ускоренная вакцинация спасет жизни многих граждан Венгрии. «Ускоренная вакцинация спасет много жизней в Венгрии. Также ускорение вакцинации даст нам возможность вернуться в предыдущее старое русло, а также позволит нам смягчить ограничения, что может позволить людям вернуться на свои рабочие места», – отметил министр.
Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.
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