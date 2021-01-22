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Замглавы МИД обсудил с американским послом возвращение США в ВОЗ
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол США в Москве Джон Салливан обсудили по телефону пандемию коронавируса и возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), сообщил российский МИД.
По информации ведомства, разговор состоялся 22 января по инициативе американской стороны. В ходе беседы основное внимание было уделено решению администрации Джозефа Байдена вновь присоединиться к Парижскому соглашению, а также отмене решения о выходе США из Всемирной организации здравоохранения, передает РИА «Новости».
Отмечается, что стороны сошлись во мнении, что борьба с такими вызовами, как изменение климата и пандемия коронавируса, является важным пунктом международной повестки дня и их преодоление возможно только за счет консолидированных усилий.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал указ об отмене решения Дональда Трампа о выходе США из ВОЗ.
Напомним, 29 мая 2020 года Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. При этом советник Трампа по нацбезопасности назвал ВОЗ «коррумпированной организацией под контролем компартии Китая». Москва в свою очередь обвинила Вашингтон в нанесении удара по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении в тот момент, когда миру нужна консолидация.
Байден приказал разведке изучить антироссийские истории
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал указание американскому разведсообществу рассмотреть истории с «российскими хакерами», Алексеем Навальным и «наградами» за убитых солдат ВС США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Президент Байден дал задание [американскому] разведсообществу провести полный анализ кибератаки на [компанию] Solar Wind, [якобы имевшее место] вмешательство России в [американские] выборы 2020 года, [якобы имевшее место] использование химического оружия против лидера [несистемной] оппозиции [блогера] Алексея Навального и о предполагаемом вознаграждении за [убийство] американских солдат», – приводит слова Псаки РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что несмотря на то, что США будут взаимодействовать с Россией для продвижения собственных интересов, они будут привлекать Россию к ответственности за действия, которые считают не подобающими.
Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти Байдена. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. Между тем кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов.
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Новая администрация США заявила о намерении продлить СНВ на пять лет
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Администрация президента США Джо Байдена хочет продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет, сообщила The Washington Post.
«Президент Байден добивается продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия 5 февраля», – цитирует РИА «Новости» американское издание.
Россия отреагировала на заявления кандидата на пост госсекретаря США Тони Блинкена о возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).
«То, что Блинкен уже заявил о готовности заняться вплотную продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях, это позитивный сигнал, который мы приветствуем», – приводит РИА «Новости» слова постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, сказанные им в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее МИД России сообщил, что Россия считает целесообразным продление договора СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок. В министерстве также заявили о необходимости сфокусировать внимание Москвы и Вашингтона на «всех видах наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, с особым акцентом на средства, применимые в первом контрсиловом ударе по национальной территории сторон».
Эксперт объяснил готовность Байдена продлить ДСНВ на пять лет
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«Готовность США продлить договор СНВ-3 означает, что архитектура контроля за вооружениями, созданная нами в прежние эпохи, еще не устарела, и сейчас американцы это признали», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя предложение Белого дома продлить истекающий Договор о стратегических наступательных вооружениях на пятилетний срок без дополнительных условий.
«Нельзя сказать, что позиция новой администрации США оригинальна. Она просто начала исправлять совершенно ошибочную позицию бывшего президента Дональда Трампа. Это в том числе является причиной возвращения США в Парижские соглашения по климату и во Всемирную организацию здравоохранения», – объяснил эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.
Вечером в четверг по вашингтонскому времени появились сообщения о том, что советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан намерен передать послу России Анатолию Антонову предложение о продлении на пятилетний срок Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3). Ранее МИД России призвал новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ, так как предыдущая команда «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов».
Напомним, что администрация Трампа затягивала пролонгацию договора, действие которого истекает 5 февраля. России и США не удалось договориться о заключении сделки о возобновлении соглашения даже после того, как Москва пошла на уступки Вашингтону: продление СНВ-3 всего на год вместо пяти лет и готовность пойти на заморозку всех российских ядерных зарядов сроком на год.
Американская сторона выставила еще одно условие – взаимные проверки соблюдения моратория (проведение инспекций и т. п.), на что не согласилась Россия. Кроме того, администрация Трампа неоднократно настаивала на превращении двустороннего договора СНВ-3 в трехсторонний, с участием Китая – что было трудновыполнимым условием.
Отказ нового президента США включить Китай в процесс продления договора СНВ-3 не означает, что вопрос контроля над китайскими наступательными вооружениями исчез из американской повестки, уверен Ткаченко.
«Но позиция Байдена по Китаю будет гораздо сложнее, чем у Трампа, который видел мир черно-белым. Китай для Америки важен как член глобальной экономической системы, без него американские инвесторы станут беднее и потеряют влияние. Поэтому вокруг Китая будут создаваться эшелоны обороны, усилится военная компонента, но в то же время Байден постарается сохранить нынешний уровень торговых отношений с этой страной», – полагает эксперт.
«Кроме того, важно, что Россия отказалась давить на Китай в вопросе участия в ДСНВ. Действительно, зачем нам ради американцев таскать каштаны из огня? Наша позиция относительно того, что Китай – суверенная страна, которая сама решит, как ответить на американское предложение, не изменилась», – пояснил Ткаченко, отметив, что поскольку количество вооружений КНР меньше, чем у России и США, его еще рано привлекать в качестве равноправного партнера для таких переговоров.
«Теперь, очевидно, продлить это соглашение действительно получится. Я верю в то, что на следующие пять лет контроль над ядерными вооружениями сохранится», – заключил собеседник.
В прошлую среду кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США. Продление ДСНВ (СНВ-3) на пять лет особенно важно ввиду напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заметил, что продление договора дает России и США время на выработку новых договоренностей.
Белый дом и Пентагон объяснили необходимость продления ДСНВ
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Продление ДСНВ (СНВ-3) на пять лет особенно важно ввиду напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заметил, что продление договора дает России и США время на выработку новых договоренностей.
«Я могу подтвердить, что США намерены добиваться продления ДСНВ на пять лет, как это разрешено [условиями] договора (...), – приводит слова Псаки ТАСС. – Президент США [Джозеф Байден] давно дал понять, что [считает] ДСНВ отвечающим интересам национальной безопасности США».
«Продление документа еще более важно ввиду того, что отношения с Россией в данный момент являются враждебными», – сказала пресс-секретарь Белого дома. «Договор – это единственный оставшийся документ, ограничивающий российские ядерные силы, и это является опорой стратегической стабильности между нашими двумя странами», – отметила Псаки.
В свою очередь глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заявил, что «решение президента Байдена стремиться к продлению ДСНВ на пять лет служит укреплению обороны» Соединенных Штатов и дает время на выработку новых договоренностей. «Соблюдение Россией этого договора хорошо служило интересам обеспечения нашей национальной безопасности, и американцы находятся в намного более безопасном положении, когда ДСНВ оказывается нетронутым и продленным», – признали в Пентагоне.
«Если мы оперативно не продлим ДСНВ, это ослабит понимание американской стороной состояния российских межконтинентальных ядерных сил», – убежден Кирби. «Продление предусмотренных договором ограничений на количество стратегических ядерных вооружений до 2026 года дает время и пространство, необходимое нашим двум странам для того, чтобы изучить новые подлежащие верификации договоренности, которые могут еще больше снизить риски для американцев», – добавил глава пресс-службы Пентагона.
При этом, по словам Кирби, в Пентагоне не намерены забывать и о вызовах для США, которые, по версии Вашингтона, исходят от России. «Хотя мы взаимодействуем с Россией таким образом, что продвигаем тем самым американские интересы, мы в министерстве обороны также будет оставаться дальновидными относительно вызовов, которые представляет Россия <...>», – заявил представитель американского военного ведомства.
Накануне Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ (СНВ-3) на пятилетний срок.
В прошлую среду кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам национальной безопасности США. В свою очередь кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам также заявил, что новая американская администрация Джозефа Байдена намерена добиваться продления ДСНВ (СНВ-3).
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в Кремле приветствовали бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение ДСНВ, Россия последовательно выступает за сохранение «этого важнейшего и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности».
Напомним, 4 января Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, сообщил, что новая администрация США настроена договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3.
В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций.
Экс-глава ФРС поддержала санкции против России по Украине и Крыму
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Кандидат на пост главы Минфина США в администрации Джозефа Байдена, экс-глава ФРС Джанет Йеллен заявила о строгой приверженности санкциям против России по Украине и Крыму.
«Я привержена строгому выполнению санкций за российские действия <...> в Восточной Украине и в Крыму, а также по другим угрозам национальной безопасности США», – приводит ТАСС текст ответов Йеллен на вопросы финансового комитета Сената со ссылкой на корреспондента Bloomberg Салеху Мохсин.
Йеллен заявила 19 января на слушаниях в Сенате по утверждению своей кандидатуры, что намерена осуществить обстоятельный анализ деятельности финансового ведомства в сфере введения санкций против других стран. «Я попрошу своего заместителя Уолли Адейемо провести всесторонний обзор американской санкций с тем, чтобы они использовались в стратегических целях и соответствующим образом», – отметила кандидат на пост главы Минфина США.
Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти Байдена. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации.
Между тем кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов, а также решительно поддержал поставки американского оружия Украине.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
США подготовили предложения о продлении ДСНВ
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Соединенные Штаты намерены в четверг передать послу России в Вашингтоне Анатолию Антонову предложение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пятилетний срок, сообщил осведомленный источник Associated Press.
«Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планировал передать предложение о продлении документа послу России в США Анатолию Антонову во второй половине дня», – приводит слова осведомленного источника ТАСС.
Накануне Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно о намерении новой администрации США продлить ДСНВ (СНВ-3) на пятилетний срок.
В прошлую среду кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам национальной безопасности США. В свою очередь кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам также заявил, что новая американская администрация Джозефа Байдена намерена добиваться продления ДСНВ (СНВ-3).
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в Кремле приветствовали бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение ДСНВ, Россия последовательно выступает за сохранение «этого важнейшего и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности».
Напомним, 4 января Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, сообщил, что новая администрация США настроена договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3.
В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать Договор в заложника своих амбиций.
Глава Пентагона пренебрежительно высказался об F-35
Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своей отставки назвал истребитель пятого поколения F-35 «куском…».
Во время пресс-конференции, стенограмму которой приводит Пентагон, Миллер рассказал о своем разговоре с американским летчиком. По словам и. о. главы Пентагона, на его вопрос о том, на каком самолете летает пилот, тот ответил, что на F-35.
«Я такой: это кусок…. А он… засмеялся, я сказал: «Нет, серьезно, расскажите мне о нем», – заявил Миллер. При этом он добавил, что летчик назвал F-35 «невероятным самолетом».
«Я думаю, мы создали монстра, но вы это и так знаете», – сказал также и. о. главы Пентагона, передает РИА «Новости».
Миллер был назначен на пост действующим на тот момент президентом Дональдом Трампом 9 ноября 2020 года, он ушел в отставку с приходом новой администрации США.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на управление Пентагона по испытаниям сообщило, что у F-35 имеется 871 дефект, подрывающий его боеготовность. Изъяны связаны с программным обеспечением и аппаратурой самолета, десять из них относятся к потенциально серьезным проблемам первой категории: речь идет о критических дефектах, которые способны поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций.
Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем.
Кремль отреагировал на поручение Байдена провести расследование против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о поручении нового главы американского государства Джо Байдена рассмотреть истории с «российскими хакерами», блогером Алексеем Навальным и якобы имевшими место «наградами» со стороны Москвы за убитых солдат США в Афганистане.
«Мы не можем комментировать поручения президента США, если он нуждается в какой-то дополнительной информации, наверное, пресс-служба должна будет ее предоставить. Мы с вами помним, что многочисленные расследования относительно российского «вмешательства» были проведены, были потрачены достаточно немалые средства американских налогоплательщиков на это, в результате мы слышали официальные вердикты об отсутствии такого вмешательства», – приводит его слова РИА «Новости».
Представитель Кремля добавил, что относительно «сюжета по Афганистану» ранее уже звучали заявления представителей американских спецслужб «о том, что это не что иное, как фейк, и что спецслужбы не располагают такой информацией и не могут ее подтвердить». «Это то, что мы слышали ранее, это были официальные заявления», – подчеркнул Песков.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден дал указание разведсообществу рассмотреть истории с «российскими хакерами», блогером Алексеем Навальным и якобы имевшими место «наградами» со стороны Москвы за убитых солдат США в Афганистане.
В МИД России заявили, что попытки администрации Джо Байдена найти якобы имеющиеся «связи» России с талибами (движение «Талибан» запрещено в России) не будут успешными, и сравнили такое поручение с «поиском блох».
В Кремле приветствовали предложение США по продлению СНВ-3
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Москва приветствует политическую волю Вашингтона по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но все зависит от деталей этого предложения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россия выступает за сохранение СНВ-3 и за продление этого договора с тем, чтобы получить определенный лаг по времени для проведения соответствующих переговоров, контактов. Мы можем только приветствовать саму политическую волю на продление этого документа, но все зависит от деталей этого предложения, которые еще предстоит изучить», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.
Перед этим Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов».
Москва призвала США как можно скорее начать переговоры по ДСНВ
Москва призывает Вашингтон в самые сжатые сроки приступить к переговорам по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Подобный настрой можем только приветствовать. Россия последовательно выступала и выступает за принятие такого решения», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Как отметила Захарова, в Москве готовы «не откладывая, вступить в контакт по линии внешнеполитических ведомств России и США для скорейшего оформления договоренности о продлении Договора о СНВ на пять лет». «Сделать это необходимо в самые сжатые сроки, учитывая, что его действие истекает 5 февраля 2021 года», – указала Захарова.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. Кремль приветствовал политическую волю Вашингтона по продлению ДСНВ и отметил, что все зависит от деталей этого предложения. В Совете Федерации указали, что Россия поддержит готовность Соединенных Штатов продлить Договор, если это не будет сопровождаться неприемлемыми дополнительными условиями.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что заставило новую власть в Вашингтоне изменить подход к главному вопросу международной безопасности.
Москва сочла тему «сговора» России с талибами «поиском блох»
Попытки администрации Джо Байдена найти якобы имеющиеся «связи» России с талибами (движение «Талибан» запрещено в России) не будут успешными, заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
«Почему [эта тема вновь стала актуальной] я не знаю, это всегда поиск блох, когда и разведка, и Пентагон уже делали заявления», – приводит его слова РИА «Новости».
Он отметил, что попытки найти доказательства подобной «связи» «успешными не будут». «Только могут придумать, потому что такой фактуры не существует в природе. Пожалуйста, если есть желание у новой администрации глубоко разобраться, это можно только приветствовать. Мы-то в себе уверены, поэтому если разбирательство будет честным, то они поймут, что занимаются глупостями», – отметил высокопоставленный российский дипломат.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент Байден дал указание разведсообществу рассмотреть истории с «российскими хакерами», блогером Алексеем Навальным и якобы имевшими место «наградами» со стороны Москвы за убитых солдат США в Афганистане.
Напомним, еще в июне издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». 45-й президент США Дональд Трамп заявлял, что растиражированная американскими СМИ история была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы сговоре России с талибами с целью убийства американских военных в Афганистане.
В МИД России статью NYT назвали «вбросом американской разведки». В самом движении «Талибан» также опровергли связь с российской разведкой. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что Россия никогда не поставляла вооружения талибам, только законному правительству Афганистана.
В России назвали условие поддержки продления договора об СНВ с США
Россия поддержит готовность Соединенных Штатов продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если это не будет сопровождаться неприемлемыми дополнительными условиями, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
«Если готовность США продлить договор не будет сопровождаться какими-то «отягощениями» – дополнительными условиями, неприемлемыми для России, – то мы только «за», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. Кремль приветствовал политическую волю Вашингтона по продлению ДСНВ и отметил, что все зависит от деталей этого предложения.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что заставило новую власть в Вашингтоне изменить подход к главному вопросу международной безопасности.
В Совфеде допустили продление договора СНВ до истечения срока
Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений может быть продлен до истечения срока его действия, если Москва и Вашингтон придут к соответствующему соглашению, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
«Отличная новость, если эта позиция не будет сопровождаться какими-то дополнительными условиями и если продлеваться будет действующий текст», – сказал сенатор, передает РИА «Новости».
По его словам, «успеть до 5 февраля вполне возможно, ведь даже если до этого договоренность будет оформлена только дипломатически, то есть без ратификации, продлённый договор до такой ратификации может применяться на временной основе, как это и предусмотрено законом «О международных договорах РФ».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.
Перед этим Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов».
В прошлую среду кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам национальной безопасности США.
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в Кремле приветствовали бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение ДСНВ, Россия последовательно выступает за сохранение «этого важнейшего и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности».
Генсек НАТО поддержал планы России и США продлить ДСНВ
Все государства Североатлантического альянса поддерживают продление Россией и США действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), что приведет к укреплению системы контроля над вооружениями, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Все страны-члены НАТО поддерживают продление ДСНВ, поскольку он имеет огромное значение для всех нас, мы не должны допустить распада ДСНВ. Однако его продление – это не конец, это только начало процесса активизации международных усилий по контролю над вооружениями, который должен покрывать больше систем вооружений и включать новые страны-члены, в частности Китай», – заявил Столтенберг, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. В Кремле заявили, что Москва приветствует политическую волю Вашингтона по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но все зависит от деталей этого предложения.
США заявили о готовности работать с Европой по вопросам России и Китая
Соединенные Штаты готовы работать с Европой по различным вопросам, включая относящиеся к России и Китаю, заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан по итогам нескольких телефонных разговоров с официальными лицами Франции, Германии, Великобритании и Японии.
По данным Reuters, Салливан обсудил с коллегами вопросы, связанные с Китаем, Ираном, Россией и КНДР. В ходе бесед он подчеркивал стремление новой администрации США «укреплять трансатлантический альянс» и готовность работать с европейскими союзниками по различным вопросам, в том числе тем, которые касаются России, КНР и Ирана, передает ТАСС.
Напомним, в Еврокомиссии ожидали, что с приходом Байдена политический союз западных стран укрепится для «противодействия России» и «продвижения демократии в мире». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую пользу для России может принести «медовый месяц» Европы с США, а также анализировала, чего ждать России от президентства Байдена.