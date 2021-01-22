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На МКС нашли трещину
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Специалисты обнаружили одну трещину на Международной космической станции (МКС) и подозревают наличие еще одной, сообщил руководитель полетом российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьев.
«Пока мы нашли одну, и под подозрением еще одно место, где есть какая-то негерметичность. Мы должны привезти на грузовом корабле мощный микроскоп, с помощью которого должны это место исследовать. Но пока абсолютной уверенности нет», – передает ТАСС слова Соловьева в эфире телеканала «Россия 24».
Он подчеркнул, что потери воздуха из-за существующей негерметичности незначительны.
«Эта негерметичность такая, как если бы вы просверлили корпус сверлом диаметром 0,2 мм. Я думаю, в быту и сверл таких нет. Что касается потерь из-за этого, наше давление 750 мм ртутного столба, а так мы в сутки вследствие этой якобы негерметичности теряем 0,3-0,4 мм ртутного столба в сутки», – сказал руководитель полета РС МКС.
Соловьев пояснил, что минимальная аварийная разгерметизация начинается с цифры 0,5-1 мм падения за минуту.
«Мы, конечно, занимаемся этим вопросом, четко понимаем, что эти у нас места под вопросом. Они негерметичны, действительно, понимаем, что могут быть какие-то другие места, но никакого ужаса тут нет, это я могу сказать совершенно ответственно, как руководитель полета», – заверил он.
Он рассказал также, что многофункциональный модуль «Наука» для МКС будет запущен летом 2021 года.
Напомним, на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин. Позднее трещину заделали заплаткой из резины и алюминиевой фольги, но и это не устранило утечку воздуха. На станцию решено доставить специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации. Сообщалось, что экипаж МКС попросили найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле «Звезда».
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Руководитель полета российского сегмента МКС прояснил ситуацию с питанием космонавтов
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Космонавты и астронавты могут обмениваться продуктами питания, ситуация с едой для российских космонавтов на борту Международной космической станции (МКС) не вызывает вопросов, сообщил руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев.
«Ситуация с питанием российских космонавтов не вызывает никаких вопросов. На МКС общая среда обитания: подача кислорода, система удаления углекислого газа и многое другое», – цитирует РИА «Новости» Соловьева.
По его словам, у космонавтов и астронавтов существует возможность и обмена продуктами питания, особенно во время совместного приема пищи, в зависимости от вкуса и предпочтений каждого члена экипажа. «Свой рацион питания космонавты регулируют самостоятельно», – добавил он.
Ранее сообщалось, что американские астронавты поделились едой с российскими космонавтами на борту МКС из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс». Как пояснил заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, российская сторона в связи с отсрочкой старта «Прогресса МС-16» просила американскую доставить на МКС российские продукты питания, но та предложила использовать американскую пищу из-за больших ее запасов на станции.
Напомним, в декабре сообщалось, что россияне на МКС остались без новогодних подарков от родных из-за задержки с отправлением грузового корабля «Прогресс МС-16».
На МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Космонавт рассказал об одолженной у американцев на МКС еде
Ничего необычного в том, что российским космонавтам пришлось запрашивать рационы питания у американцев, нет: партнеры по МКС не раз выручали друг друга при проблемах с поставками продовольствия, заявил космонавт, Герой России, рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка.
«Ничего экстренного такого нет. С начала нулевых это часто было. Они запрашивали у нас, мы запрашивали у них. В мою бытность, когда я летал, пятый полет, у нас грузовик не пришел, мы попросили у них. Потом у них (грузовой корабль) Dragon взорвался, наш там пришел, они попросили у нас», – передает РИА «Новости» слова Падалки.
Космонавт рассказал, что такая ситуация произошла во время его пятого полета. В апреле 2015 года грузовой корабль «Прогресс М-27М» не вышел на расчетную орбиту и не долетел до станции. Российским членам экипажа пришлось одолжить рационы у американцев. Причем, как вспоминает Падалка, взяли они тогда прилично – не меньше, чем на месяц. В июне того же года был потерян из-за взрыва ракеты Falcon 9 американский грузовик Cargo Dragon.
«Потом уже залетали Dragon и пришел HTV. Он возит продукты питания, оборудование и все ресурсы для станции, в основном, партнерские, и да, их стало много. Поэтому обычная это ситуация», – добавил космонавт.
Ранее сообщалось, что американские астронавты поделились едой с российскими космонавтами на борту МКС из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс». Как пояснил заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, российская сторона в связи с отсрочкой старта «Прогресса МС-16» просила американскую доставить на МКС российские продукты питания, но та предложила использовать американскую пищу из-за больших ее запасов на станции.
Физик усмотрел угрозу Земле в блуждающей черной дыре
Земля может быть уничтожена блуждающей черной дырой, считает американский физик-теоретик, автор научно-популярных книг, профессор Городского колледжа Нью-Йорка Митио Каку.
По мнению Каку, такую возможность исключать нельзя, хотя наша планета и находится довольно далеко от сверхмассивной черной дыры в центре галактики, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на издание Express.
Физик подчеркивает, что с уничтожением Земли справится любая другая случайно блуждающая черная дыра.
«Мы смогли отследить блуждающие по галактике черные дыры. Однажды одна из них может догнать нас и съесть на завтрак», – считает популяризатор науки.
Черные дыры представляют собой своеобразные колодцы гравитации. Из-за огромного притяжения их не может покинуть ни один объект, в том числе световые кванты.
Их невозможно увидеть напрямую, визуально они кажутся сгустками абсолютной темноты, однако астрономы наблюдают их влияние на пространство и тела в непосредственной близости от них.
Ранее ученые узнали скорость вращения черной дыры в центре нашей Галактики.
Россиян призвали помахать космонавтам на МКС
Жители России смогут увидеть пролет Международной космической станции над страной, он ожидается с 20 января по 4 февраля, заявил космонавт Сергей Кудь-Сверчков.
«До 4 февраля при ясной погоде у вас снова есть шанс помахать нам! Если ваши окна выходят на юг, то даже не придется выходить на улицу в нынешнюю погоду», – говорится в паблике космонавта во «ВКонтакте».
По его словам, МКС на небе можно сравнить с яркой звездой, станция поднимется над западной частью неба, достигнет высшей точки на южной стороне и уйдет в конце на восточную. «По мере своего движения станция меняет блеск, в пике зачастую сильно превосходя Юпитер и в некоторые из пролетов лишь немного не дотягивая до Венеры», – пояснил космонавт.
Ранее бывавший на МКС действующий летчик-космонавт рассказал газете ВЗГЛЯД, как принято встречать Новый год на Международной космической станции.
Россию назвали «ключевым противником» США в космосе
Кандидат на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил заявил, что Россия и Китай представляют растущую угрозу для Соединенных Штатов в космосе, при этом Россия пока остается «ключевым противником».
«Космос – это уже арена конкуренции великих держав. Деятельность КНР и РФ в космосе представляет серьезные и растущие угрозы для интересов нацбезопасности США. <...> В то время как Россия является ключевым противником, Китай – растущая угроза», – приводит слова Остина ТАСС.
По мнению кандидата на пост главы Пентагона, КНДР и Иран также представляют угрозу для интересов США в космосе, хотя и менее масштабную. «Связанные с космосом угрозы со стороны Ирана и КНДР, такие как создание помех спутниковой связи и сигналам GPS, также растут и представляют опасность для космического потенциала США», – заявил Остин.
«Последнее, но не менее важное – рост [масштабов] частной деятельности в космосе – <...> представляет риск для США в том смысле, что правительство должно гарантировать, что она (эта деятельность) не будет вступать в противоречие с <...> государственными активами», – добавил американский генерал, пояснив при этом, что, «согласно некоторым прогнозам, в следующее десятилетие на орбите будет около 54 тыс. новых спутников, которые в основном будут находиться в частной собственности».
«Учитывая важность космоса в вопросе влияния на нашу экономическую конкурентоспособность, крайне важно продолжать разрабатывать лучшие практики, стандарты и международные нормы поведения в космосе. Разработка глобальных норм поведения в космосе также будет сдерживать угрожающее поведение и поддерживать права всех стран на ответственное и мирное использование космоса», – добавил Остин.
«Другие страны оспаривают возможности США и их союзников вести деятельность в космосе. Баланс наступательных и оборонительных возможностей, а также устойчивая архитектура имеют жизненно важное значение для любой надежной стратегии для сдерживания враждебных действий и защиты <...> интересов США в случае распространения конфликта в космос», – отметил при этом претендент на должность главы Пентагона.
В октябре 2020 года Россия обвинила США в циничной милитаризации космоса и игнорировании предложений Москвы о заключении юридически обязывающего соглашения по предотвращению гонки вооружений в околоземном пространстве. В МИД России подчеркивали наличие существенных разногласий с США по этой теме.
Отметим, в Кремле заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Тем временем Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как совершенствование российской ПРО срывает американские планы в космосе, а ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России.
Рогозин дал прогноз по отношениям России и США при Байдене
Российской стороне не стоит ждать улучшения отношений с Соединенными Штатами в космической сфере после вступления Джо Байдена в должность президента США, считает генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Судя по этим высказываниям, ждать улучшения отношений с США в космической деятельности нам не стоит», – написал Рогозин в Twitter, приведя слова кандидата на пост главы Пентагона Ллойда Остина.
Напомним, Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил заявил, что Россия и Китай представляют «растущую угрозу» для Соединенных Штатов в космосе, при этом Россия пока остается «ключевым противником».
В Кремле ранее заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Тем временем Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как совершенствование российской ПРО срывает американские планы в космосе, а ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России.
Rocket Lab запустила ракету Electron с немецким спутником
Американская частная космическая компания Rocket Lab сообщила о запуске ракеты Electron и выведении на орбиту спутника связи немецкой космической компании OHB Group.
В Twitter компании указывается, что 18-ый запуск ракет «прошел успешно, полезные грузы выведены на точную орбиту».
Запуск был осуществлен в среду в 07.26 по времени UTC (в 10.26 мск) со стартовой площадки Rocket Lab №1 на полуострове Махия в Новой Зеландии.
После запуска ракета-носитель Electron успешно вывела на орбиту спутник связи немецкой космической компании OHB Group.
Новозеландское космическое агентство поздравило компанию Rocket Lab с успешным запуском ракеты-носителя в Twitter: «Примите наши поздравления Rocket Lab с еще одним успешным запуском. Замечательный способ начать 2021 год».
Данный запуск довел общее количество выведенных Rocket Lab на орбиту спутников до 97, передает РИА «Новости».
В июне ракета компании Rocket Lab с группой спутников стартовала из Новой Зеландии, запуск откладывали из-за ситуации с коронавирусом.
Ученые нашли «перья» в короне Солнца
Американские и британские астрофизики, изучив данные НАСА, выявили в короне Солнца тонкие, похожие на перья структуры, которые формируют потоки солнечного ветра, говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Astrophysical Journal.
Поверхность Солнца пронизана постоянно меняющимися комбинациями замкнутых контуров и открытых линий магнитного поля. По открытым линиям в космос от звезды уходит солнечный ветер – постоянный поток солнечного материала, который распространяется на миллионы километров. Магнитное поле Солнца и солнечный ветер формируют космическую погоду внутри и вокруг Солнечной системы, люди и космические аппараты могут ощущать влияние возмущений в солнечном ветре, передает РИА «Новости».
Области открытого магнитного поля на Солнце создают корональные дыры – темные пятна с относительно низкой плотностью. Эти дыры могут на протяжении нескольких дней испускать фонтаны солнечного материала, называемые шлейфами. Солнечные шлейфы хорошо видны в ультрафиолетовых лучах Солнца и фиксируются космической обсерваторией НАСА Solar Dynamics Observatory (SDO).
Астрофизики из США и Великобритании, используя наблюдения высокого разрешения SDO, а также технологию обработки изображений, выяснили, что шлейфы состоят из гораздо более мелких нитей материала. Ученые назвали их перьями. Размер всего шлейфа составляет более 100 тыс. километров, а ширина перьев – от 3 до 7 тыс. километров.
«Это показывает важность мелкомасштабных структур и процессов на Солнце для понимания крупномасштабной системы солнечного ветра и космической погоды в целом», – заявил руководитель исследования Вадим Урицкий из Католического университета Америки в Вашингтоне и Центра космических полетов имени Годдарда.
Исследователи раньше предполагали, что солнечные шлейфы внутри неоднородные, однако сейчас они впервые зафиксировали их внутреннюю структуру в четком фокусе. Астрономы выявили, что перья – это не просто элементы шлейфа, это строительные блоки, из которых состоят последние. Яркость шлейфа полностью зависит от количества перьев.
«Некоторое время мы видели структуру внутри и у основания шлейфов. Но сейчас мы выяснили, что сам шлейф представляет собой пучок этих более плотных перьев, что сильно отличается от представления, которое мы имели раньше», – отметила еще один автор исследования Джуди Карпен, руководитель Лаборатории космической погоды в Отделе гелиофизических наук в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА.
Каждое такое «перо» колеблется само по себе, независимо от других. Исходя из этого, ученые предположили, что мелкомасштабное поведение этих структур может быть причиной локальных возмущений солнечного ветра.
Исследователи надеются, что в будущем миссии НАСА Parker Solar Probe и PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) сделают более близкие изображения солнечной поверхности, на которых можно будет изучить обнаруженные структуры еще более детально.
Ранее глава центра космической погоды для нужд аэронавигации при Институте прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Вячеслав Буров, комментируя обнаруженный учеными рост числа солнечных пятен, рассказал газете ВЗГЛЯД, что их только называют «пятнами», а на самом деле это активные области, которые живут по своим законам электродинамики.
Роскосмос объяснил отключение кондиционера на МКС
Отключение системы кондиционирования воздуха в российском сегменте Международной космической станции вызвано особенностями ее работы, кондиционер скоро вновь запустят, заявили в Роскосмосе.
«Отключение системы кондиционирования является особенностью ее работы и рассмотрено в эксплуатационной документации. Ее включение планируется в ближайшее время с учетом проведения работ экипажем на борту. Экипажу и станции ничего не угрожает», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.
В российском модуле «Звезда» находятся две системы кондиционирования воздуха СКВ-1 и СКВ-2, которые дублируют друг друга.
Ранее российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), что одна из двух систем кондиционирования воздуха (СКВ-2) на российском сегменте МКС отключилась.
НАСА захотело сократить число представительств в России
В НАСА задумались над сокращением числа своих представительств в России из-за снижения уровня сотрудничества по теме Международной космической станции (МКС), сообщили источники в ракетно-космической отрасли.
Помимо центрального офиса в Москве, у НАСА есть представительства в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, подмосковном Центре управления полетами (ЦУП) и Институте медико-биологических проблем РАН. Источник уточнил, что всего в них работают около 90 человек – сотрудники НАСА и российский обслуживающий персонал, передает РИА «Новости».
Предполагается, что «в первую очередь будут сокращены сотрудники, работающие в Звездном городке при Центре подготовки космонавтов», что связано «с прекращением регулярных полетов американских астронавтов на российских космических кораблях «Союз» и, соответственно, необходимости прохождения ими соответствующей подготовки».
Также планируется «отказаться от аренды коттеджей, в которых жили астронавты и их семьи, сократить обслуживающий персонал», однако о закрытии представительства речи не идет.
Другой собеседник рассказал, что планируется изменить работу офиса при Институте медико-биологических проблем РАН: представители НАСА не будут находиться там постоянно, а лишь прилетать в Россию на совещания и встречи.
При этом практически в неизменном виде продолжит работать группа при ЦУП, которая обеспечивает взаимодействие центров в Хьюстоне и Королеве по управлению МКС.
Другой источник сообщил, что «планируется уволить практически всех сотрудников из центрального офиса НАСА в Москве, но при этом офис Космического центра имени Джонсона (подразделение НАСА, готовящее астронавтов) при Роскосмосе продолжит работу».
В то же время в пресс-службе Роскосмоса заявили, что в адрес госкорпорации «не поступало официальных уведомлений от НАСА относительно сокращения количества представительств и персонала».
В представительствах Японского и Европейского космических агентств сообщили, что не планируют сокращать свои офисы в Москве.
Отмечается, что у Роскосмоса нет своих офисов в США, но есть небольшая группа в Хьюстоне, обеспечивающая взаимодействие по МКС с российским Центром управления полетами.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что обратится в министерство торговли США, чтобы понять, почему входящие в госкорпорацию ЦНИИмаш и Ракетно-космический центр «Прогресс» попали под новые американские санкции, введенные против ряда российских и китайских предприятий.
По мнению Вашингтона, эти предприятия сотрудничают с вооруженными силами двух этих стран. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США. Всего в списке 58 китайских и 45 российских организаций.
Кроме того, Рогозин направлял главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся санкций США в отношении предприятий госкорпорации. Его ответ глава Роскосмоса счел уклончивым.
На МКС отключился российский кондиционер
Российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) об отказе одной из двух систем кондиционирования воздуха на российском сегменте Международной космической станции.
«В 9.20 мы получили информацию о нештатном выключении СКВ-2 (системы кондиционирования воздуха)», – передает РИА «Новости» слова Рыжикова специалисту ЦУП. Трансляцию переговоров экипажа МКС с наземными специалистами ведет НАСА.
В российском модуле «Звезда» находятся две системы кондиционирования воздуха СКВ-1 и СКВ-2, которые дублируют друг друга.
Ранее сообщалось, что американские астронавты поделились едой с российскими космонавтами на борту МКС из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс». Как пояснил заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, российская сторона в связи с отсрочкой старта «Прогресса МС-16» просила американскую доставить на МКС российские продукты питания, но та предложила использовать американскую пищу из-за больших ее запасов на станции.
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Роскосмос анонсировал запуск двух навигационных спутников «Глонасс-К2»
Два новейших навигационных спутника «Глонасс-К2» будут запущены на орбиту в 2021 году, сообщили в Роскосмосе.
Об этом говорится в статье первого заместителя гендиректора Роскосмоса Юрия Урличича, генконструктора системы ГЛОНАСС Сергея Карутина, гендиректора АО «Информационные спутниковые системы им. М.Ф. Решетнева» (входит в Роскосмос) Николая Тестоедова и гендиректора ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) Сергея Коблова
«В 2021 году планируется запуск двух навигационных спутников «Глонасс-К2», – передает ТАСС текст статьи.
Напомним, в сентябре Тестоедов рассказал, что запуск российского навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К2» перенесен на следующий год.
Китай собрался запустить первый солнечный зонд
Китай планирует осуществить запуск своего первого солнечного зонда ASO-S в первой половине 2022 года.
Срок работы аппарата, который весит 1 тыс. килограмм, составит по меньшей мере четыре года. Зонд будет находится на солнечно-синхронной орбите в 720 км над Землей и собирать данные круглосуточно, приводит агентство сообщение базирующейся в городе Нанкин (восточная провинция Цзянсу) Обсерватории Цзыцзиньшань при Китайской академии наук передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.
Основной задачей зонда станет наблюдение за магнитным полем Солнца, а также солнечными вспышками и корональными выбросами массы. В установленное на нем оборудование войдут дисковый векторный магнитограф, жесткий рентгеновский тепловизор и солнечный телескоп.
Напомним, 23 ноября китайская тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым зондом «Чанъэ-5» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. 1 декабря Китай объявил об успешной посадке зонда на Луне. На следующий день после посадки китайский зонд приступил к сбору образцов грунта, а 3 декабря завершил операцию. 4 декабря возвращаемый космический аппарат «Чанъэ-5» впервые в истории прислал динамичный снимок государственного флага Китая на фоне ландшафта естественного спутника Земли. 6 декабря образцы лунного грунта перегрузили на возвращаемый модуль китайского космического аппарата «Чанъэ-5».
Космонавт оценил российскую систему связи на МКС
Российские космонавты довольны качеством передачи информации, которое обеспечивает отечественная широкополосная система связи на Международной космической станции (МКС), сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся на МКС.
«Мы довольны качеством связи, оно очень хорошее, и надеемся, что скоро сможем полностью перейти на нее», – цитирует ТАСС Кудь-Сверчкова.
По словам космонавта, через российскую систему проводятся переговоры, обмены файлами и телевизионные сеансы с Центром управления полетами. «Сейчас ведется отработка системы, и каждый рабочий день проводится до четырех сеансов связи», – пояснил он.
Отечественная широкополосная система связи (ШСС) позволяет передавать информационные сообщения через спутники-ретрансляторы системы «Луч» с российского сегмента Международной космической станции со скоростью до 180 Мбит/ с. Пока она работает в тестовом режиме. В будущем система позволит обеспечить независимость российского сегмента в вопросе передачи данных.
Кудь-Сверчков рассказал также, что членам экипажа МКС разрешили на Новый год съесть несколько образцов редиса, выращенного на орбите.
«Выращивание растений на околоземной орбите - это прежде всего научный эксперимент, поэтому основную часть редиса отправили на Землю для изучения. Экипажу тем не менее разрешили употребить в пищу несколько образцов», – отметил Кудь-Сверчков, уточнив, что редис было решено оставить для новогоднего ужина.
Космонавт подчеркнул, что свежие овощи в космосе – это особенно вкусно. Выращивание редиса проводилось в качестве эксперимента на американском сегменте МКС. «Помощь российских членов экипажа здесь не требовалась, мы только лишь могли наблюдать за всем этим процессом. Интересно», – добавил он.
Сейчас на борту МКС вместе с Кудь-Сверчковым находятся еще один космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, астронавты НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.
Напомним, в июле в российском сегменте МКС подключили широкополосный интернет, избавившись от необходимости использовать американские каналы связи.
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Центр Хруничева решил обновить завод в Москве для создания ракет «Ангара-А5В»
Центр им. М.В. Хруничева к концу 2023 года реконструирует в Москве мощности для производства водородных ступеней для ракет-носителей «Ангара-А5В», разгонных блоков «Бриз-М» и кислородно-водородных блоков тяжелого класса (КВТК), следует из условий конкурса на сайте госзакупок.
«Годовая программа производства: создание производственных мощностей, необходимых для выпуска конечных изделий PH «Ангара-А5В» и разгонных блоков («Бриз- М» или КВТК) до 10 изделий в год», – передает ТАСС материалы конкурса на реконструкцию и техническое перевооружение сборочных производств водородных ступеней и разгонных блоков АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в Москве.
Согласно документам, работы по реконструкции существующих корпусов и строительству новых должны быть завершены к ноябрю 2023 года. Начальная цена закупки – 4,3 млрд рублей.
Напомним, в декабре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ракета-носитель «Ангара-А5В» с водородной третьей ступенью будет в два раза мощнее «Протона» и закроет все потребности Роскосмоса до 2032 года.