На МКС начали искать еще одно место утечки воздуха

Экипаж МКС попросили найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле «Звезда», следует из переговоров космонавтов с Землей.

В подмосковном Центре управления полетами заявили, что «практически не понимают», в какой части промежуточной камеры модуля «еще дополнительная течь». Космонавтов попросили с помощью американских мешков и покрывал путем наложения их на различные места в камере сузить район поиска. В ЦУПе выразили надежду, что до Нового года удастся справиться с задачей и можно будет «праздник отметить вдвойне». Сообщается, что заканчиваются запасы воздуха для восполнения утечки, «теряется резерв безопасности по газам». В ближайшее время придется «эту проблему уже решить», сказали в ЦУПе. Высказывалось предложение держать камеру постоянно закрытой, передает РИА «Новости».

Напомним, на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружилиутечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин. Позднее трещину заделали заплаткой из резины и алюминиевой фольги, но и это не устранило утечку воздуха. На станцию решено доставить специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации.