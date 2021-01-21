Юрист: ФСИН вправе просить заменить наказание Навальному реальным сроком

Алексей Навальный нарушил условия испытательного срока, который был введен в порядке условного осуждения. ФСИН вправе обратиться в суд с ходатайством о замене условного наказания реальным сроком лишения свободы. Тот срок, который был указан в приговоре суда, должен быть отбыт гражданином реально, сказала газете ВЗГЛЯД юрист Анастасия Кравцова, комментируя решение суда об аресте Навального.

«Алексею Навальному был назначен условный срок по приговору суда от 30 декабря 2014 года. В течение этого времени осужденный проходил испытательный срок. Это означало, что у него были определенные ограничения, которые он обязан был соблюдать. Таково требование статьи 73 УК РФ «Условное осуждение». Любые передвижения, тем более связанные с пересечением границы России, должны были напрямую согласовываться с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН)», – пояснила Анастасия Кравцова, руководитель аппарата АНО «Экспертный центр Ассоциации юристов России по оценке качества и квалификаций в области юриспруденции».

«Поскольку выезд Навального за пределы России был связан с лечением, то по его завершении он должен был вернуться и сразу отметиться в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по месту жительства – известить о прибытии и проинформировать, что он далее не нарушает режим своего испытательного срока», – отметила юрист.

Поскольку этого не было сделано по окончании лечения, и Навальный прибыл в Россию только 17 января, естественно, он нарушил условия, указала Кравцова. Исходя из этого, 18 января по решению суда осужденный был отправлен под стражу на месяц. «В подобных случаях ФСИН вправе обратиться в суд с ходатайством об отмене испытательного срока и замене условного наказания реальным сроком лишения свободы. Это означает, что тот срок, который был указан в приговоре суда, должен быть отбыт им реально», – подчеркнула юрист.

Симоновский суд 2 февраля рассмотрит заявления ФСИН об отмене условного осуждения Алексею Навальному по делу «Ив Роше» и замене его на реальный срок лишения свободы.

Напомним, что в декабре 2014 года Навальный по делу «Ив Роше» был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно. В августе 2017 года Симоновский суд Москвы удовлетворил, а Мосгорсуд утвердил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока до 30 декабря 2020 года. Как сообщили в службе исполнения наказаний, в течение прошлого года Навальный систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности минимум шесть раз не явился на регистрацию в инспекцию.

По каждому нарушению в отношении него были вынесены официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы, который в данном случае может составить 3,5 года.

«При этом УФСИН России по городу Москве учло тот факт, что с 22 августа 2020 года Навальный находился на лечении в клинике «Шарите» (город Берлин, Германия). Однако, согласно предоставленной из «Шарите» информации, 23 сентября 2020 года Навальный был выписан из клиники. Вместе с тем на уведомление о явке 23 октября 2020 года в филиал УФСИН Навальный не ответил, на регистрацию не явился», – цитировало РАПСИ сообщение службы исполнения наказаний.