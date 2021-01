В США оценили шансы российского Су-57 в бою против F-35 Китай собрался запустить первый солнечный зонд НАСА захотело сократить число представительств в России 21 января 2021, 10:11 Текст: Наталья Ануфриева

В НАСА задумались над сокращением числа своих представительств в России из-за снижения уровня сотрудничества по теме Международной космической станции (МКС), сообщили источники в ракетно-космической отрасли. Помимо центрального офиса в Москве, у НАСА есть представительства в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, подмосковном Центре управления полетами (ЦУП) и Институте медико-биологических проблем РАН. Источник уточнил, что всего в них работают около 90 человек – сотрудники НАСА и российский обслуживающий персонал, передает РИА «Новости». Предполагается, что «в первую очередь будут сокращены сотрудники, работающие в Звездном городке при Центре подготовки космонавтов», что связано «с прекращением регулярных полетов американских астронавтов на российских космических кораблях «Союз» и, соответственно, необходимости прохождения ими соответствующей подготовки». Также планируется «отказаться от аренды коттеджей, в которых жили астронавты и их семьи, сократить обслуживающий персонал», однако о закрытии представительства речи не идет. Другой собеседник рассказал, что планируется изменить работу офиса при Институте медико-биологических проблем РАН: представители НАСА не будут находиться там постоянно, а лишь прилетать в Россию на совещания и встречи. При этом практически в неизменном виде продолжит работать группа при ЦУП, которая обеспечивает взаимодействие центров в Хьюстоне и Королеве по управлению МКС. Другой источник сообщил, что «планируется уволить практически всех сотрудников из центрального офиса НАСА в Москве, но при этом офис Космического центра имени Джонсона (подразделение НАСА, готовящее астронавтов) при Роскосмосе продолжит работу». В то же время в пресс-службе Роскосмоса заявили, что в адрес госкорпорации «не поступало официальных уведомлений от НАСА относительно сокращения количества представительств и персонала». В представительствах Японского и Европейского космических агентств сообщили, что не планируют сокращать свои офисы в Москве. Отмечается, что у Роскосмоса нет своих офисов в США, но есть небольшая группа в Хьюстоне, обеспечивающая взаимодействие по МКС с российским Центром управления полетами. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что обратится в министерство торговли США, чтобы понять, почему входящие в госкорпорацию ЦНИИмаш и Ракетно-космический центр «Прогресс» попали под новые американские санкции, введенные против ряда российских и китайских предприятий. По мнению Вашингтона, эти предприятия сотрудничают с вооруженными силами двух этих стран. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США. Всего в списке 58 китайских и 45 российских организаций. Кроме того, Рогозин направлял главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся санкций США в отношении предприятий госкорпорации. Его ответ глава Роскосмоса счел уклончивым.

В США оценили шансы российского Су-57 в бою против F-35 21 января 2021, 08:44

Текст: Алина Назарова

Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем. Как отметил автор материала, журналист Марк Эпископос, гипотетическое столкновение двух боевых машин будет происходить в условиях широкого применения систем противоракетной обороны, передовых радиолокационных установок и значительного количества самолетов поддержки. По его словам, воздушная дуэль с участием двух пилотов имеет мало общего с реалиями ведения войн в 21-м веке, передает РИА «Новости». По словам Эпископоса, при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с Су-57, поскольку российская боевая машина представляет собой усовершенствованный истребитель завоевания превосходства в воздухе, с соответствующими техническими характеристиками, в то время как американский самолет является прежде всего ударным истребителем, который проникает в воздушное пространство противника для поражения жизненно важных объектов или инфраструктуры. «По всей вероятности, F-35, оказавшийся в этой надуманной, гипотетической ситуации (воздушной дуэли), использовал бы свое преимущество в некоторых стелс-функциях, чтобы попытаться ускользнуть от приближающегося Су-57», – считает он. По мнению журналиста, воздушный бой один на один между Су-57 и F-35 крайне маловероятен не только потому, что это не соответствует реалиям современной войны, но также и по причине того, что подобный сценарий подразумевает «катастрофическую и, к счастью, надуманную перспективу крупной войны между НАТО и Россией». Ранее заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57, благодаря своей маневренности, смог бы победить американский истребитель F-35 в случае воздушного боя один на один. Белый дом оценил возможность разговора президентов России и США 21 января 2021, 07:26

Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, планируется ли проведение телефонного разговора между президентами России и США Джо Байденом и Владимиром Путиным. «Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным», – приводит слова Псаки РИА «Новости». Пресс-секретарь Белого дома заметила, что первые телефонные переговоры Байдена ожидаются «с партнерами и союзниками». «Первый телефонный разговор с иностранным лидером предстоит в пятницу с премьер-министром (Канады Джастином) Трюдо», – сказала Псаки. Она также сообщила, что в ходе контакта ожидается обсуждение отношений с Канадой и решения Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран. Накануне Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. Посол России в США назвал условие встречи Путина и Байдена 21 января 2021, 08:32

Текст: Алина Назарова

Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году будет зависеть, в том числе, от эпидемиологической ситуации, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. «В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий», – сказал дипломат, передает РИА «Новости». Антонов добавил, что вне зависимости от чего-либо любые планы подлежат обсуждению и согласованию с новой администрацией США. До сих пор контактов между Путиным и Байденом не было, но 15 декабря российский лидер поздравил его с победой на выборах президента США. Между тем, бывший главный советник Белого дома по России и свидетель по импичменту Дональду Трампу Фиона Хилл порекомендовала Джо Байдену не относиться к России пренебрежительно, как это, по ее мнению, делала администрация экс-лидера Соединенных Штатов Барака Обамы. МИД сделал предложение администрации Байдена по договору о СНВ 21 января 2021, 01:44

Текст: Антон Никитин

Россия рассчитывает, что новая администрация США более конструктивно подойдет к диалогу по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. «Рассчитываем, что новая администрация США займет в диалоге с нами более конструктивную позицию и учтет все указанные выше моменты. Со своей стороны готовы к такой работе на принципах равноправия и взаимного учета интересов», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. В министерстве подчеркнули, что Москва выступала и продолжает выступать в пользу продления ДСНВ, причем с максимально реалистичных позиций. «Считаем возможным его пролонгацию исключительно в том виде, как договор был подписан, и без каких-либо предварительных условий. Предпочтительным выглядит продление на максимальный предусмотренный в договоре пятилетний срок», – указали в министерстве. Как отмечается в сообщении, это позволило бы России и США серьезно заняться совместным поиском ответов на те вопросы, которые возникают сейчас в области международной безопасности и стратегической стабильности. При этом сохранялся бы имеющийся уровень транспарентности и предсказуемости в отношении СНВ, что отвечало бы интересам безопасности обеих стран и всего мира, добавили в МИД России. В министерстве напомнили, что российское видение рамок работы по стратегической стабильности было «передано американской стороне в письменной форме, и оно в полной мере сохраняет свою актуальность». «В его основе – предложение совместно заняться выработкой нового «уравнения безопасности», которое учитывало бы весь комплекс факторов стратегической стабильности, включая эволюцию в сфере вооружений и военных технологий, – указали в МИД. – Считаем, что сфокусировать внимание следует на всех видах наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, с особым акцентом на средства, применимые в первом контрсиловом ударе по национальной территории сторон». Важным был бы и предметный разговор по обеспечению безопасности космической деятельности и предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, добавили в министерстве. «Очевидно, что практическая реализация этих идей подразумевает сложную и во многом новаторскую работу. Считаем, что продление ДСНВ на пятилетний срок способствовало бы достижению успеха на данном направлении», – говорится в сообщении. В министерстве также указали на то, что предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов, налагавших ограничения на возможности Вашингтона бесконтрольно наращивать, проецировать и применять военную силу и воспринимавшихся в США в качестве препятствия на пути к «победе» в объявленном ими «соперничестве великих держав». В этой связи в МИД России напомнили, что американской стороной была развязана кампания по очернению ДСНВ как якобы неэффективного и не имеющего значения с точки зрения глобальной безопасности и стратегической стабильности. «Примечательно, что эта кампания не достигла своих целей: ни у мировой общественности, ни даже у американских союзников не нашло поддержки стремление Вашингтона пожертвовать договором, который обеспечивает предсказуемость в стратегической сфере, оказывает стабилизирующее влияние в глобальном масштабе, а также вносит значительный вклад в процесс ядерного разоружения», – отметили в российском дипведомстве. Накануне кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам национальной безопасности США. В свою очередь кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам также заявил, что новая американская администрация Джозефа Байдена намерена добиваться продления ДСНВ (СНВ-3). В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в Кремле приветствовали бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение ДСНВ, Россия последовательно выступает за сохранение «этого важнейшего и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности». Напомним, 4 января Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, сообщил, что новая администрация США настроена договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать Договор в заложника своих амбиций. Космонавт рассказал об одолженной у американцев на МКС еде 21 января 2021, 08:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Ничего необычного в том, что российским космонавтам пришлось запрашивать рационы питания у американцев, нет: партнеры по МКС не раз выручали друг друга при проблемах с поставками продовольствия, заявил космонавт, Герой России, рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка. «Ничего экстренного такого нет. С начала нулевых это часто было. Они запрашивали у нас, мы запрашивали у них. В мою бытность, когда я летал, пятый полет, у нас грузовик не пришел, мы попросили у них. Потом у них (грузовой корабль) Dragon взорвался, наш там пришел, они попросили у нас», – передает РИА «Новости» слова Падалки. Космонавт рассказал, что такая ситуация произошла во время его пятого полета. В апреле 2015 года грузовой корабль «Прогресс М-27М» не вышел на расчетную орбиту и не долетел до станции. Российским членам экипажа пришлось одолжить рационы у американцев. Причем, как вспоминает Падалка, взяли они тогда прилично – не меньше, чем на месяц. В июне того же года был потерян из-за взрыва ракеты Falcon 9 американский грузовик Cargo Dragon. «Потом уже залетали Dragon и пришел HTV. Он возит продукты питания, оборудование и все ресурсы для станции, в основном, партнерские, и да, их стало много. Поэтому обычная это ситуация», – добавил космонавт. Ранее сообщалось, что американские астронавты поделились едой с российскими космонавтами на борту МКС из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс». Как пояснил заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, российская сторона в связи с отсрочкой старта «Прогресса МС-16» просила американскую доставить на МКС российские продукты питания, но та предложила использовать американскую пищу из-за больших ее запасов на станции. Физик усмотрел угрозу Земле в блуждающей черной дыре 20 января 2021, 12:59 Текст: Наталья Ануфриева

Земля может быть уничтожена блуждающей черной дырой, считает американский физик-теоретик, автор научно-популярных книг, профессор Городского колледжа Нью-Йорка Митио Каку. По мнению Каку, такую возможность исключать нельзя, хотя наша планета и находится довольно далеко от сверхмассивной черной дыры в центре галактики, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на издание Express. Физик подчеркивает, что с уничтожением Земли справится любая другая случайно блуждающая черная дыра. «Мы смогли отследить блуждающие по галактике черные дыры. Однажды одна из них может догнать нас и съесть на завтрак», – считает популяризатор науки. Черные дыры представляют собой своеобразные колодцы гравитации. Из-за огромного притяжения их не может покинуть ни один объект, в том числе световые кванты. Их невозможно увидеть напрямую, визуально они кажутся сгустками абсолютной темноты, однако астрономы наблюдают их влияние на пространство и тела в непосредственной близости от них. Ранее ученые узнали скорость вращения черной дыры в центре нашей Галактики. Антонов выразил надежду на начало новой главы в отношениях с США 21 января 2021, 02:16

Текст: Антон Никитин

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти 46-го президента США Джозефа Байдена. «Только что вернулся с инаугурации, внимательно слушал выступление Байдена, искал, естественно, что-либо в отношении внешней политики, в первую очередь России. Хочется верить, что с сегодняшнего дня начинается новая глава в развитии Соединенных Штатов Америки и, конечно, что начинается новая глава в развитии российско-американских отношений. По крайней мере, мы неоднократно об этом говорили», – приводит слова Антонова ТАСС. Посол России в Соединенных Штатах отметил, что российская сторона ознакомились с позициями кандидатов на ключевые посты в администрации Байдена. «Вчера целый день провели около телевизоров, слушали номинантов и кандидатов, нас завалили информацией, различного рода подходами. Не могу сказать, что много позитивного мы нашли в выступлениях кандидатов на высокие должности в администрации США, – признался посол. – Мне все-таки хотелось бы сказать: давайте немного подождем. Одно дело – обещания, выступления на публику, а другое дело – это реальные проблемы, реальная работа, которой предстоит заниматься [новой американской] администрации уже с сегодняшнего дня». «У нас есть конкретная программа действий, у нас есть конкретная программа развития отношений с Соединенными Штатами Америки. Мы с коллегами в посольстве [России в Вашингтоне], с коллегами из Москвы внимательно проанализировали, что было сделано, что не получилось, и что нам надо сделать», – сказал Антонов в эфире телеканала «Россия-24». Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Ранее кандидат на пост госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов. Он также заявил о намерении новой администрации делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2». Кроме того, Блинкен решительно поддержал поставки американского оружия Украине. При этом Блинкен заявил, что администрация Джозефа Байдена намерена добиваться продления ДСНВ (СНВ-3). В свою очередь кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление ДСНВ отвечает интересам нацбезопасности США. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. В прошлую пятницу в МИД констатировали, что нормализации диалога с уходящей администрацией США за прошедшие четыре года так и не произошло, при этом в Москве допустили возможность дальнейшей деградации отношений с Вашингтоном. Шведские эксперты посоветовали Байдену включить в повестку продление СНВ-3 20 января 2021, 16:28 Текст: Алексей Дегтярев

Избранному президенту США Джозефу Байдену необходимо включить в свою повестку вопрос продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявили председатель правления Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ) Ян Элиассон и директор СИПРИ Дэн Смит. «Один вопрос внешней политики должен будет стать главным в его повестке дня: осталось всего две недели, чтобы спасти договор о контроле над стратегическими ядерными вооружениями с Россией 2010 года, новый СНВ, от исчезновения. К счастью, и новый президент Джо Байден, и его российский коллега Владимир Путин выразили готовность продлить договор без каких-либо условий. Так что, скорее всего, это будет гладкий процесс», – цитирует статью стокгольмских экспертов ТАСС. Сторонам предстоит решить гораздо более сложные задачи по контролю над вооружениями, полагают специалисты, поскольку за последние четыре года основные элементы «международной архитектуры контроля» были ослаблены. Элиассон и Смит привели в пример прекращение ДРСМД, выход США из СВПД и Договора по открытому небу. По мнению специалистов СИПРИ, миру нужны новые механизмы контроля над вооружениями, так как без них существует риск распространения и потенциального применения ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения. Также сторонам предстоит иметь дело с дорогостоящей и непредсказуемой гонкой вооружений, которая базируется на конкуренции в технологиях. В числе факторов, влияющих на стратегическую стабильность, Элиассон и Смит указали противоракетную оборону, гиперзвуковое оружие, ускоренную милитаризацию космического пространства и потенциальное применение искусственного интеллекта к стратегическому оружию. «Неясно, как эти факторы следует учитывать в переговорах по контролю над вооружениями. Сама по себе задача разработки нового подхода к контролю над вооружениями устрашающе сложна. И переговоры пройдут в далеко не идеальном контексте», – отметили эксперты. В ходе создания новой архитектуры контроля над вооружениями сторонам придется идти на компромисс. «Даже при контроле обеих палат Конгресса США Джо Байдену будет сложно получить поддержку, необходимую для утверждения будущих договоров о контроле над вооружениями с Россией (или другими государствами). Таким образом, новому президенту придется заниматься лишь административными указами, которые ограничены по объему и могут быть легко отменены будущими администрациями США. Утверждение Конгресса также будет необходимо для отмены некоторых санкций в отношении Ирана в 2023 году, как того требуют условия СВПД», – заключили авторы статьи. Напомним, кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что США стремятся к продлению СНВ-3. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствовала бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение СНВ-3. В декабре глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать Договор в заложника своих амбиций. Rocket Lab запустила ракету Electron с немецким спутником 20 января 2021, 13:33 Текст: Наталья Ануфриева

Американская частная космическая компания Rocket Lab сообщила о запуске ракеты Electron и выведении на орбиту спутника связи немецкой космической компании OHB Group. В Twitter компании указывается, что 18-ый запуск ракет «прошел успешно, полезные грузы выведены на точную орбиту». Запуск был осуществлен в среду в 07.26 по времени UTC (в 10.26 мск) со стартовой площадки Rocket Lab №1 на полуострове Махия в Новой Зеландии. После запуска ракета-носитель Electron успешно вывела на орбиту спутник связи немецкой космической компании OHB Group. Новозеландское космическое агентство поздравило компанию Rocket Lab с успешным запуском ракеты-носителя в Twitter: «Примите наши поздравления Rocket Lab с еще одним успешным запуском. Замечательный способ начать 2021 год». Данный запуск довел общее количество выведенных Rocket Lab на орбиту спутников до 97, передает РИА «Новости». В июне ракета компании Rocket Lab с группой спутников стартовала из Новой Зеландии, запуск откладывали из-за ситуации с коронавирусом. Кремль оценил заявление Блинкена о сохранении СНВ 20 января 2021, 13:12 Текст: Ольга Никитина

В Кремле приветствовали бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Конечно же, наши эксперты прекрасно знают основные подходы господина Блинкена к тематике российско-американских отношений. Поэтому в случае, если эта основная его идеология не претерпела изменений, мы прекрасно понимаем, чего ждать. Это первое», – приводит его слова РИА «Новости». Так представитель Кремля прокомментировал слова кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что США стремятся к продлению СНВ-3. Песков также напомнил, что Россия последовательно выступает за сохранение «этого важнейшего и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности». «И поэтому если действительно будет проявлена политическая воля у наших американских коллег на сохранение этого документа путем его первичного продления, это можно только приветствовать. Но при этом, конечно, усилия по его продлению должны все-таки лежать в русле взаимного уважения и учета взаимных интересов», – подчеркнул пресс-секретарь президента. Напомним, 4 января Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, сообщил, что новая администрация США настроена договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать Договор в заложника своих амбиций. Роскосмос объяснил отключение кондиционера на МКС 20 января 2021, 14:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Отключение системы кондиционирования воздуха в российском сегменте Международной космической станции вызвано особенностями ее работы, кондиционер скоро вновь запустят, заявили в Роскосмосе. «Отключение системы кондиционирования является особенностью ее работы и рассмотрено в эксплуатационной документации. Ее включение планируется в ближайшее время с учетом проведения работ экипажем на борту. Экипажу и станции ничего не угрожает», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации. В российском модуле «Звезда» находятся две системы кондиционирования воздуха СКВ-1 и СКВ-2, которые дублируют друг друга.



Ранее российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), что одна из двух систем кондиционирования воздуха (СКВ-2) на российском сегменте МКС отключилась. Ученые нашли «перья» в короне Солнца 20 января 2021, 14:43 Текст: Елизавета Булкина

Американские и британские астрофизики, изучив данные НАСА, выявили в короне Солнца тонкие, похожие на перья структуры, которые формируют потоки солнечного ветра, говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Astrophysical Journal. Поверхность Солнца пронизана постоянно меняющимися комбинациями замкнутых контуров и открытых линий магнитного поля. По открытым линиям в космос от звезды уходит солнечный ветер – постоянный поток солнечного материала, который распространяется на миллионы километров. Магнитное поле Солнца и солнечный ветер формируют космическую погоду внутри и вокруг Солнечной системы, люди и космические аппараты могут ощущать влияние возмущений в солнечном ветре, передает РИА «Новости». Области открытого магнитного поля на Солнце создают корональные дыры – темные пятна с относительно низкой плотностью. Эти дыры могут на протяжении нескольких дней испускать фонтаны солнечного материала, называемые шлейфами. Солнечные шлейфы хорошо видны в ультрафиолетовых лучах Солнца и фиксируются космической обсерваторией НАСА Solar Dynamics Observatory (SDO). Астрофизики из США и Великобритании, используя наблюдения высокого разрешения SDO, а также технологию обработки изображений, выяснили, что шлейфы состоят из гораздо более мелких нитей материала. Ученые назвали их перьями. Размер всего шлейфа составляет более 100 тыс. километров, а ширина перьев – от 3 до 7 тыс. километров. «Это показывает важность мелкомасштабных структур и процессов на Солнце для понимания крупномасштабной системы солнечного ветра и космической погоды в целом», – заявил руководитель исследования Вадим Урицкий из Католического университета Америки в Вашингтоне и Центра космических полетов имени Годдарда. Исследователи раньше предполагали, что солнечные шлейфы внутри неоднородные, однако сейчас они впервые зафиксировали их внутреннюю структуру в четком фокусе. Астрономы выявили, что перья – это не просто элементы шлейфа, это строительные блоки, из которых состоят последние. Яркость шлейфа полностью зависит от количества перьев. «Некоторое время мы видели структуру внутри и у основания шлейфов. Но сейчас мы выяснили, что сам шлейф представляет собой пучок этих более плотных перьев, что сильно отличается от представления, которое мы имели раньше», – отметила еще один автор исследования Джуди Карпен, руководитель Лаборатории космической погоды в Отделе гелиофизических наук в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА. Каждое такое «перо» колеблется само по себе, независимо от других. Исходя из этого, ученые предположили, что мелкомасштабное поведение этих структур может быть причиной локальных возмущений солнечного ветра. Исследователи надеются, что в будущем миссии НАСА Parker Solar Probe и PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) сделают более близкие изображения солнечной поверхности, на которых можно будет изучить обнаруженные структуры еще более детально. Ранее глава центра космической погоды для нужд аэронавигации при Институте прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Вячеслав Буров, комментируя обнаруженный учеными рост числа солнечных пятен, рассказал газете ВЗГЛЯД, что их только называют «пятнами», а на самом деле это активные области, которые живут по своим законам электродинамики. На МКС отключился российский кондиционер 20 января 2021, 13:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) об отказе одной из двух систем кондиционирования воздуха на российском сегменте Международной космической станции. «В 9.20 мы получили информацию о нештатном выключении СКВ-2 (системы кондиционирования воздуха)», – передает РИА «Новости» слова Рыжикова специалисту ЦУП. Трансляцию переговоров экипажа МКС с наземными специалистами ведет НАСА. В российском модуле «Звезда» находятся две системы кондиционирования воздуха СКВ-1 и СКВ-2, которые дублируют друг друга. Ранее сообщалось, что американские астронавты поделились едой с российскими космонавтами на борту МКС из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс». Как пояснил заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, российская сторона в связи с отсрочкой старта «Прогресса МС-16» просила американскую доставить на МКС российские продукты питания, но та предложила использовать американскую пищу из-за больших ее запасов на станции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Роскосмос анонсировал запуск двух навигационных спутников «Глонасс-К2» 20 января 2021, 12:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Два новейших навигационных спутника «Глонасс-К2» будут запущены на орбиту в 2021 году, сообщили в Роскосмосе. Об этом говорится в статье первого заместителя гендиректора Роскосмоса Юрия Урличича, генконструктора системы ГЛОНАСС Сергея Карутина, гендиректора АО «Информационные спутниковые системы им. М.Ф. Решетнева» (входит в Роскосмос) Николая Тестоедова и гендиректора ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) Сергея Коблова «В 2021 году планируется запуск двух навигационных спутников «Глонасс-К2», – передает ТАСС текст статьи. Напомним, в сентябре Тестоедов рассказал, что запуск российского навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К2» перенесен на следующий год. Россия заявила о готовности к диалогу с США по проблеме РСМД 21 января 2021, 08:17 Текст: Алина Назарова

Москва готова к диалогу с Вашингтоном по вопросу ракет средней и меньшей дальности, если администрация нового президента США Джо Байдена заинтересована в поиске взаимоприемлемых развязок, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Наши инициативы по-прежнему на столе. Если новая администрация заинтересована в поиске взаимоприемлемых развязок по проблеме РСМД, мы к такой работе готовы», – сказал Антонов РИА «Новости». Дипломат отметил, что Россия в полной мере осознает риски эскалации гонки ракетных вооружений после развала по вине США Договора о ракетах средней и меньшей дальности. «Почти год Россия соблюдает взятое на себя в одностороннем порядке обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования в регионах мира. До тех пор, пока РСМД американского производства не появятся на территории других стран. Мы предложили Соединенным Штатам и их партнерам по НАТО пойти на аналогичный шаг. Однако наша инициатива о введении встречных мораториев была отвергнута», – напомнил дипломат. По его словам, Вашингтон сделал ставку на ускоренную разработку вооружений, ранее запрещенных по договору об РСМД. «Уже проведено несколько испытаний таких систем. Военно-политическое руководство США не скрывает, что держит курс на размещение наземных РСМД на территории союзников, в том числе в Европе», – отметил посол. «Со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы предотвратить развитие событий по наихудшему сценарию. Так, в октябре президент России Владимир Путин выступил с новыми предложениями по стабилизации ситуации в мире без ДРСМД», – заключил он. Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. После этого президент России Владимир Путин также подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД. В сентябре 2019 года президент России направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам. Кроме того, Антонов заявил, что Россия открыта к сотрудничеству с США по разработке препаратов для лечения коронавируса. При этом он посетовал, что в США тема вакцин оказалась политизирована. «В Вашингтоне с откровенным скепсисом воспринимают наши достижения. Речь идет о препаратах «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Тиражируют ложные сведения о неэффективности и небезопасности российских вакцин. Однако научное сообщество дало высокую оценку российским разработкам», – добавил дипломат. Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.