Рогозин оценил ответ главы НАСА на его письмо о санкциях

Шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Хотелось бы рассчитывать, что новая администрация США будет так же, как и мы, исходить из очевидности того факта, что продление Договора о СНВ без каких-либо дополнительных условий и, желательно, на максимально предусмотренный в нем пятилетний срок отвечало бы интересам безопасности обеих наших стран и всего международного сообщества», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

По его словам, судя по заявлениям для СМИ, «команда Байдена не заинтересована в том, чтобы превращать ДСНВ в заложника своих амбиций и пытаться «продавливать» заведомо нереалистичные запросные позиции». «Если это действительно так, в чем еще предстоит убедиться, то шансы на достижение договоренности о продлении Договора до истечения срока его действия в феврале 2021 года по-прежнему сохраняются», – подчеркнул министр.

Он также отметил, что Москва готова к дальнейшим переговорам с США по контролю над вооружениями.

«Что касается возможного дальнейшего взаимодействия с США в сфере контроля над вооружениями, к чему мы, собственно, их и призываем, то любые переговоры, если и когда они начнутся, приведут к осязаемым результатам только в случае готовности американской стороны реально учитывать российские интересы и озабоченности. Это должно быть то, что наши американские коллеги образно называют «улицей с двусторонним движением», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия, «разумеется, открыта к тому, чтобы пройти свою часть пути для выхода на взаимоприемлемые договоренности, выработанные на строго равноправной основе».

«При этом говорить об их конкретных параметрах было бы пока преждевременно. На данном этапе важно, что свое видение рамок потенциальных соглашений, предполагающее выработку нового «уравнения безопасности» и включающее в качестве переменных все значимые факторы стратегической стабильности, мы американцам передали. Это видение сохраняет свою актуальность», – заявил глава российского МИД.

Ранее США повторно предложили уже отвергнутые Россией условия по СНВ-3: спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ответил на заявление Владимира Путина о готовности к переговорам по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), что Москве «уже неоднократно отвечали».

Так, по его словам, российской стороне «пять раз предлагали встретиться, чтобы завершить сделку по заморозке/продлению», на которую Россия якобы «согласилась».

По версии США, МИД России отказался от встреч. США считают, что сторонам осталось только определить, «что именно замораживать», максимальный уровень, а также начать «переговоры о верификации».

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американская сторона, предлагая провести встречи по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), выдвигала неприемлемые для России условия продления договора.

Напомним, Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва готова к продолжению диалога. По его словам, избранный президент США Джозеф Байден изъявлял готовность продлить договор.

В октябре в Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 при заморозке или ограничении ядерных арсеналов. Однако Россия опровергла заявление США. Глава МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой.