Рогозин оценил ответ главы НАСА на его письмо о санкциях

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31 декабря, четверг | Последнее обновление — 19:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно, когда Россия впервые отправит космонавтов на облет Луны
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Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы.
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Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным.
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Массовые акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна – еще одно доказательство элементарной аксиомы для стран постсоветского пространства. Никакие простые акции – ни Майданы, ни выборы спасителя – не помогут решить фундаментальную задачу по созданию государства.
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Рогозин оценил ответ главы НАСА на его письмо о санкциях
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал уклончивым ответ главы НАСА Джима Брайденстайна на свое письмо в связи с американскими санкциями в отношении предприятий госкорпорации.
«Ответ пришел такой, как говорят дипломаты, уклончивый: и да, мы поддерживаем экспортный контроль, объявленный нашим правительством, с другой стороны, выступаем в защиту ценностей МКС», – передает ТАСС со ссылкой на интервью Рогозина телеканалу «Россия 24».
«Вообще я скажу так: у меня складывается впечатление, что наши американские коллеги взяли курс на сворачивание международных программ. Раньше мы надеялись, что космос останется вне политики, но он не может остаться вне политики. Космос и космическое сотрудничество – это квинтэссенция политики, там все отражается», – продолжил он.
По словам главы Роскосмоса, это включает демонстрацию технологий, лунную или орбитальную гонку. «Кто первый полетит, кто больше сделает. Это по сути дела демонстрация технологических мускулов», – добавил Рогозин.
Он отметил, что Роскосмос видит, что пока будет работать МКС, сотрудничество будет сохраняться. «В других сферах, что-то я вижу, дела пошли к тому, чтобы сворачивать это сотрудничество, к сожалению», – подчеркнул гендиректор госкорпорации.
Ранее Рогозин сообщил, что обратится в министерство торговли США, чтобы понять, почему входящие в госкорпорацию ЦНИИмаш и Ракетно-космический центр «Прогресс» попали под новые американские санкции, введенные этим ведомством против ряда российских и китайских предприятий. По мнению Вашингтона, попавшие под санкции предприятия сотрудничают с вооруженными силами двух этих стан. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США. Всего в списке 58 китайских и 45 российских организаций. Кроме того, Рогозин направил главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся санкций США в отношении предприятий госкорпорации.
Рогозин обратился к минторгу США
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил о том, что написал в министерство торговли США письмо, в котором попросил разобраться в вопросе санкций против предприятий корпорации.
«На прошлой неделе я подписал письмо на министра торговли США, чье ведомство как раз и является инициатором этих санкций. Также подписал письмо, где я объясняю, что это, скорее всего, ошибка, и пусть коллеги еще раз разберутся с этим вопросом», – передает слова Рогозина РИА «Новости».
По словам главы Роскосмоса, санкции были навязаны уходящей администрацией действующего президента США Дональда Трампа и являются «неприятным политическим фоном, который навеян русофобами». Вместе с тем Рогозин считает, что эти ограничения вряд ли будут иметь негативные последствия, поскольку и при создании ракет, и при производстве космических кораблей Россия использует исключительно отечественные комплектующие. «Это всегда так было, так и есть. НАСА приходится с этим считаться, потому что это федеральное агентство», – добавил он.
Ранее Рогозин направил главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся санкций США в отношении предприятий госкорпорации.
В Роскосмосе предполагали, что Вашингтон намерен ввести санкции против предприятий Роскосмоса, чтобы помешать России создать космический буксир с ядерным двигателем для полетов в дальний космос.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что США преграждают России дорогу в дальний космос.
Напомним, на сайте министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который впервые внесены предприятия Роскосмоса: Ракетно-космический центр «Прогресс» (производит ракеты «Союз») и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).
Решены вопросы финансирования «русского Хаббла», миссий на Луну и Венеру
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Вопросы с финансированием основных космических научных проектов России (телескопа «Спектр-УФ», миссий на Луну и Венеру) решены за счет «восстановления бюджета», сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.
Вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что финансирование российской космической науки составит 14–15 млрд рублей в год. Зеленый отметил, что «все требования ученых удовлетворить невозможно». Он пояснил, что «эти 15 млрд рублей» – не «какие-то новые деньги», а средства, которые были секвестированы из Федеральной космической программы. По его словам, «это восстановление бюджета», без которого «вся научная программа поплыла бы далеко».
«Теперь мы какие-то основные вещи решим: Луна, Венера, «Спектр-УФ», – сказал Зеленый, добавив, что «Спектр-УФ» – это «очень хороший эксперимент, «русский Хаббл». Как заверил научный руководитель Института космических исследований РАН, его «удастся запустить как планировали, в 2025 году», передает РИА «Новости».
Напомним, в 2019 году стало известно, что Роскосмос планирует в три раза сократить финансирование по космическому телескопу «Спектр-УФ», а в 2020 году – еще в 10 раз. Запуск обсерватории «Спектр-УФ» был перенесен с 2024 года на 2025.
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Раскрыто название российского ядерного буксира для полетов к Луне
Российский ядерный буксир для полетов к Луне и планетам Солнечной системы получил название «Зевс», сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«Мы ведем эту работу. В этом году мы открыли опытно-конструкторскую работу «Нуклон». Сам аппарат будет называться «Зевс», который мы планируем получить через несколько лет и будем готовы его использовать в наших научных и иных программах», – передает слова Рогозина РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что российский ядерный буксир проекта «Нуклон» сможет доставлять 10 тонн груза на Луну за 200 суток.
Напомним, в январе Роскосмос раскрыл сроки запуска ядерного космического буксира.
В августе 2019 года макет российского космического ядерного буксира впервые показали общественности на Международном авиакосмическом салоне МАКС.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что создание «ядерного буксира» откроет России дорогу на Марс.
Лавров оценил шансы продления ДСНВ-3
Шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Хотелось бы рассчитывать, что новая администрация США будет так же, как и мы, исходить из очевидности того факта, что продление Договора о СНВ без каких-либо дополнительных условий и, желательно, на максимально предусмотренный в нем пятилетний срок отвечало бы интересам безопасности обеих наших стран и всего международного сообщества», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По его словам, судя по заявлениям для СМИ, «команда Байдена не заинтересована в том, чтобы превращать ДСНВ в заложника своих амбиций и пытаться «продавливать» заведомо нереалистичные запросные позиции». «Если это действительно так, в чем еще предстоит убедиться, то шансы на достижение договоренности о продлении Договора до истечения срока его действия в феврале 2021 года по-прежнему сохраняются», – подчеркнул министр.
Он также отметил, что Москва готова к дальнейшим переговорам с США по контролю над вооружениями.
«Что касается возможного дальнейшего взаимодействия с США в сфере контроля над вооружениями, к чему мы, собственно, их и призываем, то любые переговоры, если и когда они начнутся, приведут к осязаемым результатам только в случае готовности американской стороны реально учитывать российские интересы и озабоченности. Это должно быть то, что наши американские коллеги образно называют «улицей с двусторонним движением», – сказал Лавров.
Он подчеркнул, что Россия, «разумеется, открыта к тому, чтобы пройти свою часть пути для выхода на взаимоприемлемые договоренности, выработанные на строго равноправной основе».
«При этом говорить об их конкретных параметрах было бы пока преждевременно. На данном этапе важно, что свое видение рамок потенциальных соглашений, предполагающее выработку нового «уравнения безопасности» и включающее в качестве переменных все значимые факторы стратегической стабильности, мы американцам передали. Это видение сохраняет свою актуальность», – заявил глава российского МИД.
Ранее США повторно предложили уже отвергнутые Россией условия по СНВ-3: спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ответил на заявление Владимира Путина о готовности к переговорам по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), что Москве «уже неоднократно отвечали».
Так, по его словам, российской стороне «пять раз предлагали встретиться, чтобы завершить сделку по заморозке/продлению», на которую Россия якобы «согласилась».
По версии США, МИД России отказался от встреч. США считают, что сторонам осталось только определить, «что именно замораживать», максимальный уровень, а также начать «переговоры о верификации».
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американская сторона, предлагая провести встречи по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), выдвигала неприемлемые для России условия продления договора.
Напомним, Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва готова к продолжению диалога. По его словам, избранный президент США Джозеф Байден изъявлял готовность продлить договор.
В октябре в Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 при заморозке или ограничении ядерных арсеналов. Однако Россия опровергла заявление США. Глава МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой.
Байден запланировал «модернизацию приоритетов» для противодействия России
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Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что его администрация проведет модернизацию приоритетов в сфере обороны, чтобы противостоять стратегическим вызовам со стороны России и Китая.
Он сообщил, что обсуждались «различные стратегические вызовы со стороны России и Китая», с которыми предстоит столкнуться, и «реформы», необходимые для «наиболее сильной из возможных позиций для противостояния этим вызовам», передает ТАСС.
Байден сообщил, что продолжается изучение масштабной кибератаки на правительственные учреждения США, оценка нанесенного ущерба. Он заявил о необходимости «ликвидировать пробел относительно того, какими способностями» США «обладают сейчас и должны обладать для лучшего сдерживания, выявления, прекращения и ответного реагирования в будущем». По его словам, в этой сфере «республиканцы и демократы достигли согласия».
Кроме того, Байден заявил, что США «сильнее и намного эффективнее, когда стоят вместе с нациями, разделяющими видение будущего мира», в этом «сила умного и эффективного американского лидерства», но «сейчас возник огромный вакуум». После президентства Дональда Трампа Вашингтону «придется вновь завоевать доверие мирового сообщества, которое начало находить способы работать в обход» США или без них, сказал избранный президент.
Байден намерен воспользоваться для противодействия Пекину помощью зарубежных партнеров и союзников Вашингтона, чтобы «привлечь правительство Китая к ответственности за его нарушения в сферах торговли, технологий, прав человека и других». По его словам, это было бы проще сделать, если бы формировались «коалиции партнеров и союзников из числа единомышленников, у которых общее дело, общие интересы и общие ценности» с США.
«Мы представляем порядка 25% мировой экономики. Однако вместе с демократическими партнерами мы более чем вдвое увеличиваем свой экономический рычаг воздействия по любому вопросу, имеющему значение для американо-китайских отношений», – сказал он.
По словам Байдена, новая администрация США с первого дня займется отменой ограничений, введенных Трампом в отношении мигрантов на южной границе страны, чтобы «расчистить гуманитарную катастрофу, которую администрация Трампа систематически создавала». Байден считает, что надо обеспечить возможности для быстрой работы с ищущими убежища в Соединенных Штатах, не создав при этом кризиса на фоне ситуации с коронавирусом, передает РИА «Новости».
Напомним, Байден утверждает, что в результате масштабной кибератаки, ответственность за которую, по его мнению, может нести Россия, хакеры похитили важную информацию. Россия отвергла обвинения. Отметим, что в совместном заявлении офиса директора нацразведки США, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности не говорится о том, кто может стоять за хакерскими атакам.
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Рогозин назвал вероятную причину утечки воздуха на МКС
Причиной утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) могли стать приборы на американском сегменте, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Когда закрыли американский сегмент, то были отключены все приборы в нем. Вполне вероятно, что в рабочем состоянии эти приборы и сочатся. Поэтому работа только в самом начале, и она идет планово. Еще раз говорю, это работа технических специалистов, и никаких решений о том, что надо срочно что-то предпринимать, у нас нет», – сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».
По словам Рогозина, на самой станции есть большие запасы воздуха, а в феврале к ней отправится грузовик «Прогресс», который привезет все необходимое. Он заверил, что причина утечки совершенно точно будет найдена и исправлена.
Напомним, на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин. Позднее трещину заделали заплаткой из резины и алюминиевой фольги, но и это не устранило утечку воздуха. На станцию решено доставить специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации. Сообщалось, что экипаж МКС попросили найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле «Звезда».
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что проблемы на МКС могут быть связаны с микрометеоритами и пообещал их «вылечить».
Рогозин рассказал о своем отношении к Маску
Основатель компании SpaceX Илон Маск – «выдающийся энтузиаст космоса», заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Он подчеркнул, что в США все компании космической отрасли частные, но работают на бюджетные деньги: «Когда у нас говорят о том, что частная компания сама что-то сделала, они делают на государственные деньги», – пишет «Комсомольская правда».
Рогозин указал, что SpaseX «имеет одного конкретного владельца и генератора идей – это Илон Маск». Рогозин сказал, что уважает «инженерные и пропагандистские» таланты Маска, а Роскосмос внимательно следит за его деятельностью и старается не сдавать позиции.
В октябре Рогозин заявил, что Маск ему уже почти как родственник, и похвалил смелость его инженерных решений. Весной Рогозин поздравил Маска с успешным полетом нового пилотируемого корабля Crew Dragon. В 2014 году на тот момент вице-премьер Рогозин в ответ на санкции против России предложил отправлять американских астронавтов на станцию «на батутах». После запуска Crew Dragon Маск заявил Рогозину, что «батут работает».
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Сенатор объяснил заинтересованность спецслужб США сотрудничать с российскими коллегами
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«Когда речь идет о борьбе с международными террористами, торговлей наркотиками и так далее, то между Вашингтоном и Москвой продолжается хорошее взаимодействие», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор ФСБ запаса, сенатор Владимир Джабаров, комментируя совместную операцию силовых структур США и России против мафиозного синдиката из Южной Америки.
«Профессиональные контакты между спецслужбами не прерываются, независимо от изменений политической конъюнктуры. В узкопрофессиональные вопросы политики как правило не вмешиваются. Например, несколько лет назад американцы предупредили нас о готовящемся взрыве в Петербурге. В свою очередь, мы предупредили американцев об опасности, исходящей от братьев Царнаевых», – напомнил генерал-майор ФСБ запаса, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. К сожалению, американские коллеги не придали значения информации по Царнаевым, из-за чего потом оказался возможен взрыв на марафоне в апреле 2013-го в Бостоне, добавил Джабаров.
«Любая спецслужба, прежде всего, работает на интересы своей собственной страны. Но у спецслужб бывают общие объекты заинтересованности. Хорошо, когда интересы спецслужб совпадают, тогда получается очень позитивный результат», – говорит сенатор. Он выразил надежду на то, чтобы Вашингтон и Москва со временем расширяли бы профессиональные контакты в других сферах – по примеру того, как работают российские и американские спецслужбы.
Во вторник стало известно о том, что ФСБ совместно с управлением по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США провели многоэтапную международную спецоперацию по пресечению деятельности транснационального преступного сообщества. Оно специализировалось на контрабанде кокаина из Южной Америки в Россию и другие европейские государства.
Напомним, секретарь Совбеза Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников регулярно проводят встречи с коллегами из США. В прошлом году глава ФСБ отмечал, что Москва и Вашингтон по-прежнему обмениваются данными о готовящихся террористических атаках, а также вместе расследуют уже произошедшие подобные инциденты. В 2017 году президент Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за информацию ЦРУ, которая помогла разоблачить террористов, готовивших взрывы в Петербурге.
Последний раз подобная встреча состоялась в начале октября в Женеве, когда Патрушев обсуждал обстановку в Карабахе с помощником американского президента по нацбезопасности Робертом О'Брайеном.
«Совместная работа наших спецслужб никогда и не прекращалась, хотя она напрямую зависит от политической ситуации», – сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. «Когда в США произошла трагедия 11 сентября 2001 года, в России в самом разгаре была вторая чеченская кампания. Тогда спецслужбы наших стран начали плотно взаимодействовать в плане международного терроризма, наркотрафиков и так далее. В условиях глобализации экономики преступность также становится глобальной, возникают транснациональные устойчивые синдикаты. Очень часто без помощи иностранных коллег очень трудно в одиночку пресечь ту их деятельность», – пояснил Филатов.
«Раз стала возможной общая спецоперация против кокаиновой мафии, значит, рабочие контакты между спецслужбами поддерживаются на серьезном уровне, – сказал ветеран ФСБ. – Силовики продолжают работать вместе, несмотря на санкции и общее охлаждение отношений. Ведь от наркотиков страдают и Европа, и Россия, и Америка Пресечен трафик, изъято большое количество кокаина, арестованы крупные дельцы. В данном случае Россия и США сработали хорошо».
Захарова объяснила роль СМИ в американской русофобии
Русофобия в США является одним из основных факторов внутриполитической борьбы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как заявила Захарова, «это один из ключевых внутриполитических факторов, факторов электорального цикла, избирательных кампаний – все, что связано с Россией». При этом американские СМИ играют одну из ведущих ролей «в нагнетании антироссийских настроений». «Может быть, даже не столько нагнетании, сколько раздувании их», – приводит слова Захаровой РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.
По мнению Захаровой, рядовые американцы не могли бы понять, почему должны считать Россию угрозой, поэтому СМИ пришлось «придумывать всякие истории». Так, «тема химического оружия получила свое место в этой информационной кампании». Как заявила Захарова, «это вообще абсурд полный».
Россия, если «говорить действительно на будущее», не ждет «какого-то кардинального позитивного изменения в двусторонних отношениях» после прихода администрации Джозефа Байдена, «нужно смотреть на конкретные шаги, которая должна эта новая администрация предпринять». Сейчас, по словам Захаровой, «даже внутри американского политического истеблишмента» точно не знают, кто будет отвечать за каждое направление внешней политики.
Захарова отметила, что до голосования коллегии выборщиков в середине декабря был открыт вопрос насчет новой администрации Белого дома. Как заявила дипломат, «процедуру, после которой был вынесен вердикт относительно того, кто будет следующим президентом», провели «буквально две недели назад», передает ТАСС.
«О каких контактах «по периметру», кроме поздравительных телеграмм и открыток, мы говорим? Сейчас это полностью их внутренняя повестка, они эти вопросы пока решают внутри себя», – заявила Захарова.
Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание кандидата от демократов Джозефа Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США. При этом Дональд Трамп уже не раз заявлял, что Байден проиграл президентские выборы.
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Российский хоккеист рассказал о «грязных» силовых приемах со стороны американцев
Американские хоккеисты в матчах с молодежной сборной России могут применять тычки, «грязные» силовые приемы, а также выражаться в адрес российских спортсменов, заявил нападающий российской сборной Родион Амиров.
«Провокации были, и слова в нашу сторону были. Но тренеры предупреждали, что нас будут провоцировать. Знали, что отвечать на это не надо. Думаю, мы с этим справились. Ты просто понимаешь, для чего это делает соперник», – рассказал Амиров в беседе со Sport24.
По его словам, ответная реакция может привести к ненужному удалению, штрафам и сделать «только хуже».
«Это могут быть и тычки, и грязные силовые, и слова. Очень часто тебе могут что-то сказать. Это для североамериканцев привычное дело – могут подъехать, что-то сказать. Ты такой улыбнулся и поехал дальше. Отвечать им так же? Да смысл вступать с ними в этот разговор? Считаю, что мы лучше игрой докажем», – сказал спортсмен.
Российская сборная в стартовом матче молодежного чемпионата мира обыграла американскую команду со счетом 5:3. При этом команда России проиграла команде Чехии в матче группового этапа чемпионата мира.
В Совфеде оценили последствия выхода США из ДОН
США не смогут скрывать данные в области военного строительства даже после выхода Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН), заявил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности, экс-глава ВКС России Виктор Бондарев.
«Мы готовы предоставлять наше воздушное пространство для наблюдательных полетов действующим участникам ДОН, так как нам нечего скрывать: мы не нарушаем никаких взятых на себя международных обязательств. В то же время выход США из договора не поможет им скрыть какие-то сведения в области военного строительства, которые можно получить из самолетов наблюдения и которые могут быть зафиксированы аэрофотоаппаратами на дозволенной высоте», – сказал он ТАСС.
По словам Бондарева, выход США из ДОН является «очередным шагом в разрушении международной системы глобальной безопасности и в подрыве еще оставшегося доверия».
«Конечно, они сейчас, после собственного выхода из договора, оказались в более выгодной позиции, чем мы. Их союзники по НАТО, являющиеся членами ДОН, могут продолжать осуществлять наблюдательные полеты над территорией России, инспектировать в рамках этого договора военную деятельность нашей страны. Мы также можем осуществлять аналогичные действия в отношении этих государств, а вот проводить наблюдательные полеты над Штатами уже не сможем. Это создает определенный дисбаланс», – добавил экс-глава ВКС России.
22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу.
Бондарев также высказался о прекращении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3). По словам сенатора, договор все равно придется со временем аннулировать и заменять другим из-за военного прорыва ряда ядерных держав.
«СНВ-3 остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен другим соглашением. И может быть по обоюдному согласию продлен максимум до 2026 года. В любом случае его придется со временем аннулировать и заменять сопоставимым по содержанию, но более усовершенствованным документом, который будет отражать изменения в геополитических реалиях и учитывать прорыв в военно-техническом обеспечении ряда третьих стран. Я имею в виду гипотетическое включение в новый договор Китая и других членов «ядерного клуба», – сказал Бондарев.
Он отметил, что сейчас необходимо поддержать и реализовать предложение президента России Владимира Путина о продлении СНВ-3 на год без всяких условий, чтобы иметь возможность тщательно проработать все параметры «преемника» действующего договора. Бондарев предполагает, что Вашингтон может в итоге согласиться с предложением Путина.
«Несмотря на явно негативное отношение к России со стороны представителей американской власти, вариант согласия я бы не исключал. Американцы мало руководствуются эмоциями, для них важна собственная выгода, а выгода временного продления СНВ-3 очевидна для всех и не идет вразрез с национальными интересами никакой страны. В то же время американцы могут учинить так называемый демарш просто из принципа, ради поддержания своего мирового имиджа. Могут сейчас продолжить манипулировать этим документом, как манипулировали ДРСМД», – добавил сенатор.
«Но надо понимать, что даже если американцы прислушаются к голосу разума и согласятся продлить СНВ-3 на год или даже на более длительный срок, то все равно его придется менять. Горизонт его действия отчетливо виден, ведь договор двусторонний, он налагает ограничения только на ядерные арсеналы России и США. Нельзя не учитывать изменений, произошедших за десять лет в техническом оснащении других обладателей ядерного оружия. Среди них есть в том числе страны НАТО», – заключил Бондарев.
Ранее замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что США могут пересмотреть свою позицию по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в силу внутриполитической ситуации в стране.
СНВ-3 – единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года.
Ранее США повторно предложили уже отвергнутые Россией условия по СНВ-3.
Пятилетняя успешность пусков Роскосмоса выросла до 97%
Пуски ракет космического назначения в течение двух последних лет были на 100% безаварийными, сообщил Роскосмос.
В сообщении госкорпорации говорится, что «стопроцентная безаварийность» позволила «повысить среднюю пятилетнюю успешность пусков» до 97%. Такой уровень соответствует контрольному, который указан в стратегии развития Роскосмоса до 2025 года. В 2019 году было проведено 25 успешных пусков, в 2020 году – 17, передает ТАСС.
В Роскосмосе также сообщили, что завершен монтаж основной части технологического оборудования в рамках строительства второй очереди космодрома Восточный, темпы строительства остаются стабильными, работы в целом «ведутся даже с небольшим опережением» графика. Вторая очередь предполагает возведение стартового стола и инфраструктуры под ракеты «Ангара-А5». Кроме того, на космодроме Байконур проведено больше половины испытаний модуля «Наука» для МКС.
Напомним, гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин признал сокращение числа космических пусков в 2020 году. Он заявил, что «в известных трудных обстоятельствах корректировать свои планы вынуждены были все экономики мира». Первый в 2021 году пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Восточный планируется в феврале.
У Бута в американской тюрьме температура поднялась до 39 градусов
У россиянина Виктора Бута в американской тюрьме почти неделю держится температура около 39 градусов, есть озноб, сообщила его супруга Алла.
Бут звонил ей во вторник. Женщина рассказала, что у ее супруга пятый день держится температура около 39 градусов, «воспалились два верхних зуба, воспаление перешло в гайморову пазуху, начались выделения из носа зелено-желтые». «Заложено ухо. Я не врач, но понятно, что воспаление пошло вверх, и без антибиотиков, в лучшем случае, не обойтись», – приводит ее слова РИА «Новости».
Алла Бут заявила, что без медицинской помощи угроза может быть смертельной. При этом, по ее словам, «никакой помощи со стороны тюрьмы», «только парацетамол». Российское посольство направило ноту в Госдеп.
Адвокат Бута Алексей Тарасов сообщил, что намерен «связаться с надзирателем Виктора и попросить о том, чтобы ему была оказана помощь». Тарасов заявил: «Я понимаю, что необходимы антибиотики. Конечно, мы предпримем меры для того, чтобы эту ситуацию как-то исправить».
Напомним, МИД России указывал, что россияне нередко сталкиваются с предвзятым отношением и «настоящим правовым произволом» в США. Их подвергают мощному психологическому давлению, чтобы добиться признательных показаний, создают «невыносимые условия содержания», а «в случае отказа от признания какой-либо вины показательно приговаривают к огромным тюремным срокам», как, например, Бута.
Рогозин признал сокращение числа космических пусков в 2020 году
Роскосмос произвел в 2020 году меньше космических пусков, чем было запланировано, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«В минувшем году мы осуществили меньше, чем планировали, пусков ракет космического назначения в интересах государства и наших коммерческих партнеров. Но в известных трудных обстоятельствах корректировать свои планы вынуждены были все экономики мира», – цитирует РИА «Новости» Рогозина.
Ранее глава госкорпорации сообщал, что первый в 2021 году пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Восточный планируется в феврале.
Напомним, в апреле Рогозин рассказал, что Роскосмос запланировал 33 пуска, но девять из них могут быть сорваны из-за пандемии коронавируса и банкротства британской компании OneWeb. К настоящему времени проведено 16 пусков российских космических ракет.
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Космонавты с МКС поздравили жителей Земли
Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта МКС поздравили жителей Земли с наступающим Новым годом.
Рыжиков пожелал жителям «нашей многонациональной страны и мира» беречь себя и своих близких, здоровья, а также быть «внимательными друг к другу» и «быть вместе». «Это самое главное, потому что вместе мы все преодолеем», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что 2020 год стал серьезным испытанием для всех жителей Земли, но люди «доказали, что любая пандемия бессильна, если все человечество объединяется в борьбе за самое главное, что у нас есть – жизнь».
Кудь-Сверчков указал, что в 2020 году МКС отметила юбилей – первый международный экипаж прибыл на станцию 20 лет назад. Как заявил российский космонавт, «с тех пор члены дружной команды МКС отметили 20 новогодних праздников». «Нам посчастливилось находиться здесь на пороге нового – 21-го», – сказал он.
Напомним, космонавты рассказали, как отметят Новый год на МКС. Рыжиков и Кудь-Сверчков начнут отмечать Новый год с Камчаткой и продолжат вместе со всеми часовыми поясами России.
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