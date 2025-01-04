Глава US Steel обвинил Байдена в коррупции из-за сделки с Nippon Steel

Байден заблокировал сделку US Steel и Nippon Steel на 15 млрд долларов из-за безопасности

Tекст: Денис Тельманов

Решение президента Джо Байдена заблокировать сделку по покупке U.S. Steel японским концерном Nippon Steel вызвало бурную реакцию. Как сообщает РИА «Новости», глава U.S. Steel Дэвид Бурритт назвал это действие позорным и коррумпированным. По его словам, президент расплатился с профсоюзным лидером, что вредит будущему компании, ее сотрудникам и национальной безопасности.



Бурритт отметил, что Америка оскорбила Японию, важного экономического и национального союзника, и поставила под угрозу свою конкурентоспособность. Он заявил о намерении бороться с политической коррупцией и выразил сожаление, что США не имеют президента, умеющего заключать выгодные сделки.

Ранее Джо Байден заблокировал сделку на сумму около 15 млрд долларов, сославшись на угрозу национальной безопасности. Газета Nikkei сообщила о намерении Nippon Steel подать в суд на правительство США, указывая на отсутствие убедительных доказательств угрозы безопасности. Компании считают решение политически мотивированным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден остановил сделку на 15 млрд долларов по продаже U.S. Steel компании Nippon Steel, назвав ее угрозой национальной безопасности. Министр экономики Японии Едзи Муто выразил недоумение и сожаление по поводу блокировки этой сделки. Республиканцы в конгрессе США обратились к администрации Джо Байдена с требованием сохранить все документы, касающиеся возможной продажи U.S. Steel, выразив обеспокоенность политизацией решения.

