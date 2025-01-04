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    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

    32 комментария
    4 января 2025, 02:35 • Новости дня

    Глава US Steel обвинил Байдена в коррупции из-за сделки с Nippon Steel

    Байден заблокировал сделку US Steel и Nippon Steel на 15 млрд долларов из-за безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден заблокировал сделку между U.S. Steel и японской Nippon Steel, назвав ее угрозой национальной безопасности, что вызвало резкую критику со стороны главы американской компании Дэвида Бурритта.

    Решение президента Джо Байдена заблокировать сделку по покупке U.S. Steel японским концерном Nippon Steel вызвало бурную реакцию. Как сообщает РИА «Новости», глава U.S. Steel Дэвид Бурритт назвал это действие позорным и коррумпированным. По его словам, президент расплатился с профсоюзным лидером, что вредит будущему компании, ее сотрудникам и национальной безопасности.

    Бурритт отметил, что Америка оскорбила Японию, важного экономического и национального союзника, и поставила под угрозу свою конкурентоспособность. Он заявил о намерении бороться с политической коррупцией и выразил сожаление, что США не имеют президента, умеющего заключать выгодные сделки.

    Ранее Джо Байден заблокировал сделку на сумму около 15 млрд долларов, сославшись на угрозу национальной безопасности. Газета Nikkei сообщила о намерении Nippon Steel подать в суд на правительство США, указывая на отсутствие убедительных доказательств угрозы безопасности. Компании считают решение политически мотивированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден остановил сделку на 15 млрд долларов по продаже U.S. Steel компании Nippon Steel, назвав ее угрозой национальной безопасности. Министр экономики Японии Едзи Муто выразил недоумение и сожаление по поводу блокировки этой сделки. Республиканцы в конгрессе США обратились к администрации Джо Байдена с требованием сохранить все документы, касающиеся возможной продажи U.S. Steel, выразив обеспокоенность политизацией решения.

    1 января 2025, 20:57 • Новости дня
    Экс-полковник СБУ Стариков назвал точную дату начала разрешения конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Бывший полковник СБУ Олег Стариков сообщил, что политическое разрешение конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, 20 января.

    Процесс разрешения конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление бывшего полковника СБУ Олега Старикова изданию Politeka.

    Стариков подчеркнул, что «политическая часть разрешения российско-украинского конфликта начнется 20 января». Он выразил уверенность, что Трамп готов решительно положить конец конфликту.

    Стариков считает, что США начнут оказывать политическое и финансовое давление на киевский режим. Это, по его мнению, произойдет путем ограничения выделяемых ресурсов, без которых боевые действия не смогут продолжаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия заявила о готовности принять мирные переговоры по Украине, а Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины, при этом Турция выразила поддержку активизации переговорного процесса для достижения дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

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    3 января 2025, 13:43 • Новости дня
    Небензя: Германия и Япония не получат место в Совбезе ООН
    Небензя: Германия и Япония не получат место в Совбезе ООН
    @ Eduardo Munoz Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Германия и Япония не смогут претендовать на пост постоянных членов Совбеза ООН, это очевидный факт, заявил в интервью телеканалу «Россия 24». постпред России при ООН Василий Небензя.

    Василий Небензя заявил, что реформа Совета безопасности ООН – сложный процесс, который требует времени и усилий. По его словам, Россия не видит перспектив для Германии и Японии стать постоянными членами Совета безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    «Юбилей организации – это повод оглянуться и посмотреть в будущее. Реформа Совета безопасности – это кропотливая работа, которую невозможно подогнать под знаковую дату», – заявил Небензя.

    В январе начнется новый сезон переговоров по реформе Совбеза, однако Небензя подчеркнул, что многие предложения, включая те, которые исходят от стран-членов, нереалистичны и непрактичны.

    «Германии и Японии не видать места постоянного члена СБ не только, как своих ушей, но и всего остального», – заявил российский дипломат.

    Ранее в сентябре Россия предложила свое видение реформы Совбеза ООН, выступив против расширения Совета за счет Германии и Японии.

    Также сообщалось, что реформа Совбеза ООН неизбежна после окончания СВО.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    3 января 2025, 11:10 • Новости дня
    На Западе заявили о неспособности США противостоять АПЛ «Ясень-М»

    NI: США признали превосходство подлодок «Ясень-М» над своими субмаринами

    На Западе заявили о неспособности США противостоять АПЛ «Ясень-М»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американские эксперты восхитились российской атомной подлодкой «Ясень-М», способной поражать цели на суше, воде и под водой благодаря ультра-тихому оснащению и вооружению, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон», сообщило издание The National Interest.

    Американское издание The National Interest выразило восхищение российской атомной подводной лодкой проекта 885М «Ясень-М». Подлодки этой серии способны внезапно поражать цели на близкой дистанции благодаря ультра-тихому оснащению. В США отметили, что у них нет оружия, способного оказать сопротивление таким подлодкам, передает Ura.Ru.

    Серия «Ясень-М» является продолжением проекта 885 «Ясень», первая лодка которого, «Северодвинск», была заложена в 1993 году. Эти субмарины минимизируют шумность, оснащены торпедными аппаратами и вертикальными пусковыми установками для различных ракет. Проект включает восемь многоцелевых подлодок, первой серийной стала К-573 «Новосибирск», принятой на вооружение в 2022 году.

    Военный аналитик Дмитрий Болтенков подчеркнул, что «Ясень-М» может создать значительные трудности для США, так как их практически невозможно обнаружить под водой, а ракеты «Циркон» невозможно перехватить. По его словам, такие публикации в СМИ могут служить стимулом для увеличения финансирования обороны в США, где в настоящее время оно испытывает дефицит.

    Сравнивая «Ясень-М» с американским классом Virginia SSN-774, заметно, что российская подлодка выигрывает в соотношении «цена-качество». Стоимость одного «Ясень-М» составляет около 50 млрд рублей, в то время как Virginia стоит около 2,8 млрд долларов. «Ясень» также превосходит американские аналоги по глубине погружения и возможностям вооружения.

    Ранее модернизированная атомная подводная лодка проекта «Ясень-М» «Архангельск» вошла в состав ВМФ России.

    До этого она проходила заводские ходовые испытания, сообщалось, что  АПЛ должна увеличить мощь и возможности флота.

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    3 января 2025, 14:42 • Новости дня
    На руке Байдена заметили загадочное пятно

    Daily Mail: На руке Байдена появилось такое же пятно, как у Елизаветы II перед смертью

    На руке Байдена заметили загадочное пятно
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Во время выступления в Белом доме на руке Джо Байдена нашли таинственное пятно, подобная «печать смерти» якобы была у королевы Елизаветы II незадолго до ее смерти, сообщило издание Daily Mail.

    На руке президента США Джо Байдена заметили загадочное темное пятно, эта отметина была обнаружена на снимках, сделанных во время его недавнего выступления в Белом доме. Пользователи отметили, что у королевы Елизаветы II на кисти также было замечено подобное пятно, передает «Царьград» со ссылкой на издание Daily Mail.

    Издание пишет, что фотография королевы с «печатью смерти» на руке была сделана незадолго до смерти Елизаветы II во время примема бывшего британского премьера Лиз Трасс.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что на саммите НАТО в Вашингтоне обсуждали состояние здоровья президента США Джо Байдена, а не украинский кризис и Россию с Китаем.


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    3 января 2025, 18:45 • Новости дня
    В Японии отреагировали на решение Байдена о блокировке продажи U.S. Steel

    Японский министр раскритиковал блокировку Байденом сделки Nippon Steel и U.S. Steel

    Tекст: Мария Иванова

    Министр экономики Японии Едзи Муто выразил недоумение и сожаление по поводу блокировки президентом США Джо Байденом сделки по приобретению компанией Nippon Steel американской U.S. Steel.

    Решение президента США Джо Байдена заблокировать сделку по приобретению японской компанией Nippon Steel американской сталелитейной компании U.S. Steel вызвало недоумение в Японии, передает ТАСС.

    Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто заявил, что это решение трудно для понимания и заслуживает сожаления. Такая реакция связана с тем, что Nippon Steel предлагала условия, которые фактически давали американским властям возможность контролировать производственные мощности компании в США.

    Администрация Байдена объяснила блокировку сделки соображениями национальной безопасности. Пресс-служба Белого дома отметила, что эксперты считают, что приобретение U. S. Steel японской компанией могло бы привести к иностранному контролю над одной из крупнейших американских сталелитейных компаний, что создало бы угрозу для национальной безопасности и ключевых цепочек поставок. В этой связи Байден решил наложить запрет на сделку, несмотря на предложение Nippon Steel гарантировать, что ключевые посты в U.S. Steel займут американские граждане.

    Ранее газета The Washington Post сообщила, что Nippon Steel сделала новое предложение администрации Байдена, в котором предоставлялась возможность запрещать любые сокращения производственных мощностей в США. Однако, несмотря на это предложение, администрация Байдена придерживалась своей позиции, выразив озабоченность по поводу возможного сокращения выпуска стали, что может повлиять на национальную безопасность. Nippon Steel изначально объявила о намерении приобрести U.S. Steel в декабре 2023 года и планировала закрыть сделку в третьем или четвертом квартале 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшая сталелитейная компания Японии Nippon Steel предложила приобрести американскую компанию U.S. Steel за 14,1 млрд долларов, но президент США Джо Байден остановил сделку, назвав ее угрозой национальной безопасности.

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    3 января 2025, 06:57 • Новости дня
    Axios заявил об обсуждении командой Байдена удара по ядерным объектам Ирана
    Axios заявил об обсуждении командой Байдена удара по ядерным объектам Ирана
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден рассматривал варианты удара по иранским ядерным объектам на встрече с советниками, сообщил Axios со ссылкой на три источника.

    «Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан представил президенту Байдену варианты потенциальной атаки США на ядерные объекты Ирана», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Axios.

    Речь шла об атаке на случай, «если иранцы предпримут шаги к созданию ядерного оружия до 20 января». Указывается, что тема обсуждалась «на встрече, которая до сих пор оставалась секретной».

    Байден не принял финального решения по этому вопросу. Обсуждение не было связано с появлением новых разведданных, а предназначалось для проработки возможных сценариев действий.

    Некоторые помощники Байдена, включая Салливана, считают, что ослабление иранской противовоздушной обороны и ракетного вооружения, «а также значительное ослабление региональных доверенных лиц Ирана» могут повысить шансы на успешный удар и снизить риск ответных действий Ирана и возможной эскалации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп также рассматривает возможность применить военную силу, включая превентивные авиаудары, чтобы остановить развитие ядерной программы Ирана. Иран заявил, что запустил несколько тыс. передовых газовых центрифуг для производства обогащенного урана в ответ на резолюцию, принятую Советом управляющих МАГАТЭ.

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    3 января 2025, 10:06 • Новости дня
    Американский журналист спрогнозировал «войну» в администрации Трампа из-за Украины

    Американский журналист Хинкл заявил о противостоянии в администрации Трампа по украинскому вопросу

    Американский журналист спрогнозировал «войну» в администрации Трампа из-за Украины
    @ Rick Scuteri/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация избранного президента США Дональда Трампа столкнется с внутренним противостоянием по украинскому вопросу, поскольку ее члены придерживаются разных взглядов на конфликт, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    Хинкл выразил мнение, что администрация избранного президента США Дональда Трампа будет разделена по вопросу Украины, передает РИА «Новости».

    По его словам, разногласия могут привести к «гражданской войне» внутри команды, так как политики придерживаются противоположных взглядов на конфронтацию с Россией.

    Хинкл отметил, что традиционно антироссийски настроенные республиканцы из команды Трампа публично поддержат его мирные устремления, но за кулисами может идти борьба. Он подчеркнул, что не все в администрации согласны с курсом на мирное урегулирование конфликта.

    Среди будущих членов администрации, которые, вероятно, не разделяют антироссийской позиции, Хинкл выделил кандидата на пост министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего и кандидата на пост директора национальной разведки Тулси Габбард.

    Ранее Трамп сообщил, что ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения украинского конфликта, выразив уверенность, что при его президентстве этого конфликта удалось бы избежать. Путин в свою очередь заявил о готовности к диалогу с Трампом, если такая встреча состоится.

    Бывший полковник СБУ Олег Стариков сообщил, что политическое разрешение конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, 20 января.

    Сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность территориальных уступок со стороны Украины, чтобы способствовать прекращению конфликта с Россией.

    Эксперты оценили идею избранного президента США Дональда Трампа разместить европейских миротворцев на Украине.

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    1 января 2025, 21:10 • Новости дня
    Посол США в России заявила о готовности к диалогу с Москвой вопреки разногласиям

    Tекст: Евгения Караваева

    Соединенные Штаты выразили готовность к конструктивному диалогу с Россией, несмотря на существующие разногласия, заявила посол США в России Линн Трейси, отметив важность дипломатических усилий.

    Вашингтон готов к конструктивному и уважительному диалогу с российскими властями, несмотря на существующие разногласия, передает ТАСС со ссылкой на заявление посла США в России Линн Трейси в видеоролике, опубликованном в соцсетях американского диппредставительства.

    Линн Трейси подчеркнула, что «огромная потребность в дипломатических усилиях продолжает сохраняться» и необходимо поддерживать существующие связи и налаживать новые между россиянами и американцами. По словам дипломата, США остаются открытыми для диалога с российскими властями.

    Дипломат выразила надежду на решение конфликтных вопросов и достижение «мирного будущего» в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, бывший полковник СБУ Олег Стариков сообщил, что политическое разрешение конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, 20 января.

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    3 января 2025, 11:54 • Новости дня
    Небензя назвал несерьезными для России сигналы команды Трампа по Украине

    Небензя заявил об отсутствии серьезных предложений от команды Трампа по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Сигналы команды избранного президента США Дональда Трампа по Украине пока невозможно воспринимать всерьез, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия-24».

    По словам Небензи, сигналы новой администрации США остаются неоформленными и неясными, и часто возникает термин «заморозка конфликта», передает ТАСС.

    Небензя также отметил, что с украинской стороны поступают сигналы о неких договоренностях, которые сложно воспринимать всерьез. Он подчеркнул важность вопроса, когда Владимир Зеленский решится на переговоры и на каких условиях.

    «Чем дальше, тем хуже будут условия для него», – добавил дипломат, намекая на ухудшение ситуации для украинской стороны.

    Зеленский должен принять решение о переговорах и готовности к диалогу, вопрос за ним, отметил Небензя.

    Ранее Небензя заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается сорвать «любые мирные инициативы» и спровоцировать Россию на «кардинальную» эскалацию, так как мир для него – «самый страшный сценарий».

    Бывший полковник СБУ Олег Стариков сообщил, что политическое разрешение конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, 20 января.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса.

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    2 января 2025, 08:30 • Новости дня
    Замначальника академии Кирова обвинили в крупной взятке

    СК обвинил замглаву Военно-медицинской академии в получении взятки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    СК предъявил обвинение Павлу Вешкину, замглавы Военно-медицинской академии имени Кирова, в получении взятки от ООО «СЛ Фарма». Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

    Заместителю начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Павлу Вешкину предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Обвинение предъявлено по части шестой статьи 290 УК РФ. В деле также фигурируют несколько военнослужащих и гражданских лиц.

    До этого Вешкин обвинялся в особо крупном мошенничестве, но дело было переквалифицировано на получение взятки. По версии следствия, деньги поступили от компании ООО «СЛ Фарма». Сейчас дело Вешкина рассматривается в одном из московских судов и выделено в отдельное производство.

    На занимаемой должности Вешкин отвечал за вопросы контрактной службы. В случае признания его виновным, ему грозит наказание до пятнадцати лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо обвиняемых признали вину в деле о поставке некачественных бронежилетов войскам и сотрудничают со следствием. В деле о поставке некачественных бронежилетов Российской армии появился новый фигурант – Михаил Богданов. Гендиректор группы «Пикет» Андрей Есипов признал вину в поставке некачественных бронежилетов для армии и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

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    2 января 2025, 04:28 • Новости дня
    Байден допустил связь теракта в Новом Орлеане и взрыва Cybertruck в Лас-Вегасе

    Байден подтвердил расследование возможной связи теракта в Новом Орлеане и взрыва Cybertruck в Лас-Вегасе

    Байден допустил связь теракта в Новом Орлеане и взрыва Cybertruck в Лас-Вегасе
    @ Bastiaan Slabbers/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские спецслужбы проверяют возможную связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом пикапа Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, сообщил президент США Джо Байден.

    Байден выступил с телеобращением из своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде. Говоря о взрыве в Лас-Вегасе, Байден заявил: «Правоохранительные органы и разведывательные службы также расследуют это дело, в том числе – есть ли какая-либо возможная связь с атакой в Новом Орлеане», – передает ТАСС.

    Байден отметил, что убийца, ответственный за теракт в Новом Орлеане, был гражданином США. «Он родился в Техасе, много лет служил в американской армии и был резервистом сухопутных войск до самых последних лет», – рассказал президент.

    По его словам, ФБР сообщило, что за несколько часов до нападения злоумышленник опубликовал видео в социальных сетях, где «указал, что был вдохновлен ИГИЛ и выразил желание убивать».

    Американский лидер воздержался от ответов на вопросы журналистов о том, беседовал ли он с избранным президентом США Дональдом Трампом. Также он не стал отвечать на вопрос о возможности повторения аналогичных инцидентов в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель намеренно въехал в толпу в Новом Орлеане, жертвами теракта стали 15 человек.

    Глава Tesla Илон Маск со ссылкой на данные телеметрии автомобиля подчеркнул, что взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе был вызван не проблемами с машиной, а мощным фейерверком или бомбой, он считает случившееся терактом.

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    2 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Трамп назвал Байдена худшим президентом США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал уходящего президента Джо Байдена, обвинив его в росте насилия и терроризма в стране из-за мягкой миграционной политики.

    Трамп в своем посте в социальной сети Truth Social заявил, что Байден стал «полной и абсолютной катастрофой» для Соединенных Штатов, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Байдена обвиняют в росте насилия и терроризма в стране, которое стало результатом его мягкой миграционной политики.

    «Джо Байден – это худший президент в истории Америки, полная и абсолютная катастрофа. То, что он и его группа вмешивающихся в выборы «головорезов» сделали с нашей страной, не скоро будет забыто!», – написал Трамп.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск обвинил администрацию уходящего президента Джо Байдена в государственной измене.

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    1 января 2025, 22:59 • Новости дня
    Россияне не пострадали в результате теракта в Новом Орлеане

    Tекст: Антон Антонов

    По имеющейся информации, среди жертв или пострадавших в результате теракта в Новом Орлеане нет российских граждан, сообщили посольство России в США и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «По имеющейся информации, россиян среди жертв нет», – сообщило посольство, отметив, что генконсульство в Хьюстоне поддерживает связь с местной полицией. Дипломаты выразили соболезнования близким погибших, а также пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления, передает РИА «Новости».

    Захарова сообщила, что «на данный момент информации о том, что среди пострадавших могут быть россияне, нет», передает ТАСС.

    Напомним, в результате наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане погибли не менее десяти человек, еще 30 получили ранения. Теракт совершил Шамсуд Дин Джаббар, который имел при себе флаг террористической организации «Исламское государство». Преступник также стрелял по сотрудникам полиции, его уничтожили ответным огнем. Были найдены зрывные устройства.

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    3 января 2025, 16:22 • Новости дня
    Сотрудника ФСИН обвинили во взятке и взломе данных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Работника Федеральной службы исполнения наказаний Василия Сычева обвинили в получении крупной взятки и неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием служебного положения.

    Сычеву вменили получение взятки в особо крупном размере и неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения, сообщил источник ТАСС.

    В деле могут появиться и другие фигуранты, сам Сычев уже арестован. До ареста он работал в ФКУ Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений ФСИН.

    Информацию об аресте Сычева подтвердил Замоскворецкий суд Москвы.

    Осенью начальник управления цифровой трансформации ФСИН России Алексей Тимченко был задержан по делу о взятке в особо крупном размере.

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    4 января 2025, 00:23 • Новости дня
    Пентагон не подтвердил новые поставки оружия Украине

    Пресс-секретарь Пентагона отказалась делать заявления о поставках помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон воздержался от заявлений о новых поставках военной помощи Украине, несмотря на ожидания.

    Пентагон пока не готов делать какие-либо заявления о новых поставках военной помощи Украине, об этом сообщает ТАСС. На брифинге пресс-секретарь Сабрина Сингх заявила, что в настоящее время у нее нет информации или объявлений касательно использования механизма Presidential Drawdown Authority (PDA) для оказания помощи Киеву. «Что касается объявлений о PDA, то я не буду забегать вперед. У меня нет никаких объявлений на сегодня», – заявила Сингх, отвечая на соответствующий вопрос.

    Ранее, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал о намерениях США объявить новый пакет военной помощи Украине в ближайшие дни. Однако, Пентагон пока удерживается от подтверждений или уточнений по этому вопросу. Это может говорить о том, что процесс принятия решения все еще находится в стадии обсуждения или стратегического анализа, что требует времени и согласования между ведомствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые ассигнования Конгресса США на военную помощь Киеву лишь увеличивают число жертв среди украинцев, поскольку война не может быть выиграна. До своего ухода в 2025 году Ллойд Остин планирует провести заседание контактной группы, где западные союзники представят новые меры поддержки Украины. Суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, с начала российской спецоперации сумма составила 65,4 млрд долларов, как сообщалось в Пентагоне.

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