В Дагестане задержали экс-главу управления Соцфонда по делу о взятках
Бывший руководитель управления помощи семьям с детьми в Дагестане и депутат Народного собрания региона Изи Алиев оказался фигурантом уголовного дела о коррупции при назначении пособий, сообщили ФСБ и Следственный комитет России.
Алиева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на сообщения ведомств.
В Следственном комитете уточнили, что он занимал руководящий пост и является депутатом Народного собрания республики седьмого созыва.
В ФСБ добавили, что по делу проходят 17 сотрудников подразделения Социального фонда России по Дагестану, которые тоже привлечены к уголовной ответственности. Дополнительно 11 граждан подозреваются в даче взяток в особо крупном размере за незаконное получение социальных выплат.
ФСБ сообщила, что предварительный ущерб бюджету Социального фонда России, по версии следствия, превышает 1,4 млрд рублей.
В начале октября сообщалось, что бывшую главу минздрава Дагестана Татьяну Беляеву задержали в Ставропольском крае.
В июне в Дагестане арестовали бывшего руководителя регионального госучреждения, подозреваемого в получении более 7 млн рублей за содействие в госэкспертизе.