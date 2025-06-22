22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. Но в этой страшной, решающей для всего человечества войне, она была повержена силой и волей нашего народа.9 комментариев
Бывшего главу дагестанского госучреждения арестовали за взятку
В Дагестане арестован бывший руководитель регионального госучреждения, подозреваемый в получении более 7 млн рублей за содействие в госэкспертизе.
Бывший руководитель дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана заключен под стражу по подозрению во взяточничестве, передает РИА «Новости». По информации объединенной пресс-службы судов республики, подозреваемый исполнял обязанности директора организации и, согласно материалам дела, с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года получил взятку более 7 млн рублей. Деньги переводились на счета подставных лиц от заинтересованного лица.
Взамен, как считает следствие, чиновник способствовал получению положительного заключения государственной экспертизы для строительства дома культуры в селе Сергокала. Суд избрал меру пресечения – заключение под стражу на два месяца, до 21 августа 2025 года.
Источник в судебной системе уточнил, что задержанный – Магомедтагир Тагиров.
Газета ВЗГЛЯД писала, что уголовное дело завели против совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова, которых обвинили в подкупе футбольных арбитров.