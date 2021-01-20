Песков назвал отпиской полученные от Европы материалы по делу Навального

Зампредседателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Геннадий Шорохов назвал действия Алексея Навального антироссийскими и призвал лишить блогера свободы.

«Для ветеранов все понятно – он иностранный агент на нашей территории! Ну это же явно! Сколько уже собрано документов, есть доказательная база о том, что Навальный финансируется из-за рубежа», – заявил Шорохов, слова которого приводятся на сайте организации ветеранов «Боевое братство».

По словам Шорохова, выступления блогера носят антироссийский характер. «В своих действиях он опирается на Запад, имеет его поддержку. Запад и Навальный – его инструмент – расшатывают основы, нашу Конституцию и вертикаль власти», – добавил замглавы организации.

Он также потребовал лишить Навального «доступа к СМИ и свободы». «Кстати, в таком оплоте демократии как США его быстро изолировали бы – уж если они действующего президента блокируют в мессенджерах! Навальный представляет опасность для государства. Здесь свое решение должен принять наш суд. Перед российским обществом стоят проблемы – и пандемия, и экономического толка – которые эти госизменники только мешают нам решать», – заключил Шорохов.

В свою очередь известный адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что действия Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в отношении Алексея Навального абсолютно понятны и логичны и уже даже никем не оспариваются.

«Я с пониманием отношусь к действиям ФСИН, поскольку нахождение Навального длительное время за границей без каких бы то ни было, что важно, официальных юридически значимых оснований, безусловно, являлось нарушением наложенных на него обязательств, связанных с условным осуждением. С этим уже никто не спорит, мне кажется. Потому что все разговоры об отравлении на сегодняшний день - это только слова. Что касается решения суда, то здесь у его адвокатов есть возможности и простор для обжалования. Нам оно может не нравиться или может не нравиться процедура, допустим, но очень важно, что никто им не препятствует в осуществлении своих возможностей. Никто ни в чем не ограничивает ни самого Навального, ни его защитников. Кроме того, я вообще не вижу оснований раздувать скандал из этого, в общем-то довольно рядового происшествия. Ничего экстраординарного с ним не случилось, рядовой арест», – сказал Аграновский РАПСИ.

Эксперт уверен, что сам арест не является чем-то фатальным для Навального, поскольку именно на такой исход ситуации он рассчитывал и сам изо всех сил напрашивался на конфликт.

«У меня сложилось впечатление, наблюдая обстоятельства прибытия Навального с одной стороны, с другой – действий государства, что сторона Навального сознательно играет на обострение ситуации, рассчитывая на репрессии по отношению к нему, которые при этом не являются фатальными. Для наших оппозиционеров тридцать суток в СИЗО это не что-то из ряда вон выходящее, сам Навальный неоднократно уже арестовывался на этот срок. Ничего нового с ним не происходит. Но благодаря этому аресту к его прибытию было привлечено внимание, в том числе представительства получили возможность для комментариев ареста. Всё это я бы назвал частью его политического процесса. По большому счету, от происходящего он получает только дивиденды. Он целенаправленно напрашивался на скандал. Есть выражение «сыграть на обострение» – сейчас это лучше всего характеризует его действия», – сказал Аграновский.

По его мнению, целью Навального в очередной раз привлечь к себе внимание, что и произошло в итоге. «Захотелось ему внимания как внутри страны, так и на западе, он его и получил», – заключил Аграновский.

Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что российские правоохранители должны предъявить вернувшемуся из Германии Алексею Навальному обвинения за клевету и призыв к введению санкций против России.

Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. В понедельник вечером Алексей Навальный доставлен в СИЗО №1 в Москве («Матросская тишина»), у него нет жалоб на моральное или физическое давление.

Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».