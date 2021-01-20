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Песков назвал отпиской полученные от Европы материалы по делу Навального
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Материалы, которые Москва получала от европейской стороны по делу Алексея Навального, являются не более чем отпиской, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Никакой информации нашими германскими партнерами предоставлено не было. В протоколах допроса не содержится никакой информации, а там должна быть техническая, технологическая и научная информация о тех веществах, которые якобы были зафиксированы. Но ничего серьезного мы не получили, что помогло бы на в расследовании», – сказал он, передает РИА «Новости».
Так он ответил на просьбу прокомментировать содержащуюся в заключении клиники Charite, где лечился Навальный, информацию о якобы найденных отравляющих веществах.
Отвечая на вопрос о том, можно ли говорить, что для расследования недостаточно улик, фактов и документов, Песков сказал: «Их не то, что недостаточно, их нет. Мы ничего не получили. Фактически, это является ничем более чем отпиской».
В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Опубликовано видео ныряния Путина в крещенскую прорубь
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Телеканал «Россия 24» показал кадры с участием президента России Владимира Путина в крещенских купаниях.
На видео глава государства, крестясь, трижды окунается в прорубь.
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Ранее на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что «Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье сегодня утром». Точное место, где это происходило, не уточняется. Также опубликованы фотографии, на которых запечатлено, как президент в тулупе и валенках направляется к проруби, а также окунается в нее.
Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин и в этом году традиционно участвовал в крещенских купаниях. «Меня многие спрашивали, принимал ли участие Путин в крещенских купаниях. Вы знаете, что традиционно он это делает, это его традиция. Традициям он не изменяет», – сказал он.
Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания.
Соловьев: Навальный ненавидит меня, потому что я еврей
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«Я воплощаю все то, что Навальный ненавидит на генетическом уровне – я еврей и я антифашист», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал включение своей персоны в санкционный список блогера Алексея Навального, опубликованный его соратником Владимиром Ашурковым.
«Все это вписывается в общую логику Навального и его банды. Он размещал портреты нацистов во время акции «Бессмертный полк», оскорблял ветерана, а теперь не скрывает глубинную ненависть ко мне. Я воплощаю все то, что Навальный ненавидит на генетическом уровне – я еврей и я антифашист. Так чего еще ждать от этого коллаборациониста и власовца?» – заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
«Не удивительно, что человек таких нацистских взглядов только и делает, что стучит, стучит, стучит... Вообще поразительно, насколько глубоко въелась страсть к стукачеству в людях, которые делают вид, что являются сторонниками демократических свобод», – добавил телеведущий.
Соловьев уверен – по существу Навальный ничего ему возразить не может. «Никаких обвинений против меня у Навального нет – я все официально декларирую, плачу налоги, нигде ничего не скрываю, отношения к государственной службе не имею. Это он был мелким кировским чиновником, это он – проворовавшийся негодяй. А все мои программы приносят большие рекламные доходы своим каналам исключительно за счет высоких рейтингов», – заключил собеседник.
Ранее живущий в Великобритании исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков опубликовал в Facebook список из восьми человек, против которых Алексей Навальный предлагает странам Запада ввести санкции. Как утверждает Ашурков, список был составлен Навальным за несколько дней до его возвращения в Россию 17 января исходя из того, что угроза санкций против упомянутых лиц может заставить российские власти его освободить.
В списке восемь человек: бизнесмен Роман Абрамович, президент ВТБ Андрей Костин, топ-менеджер ВТБ Денис Бортников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава ВЭБ Игорь Шувалов, телеведущий Владимир Соловьев и бизнесмен Алишер Усманов.
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. В понедельник суд отправил его под арест на месяц. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок.
Названы трудности, с которыми столкнется жена Навального при выдвижении в Госдуму
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Супруга Алексея Навального Юлия в случае выдвижения в депутаты Государственной думы столкнется с моральным конфликтом позиций жены и кандидата, считает политолог Алексей Чеснаков.
«По поводу кампании вокруг вероятного выдвижения Юлии Навальной кандидатом в депутаты Госдумы. Если отбросить все технологические нюансы, то сохраняется важный моральный содержательный конфликт позиций жены и кандидата. Для кандидата чем хуже Навальному, тем лучше. А для любящей жены такая позиция абсолютно неприемлема. Совместить эти две позиции сложно. Скорее невозможно», – написал политолог в Telegram.
Ранее лидер движения «Патриоты Великого Отечества», публицист Николай Стариков выразил мнение, что блогер Алексей Навальный осознанно возвращается в Россию, чтобы его задержали в аэропорту, а его супруга Юлия на этом фоне объявила о приходе в политику по принципу Светланы Тихановской.
В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Супругу Навального уличили в распространении украинского фейка с портретом Путина
Жена блогера Алексея Навального Юлия Навальная поделилась в сториз своего Instagram фейковым изображением, на котором школьники якобы вешают портрет Навального вместо портрета президента России Владимира Путина на школьную доску. Однако изображение оказалось фейком, распространяемым украинкой.
При более детальном рассмотрении выяснилось, что данный материал разместила в соцсетях украинка София Федоронько, что указано в геолокациях на ее страницах. При этом девушка активно пытается выдать украинскую школу за учебное заведение в Архангельске, передает Ruposters.
В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Тихановской предрекли повторение судьбы Навального
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«Опора на поддержку извне может сыграть против Тихановской так же, как это произошло с Навальным», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя просьбу лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о помощи со стороны международного сообщества и ОБСЕ для безопасного возвращения на родину.
«Пример вернувшегося в Россию блогера Алексея Навального заставляет многих сторонников Светланы Тихановской задавать вопрос и себе, и ей: «А вернетесь ли вы?» – полагает сотрудница Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Анна Федорова.
«Важно понимать, насколько серьезно оппозиционные политики опираются на силы внутри страны, а насколько – на силы извне. Навальный перестал быть российским политиком, потому что стало очевидно: его игра и ставка сделаны за пределами России, и он опирается на поддержку внешних сил», – убеждена собеседница.
«И если сторонники Тихановской начнут думать о ней таким же образом, то из этого ничего хорошего не выйдет. Граждане любого государства хотят, чтобы их лидер ориентировался на происходящее в родной стране. Потому история с поддержкой извне имеет массу рисков», – заключила эксперт.
Во вторник лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская попросила у международного сообщества помощи для безопасного возвращения на родину.
«Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения», – заявила Тихановская во время онлайн-встречи с послами ЕС в ОБСЕ. По ее мнению, в этом вопросе «нужна помощь международного сообщества и прежде всего ОБСЕ».
Ранее Тихановская заявила, что Евросоюз мог бы делать намного больше касательно санкций против Белоруссии и расширить санкционный список.
В конце прошлого года генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской уголовное дело. Ее подозревают в создании и руководстве экстремистской организацией, целью которой являлся захват государственной власти.
В ноябре президент Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором Тихановская заявила, что ничего не решает.
Артист сравнил возвращение Навального в Россию с появлением нового штамма коронавируса
Актриса Татьяна Васильева и актер театра и кино Вячеслав Манучаров прокомментировали возвращение Алексея Навального из Германии в Россию. Васильева вновь сравнила блогера с Иудой.
«Второй день из каждого утюга трубят о возвращении в Россию Навального. Это правда кому-то интересно? Мне нет. На мой взгляд, даже те немногие, кто был им очарован в первое время, давно разочаровались и оценили степень его подлости и лицемерия. Молчу о полчище ботов с проклятиями, натравленных им на мою страницу. Да, одна только просьба о новых санкциях в Евросоюзе чего стоит», – написала актриса в своем Instagram.
«Иуда и марионетка в руках запада. Потому и «миллионов подписчиков» в числе встречающих в аэропорту не оказалось. Мне кажется, неверно называть его политиком. Бывший юрист, а теперь хамоватый блогер и провокатор упивающийся своей минутой славы, имеющий судимость и проблемы с законом. Так, полагаю, будет точнее», – добавила Васильева.
Манучаров в свою очередь сравнил возвращение «берлинского пациента» с проникновением нового штамма коронавируса.
«Столько в ленте новостей о возвращении берлинского пациента, будто в белокаменную не Навальный прилетел, а новый штамм коронавируса. Хотя масштаб разочарования в нем, наверное, впору сравнить с коллективным иммунитетом. Как говорится, болтать не камушки ворочать», – подчеркнул актер в Instagram.
Он отметил, что все уже давно оценили его «лютую ненависть ко всему, что связано с Россией и пламенную любовь к западным «коллегам».
«Хотя, конечно, когда за тобой по пятам по команде следуют десятки западных журналистов, невольно возникает ощущение, что ты суперзвезда. Но оно быстро развеивается, когда вместо «миллионов сторонников» встречать тебя приезжает десяток провокаторов. И тут всеобщее разочарование ничем не замаскируешь», – добавил Манучаров.
В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Ветераны заявили об опасности Навального для России
Зампредседателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Геннадий Шорохов назвал действия Алексея Навального антироссийскими и призвал лишить блогера свободы.
«Для ветеранов все понятно – он иностранный агент на нашей территории! Ну это же явно! Сколько уже собрано документов, есть доказательная база о том, что Навальный финансируется из-за рубежа», – заявил Шорохов, слова которого приводятся на сайте организации ветеранов «Боевое братство».
По словам Шорохова, выступления блогера носят антироссийский характер. «В своих действиях он опирается на Запад, имеет его поддержку. Запад и Навальный – его инструмент – расшатывают основы, нашу Конституцию и вертикаль власти», – добавил замглавы организации.
Он также потребовал лишить Навального «доступа к СМИ и свободы». «Кстати, в таком оплоте демократии как США его быстро изолировали бы – уж если они действующего президента блокируют в мессенджерах! Навальный представляет опасность для государства. Здесь свое решение должен принять наш суд. Перед российским обществом стоят проблемы – и пандемия, и экономического толка – которые эти госизменники только мешают нам решать», – заключил Шорохов.
В свою очередь известный адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что действия Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в отношении Алексея Навального абсолютно понятны и логичны и уже даже никем не оспариваются.
«Я с пониманием отношусь к действиям ФСИН, поскольку нахождение Навального длительное время за границей без каких бы то ни было, что важно, официальных юридически значимых оснований, безусловно, являлось нарушением наложенных на него обязательств, связанных с условным осуждением. С этим уже никто не спорит, мне кажется. Потому что все разговоры об отравлении на сегодняшний день - это только слова. Что касается решения суда, то здесь у его адвокатов есть возможности и простор для обжалования. Нам оно может не нравиться или может не нравиться процедура, допустим, но очень важно, что никто им не препятствует в осуществлении своих возможностей. Никто ни в чем не ограничивает ни самого Навального, ни его защитников. Кроме того, я вообще не вижу оснований раздувать скандал из этого, в общем-то довольно рядового происшествия. Ничего экстраординарного с ним не случилось, рядовой арест», – сказал Аграновский РАПСИ.
Эксперт уверен, что сам арест не является чем-то фатальным для Навального, поскольку именно на такой исход ситуации он рассчитывал и сам изо всех сил напрашивался на конфликт.
«У меня сложилось впечатление, наблюдая обстоятельства прибытия Навального с одной стороны, с другой – действий государства, что сторона Навального сознательно играет на обострение ситуации, рассчитывая на репрессии по отношению к нему, которые при этом не являются фатальными. Для наших оппозиционеров тридцать суток в СИЗО это не что-то из ряда вон выходящее, сам Навальный неоднократно уже арестовывался на этот срок. Ничего нового с ним не происходит. Но благодаря этому аресту к его прибытию было привлечено внимание, в том числе представительства получили возможность для комментариев ареста. Всё это я бы назвал частью его политического процесса. По большому счету, от происходящего он получает только дивиденды. Он целенаправленно напрашивался на скандал. Есть выражение «сыграть на обострение» – сейчас это лучше всего характеризует его действия», – сказал Аграновский.
По его мнению, целью Навального в очередной раз привлечь к себе внимание, что и произошло в итоге. «Захотелось ему внимания как внутри страны, так и на западе, он его и получил», – заключил Аграновский.
Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что российские правоохранители должны предъявить вернувшемуся из Германии Алексею Навальному обвинения за клевету и призыв к введению санкций против России.
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. В понедельник вечером Алексей Навальный доставлен в СИЗО №1 в Москве («Матросская тишина»), у него нет жалоб на моральное или физическое давление.
Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
Песков переадресовал МВД вопрос о портрете Ягоды в отделения полиции Химок
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал МВД вопрос о портрете главы НКВД при Сталине, основателя ГУЛАГа Генриха Ягоды в помещении, где проходило выездное заседание суда над Алексеем Навальным.
«Я не думаю, что президент знает, какие портреты висят в каких помещениях в Химках и в других регионах России», – ответил Песков на просьбу высказать отношение президента к тому, что судебный процесс над Навальным проходил под портретом Генриха Ягоды.
На уточняющий вопрос о том, видел ли это Путин, Песков ответил отрицательно. «Здесь просто, если вам интересны какие-то ассоциативные вопросы, связанные с теми или иными портретами на стенах в отделениях полиции, то вы можете обратиться к моим коллегам в министерство внутренних дел. Это не наш вопрос точно», – добавил пресс-секретарь президента, передает РИА «Новости».
На ремарку журналистов о том, что на ВДНХ планируют ставить статую Лаврентия Берии, что вместе с портретом Ягоды является важным вопросом для страны, Песков отметил, что «это нужно спрашивать». «Это ваша прерогатива. У вас есть координаты Росатома, у вас есть координаты полиции. Я думаю, что многим будет интересно это», – добавил он.
Портрет одного из главных руководителей органов госбезопасности Советского Союза, начальника НКВД в 1934-1936 годах Генриха Ягоды заметили на стене в здании УВД в Химках во время судебного заседания по делу Навального. Отметим, что в 2015 году Верховный суд России принял решение не реабилитировать Ягоду.
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. В понедельник вечером Алексей Навальный доставлен в СИЗО № 1 в Москве («Матросская тишина»), у него нет жалоб на моральное или физическое давление.
Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
Жириновский потребовал от Навального подтверждающие факт лечения документы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал, чтобы проходивший лечение в Германии Алексей Навальный показал медицинские документы, подтверждающие факт «отравления», но политик не уверен, что они будут подлинными.
«Отравили его, и вся Европа лечит. И все еще амбулаторно лечится от отравления. Такого нет. Травма – да. Ходить на перевязки там, давление мерить. А если отравление, какое амбулаторное лечение, ты три месяца шляешься по Европе, ни одной справки не привез. Покажи документ! А если даст, так фальшивые все документы», – передает заявление Жириновского РИА «Новости».
Ранее Жириновский призвал прекратить общественную и политическую деятельность для таких людей, как Навальный, и отправить блогера туда, «где птицы на лету замерзают и падают на землю».
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. В понедельник вечером Алексей Навальный доставлен в СИЗО № 1 в Москве («Матросская тишина»), у него нет жалоб на моральное или физическое давление.
Пользователи соцсетей предложили позвать лидеров G20 на крещенские купания в Россию
В социальных сетях прокомментировали видеозапись купания президента России Владимира Путина в проруби на Крещение и предложили российскому лидеру пригласить на крещенские купания лидеров стран «Большой двадцатки».
«Было бы интересно посмотреть, если б Путин пригласил лидеров G20 на Крещенские купания», – прокомментировал видео пользователь Алексей Юрьевич в Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД.
«Красавчик», – лаконично заключил пользователь под ником Макс.
«[избранному президенту США Джозефу] Байдену покажите», – посоветовал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале.
«А Байдену слабо, или еще кому-то из «великих» мира сего», – заметила в Twitter Людмила Бажмина.
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Ранее на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что «Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье сегодня утром». Точное место, где это происходило, не уточняется.
Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания.
Миллер рассказал Путину о планах газификации России
Президент Владимир Путин на онлайн-встрече с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером попросил рассказать об итогах работы за год, прохождении зимнего максимума и планах по газификации России.
«Хотелось бы услышать ваши оценки того, как компания прошла этот год. Год сложный для энергетики в целом. Это первый вопрос. Второе – как идет прохождение зимнего максимума, а третий вопрос о газификации внутри страны», – сказал Путин в начале встречи, которая проходит в режиме видеоконференции.
Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что в настоящее время темпы газификации снизились. «Вопросов на этот счет у граждан очень много и, конечно, люди хотят знать планы развития газификации России», – добавил президент.
Миллер в ответ заявил, что Газпром завершит технически возможную газификацию в России к 2030 году. «К 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация в нашей стране. Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. Газпром и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы», – отметил глава компании.
Кроме того, Миллер указал, что Газпром в I квартале 2021 года завершит подготовку ТЭО газопровода через Монголию. «Буквально в I квартале 2021 года технико-экономическое обоснование будет готово. Но уже сейчас, по предварительному технико-экономическому анализу, можно точно сказать, что это технически осуществимый проект и экономически эффективный», – сказал он.
«Мы также находимся в прямом контакте по видео-конференц-связи с нашими китайскими партнерами и в контакте с нашими монгольскими партнерами. В текущий период разрабатывается технико-экономическое обоснование монгольского маршрута и создается компания специального назначения для строительства трубопровода через территорию Монголии», – добавил Миллер.
Он также заявил, что Газпром отмечает восстановление экспортных цен на газ. «Во второй половине года рынки стабилизировались, на сегодняшний день мы видим, что объемы второго полугодия являются хорошими, и самое главное – стали восстанавливаться цены», – сказал он.
По словам Миллера, высокие объемы добычи газа компанией позволяют полностью обеспечивать спрос на газ на внутреннем и зарубежных рынках. «При этом надо отметить, что добычные мощности компании почти на 100 миллиардов кубометров газа превышают объемы добычи», – добавил глава Газпрома.
В прошлом году президент России Владимир Путин поручил правительству поэтапно завершить газификацию регионов к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей. В конце года Минэнерго раскритиковало завышенные цены на подключение к газу.
Юрист: Навальный получил миллионы на биткоин-кошелек за поддержку санкций против России
Алексей Навальный получил несколько миллионов рублей в биткоинах за призыв ввести новые антироссийские санкции, сообщил юрист Илья Ремесло. По его данным, на биткоин-кошелек блогера пришла сумма, равная 1 BTC – около 2,7 млн рублей.
Ремесло отметил, что за несколько минут до поступления средств один из соратников Навального Владимир Ашурков опубликовал призыв ввести антироссийские санкции из-за ареста блогера, пишет Ruposters.
По данным юриста, уже 19 января эти деньги были сняты с кошелька. «Такие крупные разовые поступления у Навального всегда совпадали с выходом «расследований» либо проведением незаконных митингов», – отметил Ремесло, слова которого приводит издание.
«Навальный получает деньги и за содействие в введении санкций – которые неизбежно ударят по российским предприятиям и тысячам их сотрудников. Напомню, что с юридической точки зрения консультационное содействие по санкциям образует состав ст. 275 УК РФ «Госизмена», – заключил юрист.
В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Пригожин предсказал Навальному судьбу кассира в парижском супермаркете
Предприниматель Евгений Пригожин, подавший многомиллионные иски к Алексею Навальному, предложил лишить блогера российского гражданства и предсказал ему судьбу кассира в парижском супермаркете.
«В советском Союзе была хорошая традиция – лишать гражданства и отправлять с голой жопой по миру. Пусть Навальный проживёт остаток жизни кассиром в пражском супермаркете, но не забудет, что часть зарплаты надо отдавать по искам за долги», – заявил Пригожин, слова которого передает пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд».
По словам бизнесмена, он выигрывает во всех дела против блогера. «Я подал на Навального в суд. И выигрываю все процессы, заставляя этого негодяя отвечать за свои слова. Их я бы выиграл и в Америке, и в Европе, и в любом другом суде, потому что я прав», – отметил Пригожин.
Осенью прошлого года Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску ООО «Московский школьник» взыскали около 88 млн рублей с блогера Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и юриста фонда Любови Соболь.
В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Заседание по делу Навального о клевете перенесли на 5 февраля
Мировой суд московского района Южное Медведково отложил на 5 февраля заседание по уголовному делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
«На сегодняшний день совершенно очевидно, что невозможно рассмотрение дела ввиду неявки подсудимого и потерпевшего», – объявила судья Вера Акимова. Заседание перенесено на 10.00 мск 5 февраля, передает РИА «Новости».
Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию и был задержан. Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Если его вина будет признана, ему могут назначить штраф или обязательные работы. Реальный срок ему не грозит, даже учитывая две условные судимости, так как статья о клевете не предполагает лишения свободы.
Сейчас Навальный находится на двухнедельном карантине в СИЗО «Матросская Тишина». Там он ожидает заседания суда, на котором будет решаться, заменять ли ему условный срок заключения реальным в рамках другого уголовного дела – по данным защиты, речь о процессе по «Ив Роше». На этой мере настаивает ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.
У Навального уже есть две условные судимости. Первая, по делу «Кировлеса», связана с растратой более 16 млн рублей; вторая, по делу «Ив Роше», – с хищением свыше 30 млн рублей.
Ветеран войны, генерал-полковник Сергей Макаров в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что Алексей Навальный предпринял целую серию последовательных шагов в интересах западных спецслужб и заслуживает наказания не только за оскорбление ветерана и провокации в ходе акции «Бессмертный полк», но и суда за измену Родине.
Путин поздравил жителей Дагестана со 100-летием образования республики
Дагестан был домом для многих народов на протяжении веков, говорится в телеграмме президента России Владимира Путина, адресованной жителям Дагестана по случаю 100-летия со дня образования республики.
«На протяжении веков Дагестан был домом для многих народов, представителей разных культур. Их богатейшее историческое наследие, обычаи гостеприимства и добрососедства, любовь к созидательному труду, бережное отношение к семье, к старшим передаются из поколения в поколение», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что жители и сегодня чтят эти высокие духовные, нравственные ценности, возрождаете исконные традиции. Они по праву гордятся выдающимися земляками – учеными, спортсменами, государственными деятелями, мужественными воинами, которые внесли вклад в летопись своего края и страны.
«Лучшие качества жителей республики, их доблесть и стойкость ярко проявились в ходе борьбы с международным терроризмом, когда вы смело выступили на защиту родного Дагестана и всей России», – отмечается в сообщении.
По мнению главы государства, именно сохранение межнационального согласия и мира в обществе – это прочная основа для решения комплексных задач, связанных с экономическим и социальным развитием региона, поддержкой предпринимательства, созданием современных производств и рабочих мест, модернизацией образования и здравоохранения.
«Главная цель, приоритет этих усилий – повышение качества жизни людей, новые возможности для каждого человека. Желаю вам успехов, процветания и реализации намеченных планов на благо нашего Отечества и республики Дагестан», – добавил Путин.
В 1991 году, в результате распада СССР и образования на его территории независимых государств из числа бывших Союзных республик, Дагестан стал республикой в составе нового государства – Российской Федерации. 17 сентября 1991 года Дагестанская Автономная Советская Социалистическая Республика переименована в Дагестанскую ССР, а 17 декабря 1991 года – в Республику Дагестан.
Численность населения Дагестана, по данным на 1 января 2020 года, составляет 3,1 млн человек. В республике проживают 60 народностей и этнических групп, в том числе 30 коренных. Из народностей преобладают аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы.