Противопаразитарный препарат смог подавить передачу COVID-19

Ученые выяснили, что противопаразитарный препарат ивермектин способен подавить передачу коронавируса от человека к человеку и сокращает продолжительность некоторых симптомов заболевания.

О том, что препарат уменьшает репликацию COVID-19 было известно и ранее. Это лекарство широко используется в латиноамериканских странах. Ученые решили провести дополнительное исследования на 24 добровольцах с первыми симптомами коронавируса, пишет «Ридус» со ссылкой на журнал EClinicalMedicine

В итоге выяснилось, что максимальная рекомендованная в Европе доза ивермектина снижает вирусную нагрузку в три раза в течение четырех дней и в 18 раз через семь дней после лечения. Кроме того, у добровольцев, получавших препарат, было зафиксировано сокращение продолжительности потери обоняния и вкуса на 50% и кашля на 30%, в сравнение с людьми из контрольной группы.

При этом у всех участников исследования появились вирус-специфические антитела IgG, средний уровень антител в группе лечения был ниже, чем в группе плацебо.

Ученые считают, что это свидетельствует о пониженной вирусной нагрузке. Они подчеркивают, что эффективность ивермектина в рамках борьбы с коронавирусом необходимо подтвердить в более крупномасштабных исследованиях.

Ранее ивермектин исследовала группа австралийских ученых, выяснивших, что препарат способен практически полностью истребить вирус за 48 часов в лабораторных условиях.