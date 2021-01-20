Белый дом раскрыл планы Трампа на день инаугурации Байдена

«Теперь во многих странах начнется процесс, в рамках которого соцсети будут обязаны подчиняться национальному законодательству», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Никита Данюк, говоря о последствиях блокировки аккаунтов уходящего главы США Дональда Трампа со стороны крупнейших интернет-платформ.

«Блокировка аккаунтов Трампа – это настоящий ядерный взрыв в информационном пространстве. Социальные сети обладают большим влиянием на общественное сознание и на экономические процессы. Но сейчас получается так, что они могут иметь большое влияние на политику», – отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Именно социальные сети, по словам собеседника, во многом способствовали разделению американского общества. «Теперь еще и значительную часть американцев, а именно около 75 млн человек, проголосовавших за Трампа, фактически лишают возможности высказывать свою точку зрения и твердо отстаивать свою позицию», – считает эксперт.

«Все это говорит о том, что самый главный атрибут любого демократического общества – свобода слова и распространения информации – в США больше не работает», – констатировал Данюк. Он пояснил, что «IT-корпорации по каким-то своим неведомым принципам начали определять, кто может высказывать свою точку зрения, а кто говорит якобы фейковые новости и призывает к вражде и нетерпимости. Непонятно, кто наделил компании такими полномочиями».

Эксперт уверен, что события в США станут толчком к большей суверенизации интернет-пространства и технологических платформ. «Во многих странах начнется процесс, в рамках которого соцсети будут обязаны подчиняться национальному законодательству. В этом смысле Россия – пионер этого движения, считая, что соцсети обязаны соблюдать свободу слова», – сказал Данюк.

Он напомнил о принятых недавно в России законах, касающихся запрета для соцсетей использовать элементы цензуры в отношении аккаунтов российских СМИ. «Если цензура все же будет применяться к нашим пользователям – тогда будут приняты ограничительные меры, вплоть до блокировки отдельных соцсетей, но это уже самая крайняя мера», – подчеркнул эксперт. – На мой взгляд, замедление трафика и штрафы более действенны».

Кроме того, собеседник призвал к созданию альтернативных платформ на базе открытого кода, которые позволят составить конкуренцию многим соцсетям.

Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Потом аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram, однако 16 января они разблокировали его страницы.

Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch, аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.

9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Там пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации.

В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter.

Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа в крупнейших социальных сетях стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям. На этом фоне основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров призвал пользователей переходить с операционной системы iOS на Android для сохранения доступа к информации.

«Дуополия Apple и Google представляет гораздо большую проблему для свобод, чем Twitter. Apple является наиболее опасной, так как корпорация может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете. Вот почему я призываю пользователей перейти с iOS на Android – это самое меньшее, что они могут сделать для сохранения доступа к свободному потоку информации», – написал Дуров в Telegram.

Он также сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда.

При этом американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.

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