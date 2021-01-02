Российский лыжник выиграл масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Швейцарии

Россиянин Александр Большунов победил в гонке с общего старта на 15 км классическим стилем в рамках этапа многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в Валь-Мюстаир (Швейцария).

Большунов показал время 34 минуты 9,8 секунды. Вторым стал швейцарец Дарио Колонья (отставание – 23,5 секунды), замкнул тройку лучших другой российский лыжник Иван Якимушкин (+25,3), передает РИА «Новости».

Россиянин Денис Спицов (+34,4) занял пятое место, Алексей Червоткин (+42,6) – седьмое, Илья Семиков (+43,4) – восьмое, Евгений Белов (+47,2) – девятое, Артем Мальцев (+49,8) – 14-е, Андрей Мельниченко (+1 минута 22,8 секунды) – 22-е, Александр Терентьев (+1.46,0) – 31-е, Глеб Ретивых (+2.15,4) – 42-й. Червоткин и Белов почти до конца гонки претендовали на медали, но незадолго до финиша столкнулись, упали и потеряли несколько позиций.

Напомним, 13 декабря российские лыжники Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Артем Мальцев выиграли золотую, серебряную и бронзовую медали соответственно на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Спортсмены заняли весь пьедестал в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем.