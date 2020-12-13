Российские лыжники заняли весь пьедестал на Кубке мира в Швейцарии

Российские лыжники Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Артем Мальцев выиграли золотую, серебряную и бронзовую медали соответственно на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Спортсмены заняли весь пьедестал в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем.

Пришедший первым Большунов показал результат 32 минуты 46,4 секунды, передает РИА «Новости».

Мельниченко финишировал на 32,2 секунды позже, Мальцев проиграл победителю 39,5 секунды. Четвертым пришел Иван Якимушкин, в первой десятке также оказались еще два россиянина – Денис Спицов, занявший девятое место, и пришедший вслед за ним Алексей Червоткин. Отмечается, что сборные Норвегии, Швеции и Финляндии отказались принять участие в декабрьских этапах Кубка мира в связи с пандемией коронавируса.

В конце декабря прошлого года российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке «Тур де Ски» в итальянской коммуне Доббиако.