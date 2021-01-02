В расписании омского аэропорта появился рейс в прошлое

В расписании Омского аэропорта имени Карбышева появился рейс с пунктом назначения «в прошлое». В пресс-службе воздушной гавани отметили, что объявление о несуществующем рейсе, который был отменен, появилось «для создания настроения и в рамках новогодней акции».

Объявление на онлайн-табло Омского аэропорта появилось 1 января 2021 года, шуточный рейс от «авиакомпании» «Старый 2020 год» значился как отмененный. Также в списке рейсов, которые ожидаются в аэропорту, значится рейс № 2021 из Камчатки «авиакомпании» «Новый 2021 год». Поскольку рейс несуществующий, он также находится в статусе «отменен», передает РИА «Новости».

Такую акцию аэропорт проводит впервые, а началось все 31 декабря в 24.00, когда на табло аэропорта высвечивались данные о прибытии Деда Мороза, добавила собеседница агентства. В рамках той же новогодней акции 30 и 31 декабря в Омском аэропорту для пассажиров с детьми работали новогодние стойки регистрации, где детям выдавали отдельный посадочный талон.