Аксенов предсказал выход из состава Украины нескольких областей

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2 января, суббота | Последнее обновление — 00:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно об увольнении главы ГИБДД Москвы
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Не могу не признать – чем старше становишься, тем меньше шанс найти друга. Почему так? Думаю, тут работают три фактора. Фактор больших чисел, фактор «шила в заднице» и фактор «толстой кожи».
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Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы.
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Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным.
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Аксенов предсказал выход из состава Украины нескольких областей
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Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что бандеровская и русофобская идеология приведет к неизбежному выходу из состава Украины как минимум юго-восточных областей.
«Новый год на Украине традиционно начинается с нацистского шабаша. Идейные наследники Бандеры факельными шествиями отмечают день рождения своего идола. Меры безопасности, связанные с пандемией, как и вообще какие-либо законы, им, конечно, не писаны. Бандеровщина – смертельная зараза, которая губит Украину. Именно попытки Киева строить свою государственность на идеях отмороженных нацистов и привели к крушению этой самой государственности», – написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области. Здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке, это опасно для жизни. И именно официальный Киев продолжает делать все возможное, чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым, чтобы бандеровские марши воспринимались на Украине и за рубежом как олицетворение сути государственной политики», – заметил Аксенов.
Он выразил уверенность, что украинский нацизм стал инструментом не только разрушения страны, но и полного подчинения Украины внешним игрокам, что «закономерно, потому что эта идеология не выросла на украинской земле, она была, как искусственный вирус, создана в идеологических «лабораториях» и занесена с Запада». «Однако исторический опыт ясно показывает, что только будучи частью русского мира, Украина может быть по-настоящему свободной и независимой. А бандеровщина обязательно отправится туда, где ей и место – на свалку истории», – подчеркнул Аксенов, комментируя факельное шествие в Киеве и ряде других городов Украины по случаю 112-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Ранее политолог Евгений Сатановский выразил мнение, что Крым и Донбасс «просто немного опередили» оставшиеся в составе Украины регионы.
В понедельник бывший начальник милиции Крыма, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль предсказал Украине потерю шести регионов.
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Аксенов сказал, кто будет строить опреснительные установки в Крыму
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Опреснительные установки в Крыму для решения проблемы вододефицита будут строиться российскими компаниями, которых определят на федеральном уровне, заявил глава региона Сергей Аксенов.
«Компании будут российские. Я не озвучиваю их, чтобы с точки зрения санкционного режима никто не предъявлял претензий и не создавал дополнительные зоны рисков для этих компаний. МИД Украины сразу вой поднял, что будет искать иностранцев, которые поставят технологию на территорию Республики Крым. Российская Федерация дошла до такого уровня технологического развития, который позволит ей опреснительную установку большой мощности построить в короткие сроки», – сказал Аксенов в эфире телеканала «Миллет», передает РИА «Новости».
По его словам, правительство России отберет компетентное предприятие, которое в состоянии выполнить в срок поставленные задачи.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, если только запасы воды полностью закончатся, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.
Между тем Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды.
Украине посоветовали ждать при Байдене не «рок-н-ролла», а «плясок смерти»
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Украине в отношениях с США следует ожидать не «рок-н-ролла», а «пляски смерти», известной во времена чумы в Средневековье, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
«Украина нужна им [США] лишь как минное поле на границе с Россией. Поэтому очередной сеанс геополитических танцев с Вашингтоном станет для Украины не «рок-н-ролом», а пляской святого Витта, Dance Macabre, известной во времена средневековых эпидемий чумы», – передает слова депутата РИА «Новости».
Во время эпидемии чумы, напомнила она, обезумевшие люди, жертвы психического расстройства, плясали целыми днями до смерти. «Вот и нынешние руководители Украины никак не могут остановиться в своих безумных русофобских танцах под одобрительные хлопки западных кураторов. Все предновогодние заявления [президента Украины Владимира] Зеленского и [министра иностранных дел Украины Дмитрия] Кулебы наводят на мысль именно о таком диагнозе», – отметила Панина.
«Остается лишь надеяться, что киевским властям не удастся втянуть в эти адские пляски украинский народ, которому хочется пожелать счастливого Нового года и возвращения к тем временам, когда Украина была стабильным и предсказуемым государством», – заключила она.
Ранее Кулеба заявил, что после инаугурации новоизбранного американского президента Джо Байдена Украина ожидает динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. «Мы ожидаем рок-н-ролла», – заявил он.
Зеленский запретил судам под флагом России ходить по рекам Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ходить по рекам республики судам под российским флагом. Согласно документу, заход во внутренние воды Украины запрещен судам «государства-агрессора» и судам, владельцами которых являются граждане этого государства.
«Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и т. п.», – сказано на сайте офиса Зеленского.
Также законом предусматривается реализация основных требований директив и регламентов Евросоюза, говорится в сообщении. Отмечается, что закон даст Украине возможность улучшить состояние речного хозяйства, развить «на конкурентных началах рынок услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечь инвестиции, переориентировав грузопотоки на экологичный и экономичный речной транспорт».
В начале декабря Верховная рада приняла во втором чтении проект закона, открывающий доступ к внутренним водам страны для всех стран, за исключением «государства-агрессора», которым Киев считает Россию.
На прошлой неделе украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой Автономной республики Крым и города Севастополь, входящей в структуру генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма.
Украинцы объявили войну Деду Морозу
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Украинские пользователи социальных сетей усмотрели в символе Нового года – Деде Морозе – отсылку к советскому прошлому, а некоторые и сравнили его с «кровожадным чудовищем».
Выдержки из некоторых Facebook-сообществ опубликовала «Страна.ua». Журналистам попался «пост-страшилка», в котором говорится, что Дед Мороз произошел от языческих идолов, которым приносили человеческие жертвы. Красный цвет одежды «существа» символизировал кровь, говорится в материале, а мешок изначально был предназначен не для подарков, а для человеческих голов. На картинке, которая сопровождает пост, главный волшебник Нового года изображен с рогами, передает РИА «Новости».
В другой статье, обнаруженной журналистами, в новогоднем символе увидели «прикрытие репрессий в 1937 году». Говорится, что Дед Мороз несет на себе идеологическое бремя и олицетворяет советские традиции.
Между тем некоторые украинские авторы усмотрели выгоду в сохранении образа Деда Мороза. Например, публицисты Капрановы обратили внимание на то, что во многих европейских странах аналог Деда Мороза является двойником святого Николая.
«Практически у всей Европы новогодние деды двоятся. Так что можно не спешить выгонять Деда Мороза, если есть Николай. Мы же Европа», – написали они.
Авторы напомнили, что образ Деда Мороза появился еще в Средневековье, а «современный» вид приобрел в середине XIX века. Окончательно, как отмечает «Страна.ua», образ Деда Мороза сформировался к концу XIX века.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как на Украине декоммунизировали Деда Мороза.
Эксперт оценил планы Киева отказаться от российского оборудования в ГТС Украины
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«Идею полноценной модернизации ГТС никто не воспримет всерьез, потому что через четыре года ее транзитную составляющую можно будет порезать на металлолом», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал намерение гендиректора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона в течение пяти лет отказаться от российского оборудования.
«Такие заявления свидетельствуют о том, что украинские политики эксплуатируют антироссийскую риторику в те моменты, когда их самих сильно критикуют. Они действуют по принципу «хочешь избежать личной критики – заявляй, что ты против России». При этом торговля между Украиной и Россией остается активной, и такие слова лишь вредят нашему бизнесу», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По мнению эксперта, настоящей причиной подобных заявлений является очередное повышение цен на газ на Украине. «Когда в Европе газ дорожает, то он дорожает и на Украине. А когда в Европе цены снижаются, то на Украине такого не происходит. Людей это очень раздражает, они ищут крайнего, и тогда власти обосновывают получение дополнительных денег необходимостью модернизировать сегмент доставки газа, то есть ГТС. К тому же это отличный повод заявить, что ее не просто отремонтируют, а избавятся от вражеского оборудования, которое и есть причина всех бед», – объяснил Юшков.
При этом собеседник уверен – идею полноценной модернизации ГТС никто не воспримет всерьез, ведь примерно через четыре года ее транзитную составляющую «можно будет порезать на металлолом».
«Иностранные компании не проявляли никакого интереса к идее покупке украинской ГТС – никто не верит, что она будет, как раньше, прокачивать десятки миллиардов кубов газа, на которых можно прилично заработать. Более того, Газпром уже строит обходные пути для транзита газа в Европу, а сами европейцы заявляют, что в скором будущем вообще откажутся от потребления газа и перестанут его покупать у кого бы то ни было», – отметил эксперт.
Он также добавил, что продать украинскую ГТС иностранцам невозможно из-за ее реальной небольшой стоимости. «Украина уже давно продала бы ее кому угодно, хоть Европе, хоть США. Но если сделать это за копейки, то политиков обвинят в предательстве родины, ведь они отдадут символ незалежности по цене металлолома. А за большую сумму ГТС никто не купит. Вероятнее всего, в этом вопросе сохранится статус-кво, и ее собственник, «Оператор ГТС», будет еще пару лет на ней зарабатывать деньги», – предположил Юшков.
Ранее стало известно, что «Оператор ГТС Украины» планирует в течение пяти лет отказаться от российского оборудования. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Макогон.
В Facebook он выразил сожаление в связи с тем, что «значительное количество газоперекачивающих агрегатов», которые используются «на объектах ГТС», созданы «в РФ в 1970–1980-е годы». В ходе «масштабной реконструкции» планируется «полностью отказаться» от российского оборудования. Макогон заявил, что ГТС Украины «не должна зависеть» от российского оборудования.
В октябре Макогон заявил, что Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если Газпром не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы. В декабре 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.
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В Крыму высмеяли ошибку в новогодней речи Зеленского
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У украинского президента Владимира Зеленского не получится написать на пляже в Ялте о принадлежности Крыма к Украине, завил депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек.
Бальбек отметил, что последние шесть лет украинские политики нередко обещают то, чего выполнить не могут. При экс-президенте страны Петре Порошенко обещали провести парад в Севастополе, напомнил депутат в беседе с РИА «Новости».
«Зеленский вчера собирался какие-то послания на песке в Ялте рисовать, да вот только в Ялте песка нет – не на чем украинскому президенту будет лозунги писать. Вот она – очередная ложь. Уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым, и только президент Зеленский, видимо, считает себя умнее всей планеты, даже песок в Ялте нашел, которого там отродясь не было, ведь на Южном берегу Крыма все пляжи – галечные», – добавил парламентарий.
Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о принадлежности Крыма Украине не в Сети, а на песке в Ялте. В России ему посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад.
Ветеран «Альфы» высказался о словах Порошенко про задержание россиян в Минске
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Заявление бывшего украинского президента Петра Порошенко о том, что он санкционировал операцию по задержанию 33 россиян в Белоруссии летом 2020 года, звучат недостоверно, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров.
«Я не верю этим политикам, которых отодвинули от власти и теперь они по каждой проблеме муссируют свое имя, что они там и заговор готовили, еще и в Белоруссии. Все это, конечно, ерунда. <...> Верить Порошенко, что он является организатором этого мероприятия, я не могу, потому что в то время у него не было рычагов, и не с его политическим нюхом совершать такие акции», – заявил Гончаров в беседе с НСН.
Ранее Порошенко заявил, что еще в 2018 году он якобы начал операцию, по итогу которой в 2020 году в Белоруссии задержали 33 граждан России.
Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.
Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
В России отреагировали строчкой из песни Пугачевой на слова Зеленского
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Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в новогоднем обращении заявившему о «принадлежности Крыма Украине», стоит помнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам представительства полуострова при президенте России Александр Молохов.
«Надо сказать честно, новогоднее послание Зеленского украинцам было красивым, кинематографичным, но по сути своей слащаво-бессодержательным, хотя и умело эксплуатирующим образы детей. В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, «жизнь невозможно повернуть назад и время не на миг не остановишь...» – заявил Молохов РИА «Новости».
Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк также оценил высказывание украинского лидера.
«Смешно это уже слушать. Весь мир, все политики Европы и Америки уже давно даже не вспоминают эту тему. Сказочник, одним словом. Сам себя пытается успокоить, что он еще пока президент Украины, и надеется, что его вообще кто-то слушает. Все, что он может – это кого-то отправить в Крым под видом туриста, тот напишет на песке и сфотографирует ему – как фотоотчет для списания американских денег», – заявил он.
Член Соведа по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков посчитал слова украинского президента наивными.
«Удивляюсь наивности сказанного. Можно быть наивным человеком в жизни, но наивный президент – это большая беда для государства. Весьма показателен уровень современного руководства Украины, неспособного воспринимать адекватно международную реальность, в которой Крым – это неотъемлемая часть России», – отметил сенатор.
Жители полуострова давно не считают себя украинцами, указал он. «Киевские власти прекрасно осознают, что ни о какой Украине в Крыму и не думают, однако продолжают спекулировать на данной теме. Вызывает сожаление, что Зеленский, вместо того, чтобы проявить мудрость и поздравить крымчан с их успехами по развитию российского Крыма, продолжил заниматься популизмом и самообманом», – пояснил член Совфеда.
Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о принадлежности Крыма Украине не в Сети, а на песке в Ялте.
В конце 2020 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об окончательном разрыве с «русским миром». Кроме того он предположил, что Россия якобы «желает смерти» Украины как государства, однако «не дождется».
Газета ВЗГЛЯД разбирала острый политический кризис на Украине, который грозит Зеленскому импичментом.
Пушков дал совет Кулебе, где тому повесить украинский флаг вместо Симферополя
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«Вопрос Крыма закрыт. А Кулеба пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма и сделать эту тему «адской» для Москвы в следующем году.
«Киев может поднимать вопрос Крыма на международных площадках, создавать «крымскую платформу», но по сути это ничего не меняет. Никаких дополнительных возможностей оказать давление на Москву у Киева не появится», – убежден председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
По словам сенатора, единственное, где могут произойти сдвиги – это в политике США. «В Киеве рассчитывают, что администрация нового президента Джо Байдена ужесточит санкции против России, в частности, полагаясь на крымский вопрос. Такое развитие событий возможно, но оно также не приведет к изменениям в статусе Крыма», – подчеркнул собеседник.
«Пребывание Крыма в составе Украины – это исторический казус, который практически не отразился на самом полуострове. Там не утвердился украинский язык, и нет значительных сил, которые выступали бы за единство с Украиной», – добавил сенатор.
Он обратил внимание на то, что в своем заявлении Кулеба выразил надежду, что «однажды наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг». «Так вот пусть он украинский флаг у себя на балконе вывешивает. Раньше экс-глава Украины Петр Порошенко уже собирался водрузить украинский флаг над Севастополем. Сейчас мы видим, где Порошенко и где Севастополь», – отметил собеседник.
«Потому в статусе Крыма ничего не изменится, а надежды на его возврат со стороны Киева высказываются каждый год. Перспективы этого в 2021 году ближе не будут. Вопрос Крыма закрыт», – заключил Пушков.
В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году.
Кулеба добавил, что «однажды» наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. По его словам, он активно «работает» над этим.
Ранее Кулеба заявил, что украинские власти «обязательно найдут» ту международную компанию, которая будет участвовать в строительстве опреснителей воды в Крыму, чтобы помешать реализовать проект.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что желание киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их «злобной разрушительной сущностью».
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В Крыму опровергли «беспрецедентную ложь» верховного комиссара ООН по правам человека
Заявление управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о невозможности для ее миссии попасть в Крым является беспрецедентной ложью, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Так депутат отреагировал на слова официального представителя УВКПЧ Лиз Троссел, которая «закрытостью» Крыма объяснила невозможность оценить ситуацию на полуострове с питьевой водой.
«ООН своей беспрецедентной ложью полностью себя дискредитирует. Мы многократно приглашали миссию ООН посетить Крым, однако в ответ слышали лишь отговорки. Полуостров открыт для всех, об этом говорит огромное количество побывавших иностранных делегаций», – сказал РИА «Новости» Гемпель.
Депутат добавил, что в Крыму готовы принять миссию ООН после согласования ее визита с российским МИД. Пока же в УВКПЧ «продолжают закрывать глаза» на то, что Украина лишает полуостров воды, нарушая права человека и международные нормы права «с особым цинизмом», подчеркнул Гемпель.
Напомним, в Крыму нашли решение проблемы водоснабжения полуострова с помощью опреснителей, к строительству которых будут привлечены иностранные компании и технологии. В Севастопольском регионе в районе строительства водозабора на реке Бельбек во время геологической разведки обнаружили новые подземные источники воды. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Оператор ГТС Украины захотел отказаться от российского оборудования
За пять лет «Оператор ГТС Украины» планирует отказаться от российского оборудования, заявил гендиректор компании Сергей Макогон.
В Facebook он выразил сожаление в связи с тем, что «значительное количество газоперекачивающих агрегатов», которые используются «на объектах ГТС», созданы «в РФ в 1970–1980-е годы». В ходе «масштабной реконструкции» планируется «полностью отказаться» от российского оборудования. Макогон заявил, что ГТС Украины «не должна зависеть» от российского оборудования.
В октябре Макогон заявил, что Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если Газпром не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы. В декабре 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.
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Порошенко объявил себя организатором операции против россиян в Белоруссии
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Бывший президент Украины Петр Порошенко утверждает, что это он еще в 2018 году санкционировал спецоперацию, в ходе которой в Белоруссии в 2020 году задержали 33 россиян.
«Еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий вооруженными силами Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», – приводит слова Порошенко ТАСС со ссылкой на украинский Пятый канал.
Порошенко заявил, что срыв этой операции является государственной изменой. Он намерен добиваться того, чтобы люди, виновные в провале операции, были привлечены к ответственности.
Напомним, украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и украинской разведки, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции. Позднее стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
Сатановский сказал, как Крым и Донбасс опередили Украину
Крым и Донбасс могли опередить Украину в своем развитии, заявил политолог Евгений Сатановский, говоря о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот призвал жителей полуострова оставаться с Украиной.
«Зачем себя так ограничивать? Возвращать так возвращать. И не на час, а лет на 30, а лучше на 70. А то и на 120. Чем был Крым в 1900 году? А Донбасс? А вся остальная Украина? Да и не только она? Закарпатье, правда, тогда еще частью Австро-Венгрии было, но ему можно остаться в 80-х. Когда оно уже было Советским Союзом, а голову там еще насчет разговорных языков никто никому не морочил. Ни венграм местным. Ни румынам. Ни русским. Ни русинам. Ни всем прочим, кто там на тот момент жил. Хорошее же предложение. Подумать бы над ним киевскому начальству», – цитирует Сатановского «Царьград».
Вместе с тем он отметил, что Киеву «фарш невозможно провернуть назад». «Только вперед. Куда Крым с Донбассом и ушли. И не исключено, всю прочую Украину они просто немного опередили» – заключил политолог.
Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о принадлежности Крыма Украине не в Сети, а на песке в Ялте. В России ему посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад. Также ему напомнили, что в Ялте нет песчаных пляжей.
Погребинский: Зеленскому пора готовиться к импичменту
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«Зеленский нарушил конституцию, и это может стать основанием для начала процедуры импичмента президента», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского отстранить главу Конституционного суда (КСУ) Александра Тупицкого от должности на два месяца.
«В украинской конституции существует четко прописанный перечень полномочий президента. В соответствии с ним Зеленский не имел права отстранять судью Конституционного суда даже на два месяца. Такое нарушение вполне может стать еще одним основанием для начала процедуры импичмента президента», – заявил киевский политолог Михаил Погребинский.
При этом собеседник отметил, что КСУ «не признает указ президента и сейчас находится в подвешенном состоянии». «Несмотря на мое личное сугубо отрицательное отношение к Тупицкому, он вправе не исполнять незаконное решение Зеленского и может по-прежнему считать себя судьей Конституционного суда», – сказал политолог.
По мнению эксперта, действия Владимира Зеленского – «это еще один штрих к деструкции украинской власти». «Это игры политиков без всякого понимания своей ответственности перед обществом. В такой ситуации правильно было бы начать процедуру импичмента, однако закончить ее будет невозможно: при нынешнем составе Верховной рады не наберутся необходимые для этого три четверти голосов. Но вода камень точит. Зеленскому нужно показать, что ему пора готовиться к внеочередной отставке», – добавил Погребинский.
В свою очередь директор Украинского института политики Руслан Бортник напомнил о том, что судейский корпус страны всегда был «достаточно независимой структурой». «И сегодня КСУ несет угрозу для прозападных реформ, которые провел лидер страны», – отметил Бортник.
Пока, по словам эксперта, в противостоянии между «коррумпированным судейским корпусом и офисом президента вместе с западными партнерами Украины проигрывает именно Зеленский».
«Президенту не удалось распустить КСУ, как он хотел раньше, или признать его решения незаконными. Сегодня в КСУ есть антипрезидентское большинство. Но если Зеленскому удастся отстранить Тупицкого или кого-то еще из судей – он сможет поменять кворум в том направлении, которое ему нужно», – продолжил политолог.
«Однако само по себе решение Зеленского противоречит конституции, и тем самым президент совершает очередное правонарушение, которое потенциально может стать основанием для процедуры импичмента. Сегодня сил в парламенте для возбуждения и проведения такой процедуры нет, потому что для этого необходимы три четверти голосов депутатов. Но со временем это случится», – прогнозирует Бортник.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ об отстранении главы конституционного суда страны Александра Тупицкого от должности на два месяца.
Зеленский заявил, что пошел на такой шаг «ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса». Представитель Зеленского в КС Федор Вениславский пояснил, что речь не идет об увольнении, отстранение – «временная мера». Вениславский сослался на статью 154 УПК Украины, по которой президент может «на время досудебного расследования» отстранить от должности лиц, назначенных главой государства. Тупицкий был назначен на должность указом президента Украины Виктора Януковича в 2013 году, передает ТАСС
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Решение об отстранении Тупицкого было рассмотрено во вторник на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. СНБО также одобрил законопроект об ужесточении уголовного наказания для чиновников за недостоверное декларирование, передает РИА «Новости».
Напомним, Тупицкий не явился в офис генпрокурора, куда был вызван для предъявления обвинения по уголовному делу о подкупе свидетеля. Генпрокурор попросил президента Украины отстранить Тупицкого. КС считает незаконным отстранение своего главы. Ранее в отношении Тупицкого возбудили уголовные дела о государственной измене и о самовольном занятии участка в Крыму.
Конституционный кризис на Украине возник в связи с тем, что КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей. Тупицкий заявлял, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также – что не собирается уходить в отставку.
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Эксперт оценил заявление СБУ о попытке России украсть «супероружие» Украины
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«Аналогичная «Нептуну» ракета Х-35 стоит у нас на вооружении. Ее тактико-технические характеристики хорошо известны и не представляют для нас интереса», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление Службы безопасности Украины о перехвате агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун».
«Интерес для России могут представлять лишь изменения, которые украинцы внесли в головку самонаведения ракет «Нептун». Это наверняка делалось с учетом американских наработок и в целом при помощи США», – полагает военный аналитик Константин Сивков.
Таким образом, считает собеседник, «мы могли бы получить косвенную информацию о том, на каких принципах строится система наведения американских противокорабельных ракет».
«Все остальное не представляет для нас интереса. Аналогичная «Нептуну» противокорабельная ракета Х-35 стоит у нас на вооружении. Ее тактико-технические характеристики хорошо известны. Нет оснований полагать, что она представляет для нас тайну», – убежден эксперт.
«Но, думаю, речь идет об очередной украинской «утке». Возможно, в этой истории роль якобы российских шпионов сыграл представитель оппозиции, который не приемлет деятельность властей в стране», – заключил Сивков.
Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун». Также ведомство утверждает, что в 2020 году «пресекло деятельность четырех агентурных сетей» и якобы «задержало 11 российских агентов».
Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием». При этом главком ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в июле заявил о готовности к боевым действиям с Россией. «Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», – заявил Неижпапа. В свою очередь адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал заявление главкома ВМС Украины блефом.
Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которыми накануне грозил Крыму командующий военно-морскими силами Украины (ВМС) Алексей Неижпапа, легко сбиваемы.
Крылатая ракета Р-360 весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг. Дальность ее пуска – до 280 км, скорость – около 900 км в час, высота полета над гребнем волн – от 3 м до 10 м. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
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