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Главный «скуф» России прокомментировал попадание мема в тройку слов года
Главный «скуф» России Алексей Скуфьин прокомментировал попадание мема «скуф» в тройку слов года в России
Алексей Скуфьин, ставший прообразом мема* «скуф», прокомментировал второе место слова в рейтинге портала «Грамота.ру», отметив, что ему не нравится негативная коннотация, которую часто вкладывают в это слово.
Алексей Скуфьин, который стал прототипом мема* «скуф», прокомментировал второе место этого жаргонизма в голосовании за слово года, организованном порталом «Грамота.ру», передает РИА «Новости». В ответ на этот вопрос он процитировал латинскую фразу «sic transit gloria mundi», что переводится как «так проходит мирская слава».
Скуфьин добавил, что ему не нравится, что его фамилия становится объектом негативных упоминаний.
Напомним, портал «Грамота.ру» провел голосование, в котором первое место заняло слово «вайб», пришедшее из английского языка. На второй позиции оказался «скуф», а на третьей – «прилет». Слово «скуф», ставшее популярным в 2020-е годы, используется подростками для описания мужчин старше 35 лет, которые выглядят неопрятно, проводят время за пивом, играми и обсуждением политики.
Скуфьин признал, что его фамилия действительно стала основой для мема, и отметил, что с этим уже ничего не поделать. Однако он выразил желание, чтобы его имя перестало ассоциироваться с негативными коннотациями, и подчеркнул, что смирился с ситуацией.
Как пояснил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, объясняя появление среди молодежи термина «скуф», который применяется по отношению к определенному типажу мужчин в возрасте, молодежный сленг постоянно развивается, как и любой другой жаргон.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента