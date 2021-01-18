Лавров заявил о странностях при голосовании в США

Глава МИД Сергей Лавров рассказал о странностях на выборах президента США, отметив, что соцсети формировали общественное мнение в стране и мире «в одни ворота».

«Невозможно не вспомнить, как соцсети сопровождали голосование на выборах президента США и как они обеспечивали формирование общественного мнения и у себя, и в мире «в одни ворота». Когда за два месяца до дня выборов начинают рассылаться бюллетени в некоторых Штатах, чтобы голосовать по почте. Девяносто пять миллионов бюллетеней разослали, из которых две трети оказались заполнены. Треть просто навязывали, но люди на это не реагировали», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

По его словам, уже само это мероприятие «по насильственному распространению бюллетеней не вполне вписывалось в американские избирательные нормативы». «Когда больше 40% голосов за обоих кандидатов были голосами по почте - знаете, это достаточно серьезная вещь», – отметил он.

Лавров напомнил, что рассылка бюллетеней велась в течение нескольких недель. «Все это покрывалось соцсетями, все это одобрялось людьми, которые выступали с жесточайшей критикой нашего голосования по поправкам в Конституцию РФ. Голосование «на пеньках» бледнеет по сравнению с тем, что сделали с механизмом голосования в США», – добавил министр.

В последний день 2020 года действующий президент США Дональд Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.

В среду импичмент Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в Палате представителей. Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.