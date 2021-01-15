Минцифры решило провести эксперимент по замене водительских прав на QR-коды

Эксперимент по замене водительского удостоверения на мобильное приложение с QR-кодом может стартовать уже в 2021 году, сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов в ходе Гайдаровского форума.

«У нас уже есть определенный план, мы его с коллегами из МВД проработали, согласовали, и в формате эксперимента хотели бы запустить в 2021 году на территории выделенных субъектов, самых цифровых, которые в первой четверке», – передает его слова ТАСС.

Водитель сможет показать вместо водительских прав мобильное приложение, где в формате QR-кода находится информация об этих документах, пояснил Качанов.

«Инспектор соответствующим считывающим устройством смог бы считать QR-код и получить информацию. Если забыл дома права, сидишь [в машине] не трясешься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь», – отметил замминистра.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что уже в 2021 году в России может стартовать проект по созданию цифровых двойников основных документов граждан.

Сообщалось, что МВД решило ввести электронный паспорт в пилотном проекте в Москве. Паспорт с электронным носителем информации будет выполнен в виде пластиковой карты, на ней будут данные из бумажного паспорта.