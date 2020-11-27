МВД рассказало о внешнем виде электронного паспорта в России

Паспорт с электронным носителем информации будет выполнен в виде пластиковой карты, на ней будут данные из бумажного паспорта, сообщили в пресс-центре МВД.

В ведомстве рассказали, что «документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формата ID1) с электронным носителем информации отечественного производства», на карточке разместят «данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте», передает РИА «Новости».

Предполагается, что электронный документ, как и дополняющее его мобильное приложение, «станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью».

При утере такой паспорт можно будет быстро заблокировать.

Ранее сообщалось, что МВД решило ввести электронный паспорт в пилотном проекте в Москве.

До этого глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что уже в следующем году в России может стартовать проект по созданию цифровых двойников основных документов граждан.